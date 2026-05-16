Няма пострадали хора! Дрон удари сграда в турския черноморски град Самсун
16 Май, 2026 19:53

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Дрон се удари в сграда в турския град Самсун, който се намира на Черно море, предаде Turkey Today.

Той се е разбил в сграда в квартал "Казим Карабекир" около 06:30 часа тази сутрин. При удара са повредени най-малко три сгради.

Инцидентът е предизвикал кратка паника сред жителите, които първоначално сбъркали удара с експлозия на газ. Няма пострадали хора.

Екипи на полицията, пожарната и спешната помощ бяха изпратени на място след сигнали от граждани.

Служители са обезопасили района и са събрали разпръснатите компоненти на дрона. Според описанието устройството тежи около 25 килограма с размах на крилата приблизително 1 метър и отделна опашна част, съответстваща на профила на малък разузнавателен дрон с фиксирано крило.

Върху един от компонентите на дрона има надпис "2427 02". Парчетата бяха транспортирани за технически преглед.

Разследващите заявиха, че собствеността на дрона и причината за катастрофата ще бъдат установени след техническия преглед.


  • 1 пуяците мълчат

    105 19 Отговор
    за фашисткият дрон

    19:57 16.05.2026

  • 2 Сатана Z

    113 20 Отговор
    Зеленият нацист атакува Турция по нареждане на Израел

    19:58 16.05.2026

  • 3 Маг

    42 13 Отговор
    Това е! Градът който ще потъне. Виждах го до Черно море, но от името му виждах само първата буква. Ще получи наказанието си, защото от там се извършва огромен трафик на хора, някои деца. И всички знаят, но си затварят очите!

    19:59 16.05.2026

  • 4 ЕРДО Е ПРЕД ИЗБОР

    72 18 Отговор
    А уж беше приятел на зеления наркоман.

    Коментиран от #35

    20:01 16.05.2026

  • 5 ДРОНА

    77 12 Отговор
    Дето избомби Турция да не е байрактар?? Ердоган нали направи цял завод в бандерия. Така му се пада.

    Коментиран от #26

    20:04 16.05.2026

  • 6 МАНИ МАНИ

    75 20 Отговор
    Зеленото като се нашмърка не знае кого бомби.

    20:06 16.05.2026

  • 7 Хохо Бохо

    73 18 Отговор
    Член 5, 404 нападна Турция. Трябва колективен и тежък удар за да се спрат бъдещи провокации

    Коментиран от #37

    20:09 16.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    61 13 Отговор
    На българското Черноморие е ежедневие.

    20:10 16.05.2026

  • 9 Гадни мръсни евреиии

    61 15 Отговор
    Искат война и ще си я получат !!!!!

    20:12 16.05.2026

  • 10 Механик

    68 14 Отговор
    Всичко това се прави умишлено. Западните "партньори" на Украйна виждат, че не им се получи да убият Русия и гледат как да вазират по най-елегантния начин. Сега с тия дронове дето падат в прибалтийските пудели, полша и Турция, гледат да настроят общественото мнение срещу киевската шайка. Демек: "Абе ние ги подкрепяхме, но те вече прекаляват и ние от съображения за нашата сигурност се отдръпваме от подкрепата.
    А просто казано- на Зели и Ко. дните им са преборени.

    Коментиран от #27

    20:14 16.05.2026

  • 11 ЗЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙ

    51 17 Отговор
    Бомби Ердоган по заповед на Нетаняху.

    20:20 16.05.2026

  • 12 Защо ли?

    58 12 Отговор
    Украиците дйстват активно, провокативно и насочено.

    Както укронацистите , под флага на Бандера убиваха собствените си деца в Донецк през 2013-14 г

    20:21 16.05.2026

  • 13 МИРЧЕВ

    36 11 Отговор
    Провали живота на момчето. Да му се връща, дано.

    20:23 16.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    46 14 Отговор
    Дрона е зелен

    Коментиран от #42

    20:23 16.05.2026

  • 15 И Киев е Руски

    32 13 Отговор
    Дано Ердоган ги приключи .Вижда се че Путин е лабаВ

    20:25 16.05.2026

  • 16 Ван Дал

    52 12 Отговор
    Украински миротворчески дронове достигнаха товарен кораб в турски териториални води- това е новината!

    20:26 16.05.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    44 10 Отговор
    Накратко:

    1.Украински БПЛА "Майя".

    2. Вероятно участващ в атака срещу Крим или Краснодарския край на РФ.

    20:28 16.05.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    54 11 Отговор
    След Полша, Румъния Финландия, Латвия, сега Киев атакува и Турция!

    Коментиран от #31

    20:32 16.05.2026

  • 19 Мишел

    51 12 Отговор
    Дронът е идентифициран като украински "Мая"

    20:33 16.05.2026

  • 20 факт

    59 11 Отговор
    щом не пише, че е руски значи е натовски

    20:38 16.05.2026

  • 21 Феникс

    49 10 Отговор
    Това трябва да е украйнско пиле, нали такова удари и Литва, и там хвръкнаха политически фашизирани неолиберални глави!

    20:42 16.05.2026

  • 22 Хмм

    29 8 Отговор
    веднага чл. 5

    20:42 16.05.2026

  • 23 Не е руски дрон !

    44 10 Отговор
    Това е повече от сигурно, иначе отдавна щяха да кажат, че лично Путин е дал заповед да убият невинни граждани !

    20:53 16.05.2026

  • 24 Пръч с китара

    9 47 Отговор
    Бангаранга бангаранга,
    Путин в Хага с нови пранги!
    Ще набива той пети,
    трибунал да уважи!

    Коментиран от #28

    20:58 16.05.2026

  • 25 ПО ТОЧНО

    39 8 Отговор
    УКРО ПИТЕ ЦИТЕ КОЙ ЛИ НЕ ОБСТРЕЛЯХА ВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ ДЕТО ИМ ПРАЩЕМЕ И ПЛАЩАМЕ ЗА ТЕЗИ ДРОНОВЕ

    21:16 16.05.2026

  • 26 Именно

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "ДРОНА":

    От калпавата партида-))

    21:19 16.05.2026

  • 27 Според тази логическа последователност

    19 7 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    кой е наред да бъде "сполетян" ?

    21:25 16.05.2026

  • 28 Град Козлодуй

    17 17 Отговор

    До коментар #24 от "Пръч с китара":

    Бангаранга бангаранга,
    Зеленски в Кремъл с нови пранги!
    Ще набива той пети,
    Руснаците да уважи-защото Украйна потопи!

    21:27 16.05.2026

  • 29 ти да видиш

    30 6 Отговор
    зеленияпор става свръх нагъл, атакува си в гръцки води, бомби курорти по черноморието и всички мълчат, като накакани!

    21:46 16.05.2026

  • 30 Член 5, стига бандеровски терор!

    22 7 Отговор
    Кога ще се задейства член 5 и НАТО да проведе ответен удар срещу
    бандеровските терористи?
    Нали Тръмп искаше кодовете на ядрените ракети?
    Срещу Иран няма право да ги използва защото Иран отговаря на удара,
    но с какво Турция е предизвикала бандеровските терористи?

    21:55 16.05.2026

  • 31 пропускаш

    20 6 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Гърция. То май не остана неударен съюзник, което идва да докаже, че укрите приятели нямат, а благодарността им е напълно непозната. Ако това продължи още малко има вероятност всички пострадали съюзници да преминат на страната на Русия, защото четири години не им стигнаха да проумеят защо Путин тръгна да денацифицира Украйна.

    22:32 16.05.2026

  • 32 мдаа

    23 6 Отговор
    Украйна прави опити да изнесе войната и да я разпростре във всички съседни държави. Време е ЕС да наложи санкции на Украйна, да отреже финансирането и да върне обратно всички укри, които безчинстват и паразитират в Европа, а Зеленски да бъде предаден на военен трибунал за престъпленията, които извърши.

    22:38 16.05.2026

  • 33 Мисирки мижитурки

    23 8 Отговор
    Много срамежливо подадена информация!Явно вече знаете че дрона е украински!

    Коментиран от #34

    22:57 16.05.2026

  • 34 Ами,да

    12 6 Отговор

    До коментар #33 от "Мисирки мижитурки":

    Щом са поставили такова заглавие!

    23:00 16.05.2026

  • 35 Той продължава да

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "ЕРДО Е ПРЕД ИЗБОР":

    е приятел на Украйна. Нищо не може да промени това. Да не говорим, че освен приятелството на Ердоган със Зеленски и Умеров, Турция има и съвместен оръжеен бизнес с Украйна, така че отношенията им са топ.

    23:16 16.05.2026

  • 36 Има една поговорка с Техните камъни по

    10 6 Отговор
    Техните глави
    Май нещо става с радиопрехващането на украинските дронове които са пренасочени към НАТОвски страни

    23:26 16.05.2026

  • 37 Сандо

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    404 май подпука наред членовете на натото.При нас засега само по морето идват - засега!

    23:26 16.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 емо

    6 6 Отговор
    Наркомана клоун започна да нанасят удари с дронове както направи Иран . Като атакува Американските бази които бяха разположени в тоя регион така и той ще се опита да направи същото . След време съседите му ще се прекланят пред наркомана иначе ще им каже ,че ще ги унищожи. До сега тоя с цялата шайка де е унищожен и да е на оня свят но Путин освен да хленчи , да се усмихва и заради мекотата си като Мека Мария готова да не откаже на никой особено на партньорите и колегите си докара нещата до тук.

    Коментиран от #40

    23:41 16.05.2026

  • 40 Хо-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "емо":

    Наркомана няма как дажобстрелва съседите си защото разчита на техните пари. Иран си има собствени средства.

    01:43 17.05.2026

  • 41 РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    1 0 Отговор
    Пак са били
    В Делириум.

    Дроновете им също .

    01:55 17.05.2026

  • 42 Зелен е Дирника ти

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Бая вазелин си намазал
    Да улязя лесно Руския Бахур.

    01:57 17.05.2026

