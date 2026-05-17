Слави Трифонов: Адмирации за Дара! Хак да им е на хейтърите

Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична!

Това заяви шоуменът и лидер на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Ето и останалата част от изложението му.

"Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България!

Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме.

Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех.

П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички!"