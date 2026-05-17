Иран: Приятелите ни имат приоритет за преминаване през Ормузкия проток

Корабите от страни, приятелски настроени към Иран, получават приоритет за преминаване през Ормузкия проток, заяви посланикът на Иран в Беларус, Алиреза Саней в интервю за ТАСС.

„Първо и най-важно, ние позволяваме преминаването на танкери, принадлежащи на приятелски страни“, каза посланикът. „Второ, всички тези танкери трябва да спазват правилата и законите, установени от нашите въоръжени сили“, подчерта той. „Ако танкерите не координират движенията си с въоръжените сили“, предупреди той, те ще бъдат считани за легитимни цели.

„Ние твърдим, че сигурността трябва да е за всички“, обясни Саней. „Няма да е така, че някои страни имат сигурност, докато Иран няма. Няма да е така, че някой експлоатира и използва икономически ползи, докато Иран е под натиска на икономически санкции. Сигурно е, че без одобрението на Иран, без разрешението на Иран, никой танкер няма да може да премине през този проток и ако го направи без одобрение, ще понесе последствията.“

Саней даде пример с преминаването на иракски танкер, пътуващ за Виетнам, през пролива тази седмица след одобрението на Иран. Дипломатът отбеляза, че САЩ в момента са под международен натиск поради опитите за блокиране на пролива. „Американците го нарекоха „Проект Свобода“ (Операция Проект Свобода, която организира транзита на кораби през Ормузкия проток – ТАСС). Да ескортира танкери от други страни, за да могат безопасно да преминат през Ормузкия проток. Но те го спряха два дни по-късно, защото видяха, че не се справят“, каза Саней.

САЩ започнаха операцията в Ормузкия проток на 4 май, но на следващия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спирането ѝ. Той посочи, че се е съгласил на паузата по искане на Пакистан и други страни поради мирните преговори с Иран.