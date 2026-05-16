Мароканец прегази пешеходци в центъра на Модена

Автомобил е блъснал група пешеходци в центъра на град Модена в Южна Италия. Най-малко осем души са пострадали, като състоянието на четирима от тях е тежко, съобщи Sky TG24.

Медията уточни, че нападателят е италиански гражданин от марокански произход. Той е на 31 години, живеещ в провинция Модена.

Инцидентът е станал на улица "Виа Емилия" в центъра на града. Автомобилът, идващ от страна на "Ларго Гарибалди", се е движел с висока скорост.

Зад волана е бил мъж, който според някои версии се е опитал да избяга след инцидента и дори е намушкал с нож минувач.

Двама от пострадалите в тежко състояние са откарани в болница в Болоня, съобщи кметът на Модена Масимо Мецетти.

По думите му, автомобилът се е врязъл на тротоара, блъснал е велосипедист, а след това е прегазил жена, която "е получила най-тежки травми, краката ѝ са раздробени".

"Те са видели, че в ръката му е имало оръжие, но той не е успял да намушка никого. Изглежда, че се е опитал да блъсне някого", каза кметът.

Според източници на телевизията четирима от пострадалите са в критично състояние, двама от тях са били откарани в болница "Баджовара" в Модена, а други двама — с хеликоптер в болница "Маджоре" в Болоня. Още трима души с леки наранявания също са били откарани в болница "Баджовара".