Тайван скочи на Доналд Тръмп! Тайпе защити суверенитета си и се опълчи на Белия дом

Тайван защити суверенитета си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди срещу евентуална независимост на острова след двудневната си среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.
"Тайван е суверенна и независима демократична държава и не е подчинен на Китайската народна република", заяви тайванското външно министерство в официално съобщение.
Изявлението бе бърз отговор на коментарите на Тръмп пред Fox News в петък, когато американският президент заяви, че не желае Тайван да обявява независимост и даде сигнал за нежелание САЩ да бъдат въвлечени във военен конфликт с Китай заради острова.
"Не искам някой да тръгне към независимост. А и се предполага да изминем 9500 мили, за да водим война. Не търся това", каза Тръмп. Той добави, че иска двете страни "да се успокоят".
Макар САЩ официално да не признават Тайван като независима държава, Вашингтон поддържа тесни връзки с острова и доставя оръжия на Тайпе - политика, която предизвиква остри реакции от страна на Пекин.
По време на разговорите в Пекин Си Цзинпин е призовал Тръмп да прекрати оръжейните доставки за Тайван, съобщават китайските държавни медии. Китайският лидер е определил Тайван като "най-важния въпрос в китайско-американските отношения" и е предупредил, че ако темата не бъде управлявана внимателно, тя може да доведе до конфликт между двете сили.
В същото време Тръмп опита да омаловажи опасността от ескалация, заявявайки, че "Си не иска война".
18:54 16.05.2026
18:54 16.05.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Куриоз! Рублата се дигна с 30 процента по време на война ,а еврото се обезцени наполовина в България.Едно евро стана един лев.
Коментиран от #6
18:56 16.05.2026
4 ру БЛАТА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Когато БЛАТУШКИТЕ са на парад Майдан
18:57 16.05.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Последния Софиянец":на теб ЛИЧНО кво ти направиха янките?че взимаш западен автомобил с 2 заплати ли?ИЛИ може би се сърдиш на СССР , че ни изостави да се спасяваме поединично?
Коментиран от #15
18:59 16.05.2026
6 К00ПЕЙКИте
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой не идва на Дунав??Нищо не обаждате.
Коментиран от #14
18:59 16.05.2026
8 Ммммм
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Б. О. К. Л. У. К
19:04 16.05.2026
10 Баце ЕООД
Поне лъжете от второто, третото изречение...
Коментиран от #17, #22
19:10 16.05.2026
11 Абе
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Питко. Не се ли научи вече. Никой не те взима на сериозно
19:11 16.05.2026
12 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #9 от "Горски":Европейския съюз има най-добрите търговски споразумения в цял свят Всеки може да търгува със страните в Европейския съюз това което казваш просто не е истина
19:12 16.05.2026
14 веселяк
До коментар #6 от "К00ПЕЙКИте":Че какво да му свикваме на еврото? Цените са същите, като цифрово изражение, само накрая знака за валутата променен.
19:19 16.05.2026
15 Казах
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Платена пууууууутка
19:21 16.05.2026
17 хаха
До коментар #10 от "Баце ЕООД":Реално има Тайван, но той е проблемен. За Китай и Комунистическата партия е важно да ги присъединят:
1. Там са избягали последните хора на императора по време на революцията на Мао. Докато стои като отделна територия, Тайван е най-големия трън в очите.
2. Погледни картата на света. Китай има излаз на вътрешно море- на юг острови, на изток Корея, Япония, Тайван, които са все съюзници на САЩ и се пазят от американски кораби. Без Тайван Китай има само един малък проток откъм Малайзия широк 27км някъде и сега от там минават 90% от китайското карго.
Тайван от своя страна грам не искат да се връщат към Китай, защото знаят какво ги чака- лагери и т.н. за елита.
Коментиран от #28
19:33 16.05.2026
19 Обективни истини
До коментар #18 от "Световното бедствие":т.нар. украйна никога не е била независима, напротив много е зависима и много силна в корупцията по високите етажи. Те са напълно зависими преди СВО , а след него напълно.
Даже и клоун за президент си сложиха, който пък с едва актьорството майсторство с бял прах и се образува- грачещ клоун
Коментиран от #26
19:51 16.05.2026
20 Д-р Ментал
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И аз това се питам…. марш от Европа, щом не е ОК
20:04 16.05.2026
22 .....
До коментар #10 от "Баце ЕООД":Ти са кой си, за да казваш на Тайван какъв е😂😂
20:29 16.05.2026
24 Госあ
До коментар #18 от "Световното бедствие":Каква независимост на Тайван ве ? Никога не я е имало и няма да я има ! Бъди сигурен. Ако трябва, Тайван няма да го има. Схващаш ли ?
20:51 16.05.2026
27 ?????
Що ли е така?
Коментиран от #29
21:37 16.05.2026
28 Каледония
До коментар #17 от "хаха":Така....простичко: 1945/49 гражданска война (Република Китай срещу бунтовниците комунисти). Комунистите (Мао дзе дун) побеждават официалното правителство (партия "Гоуминдан", президент Чай кай Ши). Победените (Република Китай) се изтеглят на остров Тайван. Днес: Република 🇼🇸Китай (Тайван) и КНР 🇻🇳( Пекин). Нещо неясно❓️
21:40 16.05.2026
29 Каледония
До коментар #27 от "?????":Не, не иска обединяване с Пекин. Против независимост на Тайван е. И днес са убедени, че те (Република Китай) трябва да се върнат в Пекин като управляващи и да разкарат узурпаторите комунисти..
Коментиран от #30
21:46 16.05.2026
30 ?????
До коментар #29 от "Каледония":Просто да предположим че е така?
Заложи кинти на тоя вариант ако ти стиска.
А иначе Гоминдан е желан гост в Пекин.
И много кво си говорят там.
Коментиран от #31
21:51 16.05.2026
31 Каледония
До коментар #30 от "?????":Накратко: Гоминдан ("китайци") срещу Прогресивната демократична партия ("тайванци"). Днес само 3-4% се самоупределят като "хан" и около 30% като "хан" и "тайванци". Вече има преобладаващо НОВО тайванско самосъзнание в РКитай. Имат демографията да скъсат с континентален Китай и да започнат като независима нова държава, ако не са писъците от Пекин. А Гоминдана не искат да срежат пъпната връзка с континента, защото още се надяват (вече не с победно оръжие в Пекин) да се споразумеят някак с ККП.
22:33 16.05.2026
32 Когато
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Когато възкресне цар Иван Александър - последният независим владетел на България.
22:54 16.05.2026
