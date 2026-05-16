Няма пострадали хора! Дрон удари сграда в турския черноморски град Самсун

Дрон се удари в сграда в турския град Самсун, който се намира на Черно море, предаде Turkey Today.
Той се е разбил в сграда в квартал "Казим Карабекир" около 06:30 часа тази сутрин. При удара са повредени най-малко три сгради.
Инцидентът е предизвикал кратка паника сред жителите, които първоначално сбъркали удара с експлозия на газ. Няма пострадали хора.
Екипи на полицията, пожарната и спешната помощ бяха изпратени на място след сигнали от граждани.
Служители са обезопасили района и са събрали разпръснатите компоненти на дрона. Според описанието устройството тежи около 25 килограма с размах на крилата приблизително 1 метър и отделна опашна част, съответстваща на профила на малък разузнавателен дрон с фиксирано крило.
Върху един от компонентите на дрона има надпис "2427 02". Парчетата бяха транспортирани за технически преглед.
Разследващите заявиха, че собствеността на дрона и причината за катастрофата ще бъдат установени след техническия преглед.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 ЕРДО Е ПРЕД ИЗБОР
Коментиран от #35
20:01 16.05.2026
5 ДРОНА
Коментиран от #26
20:04 16.05.2026
7 Хохо Бохо
Коментиран от #37
20:09 16.05.2026
10 Механик
А просто казано- на Зели и Ко. дните им са преборени.
Коментиран от #27
20:14 16.05.2026
11 ЗЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙ
20:20 16.05.2026
12 Защо ли?
Както укронацистите , под флага на Бандера убиваха собствените си деца в Донецк през 2013-14 г
20:21 16.05.2026
14 И Киев е Руски
Коментиран от #42
20:23 16.05.2026
17 az СВО Победа 81
1.Украински БПЛА "Майя".
2. Вероятно участващ в атака срещу Крим или Краснодарския край на РФ.
20:28 16.05.2026
18 az СВО Победа 81
Коментиран от #31
20:32 16.05.2026
24 Пръч с китара
Путин в Хага с нови пранги!
Ще набива той пети,
трибунал да уважи!
Коментиран от #28
20:58 16.05.2026
26 Именно
До коментар #5 от "ДРОНА":От калпавата партида-))
21:19 16.05.2026
27 Според тази логическа последователност
До коментар #10 от "Механик":кой е наред да бъде "сполетян" ?
21:25 16.05.2026
28 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Пръч с китара":Бангаранга бангаранга,
Зеленски в Кремъл с нови пранги!
Ще набива той пети,
Руснаците да уважи-защото Украйна потопи!
21:27 16.05.2026
30 Член 5, стига бандеровски терор!
бандеровските терористи?
Нали Тръмп искаше кодовете на ядрените ракети?
Срещу Иран няма право да ги използва защото Иран отговаря на удара,
но с какво Турция е предизвикала бандеровските терористи?
21:55 16.05.2026
31 пропускаш
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Гърция. То май не остана неударен съюзник, което идва да докаже, че укрите приятели нямат, а благодарността им е напълно непозната. Ако това продължи още малко има вероятност всички пострадали съюзници да преминат на страната на Русия, защото четири години не им стигнаха да проумеят защо Путин тръгна да денацифицира Украйна.
22:32 16.05.2026
33 Мисирки мижитурки
Коментиран от #34
22:57 16.05.2026
34 Ами,да
До коментар #33 от "Мисирки мижитурки":Щом са поставили такова заглавие!
23:00 16.05.2026
35 Той продължава да
До коментар #4 от "ЕРДО Е ПРЕД ИЗБОР":е приятел на Украйна. Нищо не може да промени това. Да не говорим, че освен приятелството на Ердоган със Зеленски и Умеров, Турция има и съвместен оръжеен бизнес с Украйна, така че отношенията им са топ.
23:16 16.05.2026
36 Има една поговорка с Техните камъни по
Май нещо става с радиопрехващането на украинските дронове които са пренасочени към НАТОвски страни
23:26 16.05.2026
37 Сандо
До коментар #7 от "Хохо Бохо":404 май подпука наред членовете на натото.При нас засега само по морето идват - засега!
23:26 16.05.2026
39 емо
Коментиран от #40
23:41 16.05.2026
40 Хо-ха-ха
До коментар #39 от "емо":Наркомана няма как дажобстрелва съседите си защото разчита на техните пари. Иран си има собствени средства.
01:43 17.05.2026
41 РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
В Делириум.
Дроновете им също .
01:55 17.05.2026
42 Зелен е Дирника ти
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Бая вазелин си намазал
Да улязя лесно Руския Бахур.
01:57 17.05.2026