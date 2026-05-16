Тайван скочи на Доналд Тръмп! Тайпе защити суверенитета си и се опълчи на Белия дом

Тайван защити суверенитета си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди срещу евентуална независимост на острова след двудневната си среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.

"Тайван е суверенна и независима демократична държава и не е подчинен на Китайската народна република", заяви тайванското външно министерство в официално съобщение.

Изявлението бе бърз отговор на коментарите на Тръмп пред Fox News в петък, когато американският президент заяви, че не желае Тайван да обявява независимост и даде сигнал за нежелание САЩ да бъдат въвлечени във военен конфликт с Китай заради острова.

"Не искам някой да тръгне към независимост. А и се предполага да изминем 9500 мили, за да водим война. Не търся това", каза Тръмп. Той добави, че иска двете страни "да се успокоят".

Макар САЩ официално да не признават Тайван като независима държава, Вашингтон поддържа тесни връзки с острова и доставя оръжия на Тайпе - политика, която предизвиква остри реакции от страна на Пекин.

По време на разговорите в Пекин Си Цзинпин е призовал Тръмп да прекрати оръжейните доставки за Тайван, съобщават китайските държавни медии. Китайският лидер е определил Тайван като "най-важния въпрос в китайско-американските отношения" и е предупредил, че ако темата не бъде управлявана внимателно, тя може да доведе до конфликт между двете сили.

В същото време Тръмп опита да омаловажи опасността от ескалация, заявявайки, че "Си не иска война".