Няма пострадали хора! Дрон удари сграда в турския черноморски град Самсун

Дрон се удари в сграда в турския град Самсун, който се намира на Черно море, предаде Turkey Today.

Той се е разбил в сграда в квартал "Казим Карабекир" около 06:30 часа тази сутрин. При удара са повредени най-малко три сгради.

Инцидентът е предизвикал кратка паника сред жителите, които първоначално сбъркали удара с експлозия на газ. Няма пострадали хора.

Екипи на полицията, пожарната и спешната помощ бяха изпратени на място след сигнали от граждани.

Служители са обезопасили района и са събрали разпръснатите компоненти на дрона. Според описанието устройството тежи около 25 килограма с размах на крилата приблизително 1 метър и отделна опашна част, съответстваща на профила на малък разузнавателен дрон с фиксирано крило.

Върху един от компонентите на дрона има надпис "2427 02". Парчетата бяха транспортирани за технически преглед.

Разследващите заявиха, че собствеността на дрона и причината за катастрофата ще бъдат установени след техническия преглед.