Началникът на Генералния щаб на Руската федерация генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че руските войски настъпват по всички направления и са установили пълен контрол над 1 700 квадратни километра територия и 80 населени места от началото на годината, включително целия Лугански регион.
Независими анализатори от Института за изследване на войната (ISW) категорично опровергават тези числа, определяйки ги като силно преувеличени и част от "когнитивна война" за симулиране на неизбежна победа.
Руските сили продължават тежките щурмове в направленията към Покровск, Константиновка и Купянск. Макар и с цената на огромни загуби в жива сила и техника, руският натиск е постоянен, но напредъкът остава тактически и изключително бавен.
Украинските сили стабилизират позициите си чрез масирано използване на FPV и оптични дронове, което сериозно ограничава възможностите на Русия за мащабни бронетанкови пробиви. На места в направленията към Славянск и Гуляйполе се съобщава за ограничени украински тактически напредъци.
Украйна засили кампанията си с далекобойни дронове, нанасяйки тежки удари по критична руска енергийна инфраструктура в дълбочина (включително петролните рафинерии в Рязан, Перм и Ярославъл), което сериозно засяга руския износ на горива и логистиката на фронта.
По време на инспекция на Южната групировка войски, Герасимов обяви, че само в рамките на два месеца (март и април) руската армия е превзела 700 кв. км. Генералът докладва, че Луганска област е изцяло под руски контрол. Според него руските части поддържат инициативата по целия фронт, принуждавайки украинската отбрана да отстъпва.
Данните на ISW показват, че реално потвърденият руски напредък от януари насам е около 381 кв. км (а не 1700), като в определени сектори Русия дори е загубила територии. Дори руски военни блогъри (т.нар. "военкори") подложиха на съмнение докладите на Герасимов, обвинявайки го в изпращане на "красиви отчети" нагоре по веригата и в предсрочно обявяване на превземането на селища (като Купянск-Узловий), в които все още се водят боеве.
