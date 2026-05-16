  Тема: Украйна

Ген. Герасимов отчете напредък на руската армия по всички фронтове в Украйна

16 Май, 2026 09:49, обновена 16 Май, 2026 09:56 2 868 185

  • генерал герасимов-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Опонентите му го обвиниха, че "силно преувеличава"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на Генералния щаб на Руската федерация генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че руските войски настъпват по всички направления и са установили пълен контрол над 1 700 квадратни километра територия и 80 населени места от началото на годината, включително целия Лугански регион.

Независими анализатори от Института за изследване на войната (ISW) категорично опровергават тези числа, определяйки ги като силно преувеличени и част от "когнитивна война" за симулиране на неизбежна победа.

Руските сили продължават тежките щурмове в направленията към Покровск, Константиновка и Купянск. Макар и с цената на огромни загуби в жива сила и техника, руският натиск е постоянен, но напредъкът остава тактически и изключително бавен.

Украинските сили стабилизират позициите си чрез масирано използване на FPV и оптични дронове, което сериозно ограничава възможностите на Русия за мащабни бронетанкови пробиви. На места в направленията към Славянск и Гуляйполе се съобщава за ограничени украински тактически напредъци.

Украйна засили кампанията си с далекобойни дронове, нанасяйки тежки удари по критична руска енергийна инфраструктура в дълбочина (включително петролните рафинерии в Рязан, Перм и Ярославъл), което сериозно засяга руския износ на горива и логистиката на фронта.

По време на инспекция на Южната групировка войски, Герасимов обяви, че само в рамките на два месеца (март и април) руската армия е превзела 700 кв. км. Генералът докладва, че Луганска област е изцяло под руски контрол. Според него руските части поддържат инициативата по целия фронт, принуждавайки украинската отбрана да отстъпва.

Данните на ISW показват, че реално потвърденият руски напредък от януари насам е около 381 кв. км (а не 1700), като в определени сектори Русия дори е загубила територии. Дори руски военни блогъри (т.нар. "военкори") подложиха на съмнение докладите на Герасимов, обвинявайки го в изпращане на "красиви отчети" нагоре по веригата и в предсрочно обявяване на превземането на селища (като Купянск-Узловий), в които все още се водят боеве.


  • 1 Швейк

    34 34 Отговор
    Не е важно какво си свършил , а какво ще отчетеш

    09:59 16.05.2026

  • 2 БЪРЗАТА РАБОТА

    41 36 Отговор
    СРАМ ЗА МАЙСТОРА ПУТИН. ЯВАШ ЯВАШ ИЗТОЩАВАЙКИ ВРАГА ТОЙ ИЗТОЩАВА И НАТО.

    Коментиран от #45, #164

    09:59 16.05.2026

  • 5 Опонентът на Герасимов

    41 19 Отговор
    isv....боклучавият институт

    10:00 16.05.2026

  • 6 да питам

    37 41 Отговор
    Колко фронтове са , бе ? Уж беше едно тридневно СВО

    Коментиран от #32

    10:01 16.05.2026

  • 9 Арестович

    40 34 Отговор
    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни ,а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #14, #27, #174

    10:03 16.05.2026

  • 11 Напредък по всички фронтове...

    22 28 Отговор
    🤣🤣🤣🤣.... и по линията "Мажино" ли? 🤣

    10:04 16.05.2026

  • 12 Ууууууи

    36 30 Отговор
    Отчетоха напредък и така вече ПЕТА ГОДИНА...
    Тези не спрат ли пиенето, краденето и отрицателната селекция, нищо добро не ги чака.

    Коментиран от #34

    10:04 16.05.2026

  • 15 Наркозависим в абстиненция

    24 18 Отговор
  • 16 Орк на тротинетка 🧌🛴

    26 21 Отговор
    10:05 16.05.2026

  • 19 УСПЕХ УКРАЙНА

    32 25 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

  • 20 Дразниш вече ,

    22 23 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    10:06 16.05.2026

  • 21 дядо дръмпир

    22 31 Отговор
    През април 2026г просия е загубила 118квкм площ ,а от март до сега не е спечелила и метър.желанието на масква ,тръмп да им даде донецк и да подпишат мир става неистово ,но няма кой да ги чуе от украйна.това е истината ,която се пише от медиите на вси други страни в ес освен бг-кгб-кремъл.когато пусьо падне искайте го да ви управлява ,а дотогава поне върнете моча...таварищ радев

    10:06 16.05.2026

  • 28 Така е

    23 21 Отговор

    Руската пропаганда има за цел само глупака.

    Коментиран от #33

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

    23 18 Отговор

    До коментар #17 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

  • 32 Неподписан

    8 14 Отговор

    Сподели мнение колко би продължил военен сблъсък м/у България и Турция...

    Коментиран от #80

    До коментар #28 от "Така е":

    10:15 16.05.2026

    До коментар #35 от "Инж1":

    Изплюй пжлюциите на Путин.
    10:18 16.05.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    18 14 Отговор
    Тия от пет години все напредват и още са в ...ДОНБАС.

  • 39 И Преди и сега

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    10:18 16.05.2026

  • 40 Сесесере2🤢🤮

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #42

    10:18 16.05.2026

  • 41 @@@

    20 15 Отговор
    Кажете защо след като през ден
    и всички около Зеленски са замесени в тях,
    ЕС вместо да инициира Трибунал срещу Зеленски и кликата му,
    Продължава да Подарява Милиарди на Крадците и
    Престъпниците от Украйна

    Коментиран от #43, #46, #64, #158, #180

    10:20 16.05.2026

  • 42 Ъхъ ъхъ

    До коментар #40 от "Сесесере2🤢🤮":

    Господ ти е Монголското куче Тангра татарски помако

    10:20 16.05.2026

  • 43 скучно и точка.

    14 12 Отговор

    До коментар #41 от "@@@":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    10:21 16.05.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "БЪРЗАТА РАБОТА":

    Що руснаци изтрепаха в Украйна.
    А сега трепат такива и в Русия.

    Коментиран от #48

    10:21 16.05.2026

  • 46 ФБР

    13 11 Отговор

    До коментар #41 от "@@@":

    Зеленски се качи на лодката с Ермак

    10:21 16.05.2026

  • 48 Изтрепаха

    13 10 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Фашисти в Украйна

    10:23 16.05.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 10 Отговор
    Тоя на снимката е още МУХМУРЛИЯ.

    Коментиран от #62, #67

    10:25 16.05.2026

  • 56 Русуфил хардлайнaр

    14 9 Отговор
    Гераската се е учил от Кокошинко, как да лъже Пътин. Той Тъnин затуй е тьn, защото има такива съветници!

    10:26 16.05.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    11 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:26 16.05.2026

  • 58 Рамбо 2026

    16 11 Отговор
    Пета година се опитва да превземе украинското село Константиновка...Успешно вика вървяла тридневната специална операция...Мда!

    Коментиран от #71, #74

    10:27 16.05.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 12 Отговор

    До коментар #54 от "Таз и война е ясна":

    То от ПЕТ години Путин са мъчи с Украйна.
    Явно още една петилетка нема да му стигне.

    Коментиран от #63

    10:27 16.05.2026

  • 61 Хмхмм хм

    10 8 Отговор
    Виждали ли сте идиот?

    10:28 16.05.2026

  • 62 Русуфил хардлайнaр

    10 7 Отговор

    До коментар #55 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И спи му се. Вдига нагоре веждите, да не му залепнат очити!

    Коментиран от #75

    10:28 16.05.2026

  • 63 Тази война е ясна

    11 11 Отговор

    До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    от преди да започне! Украйна ще е от Днепър на запад! Не е ясно обаче, дали ЕС ще оцелее като такъв с продажните урсули до тогава или държавите ще тръгнат да се спасяват по единично!

    10:29 16.05.2026

  • 71 Сметах,сметах

    10 7 Отговор

    До коментар #58 от "Рамбо 2026":

    Вече трябваше да са превзели Вашингтон.

    10:34 16.05.2026

  • 73 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    Дано не превземат малая токмачка.за.четири години и половина почти са я превзели.

    10:36 16.05.2026

  • 74 Щом ден и нощ

    6 11 Отговор

    До коментар #58 от "Рамбо 2026":

    глупаци тролят, то значи СВО е повече от успешно! Само факти!

    10:36 16.05.2026

  • 75 Спи му се

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Русуфил хардлайнaр":

    Щото е шоран.

    10:36 16.05.2026

  • 80 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Неподписан":

    От къде зор , бе ?! Я ти сподели ..

    10:38 16.05.2026

  • 81 Тихо бре

    8 4 Отговор

    До коментар #70 от "Тази война е ясна":

    Руски Тръбар по тихичко.

    Коментиран от #83

    10:40 16.05.2026

  • 83 Тази война е ясна

    5 10 Отговор

    До коментар #81 от "Тихо бре":

    от преди да започне! Украйна ще е от Днепър на запад! Не е ясно обаче, дали ЕС ще оцелее като такъв с продажните урсули до тогава или държавите ще тръгнат да се спасяват по единично!

    10:40 16.05.2026

  • 87 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #79 от "Знам ли стоенче":

    Вече киев не е интересен така ли? Ок.малая токмачка тогава кога?

    Коментиран от #90, #94

    10:42 16.05.2026

  • 88 Ей Драги ми Смехутко

    8 4 Отговор

    До коментар #85 от "Написаха ти го":

    Тия дни има как дронове на Азов са на посещение в Мариупол,къртят яко ватенки.

    Коментиран от #92

    10:43 16.05.2026

  • 90 Ахмако

    5 10 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Кийиф сам ще се присъедини към Русия

    Коментиран от #99

    10:44 16.05.2026

  • 91 Мишелчо я се

    9 2 Отговор

    До коментар #84 от "Мишел":

    Кръсти Миша повече ти отива па руски е и ще си истински руски тръбар с подходящо име.

    10:44 16.05.2026

  • 92 Ха ХаХа

    5 9 Отговор

    До коментар #88 от "Ей Драги ми Смехутко":

    Изкъртиха на Ермак и наркомана задниците

    10:45 16.05.2026

  • 94 Знам ли стоенче

    5 8 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Русия си има военни цели, които не се казват на всеослушание, а аз не съм толкова глупав като глупаците, които ги тролят ден и нощ и слагат срокове даже. Но всеки според интелекта стоенче. На земята има и глупаци и е факт. 😄

    Коментиран от #110, #167

    10:46 16.05.2026

  • 95 Моряка

    9 3 Отговор
    Ако имаше някой нов Сталин,Герасимов отдавна да копае окопи около уж превзетия Купянск.Ако го оставят жив изобщо.

    Коментиран от #98

    10:46 16.05.2026

  • 96 Духалоф

    4 2 Отговор

    До коментар #93 от "Руски знаеш ли":

    Как си?

    10:47 16.05.2026

  • 97 Руски не знам глупав

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Руски знаеш ли":

    Не ми е трябвало, а войник естествено съм ходил И ко? Ква глупост щи тролим сига? 😄

    10:48 16.05.2026

  • 98 Ха ХаХа

    0 5 Отговор

    До коментар #95 от "Моряка":

    Далече си с двете си мозъчни клетки от истината

    Коментиран от #166

    10:48 16.05.2026

  • 99 ЩЕКА 🤡🤩

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "Ахмако":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌🍌

    10:48 16.05.2026

  • 100 Мишел

    6 9 Отговор
    Фантазираш . Нулира се Украйна - от 52.5 милиона преди войната сега е под 20 милиона. Украйна вече не е държава.

    Коментиран от #104, #105, #150

    10:48 16.05.2026

  • 101 Ясното е ,

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Тази война е ясна":

    Че вече сте излезли от землянките , заключили сте ги и сте между хората ...

    Коментиран от #102

    10:49 16.05.2026

  • 102 Тази война е ясна

    6 10 Отговор

    До коментар #101 от "Ясното е ,":

    от преди да започне! Украйна ще е от Днепър на запад! Не е ясно обаче, дали ЕС ще оцелее като такъв с продажните урсули до тогава или държавите ще тръгнат да се спасяват по единично!

    Коментиран от #108, #139

    10:51 16.05.2026

  • 103 Критик

    11 5 Отговор
    Станаха смешни с елементарните си лъжи.

    10:52 16.05.2026

  • 104 Гресирана ватенка

    8 2 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаzундера 😁.

    10:53 16.05.2026

    11 5 Отговор
    Когато руските генерали говорят по телевизията за „установяване на контрол над 80 населени места“, те умишлено създават илюзията за превзети функциониращи градове. Реалността, показвана от сателитните снимки и дроновете, е коренно различна:Тези „места“ са просто географски точки на картата.В тях няма останали здрави сгради, няма цивилно население и няма никаква икономическа или логистична стойност!!Превземането им означава просто, че руската артилерия първо е изравнила всичко със земята, принуждавайки украинците да се изтеглят на следващата укрепена линия няколкостотин метра назад.!Военните анализатори често казват, че първата жертва във всяка война е истината. Руското командване има крещяща нужда да представя пред собствената си публика огромни цифри, за да оправдае пред обществото огромните икономически санкции, недостига на стоки и факта, че конфликтът навлезе в своята пета година без изглед за бърз край.

    Коментиран от #107, #122, #146

    10:56 16.05.2026

  • 108 ТИГО

    11 3 Отговор

    До коментар #102 от "Тази война е ясна":

    И като се стигне до фактите ,почвате "Урсули" и пророкувания как се разпада ЕС !А сте до "Вие защо си биете негрите" !!Защо толкова сте се загрижили за "загниваща" Европа нали си имате просия вървете там! Нищо не говорите за Меркелица дето се лигавеше с пиждин ,ама тя е вашият човек ако че затри Европа и Германия !Са като се озъбиха всички на пиждин почнахте с "пророкуванията" !Като го балсамират мумията тогава ще ви видим какви песни ще пеете без подкрепата на просия

    Коментиран от #112

    11:05 16.05.2026

  • 109 ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #107 от "Така е тигчо":

    мати малоуменлиси или неможеш дачетеш

    Коментиран от #115

    11:06 16.05.2026

  • 111 Мунчо

    9 3 Отговор
    Кат га видох сyратя на портретя, га пузнаф! Туй а руска мyтра!

    11:10 16.05.2026

  • 112 Ами тигчо

    3 7 Отговор

    До коментар #108 от "ТИГО":

    Те фактите са пред теб бе джанам. 😄Какво правят според теб урсулите? Кой пълни касичката на военната индустрия на САЩ? Кой се разбра с тръпчо да им плаща оръжията, да закупи за 800 милиарда и т.н.? Имаш ли идея и колко от тези пари се отклоняват за корупция за да я има тази мало умщина да се източва и унищожава Европа? Ти тигчо много мразиш Европа ли или просто горе на раменете ни вдява ко се случва?

    Коментиран от #128

    11:11 16.05.2026

  • 114 Мишел

    6 5 Отговор
    Мащабна украинска атака с дронове. Ударена е руската петролна рафинерия в Рязан. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че при атаката са загинали трима души, а 12 са ранени, след като отломки са ударили предприятие и жилищни сгради.

    11:11 16.05.2026

  • 115 Е букварче ли

    1 5 Отговор

    До коментар #109 от "ха ха ха":

    да ви дам на глупавите? 😄

    11:12 16.05.2026

  • 116 Хахаха

    7 4 Отговор
    Е,това вица на деня!
    Обратното е и е всеизвестно. Русия губи инициатива, а данните сочат отвоюване на повече територия от Украйна за сметка на ватите. Нищо де копейкиге трябва с нещо да се зареждат

    11:13 16.05.2026

  • 118 Мишел

    6 4 Отговор
    Големи руски загуби. Ударени са самолет Бериев Бе-200 и хеликоптер Ка-27 в руския град Ейск.

    11:16 16.05.2026

  • 119 Архимандрисандрит Бибиян

    6 4 Отговор
    Герасима е ониКАЛЕН математик! Три дня ги зема за шест годин! Не е некадърник,не,ониКАЛЕН е!

    11:17 16.05.2026

  • 121 Моряка

    7 7 Отговор
    Засега Стоянчо е прав да се присмива за Токмачка.Но древните( по мъдри от нас),са казвали "панта рей",( всичко тече ......Но Русия винаги е намирала изход, стигала е до Париж и Берлин,даже и до Сан Стефано.Аз лично ще се задоволя само с още 10 области,в които преобладава рускоезичното население.Колкото да си пием биричката със Стоянчо в Одеса или в Николаев.

    Коментиран от #124, #129, #138, #169, #175, #183

    11:17 16.05.2026

  • 122 Часов яр още не е

    7 4 Отговор

    До коментар #106 от "ТИГО":

    превзет нацяло , Покровск също...

    11:25 16.05.2026

  • 126 На дунава с погачите

    9 4 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:29 16.05.2026

  • 138 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #121 от "Моряка":

    Гемиджията .яз бира не пия .това е питие за бирени ....шки .Аз консумирам качествено малцово уйски ...хахах .

    Коментиран от #145, #161

    11:44 16.05.2026

  • 141 муму

    4 2 Отговор
    как там рязань?

    11:47 16.05.2026

  • 142 Кажи честно ... 🤣

    5 3 Отговор
    Няма такива клоуни като рашистите . 🤣🤣🤣
    Но явно има доста npocти щом още им вярват . 🤣

    Коментиран от #144

    11:47 16.05.2026

  • 144 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #142 от "Кажи честно ... 🤣":

    Лапуркай бе лепилар ,кво ми се обясняваш !

    Коментиран от #170

    11:49 16.05.2026

  • 145 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #138 от "стоян георгиев":

    А какво ще кажеш за украинските водки Немиров и Хлебний дар?Да не си против Украйна?Като си опънем краката на Дерибасовска с ледена украинска водка в руската Одеса,а край тебе се проточи върволица от рускини,даже ти ще заревеш "да живей Русия".

    11:50 16.05.2026

  • 146 Така е тигчо

    5 3 Отговор

    До коментар #106 от "ТИГО":

    СВО е прочистване на определени територии, с максимално пазене на цивилното население! Което си е факт тигчо! Това е толкова гадно. Нали? Друго си натеняхуту , тръмпчото и т.н.

    Коментиран от #181, #182

    11:52 16.05.2026

  • 147 ТИГО

    5 1 Отговор

    До коментар #130 от "Ами тигчо":

    Ама като те обраха нашите родните от маса години насам ти какво направи? Къде беше с гражданската си позиция ?? Или по скоро си от грабителите ,тези дето викат "дръжте крадеца" ! Значи преди години даже и не знаехте какво правят америка и европа !Но сега изведнъж получихте прозрение ! Не знаехте че Меркелица се е сдушила с Путин ,че е пуснала у лево защитата на Европа за едната газ и чака рака ,сега получихте прозрение че Европа умира ,и оле мале грабят ни !Не ,когато отлагаш ремонта на апартамента и не правиш текущи поправки ,като ти падне тавана на главата и се изкрият мебелите цената е голяма !Така стана и с Европа аху иху имаме газ ,нефт путин наш човек меркелица каза "елате " !И сега ох ах ,така ще е !Като не си плащал дануци години после е кофти като ги плащаш на куп! ПОНЯЛ

    Коментиран от #152

    11:55 16.05.2026

  • 150 Моряка

    4 4 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    А бе Мишо,нещо бъркаш.Украйна никога не е била държава.Напоследък Елцин подписа нещо на пияна глава,но това не се взема насериозно.Ако Украйна е държава,защо началствата им са евреи,татари,мангафонци и какви ли още не.

    Коментиран от #155

    11:57 16.05.2026

  • 152 Ами тигчо

    5 4 Отговор

    До коментар #147 от "ТИГО":

    И преди и сега, съм си с гражданската позиция, която толкова те дразни, че не искам да съм глупав и да се радвам, че ме обират. 😄И какво против тигчо имаш Европа да купува газ и нефт от Русия? Когато някой има суверенитет, търгува с всеки от който има полза. Когато тигчо си под нечия зависимост, ти казват там нямаш право или анатемосват този там. Толкова е просто тигчо. 😄Защото иначе тигчо, както се развиват нещата геополитически, ще им се наложи на всичките тези продажници, да отидат на нечие килимче и ще изглежда толкова глупаво и унизително, след всичко което са направили и изговорили!

    Коментиран от #176, #177

    12:02 16.05.2026

  • 153 ТИГО

    4 4 Отговор

    До коментар #148 от "Ами тигчо":

    Ама що дращиш тук като си гениален?? Стани консултант по Евро въпросите на Радев или кой да е !Аз не разбирам, как всички будни умове са тук а държавата се управлява от тапаци ,и пак те са ви виновни ! Не бе иди покажи кажи аз ще създам ред и закони ,какво ми се правиш на умен ?Аз гася компа и си довиждане както всичките тук ,и не ми дреме Ти и такива като теб леете мозък за Международното и родното положение ! Па един не съм видял да се похвали че е нает за съветник !! Нагледал съм се и съм се наслушал на разбирачи,майстори,съветници а един лев не съм видял от такива и никой не е помогнал да си кача перялнята ! Та прочети вица за Нане и Вуте за магарето и каручката .......

    Коментиран от #156, #178

    12:08 16.05.2026

  • 154 ТИГО

    1 4 Отговор

    До коментар #151 от "ТИГО":

    Плувайй

    Коментиран от #157

    12:08 16.05.2026

  • 156 А защо тигчо

    4 1 Отговор

    До коментар #153 от "ТИГО":

    все трябва да ме пращаш някъде, а не се замислиш колко е глупаво да се радваш, че те обират и да се дразниш, че някой не иска да е толкова глупав? 😄

    12:17 16.05.2026

  • 157 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #154 от "ТИГО":

    Плувам ТИГО и съм плътно зад теб !

    12:31 16.05.2026

  • 158 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "@@@":

    Защото, както разбрахме от факти, украинците използват силни врачки, шамани и екстрасенси за ментално блокиране на съзнанието и европейските лидери стават наивни като деца. Вместо да се борят с инфлацията и безработицата, които вече достигат двуцифрени числа в проценти, те са като Дон Кихот, борещ се с вятърни мелници и наливат ДЪРЖАВНИ ПАРИ в най-кървавия режим в света.

    Коментиран от #173

    12:48 16.05.2026

  • 159 В предишна статия

    0 3 Отговор
    ни съобщават, че Украйна купува акаунти на известни блогъри а също електронни медии за да спечели информационната война. Нищо чудно да са купили и DW. С колосалните 500 милиарда, дарени до сега, те могат да купят всички руски и западни медии.

    Коментиран от #171, #172

    12:55 16.05.2026

  • 160 добра новина за всички

    3 3 Отговор
    и най вече за потиснатите и тормозени , от нацистите дълго време украинци

    12:58 16.05.2026

  • 161 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "стоян георгиев":

    Ами те малцовите ...........шки увисвали още от първата глътка.По добре украинска водка Хлебний дар,макар че Украйна,такова понятие няма.

    13:17 16.05.2026

  • 163 ...

    0 1 Отговор
    направо са пред Киев мужиците хаха

    13:52 16.05.2026

  • 164 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БЪРЗАТА РАБОТА":

    БАВНАТА РАБОТА ОТ КОЯТО НЯМА РЕЗУЛТАТ Е РЕЗИЛ И ПОСМЕШИЩЕ ЗА МАЙСТОРА!!

    14:09 16.05.2026

  • 165 бЛАТАР

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Наркозависим в абстиненция":

    Руската пропаганда в Русия!ТУК НЕ ВЪРВИ!!

    14:12 16.05.2026

  • 166 Мамин пръцкооо

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ХаХа":

    Как така разбра какво е истина??

    14:13 16.05.2026

  • 167 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Знам ли стоенче":

    Ти също си от тях и това е факт!

    14:15 16.05.2026

  • 168 Герасимовия

    2 2 Отговор
    Отчитаме напред назад другари! Смея ли да кажа друго и да се подхлъзна от 8мия етаж ? Да му мислят следващия тираж от 2 милиона руски воиника ,че първите 2 милиона вече са при Кобзон.Айде чао ,че отивам да отчитам.

    15:27 16.05.2026

  • 169 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Моряка":

    Само че този път изхода за Путин и Тръмп е блокиран!Няма излизане от капана в който сами влязоха-ВОЙНАТА!Но няма как и Русия да победи държави,които са с век по напред от нея в развитието си.ВЪВ ВСИЧКО!!

    17:30 16.05.2026

  • 171 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "В предишна статия":

    Но не го правят и няма да го направят! Ще вложат парите в други направления,а не да купуват руски и чуждестранни медии.Единствените които купуват медии това са руснаците,за да поддържат,лъжите за народа.Но и това е към края си. Ще те попитам защо да купуват европейски медии,след като цяла Европа е с Украйна?

    17:43 16.05.2026

  • 172 Селчо

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "В предишна статия":

    Правиш огромна грешка като си въобразяваш ,че тази измишльотина ще има изобщо някакво въздействие.Руската пропаганда не спира,но вярващите в нея са все по малко и по малко.

    17:48 16.05.2026

  • 173 Пръдльовкааа

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "Рублевка":

    Остави я Европа кажи какво става в Русия?Молове празни,магазини празни,опашки по бензиностанциите,купони за бензин,купони за хляб.................

    17:53 16.05.2026

  • 174 Ехааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Арестович":

    Иска им се на рашките украинците да са техни,ама не са познали.По скоро ще е обратно!!

    18:00 16.05.2026

  • 175 Морскии

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Моряка":

    Внимавай само като пиеш бира в Одеса,Маджар да не експериментира нов дрон върху главата ти.

    18:08 16.05.2026

  • 176 Пръдльо изрожденски

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Ами тигчо":

    Газ и нефт няма да купуваме от Русия,която ни обяви за враг! Другата причина е,че тя използва енерго ресурсите за политически цели! И третата причина е,че страната ни за Русия е изгодна като задунайска губерния и буфер! Има и много други причини,няма да влизам в подробности.Но ти ако се чувстваш поробен с удоволствие ще ти дам начална скорост за "демократичния рай на земята" без изобщо да се замислям!!

    18:23 16.05.2026

  • 177 ПръдльовчоОО

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Ами тигчо":

    Ако си въобразяваш,че нещата в геополитически план ще се развият във ваша полза,ЖЕСТОКО СЕ ЛЪЖЕШ!!

    18:26 16.05.2026

  • 178 Ихааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "ТИГО":

    Ако чакаш от копейка консултант да се пръкне,ще има много да чакаш.........няма и да дочакаш.

    18:30 16.05.2026

  • 179 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Този Герасимов лъже на кубици

    18:33 16.05.2026

  • 180 Щом

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "@@@":

    Имаш толкова "доказателства" инициирай

    18:36 16.05.2026

  • 181 Пръцкооо лелин

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Така е тигчо":

    Стрелбата с ракети по жилищни блокове в Киев не е прочистване,а директен терор и тормоз на цивилното украинско население Ами като започне украинското прочистване на руски територии в дълбочина,тогава какви ще ги калъпиш? Времето не е никак далече?!?

    18:38 16.05.2026

  • 182 Сульооо изрожденски

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "Така е тигчо":

    Досега,вече пета година Русия няма нито един завладян областен град или област.На фронта е пълна мъка и тъга.Завладеят малкИ участъци,които украинците си върнат.НА ФРОНТА РУСИЯ ГУБИ ИНИЦИАТИВАТА!ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА СА КОЛОСАЛНИТЕ ЗАГУБИ!

    18:45 16.05.2026

  • 183 А бре

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "Моряка":

    Моряко,недоволството срещу Путин в Русия вече е открито бре?Ти като русороб защо си доволен?

    Коментиран от #184

    18:57 16.05.2026

  • 184 А ма , Оу

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "А бре":

    Коконо ,ненавистта
    срещу Зеленият носен неоФашистки наркомански мравояд в Изчезващата ти любима сбъркано продажна у.КРАЙ. на вече е Повсеместно ма Оу?
    Ти като залюхано неориентиран укророб защо си Недоволна На , Оу ?
    Айде Пътя

    21:07 16.05.2026

  • 185 Слава Украина

    0 0 Отговор
    Руслята как преминават зоната на смърта килима колко е дебел от руски кокали.???

    22:30 16.05.2026