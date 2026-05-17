Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Слави Трифонов: Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите

Слави Трифонов: Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите

17 Май, 2026 05:51, обновена 17 Май, 2026 05:57 6 964 208

  • слави трифонов-
  • дара-
  • бангаранга

Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора живеят в България, заяви шоуменът

Слави Трифонов: Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична!

Това заяви шоуменът и лидер на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Ето и останалата част от изложението му.

"Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България!

Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме.

Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех.

П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички!"


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 134 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хак

    56 35 Отговор
    да им е и леврото !

    06:03 17.05.2026

  • 2 Най-лъжливия Зулус на света!

    285 13 Отговор
    Никой вече не ти иска мнението. Скрий се и повече никога не се показвай.

    Коментиран от #121, #126, #155

    06:04 17.05.2026

  • 3 Готин Джендър

    92 112 Отговор
    Дара има невероятната сила да устои на неистовата злоба на някои Българи, изсипала се върху нея, и все пак да даде цялата си душа и сърце да представи България и да спечели на всичкото отгоре. А за злобните коментиращи: научете се да подкрепяте страната си, няма кой да ви "оправи" ако се мразите в такава степен!

    Коментиран от #5, #171

    06:06 17.05.2026

  • 4 Песен на чалгаря и зуека

    186 13 Отговор
    Сиганката гaщи няма - бaджанaк, бaджанaк
    И да има, фaйда няма - бaджанaк, бaджанaк

    06:07 17.05.2026

  • 5 Не обръщай внимание.

    30 107 Отговор

    До коментар #3 от "Готин Джендър":

    Това са платените копейкаджии.🤣

    Коментиран от #38

    06:09 17.05.2026

  • 6 Тъкмо

    196 17 Отговор
    Тъкмо се чудих Славуца няма ли да изсъска нещо по въпроса.
    Тази змия не е казала едно позитивно нещо през живота си. Все кисел и другите му виновни

    06:10 17.05.2026

  • 7 Копейкин

    156 12 Отговор
    Тоя Извънземния чалгар още ли шава...

    06:10 17.05.2026

  • 8 Някой

    130 23 Отговор
    Ха ха ха, ,,чудна песен ,освен Банга Ранга, друго не се разбра.Понеже мнооого хубаво пее и знае английски. Хак ми е

    06:10 17.05.2026

  • 9 Крум

    126 10 Отговор
    Чалгата се опитва да яхне победата..а иначе политическият "Ален мак"е далече от музикалната класа на Евровизия от преди 30 години...

    06:12 17.05.2026

  • 10 Българин

    19 96 Отговор
    Един път и този да каже нещо свястно.

    06:13 17.05.2026

  • 11 Пак

    118 8 Отговор
    Слави иска да намаже от славата на друг. Само това му остана.

    06:16 17.05.2026

  • 12 Тиква

    93 8 Отговор
    Чалгарите да се радват,евровизия за чалгарите и кончитите вурц.

    06:19 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е как няма да е логична?

    99 24 Отговор
    Като ни набутаха юрото, а ние за разлика от Полша не отказахме на Сахибите от Франфурт обезценените им цифрички? Да дадеш 40 милиарда юрошита под прякото управление на ЕЦБ си е събитие за конкурс по "свещена простота и безгръбначие", не на европейско ниво, на световно. Чакам да спечелим и световното по футбол.
    Една похвала към слугата, едно потупване по рамото, и...? Длъжни сме да облещим очи от щастие? Ще зяпаме празните хладилници, ще се вторачваме в сметките за ток, вода и парно, но пък ще се радваме на тиквеният медал от Юровизия. Ще изхвърлим поредната гума в контейнерите, закупена на безбожни цени, наречена храна. Внасяна от фирмите на европейските ни "партньори", куриращи зрелището Юро нещо си, превърнато в политически инструмент. С огромно облекчение, тихо ще напускаме този свят, който вече не е "нашият".

    Коментиран от #112, #115, #135

    06:23 17.05.2026

  • 15 Мнение

    100 5 Отговор
    Този грозник Чалгаря ако не се отърка в славата на Дара няма да го бъде

    06:24 17.05.2026

  • 16 Ирония

    88 6 Отговор
    Слави простакът с просташки коментар.

    06:25 17.05.2026

  • 17 Родина

    110 16 Отговор
    Глупости, Слави . Този конкурс отдавна е
    политически . Като древен Рим , на робите
    им предлагат зрелища . Това беше подарък
    за това , че им харизахме парите и златото .
    Нито песента има стойност, нито Дара е
    голяма певица . Последните години дават
    награда на най пишките изпълнители . Но ,
    ти се радвай .

    Коментиран от #37

    06:29 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ако

    67 3 Отговор
    не изсъска нещо тоя комплексар , ще се задуши сам в злобата си , сега пък посипа хейтърите ! Това му е като вентил . А преди да спечели Дара - все едно тя не съществуваше .

    06:31 17.05.2026

  • 22 Смотаняху

    68 4 Отговор
    И кой е тоя келеш слави? Някакъв разбироч на музика ли е?Или пък усхешен политик?Стига го показвахте тоя изпаднал наркоман

    Коментиран от #188, #189

    06:33 17.05.2026

  • 23 Юропа - сборище на дъмбари и ступидари

    56 12 Отговор
    Защо дъмбарите и ступидарите толкова харесват това крякане. Ние хейтърите сме ясни, харесваме музика и затова безДара не ни допада и сега берем срам, че това нещо "популяризира" територията. Като че не сме изстрадали достатъчно. Но още по-срамно е, да гледаш радостта и екстаза на дъмбарите и стуридарите, които одобряват това

    06:34 17.05.2026

  • 24 ЗА МЕН :

    60 11 Отговор
    НИТО В ПЕСЕНТА, НИТО В СЛАВИ, А И НИТО В ДАРА" НЕЩО ПОЛОЖИТЕЛНО !!! ИЗЛИШНИ СА !!!

    Коментиран от #59, #145

    06:36 17.05.2026

  • 25 За нас не знам, но

    65 2 Отговор
    Ти, самият, осъзнаваш ли, колко си жалък вече?!? След всички долнотии, които сътвори напоследък, нямаш право “гък” да кажеш, камоли, да се изявяваш като институция, която дава оценки!!!

    06:36 17.05.2026

  • 26 в кратце

    49 2 Отговор
    Суафчо 3-фоноф трябва да се скрие нейде и да престане да се прави на "голяма работа"!

    06:43 17.05.2026

  • 27 този троляк

    52 2 Отговор
    пуска коментари за да покаже,че още е жив.

    06:44 17.05.2026

  • 28 Даааа

    61 12 Отговор
    Ако трябва да си говорим истината, песента е доста безсмислена, но е ритмична и напълно отговаря за ,,изискания" вкус на конкурса. Пък и като се има предвид какви същества печелеха конкурса... Да си спомним и кога Украйна спечели... В този свят всичко е пари и политика! Ами другите песни да не бяха много по- различни... Дара има и по- добри. Тя щеше да изпее всяка песен по този енергичен, завладяващ и въздействащ начин, защото е талантлива, красива и енергична!Затова браво, Дара, браво!

    06:44 17.05.2026

  • 29 Град Козлодуй

    50 3 Отговор
    Гнусен чалгар.ХАК ти е на теб и ИТН.Как е без субсидийка патерицо.Натодно събрание нанайси.

    06:47 17.05.2026

  • 30 Как ми кеф

    16 47 Отговор
    Гнусните копейки ще разтягат локуми цяла година. Те искат да си вдигаме Моча пак, а то Евровизия ще идва...
    Бангарангааа, копейкиии!

    06:47 17.05.2026

  • 31 Тоя слагач

    49 2 Отговор
    Пак се прилепи към чужда победа!

    06:49 17.05.2026

  • 32 Явно ти липсва

    44 3 Отговор
    Внимание! Не пропускаш да покажеш все още, че си жив! В мойте очи обаче, от много време си умрял! Вярвах в теб и живеех с илюзията, че си мъжкар, а ти показа, че си гол охльов. На Дара браво! Малка частичка гордост за всички! Но ти се мъчиш и тая наша горддост да смачкаш.

    06:51 17.05.2026

  • 33 Балумба

    58 9 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост..

    06:55 17.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Балумба

    38 8 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост..

    06:57 17.05.2026

  • 36 ккк

    44 0 Отговор
    кой му обръща внимание на този , абсолютно логично е падението му в политиката и жалкото му съществуване , абе къде са Тошката и Балабана

    06:57 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така е!

    25 12 Отговор

    До коментар #5 от "Не обръщай внимание.":

    Ние педофилите, подкрепяхме Ивайло Мирчев на първо място и след това Дара, нищо че никой от нас не се чувства българин!🤥

    Коментиран от #64

    06:58 17.05.2026

  • 39 Балумба

    26 7 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост..

    Коментиран от #43

    06:58 17.05.2026

  • 40 Кой е този ?

    32 2 Отговор
    И защо изобщо го показвате ???

    06:58 17.05.2026

  • 41 Свободен

    42 1 Отговор
    Само не разбрах кой поиска мнението на този провален чивек?!

    06:58 17.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дедовия

    16 35 Отговор

    До коментар #39 от "Балумба":

    Войните ги започва русия, Европа единствено помага на нападнатите от русия суверенни държави.

    07:00 17.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Георги

    32 4 Отговор
    славчо от красивите или от харизматичните е? По-голям хейтър от него има ли? Честито на Дара, но тя представи себе си на конкурса, а не България. Освен ако не смятате, че онзи козяк, дето беше облякла преди няколко дни не е България.

    07:00 17.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Евала на Дара,

    40 0 Отговор
    Ама ти да не си мислиш,че с тези постове пак ще излъжеш хората.Край,до тук си с политиката !

    07:01 17.05.2026

  • 48 Анти чалга

    39 5 Отговор
    Типично за него да харесва елементарна музика и текст .

    07:01 17.05.2026

  • 49 Хейт

    46 10 Отговор
    Пародия на песен спечелила в пародия на конкурс .

    07:02 17.05.2026

  • 50 Гост666

    39 6 Отговор
    Сега задължително ли да се радваме или може и да критикуваме . Че този конкурс " най великия на земята" , беше нещо но преди години. Сега се харесват жени с бради , дебели кукуригащи певици, елементарни песни и музика. Повече кич шоу от колкото музика . Не ми харесва песента и певицата .

    Коментиран от #61

    07:06 17.05.2026

  • 51 СЛАВИ:

    29 0 Отговор
    ЗА МЕН СИ ДОКАЗАЛ СЕ ОГРОМЕН БУК+ЛУК !!!! МНОГО СКОРО ЩЕ ТЕ ХВЪРЛИМ НА СОФИЙСКОТО БУНИЩЕ !!! НАМЕРИ СИ МЯСТО ТАМ !!!

    07:09 17.05.2026

  • 52 АЙДЕ ГЪЧ

    32 1 Отговор
    СКРИЙ СЕ У ДУПКАТА И ТРАЙ , ЧЕ ЦАПАШ МРЕЖАТА

    07:09 17.05.2026

  • 53 Текстът

    25 7 Отговор
    "Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психар без причина
    Аз съм двигател, аз съм дразнител, аз не следвам, аз съм лидерът".
    Текст на награден български поет в Япония:
    Не можеш едновременно да кажеш:
    “Аз съм!”
    и “Свободен съм!”
    Подобни песнички се толерират в Юро общността, да си припомним олимпиадата във Франция.
    Момичето притежава вокални качества, създателите са анализирали успешно същността на Юро "ценностите" в конкретен конкурс с контекст "достойни млади наследници на юроИдиотокрацията".

    07:10 17.05.2026

  • 54 ккк

    32 0 Отговор
    сега Кауфландя ще удари с парата напред все пак Дара и Ицата бачкат за тях , онези са го измислили на кой да дадът наградата, поне този път наградата отиде при истинска жена

    07:10 17.05.2026

  • 55 Миленчо,

    20 2 Отговор
    после-пис се пише на български П.П., на английски P.S.! На училище не сте ли ходили - миcиpките?

    Коментиран от #66

    07:10 17.05.2026

  • 56 Моля Ви...!

    30 1 Отговор
    Дайте го поне тоя,в по-малък план,че рано сутрин се стреснах,като го видях,право срещу мен...😨😮‍💨🙄🫢!

    07:12 17.05.2026

  • 57 ДОКАЗАНО

    9 3 Отговор
    НАЙ - МНОГО БАНГА - РАНГА ДОПАДНА И ХАРЕСА ОТ ИИ. и РР

    07:12 17.05.2026

  • 58 Българин681

    28 1 Отговор
    Славчо,
    СКРИЙ СЕ!!!

    07:13 17.05.2026

  • 59 Мдаа!🤔

    20 2 Отговор

    До коментар #24 от "ЗА МЕН :":

    Четох много коментари на хора от цял свят в ютуб и се оказа, че текстът имал сериозно философско послание, поне така го тълкуват! Останах много изненадан! Освен това хората виждат освобождение от 🏳️‍🌈 и натриване на мутрите от Евровизия, демек същите🏳️‍🌈 !
    PS Навсякъде личи неприкрита омраза към държавата 🇮🇱

    Коментиран от #62

    07:13 17.05.2026

  • 60 Хмм

    30 1 Отговор
    какво ли не направи, за да отиде той на Евровизия, но ядец, а сега на стари години без семейство, намразен и болен

    07:16 17.05.2026

  • 61 НАПРОТИВ...!

    14 11 Отговор

    До коментар #50 от "Гост666":

    Дара е много секси и изключително сладка!
    Има такава сладка усмивчица...,като на детенце...!
    Поздравления за Сладуранката-Дара!

    07:16 17.05.2026

  • 62 Хмм

    25 3 Отговор

    До коментар #59 от "Мдаа!🤔":

    в ютюб я има на български, предполагам от ИИ - "добре дошли в хаоса!", общо взето това е мотото

    Коментиран от #68

    07:19 17.05.2026

  • 63 Психиатър

    10 10 Отговор
    Какви са тия недиагностицирани пациенти, които коментират в този сайт?

    Хайде в понеделник всички на опашка пред кабинета за диагноза. Лечението ще се поеме от някое сороско НПО.

    07:21 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хмм

    13 4 Отговор
    сега кой ли не ще се изкаже по темата, победи младежкото изпълнение

    07:24 17.05.2026

  • 66 ПРАВ СИ...!

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Миленчо,":

    Но е спорно кой е сбъркал?!
    Дали Миленчо,или Слави,щото това е цитат...

    07:25 17.05.2026

  • 67 гошо

    24 0 Отговор
    Скрий се,пародийо!

    07:26 17.05.2026

  • 68 Благодарение на хаоса

    5 7 Отговор

    До коментар #62 от "Хмм":

    се е зародила нашата система и самите ние. Ако търсиш спокойно място без живот и без хаос, може спокойно да се отправиш към друга галактика. Лек път!

    07:29 17.05.2026

  • 69 Дарко македонскои космонавт

    25 0 Отговор
    Тихо ве нашмъркан чалгар

    07:29 17.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Фори

    29 0 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия. А слугата му Тошко е недуразумение.

    07:30 17.05.2026

  • 72 Ай ся...?!

    17 3 Отговор

    До коментар #64 от "Зоолог":

    Още малко и пак Путин виновен...?!
    В случая - за победата на Дара...

    07:30 17.05.2026

  • 73 Сивата котка

    25 9 Отговор
    Защо изтрихте коментара, че Соросоидите стоят зад успеха ли? Че Дарина е пошло използвана? Кое е българското в представянето, бре? Светът отдавна е управляват от юдеите.

    Коментиран от #78

    07:32 17.05.2026

  • 74 пешо

    22 0 Отговор
    на тоя само хейтъри са му в главата

    07:32 17.05.2026

  • 75 Андрешко

    20 1 Отговор
    Залязваща звезда на небосклона...

    07:34 17.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този куц гол охлюв какво иска та иалезе

    24 0 Отговор
    От дупката си! Мнението на този лъжец отдавна е нула!

    07:38 17.05.2026

  • 78 Точно, Дара го наби

    11 5 Отговор

    До коментар #73 от "Сивата котка":

    на чифyтитe два ката, тъй както българинът Голиат взел прашката на Давид и му я набил там където слънцето не огрява. 😄

    07:39 17.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Здрасти

    28 1 Отговор
    Хак да ти е на тебе боклук, че разказа играта на българите! Боклук с боклук

    07:42 17.05.2026

  • 81 Лев Толстой

    26 1 Отговор
    Този клоун който опростачи България е единствения хейтър. Не по отношение на Дара в случая а по принцип.

    07:44 17.05.2026

  • 82 ясно

    18 3 Отговор
    Един музикален инвалид в адмирации от друг музикален инвалид.

    Коментиран от #86

    07:50 17.05.2026

  • 83 Някоя непозната за вас!!!

    23 5 Отговор
    Като казвам ,че е чалгаджийница това което представи Дара ,никой не повярва. Радват й се хората ,който танцуват от кръста надолу.
    Жалко. Паднахме още по- надолу след като ни качиха на ,,трона ,,на простащината!

    07:50 17.05.2026

  • 84 Оги

    27 5 Отговор
    Излизат на сцената някакви изроди с кървища по лицата и се мятат като избягали от психото. Това ли е България? Срам и позор!

    07:52 17.05.2026

  • 85 Браво, пoмияp!

    18 1 Отговор
    Сoроcоидкaта Aрмутлиева ще ти подхвърли бисквитка.

    07:53 17.05.2026

  • 86 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 2 Отговор

    До коментар #82 от "ясно":

    От Дарвин до Дара,еволюция ръзбийш ли!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    07:53 17.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ма ДУРО

    16 0 Отговор
    И Тутанкамон взе отношение

    07:55 17.05.2026

  • 89 Честито на нас

    14 2 Отговор
    Радваме се за нея но каква победа е това? Нито твоята песен, нито на Поли или Крисия бе по-малко добра, но не взеха първо място, а ти отпадна още в първото пресяване, пък какво стана там нали каза че бил купен кункурса?!. През годините и Гърция имаше много добри попадения, на не спечели нито веднъж.

    07:55 17.05.2026

  • 90 Aлфа Bълкът

    20 2 Отговор
    Страх ме е да пусна телевизора, навсякъде ще слушаме за тази простотия, толкова ли е трудно да разбере чалгаря, че някои хора не се интересуваме от този конкурс, както не се интересуваме от него като политик, а вече и като човек.
    За последните 20г от победителите, две качествени групи излязоха от този формат— Лорди и Монескин.

    Коментиран от #179

    07:56 17.05.2026

  • 91 БОК. Лук

    15 0 Отговор
    Хейтърите са за теб. Само така можеш да покажеш, че си жив? "Адмирации за Дара". Лелееее, колко си жалък

    07:59 17.05.2026

  • 92 Дядо дръмпир благодари на Дара и Българи

    7 12 Отговор
    Ако мунчовци и трифоновци знаеха предварително какво ще направи Геният на Дара то бг никога нямаше да бъде във Виена!!!Благодаря на всички българи от Германия и най вече от Бад Вюртемберг и Бранденбург.Благодаря на ТАланта Дара ,че удари такъв юмрук в лицето на Българските Врагове!Дядо дръмпир е много доволен в този момент!БАНГА-РАНГА!

    08:00 17.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Чесън

    7 0 Отговор
    Миришат ли ти краката?

    08:01 17.05.2026

  • 95 асенчо

    10 0 Отговор
    Всуе чалгари.

    08:01 17.05.2026

  • 96 Така де

    10 2 Отговор
    Това не е зулуса и Софи Маринова

    08:02 17.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Жив труп

    18 1 Отговор
    Покажи се на улицата. Излез да те видим

    08:03 17.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Що не спиш бе

    11 0 Отговор
    П.едал д. Олен

    08:07 17.05.2026

  • 102 Боко праните гащи

    11 0 Отговор
    Остарявай си так кат црвул

    08:07 17.05.2026

  • 103 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    От Дарвин до Дара,еволюция ръзбийш ли!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:08 17.05.2026

  • 104 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    11 0 Отговор
    славка!

    08:09 17.05.2026

  • 105 Бай онзи

    11 1 Отговор
    Тоя злобар ще си умре злобен!!!

    Коментиран от #108, #151

    08:10 17.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Хаха

    12 1 Отговор
    Продажния учиндолски боклук! Кажи Славчо една песен хит на дара в България! Да благодари на Саня, женена за англичанина Тим!

    08:11 17.05.2026

  • 108 славуца

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Бай онзи":

    но имам пари!!!

    08:11 17.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 не се показвай ти по-добре

    10 0 Отговор
    да не какзвам какво си, лика прилика с "победителката"

    08:11 17.05.2026

  • 111 Добра новина

    2 3 Отговор
    Радвам се че Слави е жив все ощр

    08:13 17.05.2026

  • 112 Бай онзи

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Е как няма да е логична?":

    Браво.Адмирации за коментара.Поддържам на 1000%.

    08:14 17.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    11 2 Отговор
    Докато света и Европа бойкотират еврей ционист визия тук подобни ма.лодушници като ей тоя зулус плюят по хората които се възмущават от това пошло политическо ционистки предаване...позор за теб славуца ...и не забравяй -СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    08:14 17.05.2026

  • 115 Вожда

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Е как няма да е логична?":

    Ако можеше ,щях да ти дам поне 1000 плюса за коментара. Подхвърлиха една шарена дъвка за тълпите от държавата на ,,йесмените" Но като цяло ,нито изпълнителката е виновна че е посредствена и т.нар.песен не става. Да си спомним Кончита Вурст и нейното изпълнение.Съответно и сега имаше много наистина хубави песни и изпълнители, но явно все още не са разбрали че този измислен,, конкурс" не е за таланти и истинска музика.

    08:18 17.05.2026

  • 116 пфуууу

    12 0 Отговор
    Не го показвайте,никой не иска да го гледа

    08:20 17.05.2026

  • 117 да излезе

    7 0 Отговор
    тошко маймуната да каже!

    Коментиран от #123

    08:20 17.05.2026

  • 118 Анонимен

    6 0 Отговор
    А за теб чемшир

    08:21 17.05.2026

  • 119 анализатор

    17 2 Отговор
    Славчо е много ограничено същество, което различава само бяло и черно, красиво и грозно, любов и омраза. При него нюанси няма, а и винаги е прав, неговото мнение е най-правилното и затова е толкова категорично. Понякога се опитва да се направи на добър и широко скроен човек и веднага след това изведнъж демонстрира злобния си нрав - хак им е. Какво да ми е хак, бе Славчо? Можеше и българска песен да спечели освен българска изпълнителка. Нямаше ли да е по-добре. Хърватите си пяха на хърватски, а ние на ямайски английски, обаче България била спечелила. Колко сме спечилили ще видим догодина като ни се изсипят всички извратеняци в София да им правим Евровизия, а те да ни се подиграват.

    08:22 17.05.2026

  • 120 И прав, и не

    11 2 Отговор
    Щото и хейтъри се радват на успеха, но хомо пропаганда на Евровизия си е чисто падение

    08:24 17.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 фАНТОМасс

    9 2 Отговор
    Славчо , стотиците хиляди , които те направих номер1 на предишни избори , сега ти казаха - ХАК ДА ТИ Е !
    Прегръдката ти с ДВАМАТА ДЕБЕЛАЦИ и предимно с Тулупестата ТИКВА , те задушиха и сега си самотния ездач !

    08:26 17.05.2026

  • 123 хер ФЛИК

    7 0 Отговор

    До коментар #117 от "да излезе":

    ....или Балабанчето !

    08:27 17.05.2026

  • 124 Хмм

    10 0 Отговор
    Нито една точка не получихме от Украйна, Португалия и Финландия

    08:28 17.05.2026

  • 125 ЗУЛУС - Е Н И Ч А Р

    9 1 Отговор
    Вече си никой и никой не иска да да те слуша
    Не трупай слава на гърба на Дара!!!

    08:28 17.05.2026

  • 126 Зулуса

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Най-лъжливия Зулус на света!":

    Браво на Дара !
    След мен е...Ада!

    08:29 17.05.2026

  • 127 Чалгев

    12 0 Отговор
    Чалгарят от плевенските села е най-големият хейтър! 25 години се подиграва на хората, кикоти се, използва груб и и селски език спрямо доста заслужили хора.

    08:30 17.05.2026

  • 128 $ла ви три фон OFF

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "р"ум€н" БО(га)ТАШ":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
    Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    08:31 17.05.2026

  • 129 хахаха

    11 0 Отговор
    "показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България"...какви, маймуни ли:)

    08:31 17.05.2026

  • 130 стоянов

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Трябва да се забрани да пишат тук такива като теб, които нямат завършен втори клас.

    08:31 17.05.2026

  • 131 Как

    8 0 Отговор
    да му е на простолюдието с нулев умствен капацитет (средностатистическия нашенец) 😂

    08:32 17.05.2026

  • 132 Честито

    12 1 Отговор
    Славчо, еднакви сте. И тя, като теб не може да пее, няма глас за истенски песни.

    08:34 17.05.2026

  • 133 Славчо

    2 6 Отговор
    Хейтърите в страната са в траур защото се превърнаха в господа 0.7 и вече нямат думата.

    08:35 17.05.2026

  • 134 Славуца Учиндолска-Плевин

    8 0 Отговор
    Я, кой беше този? Чичо, по-точно дядо , ЧАЛГАР

    08:35 17.05.2026

  • 135 нямакак да се каже по-добре

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Е как няма да е логична?":

    Браво

    08:35 17.05.2026

  • 136 Ако не Бяха !

    7 0 Отговор
    Парите на тези !

    Които и Плащат !

    Нямаше Да Има !

    Бангаранга !

    ----------------

    Жалкото е !

    Че Тези Пари !

    Не Отидаха за Вас !

    А За Тях !

    Коментиран от #142

    08:38 17.05.2026

  • 137 Бгг

    9 0 Отговор
    Зулус долен , мълчи бе.

    08:38 17.05.2026

  • 138 Хмм

    8 0 Отговор
    не му видях името сред тези, които я подкрепиха преди финала - Лили Иванова, Йотова, Милошев

    08:39 17.05.2026

  • 139 Баце

    7 1 Отговор
    Слави, НЕ ПИПАЙ ТАМ! До каквото си се докоснал, все чумата го е отнесла! И вярата на хората я похаби като швейцарско ножче в камък!

    08:40 17.05.2026

  • 140 славуцо не разбра ли

    6 0 Отговор
    че хората те мразят скрий се ма!!

    08:41 17.05.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 А ти си безсребърник,а...

    4 0 Отговор

    До коментар #136 от "Ако не Бяха !":

    И? На теб явно и злобата ти е в излишък, не само парите!

    08:42 17.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Песента и

    8 1 Отговор
    Маймунджилъците не са по вкуса ми и целия конкурс беше една луксозна пародия и не се вълнувам изобщо.Колко струва сегашното ни участие и какви пари ще се хвърлят догодина не смея да си помисля!!!

    08:44 17.05.2026

  • 145 Бантаранга !

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЗА МЕН :":

    Оборот !

    Да става !

    Не тръгна ли ?

    От Там !

    Всичко !

    Коментиран от #146

    08:44 17.05.2026

  • 146 Евро-Атлантичиски !

    4 0 Отговор

    До коментар #145 от "Бантаранга !":

    Ценности !

    08:45 17.05.2026

  • 147 Добре ще е сега

    8 0 Отговор
    Учиндолския предател наркоман чалгар да изпее някоя патриотична песен в дует с Тошко африкански и балабанката развяващи знамето на територията.
    Мисля, че разпространителя на чалгата, няма никакво право да коментира победата на Дара.
    Чалгата води до опростачване, наркотици и зависимости, нали Славчо...

    Отиди да видиш в чалготеките в Слънчев бряг за баловете,,, само чалгари, а попизпълнители от поне 10години няма нали Славчо.

    08:45 17.05.2026

  • 148 Дедо

    8 1 Отговор
    Ако не беше чалгализирал три поколения българи , то още преди 25 години щяхме да спечелим всички музикални световни конкурси.

    08:47 17.05.2026

  • 149 Фрейдис

    8 0 Отговор
    Когато си мръсник си такъв за цял живот,това е истината за този гадняр и самовлюбен зулус.

    08:47 17.05.2026

  • 150 Фен

    5 7 Отговор
    Историята ще запомни Дара като победителка в Евровизия. А не с това, че разни незначителни дрпльовци с кални цървули са я хейтели 😂

    08:47 17.05.2026

  • 151 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Бай онзи":

    И сам като куче

    08:48 17.05.2026

  • 152 Варна

    3 0 Отговор
    Събуди се !!!!

    08:48 17.05.2026

  • 153 Тоя бастун,

    7 0 Отговор
    да не се надява за парламента.Хич да не се появява повече.

    08:49 17.05.2026

  • 154 А50

    7 1 Отговор
    Славчо, а защо има хейтъри. То това не става за слушане, а ни го навират белким свикнеме с тая турбо чалга. Това звучи като гавра на оригинал

    08:49 17.05.2026

  • 155 Дебилизъм в културата

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Най-лъжливия Зулус на света!":

    Опростяването, дебилизма на една нация започва с чалгата и чалгарския селтак Славуца и е в епогея си с Дара! Определено много яко се работи за унищожението на българската култура и бит. Не ме радва ама никак нито Дара нито Евровизия нито новата извратена еврокултура.

    08:50 17.05.2026

  • 156 Не на факти

    8 0 Отговор
    Мумията се завръща. Изчезвай бееерее смешник.

    08:52 17.05.2026

  • 157 Механик

    9 0 Отговор
    Мистър "Чалга", (по-известен като Царя на Простащината) , почне да ти хвали каквото и да било, би било редно да се замислиш малко, преди да приемеш неговото мнение. Още повече ако това нещо е в сферата на културата и изкуството.

    08:52 17.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Фен

    2 4 Отговор
    Дрпльовците с калните цървули обаче не спират да си хейтят 😆

    08:53 17.05.2026

  • 160 хихи

    8 1 Отговор
    Че Дара спачели, много хубаво!!
    Но защо ни натрапвате на мнението на Чалгаря

    08:55 17.05.2026

  • 161 Не е добре

    4 2 Отговор
    Точно това нещо да те хвали... Дарке, не го слушай. Който го е послушал, добро не е видял.

    08:55 17.05.2026

  • 162 Браво!

    3 3 Отговор
    Хубава музика, добра хореография, харизматично изпълнение.
    Текстът - бунтарски, тържество на егоиста и хаоса.
    Следващия път вместо столове - тоалетни чинии.

    08:57 17.05.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Студопор

    7 4 Отговор
    Това, че БезДара е спечелила платен конкурс не означава, че ще за харесвам песента. Имало е и ще има къде-къде по-добри изпълнения. От наша и от чужда страна.
    Това човек да каже, че нещо му харесва или не, е въпрос на мнение. Хората с гръбнак го имат. Останалото е да си фурнаджийска лопата. Като Слави Трифонов. В предаването си разправя "няма да влизам в политиката", после си прави партия.

    08:59 17.05.2026

  • 165 Слави Трифонов

    9 0 Отговор
    Аз съм жалък, лъжлив Зулус.

    09:01 17.05.2026

  • 166 Тоя

    7 0 Отговор
    Ой с уши да се скрива и повече никога да не се показва

    09:01 17.05.2026

  • 167 Ко речи, ко?

    9 0 Отговор
    Най хейтъра храни хейтърите с тяхната си манджа. В тоя ресторан, секи храни другия с любимата му манджа, но Славуца е в него мастър шеф.

    09:02 17.05.2026

  • 168 Тунтун

    12 0 Отговор
    Хак да ти е 0.7%, продажнik!

    09:02 17.05.2026

  • 169 Славчо е отмъстителен

    12 1 Отговор
    Този конкурс е дъното на изкуствената музика и песен и същевременно е връх на разголените танци, пошлостта, шумовото замърсяване и неприличните пози. Падението е огромно и само духовно слепите изпадат в трагикомична еуфория.

    09:03 17.05.2026

  • 170 Демократ

    10 0 Отговор
    Ето го и циганския певец се изказа

    09:03 17.05.2026

  • 171 Студопор

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Готин Джендър":

    Страната ми няма нищо общо с Евровизия. Това, че сме спечелили няма да ти плати сметките или да ни оправи икономиката. Нито образованието. Нито здравеопазването. Прави разлика.
    Това, което правят с нас е да ни управляват на принципа "хляб и зрелища". Замисля ли се защо България не печелене с много по-добри песни докато бяхме с лев? Сега вкарахме еврото и хоп!
    М? Светва ли ти лампата?

    09:03 17.05.2026

  • 172 Гост

    11 4 Отговор
    Кратунко, никой не се е съмнявал, че пошлата песен може да спечели пошлият конкурс.

    09:04 17.05.2026

  • 173 Факт

    8 1 Отговор
    По правило, догодина конкурсът трябва да е в България.
    Саня и Маги потриват ли ръце?

    09:06 17.05.2026

  • 174 А50

    6 3 Отговор
    Трябва да се признае, това изпълнение на Дара обедини леви и десни, русофили и русофоби... срещу върха на кича и безвкусието. Национален обединител срещу идиотизма

    09:07 17.05.2026

  • 175 ужас

    10 3 Отговор
    Този конкурс е за демони от преизподнята.Успяха от едно красиво момиче да направят демон ,а песента си е посредсвена и пошла,но празнувай народе............ако знаеш какво.......

    09:11 17.05.2026

  • 176 Бгг

    8 3 Отговор
    Колко български думи има в песента и какви български мотиви представи тая млада безродница ? Възпява хаоса и клипа представя грозотата, това е точно по изискването на сатанинския гейсъюз. И за това спечели. Така че не ми я възхвалявайте.
    И Слави е безродно същество, само че той е по голям от нея и всичко разбира. Нищо хубаво не мога да му пожелая на този.

    Коментиран от #205

    09:12 17.05.2026

  • 177 Този умник

    5 1 Отговор
    е недалновиден и неумен.Какво падение Евровизия спечелена от източно европейска страна и от истинска жена, права и здрава, че и красива. Ужаст, какво падение, къде отиде здравия евролгбт дух и политкоректност. Още едно потвърждение, че в който съюз влезем и която империя ни завладее, винаги се разпада и загива.

    Коментиран от #195

    09:15 17.05.2026

  • 178 Кремъл

    0 8 Отговор
    Абе важното е гнома да е добре!

    09:17 17.05.2026

  • 179 🦁 Лъвът

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Aлфа Bълкът":

    Аз скъсах с телевизията още преди 6-7 години!
    И двата си приемника подарих за да събират прах.
    Карам само на Интернет и не оставам неинформиран!
    Поне имам шанс да си подбирам !

    09:21 17.05.2026

  • 180 111

    4 11 Отговор
    Не отваряйте "социалните" мрежи! Нечувана злоба, омраза, оплюване, охулване и помия срещу момичето, песента и България! Жалко, робско племе, не народ! Без бъдеще. Вместо малко радост, светлина, човещина и гордост. Много, много жалко!

    Коментиран от #185

    09:23 17.05.2026

  • 181 Ти си срам

    10 0 Отговор
    Нали ти най много хейташе бе пропадналец

    09:24 17.05.2026

  • 182 Сиси

    11 0 Отговор
    Дори когато се опитваш да изразиш възхвала ти Славчо показваш злост която звучи като клетва. Това е болест, злобен, меркантилен и ти се връща.

    09:26 17.05.2026

  • 183 Азът

    11 1 Отговор
    Мумията е жива и реши отново да проговори!

    09:32 17.05.2026

  • 184 Браво Дара

    5 3 Отговор
    Браво на Дара.

    А този кабриолет кой беше ? Ааа лъжливия зулус. Аре у лево на бунището.

    09:33 17.05.2026

  • 185 Азът

    15 4 Отговор

    До коментар #180 от "111":

    А защо трябва да възхваляваме сатанизма, безвкусицата и гейщината, а? Защо трябва да се радваме на нещо, което няма нищо общо с България и нейните традиции? Защо да се радваме на победата на тази безродница, спечелила с перченето на 200 куб. силикон и напълно чуждия за нас африканско-ямайски микс с който се представи?

    Коментиран от #204

    09:40 17.05.2026

  • 186 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ИМА ГЕНЕТИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ..................... ЧАЛГАТА НА CЛАВИ, НЕГРИ И "БАНГА РАНГА", "РУСКИ ДЕСПОТИZЪМ НА ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    09:40 17.05.2026

  • 187 нашмъркан чалгар

    9 0 Отговор
    ЧИБА!!!

    09:42 17.05.2026

  • 188 ноктюрно

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смотаняху":

    на този елемент лично декана на Консерваторията му връчи написана диплома в студиото.Това беше върховна гавра спрямо народа и студентите музиканти които репетират по четири часа на ден.Без заварени семестри,без държавни изпити.

    09:44 17.05.2026

  • 189 Жорж

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смотаняху":

    В тази голяма прогимназия в която живее ще му я вземат като на Ахмед Доган сараите и Росенец.В очакване сме само кога.

    09:50 17.05.2026

  • 190 Пенка

    13 1 Отговор
    Вчера докато правих салата от домати,от скъпите,си помислих :бре,ако вземе първо място ще ни надуят главите от репортажи и интервюта.Днес така и стана.Политиците са в еуфория,че фокуса е изместен,а не е към цените на зеленчука.Домати-пластмасови,7 евро!УжасТ!

    09:57 17.05.2026

  • 191 Начо

    15 0 Отговор
    По жалък от теб няма на този свят

    10:01 17.05.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 шака зулу

    7 1 Отговор
    ИМАМ ПАРИ!!!

    10:11 17.05.2026

  • 194 хахах

    13 1 Отговор
    какви хора да живеят в България? Туземци в бангарангата

    10:29 17.05.2026

  • 195 Лизблиз танцьорката до Дарка

    10 1 Отговор

    До коментар #177 от "Този умник":

    Нормален ли си да наречеш тая евролгбт политкоректна соликонка истинска, че и красива жена?!?

    10:32 17.05.2026

  • 196 двоен хак за сакатнята

    9 1 Отговор
    Хак да ти е на тебе и бандата ти за атибългарската ти дейност

    10:41 17.05.2026

  • 197 Мемизлийка

    2 0 Отговор
    1.98 м.

    11:03 17.05.2026

  • 198 На какви

    6 1 Отговор
    хейтъри да им е "хак". Некадърник сакат

    11:10 17.05.2026

  • 199 Ех Слави

    4 4 Отговор
    Пак изкара отпадъка на България под твоя пост! 😄

    11:17 17.05.2026

  • 200 Умен

    4 5 Отговор
    Тоя позор няма право да говори! Срам за България си ти предател! Дара вече е легенда и най добрия изпълнител на България в историята!

    11:17 17.05.2026

  • 201 Бунгаранга

    2 2 Отговор
    Я Зулу бил жив ;)

    11:45 17.05.2026

  • 202 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Турете му неква актуална снимка на тоа ур0д, бе!

    12:25 17.05.2026

  • 203 Държава на о3263мраза и завист

    2 0 Отговор
    Славчо ,пиленце сладко , оставил си българите да живеят и да се мъчат в една бедна територия и не успя като депутат да направиш нещо за финансовото им благопулчие и просперитет, така че не очаквай да благославят успеха на Дара , или на който и да друг творец. Бедността, Славчо , може да роди само омраза и завист !

    12:47 17.05.2026

  • 204 Явно не си барал цитси

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Азът":

    Не са 200кубика, а750.

    12:59 17.05.2026

  • 205 Не си запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "Бгг":

    Танцът бангаранга е изпълняван още от Пагане, пророчицата на хан Аспарух около жертвеният камък.

    13:02 17.05.2026

  • 206 риксат1

    2 2 Отговор
    Всички виждат продукта а не виждат кой стои зад него. Продукта е Дара а зад нея не е например Пайнер а Саня Армутлиева с огромните си връзки в музикалния бизнес. Помним как два клипа на дъщеря и се завъртяха по MTV Dance. E как да повярвам че Дара без никакви връзки е спечелила. Спечели Саня Армутлиева. Дара е просто инструмент в ръцета на Саня.Ако изпънителя беше независим както преди и беше спечелил тогава това е чистата победа. Но това което видяхме беше нагласена победа поне лично за мен.

    13:29 17.05.2026

  • 207 Пенчо

    0 1 Отговор
    Каза човекът довел до ниско ниво на културата на българите!

    14:30 17.05.2026

  • 208 Горски

    1 0 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост. Tози конкурс отдавна е политически . Като древен Рим , на робите им предлагат зрелища . Това беше подарък за това , че им харизахме парите и златото . Нито песента има стойност, нито Дара е голяма певица . Последните години дават награда на най извратените изпълнители.

    16:47 17.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове