Партията на Фараж свали украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на Есекс

16 Май, 2026 08:52, обновена 16 Май, 2026 08:58 18 264 70

"Реформирай Обединеното кралство" бе големият победител в проведените наскоро местни избори във Великобритания

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската дясна партия Reform UK - "Реформирай Обединеното кралство", премахна украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на окръг Есекс няколко дни след като спечели изборите, предаде BBC.

Според медията, лидерът на съвета Питър Харис е нарекъл това „момент на гордост“. Украинското знаме висеше там от март 2022 г.

Преди това Reform UK забрани всички чуждестранни знамена, включително украински, да се развяват върху сградите на английските съвети, които спечели на регионалните избори на 1 май.

На изборите на 1 май Reform UK, основана от Найджъл Фараж, се представи най-добре от всички партии. Партията спечели контрол над 10 съвета (от общо 23) и избра 677 членове на местните съвети. Преди изборите Реформистите не бяха държали нито един мандат в нито една от общините, където се проведоха избори тази година.

Решението на Reform UK предизвика ожесточени спорове във Великобритания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    288 24 Отговор
    А нашите политически кретени кога ще свалят знамената на Украйна от българските институции...?!

    Коментиран от #36, #42

    08:59 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    248 23 Отговор
    Наистина едно голямо БРАВО

    09:02 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дедо

    40 140 Отговор
    Добре свалиха знамето на една славянска и православна държава , но не смеят да гъкнат срещу безобразията на пакистанците , мароканците и зулусите от Африка с които се напълни Острова им. Пак лицемерие на гърба на славяните.

    Коментиран от #25, #31, #53, #59

    09:03 16.05.2026

  • 6 Kaлпазанин

    129 36 Отговор
    Скоро и в Германия ще бъдат свалени ,алтернативата лека полека като валяк ги мачка ,с на оная там Вайдъл лесбийката вече си я представям в нацистка униформа ,има нещо ненормално в тиквите на тия шваби ,и се чудя кое е по добре нацисти или ционисти да управляват света

    09:03 16.05.2026

  • 7 тервел

    22 161 Отговор
    когато спреш да развяваш черени съветски байряци по българските улици за щяло и нещяло

    Коментиран от #57

    09:04 16.05.2026

  • 8 Нормално

    225 13 Отговор
    не е редно чужди флагове да се веят на фасадите на институции в суверенни държави по политически причини.

    Коментиран от #16

    09:06 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И ТЕЗИ СА ОКАЗАХА

    32 117 Отговор
    Копейки.

    Коментиран от #60

    09:07 16.05.2026

  • 11 СКОРО И В БРИТАНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    79 7 Отговор
    За има ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    09:08 16.05.2026

  • 12 Кики мики

    69 21 Отговор
    Свалиха знамето на Украйна , ама като видят африканец или пакистанец с чалма срещу себе си навеждат глава и бягат на другия тротоар .

    09:10 16.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Браво

    113 12 Отговор
    Най-после изтрезняха

    09:11 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БГ БАНДЕРИТЕ

    100 7 Отговор
    Вече и в Британия не могат да се скрият.

    09:12 16.05.2026

  • 18 НА МЕНЕ БАНДЕРСКОТО ЗНАМЕ

    29 8 Отговор
    Още ми е у фейса.

    09:13 16.05.2026

  • 19 Пирата

    17 87 Отговор
    Тия от снимката се облизват за руски рубли и високи постове в Газпром май

    Коментиран от #37, #61

    09:13 16.05.2026

  • 20 УКРАИНСКИТЕ ДЪЛГОВЕ

    98 8 Отговор
    Щели да се изплащащ със замразените активи на Зеленски.

    09:14 16.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да да

    116 9 Отговор
    а държавна бнт се оформи като укротв..цяло студио в техните цветове..то бива малоумие..Трябва да ги уволнят под корен всички тези платени агенти чуждо влияние..

    09:19 16.05.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    44 18 Отговор
    A другара Радев да е свалил нещо?

    Коментиран от #27

    09:22 16.05.2026

  • 24 Механик

    66 5 Отговор
    Уудри яко козяка с Фаража !

    09:25 16.05.2026

  • 25 Боруна Лом

    69 12 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    ТЕЗИ ,,СЛАВЯНИ,, СА ПО ГОЛЕМИ ПАРАЗИТИ ОТ ЗУЛУСИТЕ

    09:27 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    10 35 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Другаря Радев свали самолета.

    09:28 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сентенко

    56 5 Отговор
    Браво!

    09:32 16.05.2026

  • 30 Аква

    65 3 Отговор
    Слънцето над Британия ще изгрее от изток. Досега британците чакаха изгрева в залеза.

    09:36 16.05.2026

  • 31 Кой ти каза, че не смеят?

    78 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Та Реформ ЮК за това бе създадена и подкрепена. Но още не е управляваща партия.
    А това за което пишеш е създадено от Стармър и предните правителства.
    И не знам за какви братски славяни дрънкаш, ама британците не са славяни че да веят украински, руски или български знамена над държавните си институции.

    09:37 16.05.2026

  • 32 Не бе

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "кирил":

    твоите наср.ани г.ащи да не се развяват под път и над път.....

    09:38 16.05.2026

  • 33 Така трябва

    52 5 Отговор
    Да направят всички партии във всички кметства!

    09:39 16.05.2026

  • 34 А васкофедераско

    52 2 Отговор
    Кога ще го разкара от СО?

    09:43 16.05.2026

  • 35 заблудена копейка

    88 4 Отговор

    До коментар #16 от "кирил":

    Разбира се че и руски знамена върху сградите на държавните ни институции не бива да има! Дори знамето на Урсула. Ако сме суверенна държава де. Ако знаеш какво означава суверен, щеше да знаеш че и еврото бе наложено противозаконно.

    09:44 16.05.2026

  • 36 Пичи,

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Привет , ма !!👍

    09:46 16.05.2026

  • 37 Ами златните тоалетни

    58 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пирата":

    свършиха! Кой се уредил- уредил. А и джобовете на данъкоплатците ги изпразниха и кой прибрал процентите,- прибрал.
    А от Зеленски не могат да изкопчат нищо.

    09:51 16.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    54 5 Отговор
    Браво! Бавно и полека всички се деукринизират.

    10:17 16.05.2026

  • 40 Английски копейки

    14 10 Отговор
    Виж какви са спретнати! Не като нашите. И английски научили.

    10:25 16.05.2026

  • 41 И окачи

    4 34 Отговор
    червеното със сърп и чук и ссср.А до него червеното сжълти петолъчки.

    Коментиран от #50

    10:28 16.05.2026

  • 42 Скоро

    78 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И у нас ще махнат украинския парцал, и това ще стане тихичко и кротичко, по терлици. А когато стане на въпрос тия дето ги слагаха по общините ще мигат на парцали и ще се правят на разсеяни и незнаещи. Дано да има заслужени наказания за всички продажни предатели които прецакаха България заради чужди интереси.

    10:29 16.05.2026

  • 43 така, така

    73 7 Отговор
    Света ще се върне към нормалност, макар и бавно.
    Целия цирк с висенето на украинския флаг на обществени места беше недопустим. Обикновено, чужди знамена се развяват при посещение от висок ранг (за да се изрази уважение към госта) или ако си подмандатен (за да се изрази васалното положение и кой ти диктува правилата).
    ОК, харизали сме част от суверенитета си на ЕС и затова развяваме тяхното знаме, но кога сме си харизали държавата на 0срайната! Крайно време е евролибералите да се отърсят от сектанския си манталитет, или поне да не го налагат на хората чрез символиката на пораженеца.
    Изразяването на солидарност (ако това въобще е мотива им да веят оня парцал) не се изразява чрез акт, който навсякъде по света се третира като символ на това, кой е собственика на територията. Малобритания си е на британците, Германия си е на немците, България на българите и т.н., а ако някой мисли или иска друго, то да си ходи в 0срайната.

    Коментиран от #49

    10:51 16.05.2026

  • 44 Зеленски

    41 2 Отговор
    Браво, искам и мен да ме свалите.

    10:53 16.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Браво, браво

    45 5 Отговор
    Укра е никаква за Англия. Трябва и ние да направим същото.

    Коментиран от #47

    11:48 16.05.2026

  • 47 ами

    27 3 Отговор

    До коментар #46 от "Браво, браво":

    как ще е никаква украина - сключи 100 годишен договор да служи вярно на британия

    11:59 16.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Файърфлай

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "така, така":

    Света ДА,но Обединеното Кралство-НИКОГА.Освен ако....

    12:04 16.05.2026

  • 50 Червено с жълти петолъчки ?

    13 2 Отговор

    До коментар #41 от "И окачи":

    По скоро синьо с жълти петолъчки!

    12:05 16.05.2026

  • 51 хмммм

    31 2 Отговор
    Вече не се чувстват украинци ли?

    12:16 16.05.2026

  • 52 Баце

    20 3 Отговор
    Този грозник започва да ми става симпатичен.

    12:48 16.05.2026

  • 53 Хаха

    32 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Православна, християнска? - чисто еврейско гнездо, което трябва да се изгори.

    12:52 16.05.2026

  • 54 Някой

    30 2 Отговор
    А НЕЩО увиснаха и 90те млрд. гласувани по рано. ЙОК, НАНАЙ.

    12:56 16.05.2026

  • 55 Лейбърист

    23 3 Отговор
    Почваме да поумняваме. полека!

    14:35 16.05.2026

  • 56 Неподписан

    10 4 Отговор
    Представете си да изтърват метеорит който да събори цял лондон,столицата на англия ..

    14:36 16.05.2026

  • 57 Дядо Йоцо /заради цензурата тук/

    28 1 Отговор

    До коментар #7 от "тервел":

    Пиши грамотно, не срами името велико! Само и изключително е правото на българския трибагреник да се вее над общински и държавни институции, всичко друго е чужд слугинаж! Няма нито един пленен български трибагреник от чужда армия и това е национална гордост! За съжаление розовото ни образование не го преподава това на подрастващите и те израстват безродни, безпринципни, отцемразци глинени хора!

    16:20 16.05.2026

  • 58 Ха сега де

    12 1 Отговор
    Горните ни дупедавци

    17:39 16.05.2026

  • 59 Баба на макарон

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Да не би Фараж да ги е докарал ма?
    Тъпоъгълен триоголник .

    18:10 16.05.2026

  • 60 Переверасти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "И ТЕЗИ СА ОКАЗАХА":

    Разширени .

    18:11 16.05.2026

  • 61 Корворсар

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пирата":

    В БГ държавните служители са се увеличили на 600 к . Докато населението е намаляло с 10 %
    Трима работещи издържат една
    О
    Т
    Р
    Е
    П
    К
    А
    Като тебе .

    Коментиран от #66

    18:14 16.05.2026

  • 62 Йеа

    6 0 Отговор
    Бебе ,нормалното почва да се завръща !

    18:39 16.05.2026

  • 63 Бравооо

    11 0 Отговор
    Сега да махнат и наркото от тая държава

    18:39 16.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ганю

    13 3 Отговор
    Време е да се приключва войната
    тя не засяга Европа и не е нужно да се конфронтира с Русия
    което води до преки загуби за индустриите на съответните страни
    нужен е нов договор на украйна с Русия урсулата загуби
    око не е разбрала още.

    19:01 16.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ДнНЕСКА ЕДИН КЛОШАР

    4 0 Отговор
    ВИКАШЕ КАТО ЛУД ПРЕД КОША...БЕ НАМЕРИЛ В КОША НАД 30 ПЪРЖОЛИ В КУТИИ НЕБАРНАТИ.........КОЙ ЛИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛ СА МУ ДОШЛИ МНОЖКО.....

    20:29 16.05.2026

  • 68 .....

    3 0 Отговор
    Ми как да го реформират, освен да се разформират на Британия,Шотландия,Уелс и там квото още има😂

    20:45 16.05.2026

  • 69 Ддд

    3 0 Отговор
    Браво.

    22:13 16.05.2026

  • 70 Ддд

    3 0 Отговор
    Браво.

    22:15 16.05.2026

