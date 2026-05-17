Иран: Приятелите ни имат приоритет за преминаване през Ормузкия проток

17 Май, 2026 06:19, обновена 17 Май, 2026 06:25 2 285 26

Всички трябва да спазват правилата, заяви иранският посланик в Беларус, Алиреза Саней

Корабите от страни, приятелски настроени към Иран, получават приоритет за преминаване през Ормузкия проток, заяви посланикът на Иран в Беларус, Алиреза Саней в интервю за ТАСС.

„Първо и най-важно, ние позволяваме преминаването на танкери, принадлежащи на приятелски страни“, каза посланикът. „Второ, всички тези танкери трябва да спазват правилата и законите, установени от нашите въоръжени сили“, подчерта той. „Ако танкерите не координират движенията си с въоръжените сили“, предупреди той, те ще бъдат считани за легитимни цели.

„Ние твърдим, че сигурността трябва да е за всички“, обясни Саней. „Няма да е така, че някои страни имат сигурност, докато Иран няма. Няма да е така, че някой експлоатира и използва икономически ползи, докато Иран е под натиска на икономически санкции. Сигурно е, че без одобрението на Иран, без разрешението на Иран, никой танкер няма да може да премине през този проток и ако го направи без одобрение, ще понесе последствията.“

Саней даде пример с преминаването на иракски танкер, пътуващ за Виетнам, през пролива тази седмица след одобрението на Иран. Дипломатът отбеляза, че САЩ в момента са под международен натиск поради опитите за блокиране на пролива. „Американците го нарекоха „Проект Свобода“ (Операция Проект Свобода, която организира транзита на кораби през Ормузкия проток – ТАСС). Да ескортира танкери от други страни, за да могат безопасно да преминат през Ормузкия проток. Но те го спряха два дни по-късно, защото видяха, че не се справят“, каза Саней.

САЩ започнаха операцията в Ормузкия проток на 4 май, но на следващия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спирането ѝ. Той посочи, че се е съгласил на паузата по искане на Пакистан и други страни поради мирните преговори с Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    4 16 Отговор
    ние нямаме проблем !

    Коментиран от #17

    06:28 17.05.2026

  • 2 Дзак

    3 7 Отговор
    Те си знаят!

    06:42 17.05.2026

  • 3 оня с коня

    10 33 Отговор
    Докато Иранците раздават Приоритети и пресмятат бъдещи Приходи от ДВУМИЛИОННИ Такси,НОВ съвсем пресен Товар от ракети и Бомби пътува от Щатите към тях.

    Коментиран от #5, #6, #8, #21

    06:45 17.05.2026

  • 4 Да знайш

    35 4 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите. И на ционисткото Зло.

    06:48 17.05.2026

  • 5 Гоя

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    С установяванато на някои лица, връзки и зависимости, това вече няма значение!

    06:56 17.05.2026

  • 6 Така е

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Сащ-исраил след първите 1-2 седмици свършват ракетите. Така стана и в юнската война през 2025. Иран си замълча, но този път няма прошка. И направо си ги изхвърли от залива.

    07:00 17.05.2026

  • 7 Дудов

    22 3 Отговор
    Корабите от страни, приятелски настроени към Иран, получават приоритет за преминаване през Ормузкия проток, а тези приятелски настроени към САЩ чакат Тръмпи да обяви поредното смешно иве на поредната смешна и безсмислена американска операция

    07:03 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иранец

    8 2 Отговор
    Да те тakoвам и тебе и коня ти

    Коментиран от #12

    07:05 17.05.2026

  • 10 Да знайш

    21 3 Отговор
    Колкото и да демонизираха Иран с лъжи и пропаганда и да го задушават с нелегитимните си санкции 47 години, сащ и ционисткото зло си счупиха зъбите. Настъпват мрачни дни за Епщайн класата.

    07:18 17.05.2026

  • 11 Обаче

    19 3 Отговор
    средната цена на бензина в САЩ е вече. $ 1.30 - 50 % от ценовото равнище преди войната. В някой щати цената стига $1.50 за литър. Следователно голямата заплаха за правителството на САЩ не е Иран, а американската нация.
    Протокът си работеше идеално преди Израел и САЩ да започнат въздушните си удари срещу Иран.

    07:25 17.05.2026

  • 12 а бе

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иранец":

    Какво е виновно добичето, обърни повече внимание на ездача😂

    07:49 17.05.2026

  • 13 Боруна Лом

    19 5 Отговор
    И НИЕ СМЕ ИМ НАЙ ГОЛЕМИЯТ ВРАГ КАКТО И НА РУСИЯ, КОЯТО НИ НАПРАВИ ДЪРЖАВА ПРЕЗ СОЦА! БЛАГОДАРИМ НА БОКО И НАДКАПАТКА И ОБОРА

    07:55 17.05.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    8 2 Отговор
    сига след признанието на хамериканеца че сме помагали на хамериканците и с тия бойни самолетчета на ачика как ще пускат кораби на БМФ (то ги нема де) ма по принцип

    08:22 17.05.2026

  • 15 гост

    7 11 Отговор
    Небето е фрашкано с шпионски сателити,могат да те наблюдават как вечеряш.Не могат ли да видят от къде се обстрелват корабите.Ако е нужно Иран трябва да започне от лъка и стрелата,но това изнудване трябва да спре...

    Коментиран от #16, #18, #24

    08:25 17.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баце,

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    Ние нямаме танкери. Проблеми си имаме повече от достатъчно. И предвид "приятелите" ни, проблемите ни тепърва ще се умножават.

    08:35 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Васил

    2 9 Отговор
    Иранците имали приятели ама те го правят само за пари и така си спонсорират диктатурата за това живеят бедно.

    08:51 17.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ОБЕКТИВЕН

    10 0 Отговор
    А ние кога ще застанем на печелившата страна??? Кога??? Първа и втора СВ, Украйна, Иран - все настъпваме мотиката? Кога ще се научим???

    09:01 17.05.2026

  • 23 Гост

    9 1 Отговор
    Пак сме с грешните приятели.

    09:03 17.05.2026

  • 24 Ти въобще имаш ли с кво да мислиш

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    или си по принцип суперtъp? С, ЯО няма да постигнат нищо, а заминава и целия регион барабар с 4ifутskaта кочина, че и ние ша го отнесе, а и това е вече ескалация и бърза ядрена война, защото ще се включат и поддръжниците на Иран, Русия и Китай. Та от това няма да има жива душа ако оцелее планетата, за да прави лъкове е копия.

    Коментиран от #25

    09:06 17.05.2026

  • 25 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ти въобще имаш ли с кво да мислиш":

    Твоята възможност как я виждаш...да си плащат корабите за нещо за което не трябва да плащат,да има Иран ядрено оръжие което да раздава на Хамас и Хизбула,или на Хутите...да заплашва държави с унищожение...Лъкове и стрели е хиберпола,не го приемай в буквалният смисъл,но нещо трябва да се направи.Защото и САЩ да се махнат.,пижамите няма да спрат с обогатяването на уран...,това асимилираш ли го...колкото повече държави има с ЯО,толкова проблема е по голям.

    09:38 17.05.2026

  • 26 Той

    2 1 Отговор
    Бай Дончо виждаш ли какво става като се моткаш и лигавиш аятоласите.

    11:59 17.05.2026

