Тайван скочи на Доналд Тръмп! Тайпе защити суверенитета си и се опълчи на Белия дом
Тайван скочи на Доналд Тръмп! Тайпе защити суверенитета си и се опълчи на Белия дом

16 Май, 2026 18:53 3 087 34

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тайван защити суверенитета си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди срещу евентуална независимост на острова след двудневната си среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.

"Тайван е суверенна и независима демократична държава и не е подчинен на Китайската народна република", заяви тайванското външно министерство в официално съобщение.

Изявлението бе бърз отговор на коментарите на Тръмп пред Fox News в петък, когато американският президент заяви, че не желае Тайван да обявява независимост и даде сигнал за нежелание САЩ да бъдат въвлечени във военен конфликт с Китай заради острова.

"Не искам някой да тръгне към независимост. А и се предполага да изминем 9500 мили, за да водим война. Не търся това", каза Тръмп. Той добави, че иска двете страни "да се успокоят".

Макар САЩ официално да не признават Тайван като независима държава, Вашингтон поддържа тесни връзки с острова и доставя оръжия на Тайпе - политика, която предизвиква остри реакции от страна на Пекин.

По време на разговорите в Пекин Си Цзинпин е призовал Тръмп да прекрати оръжейните доставки за Тайван, съобщават китайските държавни медии. Китайският лидер е определил Тайван като "най-важния въпрос в китайско-американските отношения" и е предупредил, че ако темата не бъде управлявана внимателно, тя може да доведе до конфликт между двете сили.

В същото време Тръмп опита да омаловажи опасността от ескалация, заявявайки, че "Си не иска война".


Китай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 32 Отговор
    аз-копейка съм! ОБИЧАМ! локуми да разтягам пак-червени/копейчица да се наричам-ПЪРВА радост е за мене!!! И със кремълския ГНОМ ,ще построя СССР-без вопъл и без стон///Асамблея ,,знаме на мира,, ще е ваща пътеводна светлина!!!и дружно с Куба , Виетнам ,Ирак-ще ,,делаем,, парфюми ,,Ален Мак,,

    Коментиран от #3, #8, #11

    18:54 16.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 12 Отговор
    Кога и България ще обяви независимост и ще изгони янките?

    Коментиран от #4, #5, #20, #32

    18:54 16.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    33 12 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Куриоз! Рублата се дигна с 30 процента по време на война ,а еврото се обезцени наполовина в България.Едно евро стана един лев.

    Коментиран от #6

    18:56 16.05.2026

  • 4 ру БЛАТА

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Когато БЛАТУШКИТЕ са на парад Майдан

    18:57 16.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на теб ЛИЧНО кво ти направиха янките?че взимаш западен автомобил с 2 заплати ли?ИЛИ може би се сърдиш на СССР , че ни изостави да се спасяваме поединично?

    Коментиран от #15

    18:59 16.05.2026

  • 6 К00ПЕЙКИте

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой не идва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #14

    18:59 16.05.2026

  • 7 Мдаа

    30 2 Отговор
    Рижавото влечуго може да воюва само срещу страни от третия свят.

    19:01 16.05.2026

  • 8 Ммммм

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Б. О. К. Л. У. К

    19:04 16.05.2026

  • 9 Горски

    16 15 Отговор
    Рано или късно ще трябва да се осъзнае от държавниците у нас, ако има такива и да се приложи на практика: "... светът извън ЕС живее нов живот! Инвестниците са извън ЕС, не вътре. Отворете България за Русия и Евразия, за цяла Азия, Африка и Латинска Америка! България трябва да се събуди от този евроатлантически сън и да погледне света, там има за нас работа, просперитет от работата, търговия, инвестиции, подобрение - тогава държавата ни ще тръгне напред, ще стане по-богата, защото ще имаме работа, а не унищожение на икономиката като в ЕС.

    Коментиран от #12

    19:07 16.05.2026

  • 10 Баце ЕООД

    13 6 Отговор
    Тайван няма суверенитет. Има един Китай и те са чат от тях.
    Поне лъжете от второто, третото изречение...

    Коментиран от #17, #22

    19:10 16.05.2026

  • 11 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Питко. Не се ли научи вече. Никой не те взима на сериозно

    19:11 16.05.2026

  • 12 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    7 15 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Европейския съюз има най-добрите търговски споразумения в цял свят Всеки може да търгува със страните в Европейския съюз това което казваш просто не е истина

    19:12 16.05.2026

  • 13 Ташаков

    8 14 Отговор
    Копеи вече 5та година виете и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    19:16 16.05.2026

  • 14 веселяк

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "К00ПЕЙКИте":

    Че какво да му свикваме на еврото? Цените са същите, като цифрово изражение, само накрая знака за валутата променен.

    19:19 16.05.2026

  • 15 Казах

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Платена пууууууутка

    19:21 16.05.2026

  • 16 ЯВНО

    21 1 Отговор
    СИ е навел Тръмп и по въпроса за Тайван. Кравите са тотал щета.

    19:23 16.05.2026

  • 17 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Баце ЕООД":

    Реално има Тайван, но той е проблемен. За Китай и Комунистическата партия е важно да ги присъединят:
    1. Там са избягали последните хора на императора по време на революцията на Мао. Докато стои като отделна територия, Тайван е най-големия трън в очите.
    2. Погледни картата на света. Китай има излаз на вътрешно море- на юг острови, на изток Корея, Япония, Тайван, които са все съюзници на САЩ и се пазят от американски кораби. Без Тайван Китай има само един малък проток откъм Малайзия широк 27км някъде и сега от там минават 90% от китайското карго.
    Тайван от своя страна грам не искат да се връщат към Китай, защото знаят какво ги чака- лагери и т.н. за елита.

    Коментиран от #28

    19:33 16.05.2026

  • 18 Световното бедствие

    21 0 Отговор
    Доналд Тръмп ще съсипе и разруши ВЕЛИЧИЕТО на Америка и целия установен след 2СВ Световен ред и никой да не се съмнява че ще предаде и независимостта на Тайван , така както предаде суверенитета и независимостта на Украйна и започна да разрушава НАТО и Европа...!

    Коментиран от #19, #24

    19:45 16.05.2026

  • 19 Обективни истини

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Световното бедствие":

    т.нар. украйна никога не е била независима, напротив много е зависима и много силна в корупцията по високите етажи. Те са напълно зависими преди СВО , а след него напълно.
    Даже и клоун за президент си сложиха, който пък с едва актьорството майсторство с бял прах и се образува- грачещ клоун

    Коментиран от #26

    19:51 16.05.2026

  • 20 Д-р Ментал

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И аз това се питам…. марш от Европа, щом не е ОК

    20:04 16.05.2026

  • 21 Жонжибао

    0 0 Отговор
    В Тайван банани не ядат. И предпочитат пачките пред близалките!

    20:29 16.05.2026

  • 22 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баце ЕООД":

    Ти са кой си, за да казваш на Тайван какъв е😂😂

    20:29 16.05.2026

  • 23 Василеску

    1 0 Отговор
    Лошо, Седларов, лошо.

    20:30 16.05.2026

  • 24 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Световното бедствие":

    Каква независимост на Тайван ве ? Никога не я е имало и няма да я има ! Бъди сигурен. Ако трябва, Тайван няма да го има. Схващаш ли ?

    20:51 16.05.2026

  • 25 Търновец

    1 2 Отговор
    За съжаление Бай Дончо игнорира не само Тайван но и Япония която ще се намеси ако Сци нападне Тайван, само че Япония има много добра ПВО и много качествени противокорабни ракети много по добри от Американските натрапени на България. А последният модел подводница е инженерно чудо. С покойният Китайски генерал Чиенг Как-Шек - бивш министър председател на Китай и Тайван е завършил Японска военна академия и е служил е Японската армия.

    20:52 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ?????

    2 0 Отговор
    Интересното е все пак че в момента Гоминдан, който е избягал на острова от маоистите през 1949 г. сега иска да се съедини с Китай.
    Що ли е така?

    Коментиран от #29

    21:37 16.05.2026

  • 28 Каледония

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Така....простичко: 1945/49 гражданска война (Република Китай срещу бунтовниците комунисти). Комунистите (Мао дзе дун) побеждават официалното правителство (партия "Гоуминдан", президент Чай кай Ши). Победените (Република Китай) се изтеглят на остров Тайван. Днес: Република 🇼🇸Китай (Тайван) и КНР 🇻🇳( Пекин). Нещо неясно❓️

    21:40 16.05.2026

  • 29 Каледония

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    Не, не иска обединяване с Пекин. Против независимост на Тайван е. И днес са убедени, че те (Република Китай) трябва да се върнат в Пекин като управляващи и да разкарат узурпаторите комунисти..

    Коментиран от #30

    21:46 16.05.2026

  • 30 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Каледония":

    Просто да предположим че е така?
    Заложи кинти на тоя вариант ако ти стиска.
    А иначе Гоминдан е желан гост в Пекин.
    И много кво си говорят там.

    Коментиран от #31

    21:51 16.05.2026

  • 31 Каледония

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "?????":

    Накратко: Гоминдан ("китайци") срещу Прогресивната демократична партия ("тайванци"). Днес само 3-4% се самоупределят като "хан" и около 30% като "хан" и "тайванци". Вече има преобладаващо НОВО тайванско самосъзнание в РКитай. Имат демографията да скъсат с континентален Китай и да започнат като независима нова държава, ако не са писъците от Пекин. А Гоминдана не искат да срежат пъпната връзка с континента, защото още се надяват (вече не с победно оръжие в Пекин) да се споразумеят някак с ККП.

    22:33 16.05.2026

  • 32 Когато

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Когато възкресне цар Иван Александър - последният независим владетел на България.

    22:54 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

