Иран: Приятелите ни имат приоритет за преминаване през Ормузкия проток

Корабите от страни, приятелски настроени към Иран, получават приоритет за преминаване през Ормузкия проток, заяви посланикът на Иран в Беларус, Алиреза Саней в интервю за ТАСС.
„Първо и най-важно, ние позволяваме преминаването на танкери, принадлежащи на приятелски страни“, каза посланикът. „Второ, всички тези танкери трябва да спазват правилата и законите, установени от нашите въоръжени сили“, подчерта той. „Ако танкерите не координират движенията си с въоръжените сили“, предупреди той, те ще бъдат считани за легитимни цели.
„Ние твърдим, че сигурността трябва да е за всички“, обясни Саней. „Няма да е така, че някои страни имат сигурност, докато Иран няма. Няма да е така, че някой експлоатира и използва икономически ползи, докато Иран е под натиска на икономически санкции. Сигурно е, че без одобрението на Иран, без разрешението на Иран, никой танкер няма да може да премине през този проток и ако го направи без одобрение, ще понесе последствията.“
Саней даде пример с преминаването на иракски танкер, пътуващ за Виетнам, през пролива тази седмица след одобрението на Иран. Дипломатът отбеляза, че САЩ в момента са под международен натиск поради опитите за блокиране на пролива. „Американците го нарекоха „Проект Свобода“ (Операция Проект Свобода, която организира транзита на кораби през Ормузкия проток – ТАСС). Да ескортира танкери от други страни, за да могат безопасно да преминат през Ормузкия проток. Но те го спряха два дни по-късно, защото видяха, че не се справят“, каза Саней.
САЩ започнаха операцията в Ормузкия проток на 4 май, но на следващия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спирането ѝ. Той посочи, че се е съгласил на паузата по искане на Пакистан и други страни поради мирните преговори с Иран.
5 Гоя
До коментар #3 от "оня с коня":С установяванато на някои лица, връзки и зависимости, това вече няма значение!
06:56 17.05.2026
6 Така е
До коментар #3 от "оня с коня":Сащ-исраил след първите 1-2 седмици свършват ракетите. Така стана и в юнската война през 2025. Иран си замълча, но този път няма прошка. И направо си ги изхвърли от залива.
07:00 17.05.2026
11 Обаче
Протокът си работеше идеално преди Израел и САЩ да започнат въздушните си удари срещу Иран.
07:25 17.05.2026
12 а бе
До коментар #9 от "Иранец":Какво е виновно добичето, обърни повече внимание на ездача😂
07:49 17.05.2026
17 Баце,
До коментар #1 от "Значи":Ние нямаме танкери. Проблеми си имаме повече от достатъчно. И предвид "приятелите" ни, проблемите ни тепърва ще се умножават.
08:35 17.05.2026
24 Ти въобще имаш ли с кво да мислиш
До коментар #15 от "гост":или си по принцип суперtъp? С, ЯО няма да постигнат нищо, а заминава и целия регион барабар с 4ifутskaта кочина, че и ние ша го отнесе, а и това е вече ескалация и бърза ядрена война, защото ще се включат и поддръжниците на Иран, Русия и Китай. Та от това няма да има жива душа ако оцелее планетата, за да прави лъкове е копия.
Коментиран от #25
09:06 17.05.2026
25 гост
До коментар #24 от "Ти въобще имаш ли с кво да мислиш":Твоята възможност как я виждаш...да си плащат корабите за нещо за което не трябва да плащат,да има Иран ядрено оръжие което да раздава на Хамас и Хизбула,или на Хутите...да заплашва държави с унищожение...Лъкове и стрели е хиберпола,не го приемай в буквалният смисъл,но нещо трябва да се направи.Защото и САЩ да се махнат.,пижамите няма да спрат с обогатяването на уран...,това асимилираш ли го...колкото повече държави има с ЯО,толкова проблема е по голям.
09:38 17.05.2026
