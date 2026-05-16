Мароканец прегази пешеходци в центъра на Модена

16 Май, 2026 21:06

Двама от пострадалите в тежко състояние са откарани в болница в Болоня, съобщи кметът Масимо Мецетти

Анатоли Стайков

Автомобил е блъснал група пешеходци в центъра на град Модена в Южна Италия. Най-малко осем души са пострадали, като състоянието на четирима от тях е тежко, съобщи Sky TG24.

Медията уточни, че нападателят е италиански гражданин от марокански произход. Той е на 31 години, живеещ в провинция Модена.

Инцидентът е станал на улица "Виа Емилия" в центъра на града. Автомобилът, идващ от страна на "Ларго Гарибалди", се е движел с висока скорост.

Зад волана е бил мъж, който според някои версии се е опитал да избяга след инцидента и дори е намушкал с нож минувач.

Двама от пострадалите в тежко състояние са откарани в болница в Болоня, съобщи кметът на Модена Масимо Мецетти.

По думите му, автомобилът се е врязъл на тротоара, блъснал е велосипедист, а след това е прегазил жена, която "е получила най-тежки травми, краката ѝ са раздробени".

"Те са видели, че в ръката му е имало оръжие, но той не е успял да намушка никого. Изглежда, че се е опитал да блъсне някого", каза кметът.

Според източници на телевизията четирима от пострадалите са в критично състояние, двама от тях са били откарани в болница "Баджовара" в Модена, а други двама — с хеликоптер в болница "Маджоре" в Болоня. Още трима души с леки наранявания също са били откарани в болница "Баджовара".


  • 60 Кой е нападателят

    11 0 Отговор
    Името на извършителя беше официално съобщено от вицепремиера Матео Салвини – това е 31-годишният Салим Ел Кудри (Salim El Koudri).
    Ето най-важните разкрития от разследването към момента:
    Той е италиански гражданин от марокански произход (второ поколение имигрант). Роден е в провинция Бергамо, но живее с родителите си в градчето Раварино, близо до Модена.Образование: Мъжът изненадващо се оказва висшист с диплома по Икономика, но към момента е бил безработен.
    Психично състояние: Първоначалните токсикологични тестове показват, че той не е бил под влиянието на алкохол или наркотици по време на атаката. Разследващите обаче потвърдиха, че в миналото Ел Кудри е бил подложен на психиатрично лечение. Като първоначален мотив в медиите излиза информация, че се е „чувствал обект на подигравки/тормоз“ (bullizzato).

    22:35 16.05.2026

