Партията на Фараж свали украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на Есекс

Британската дясна партия Reform UK - "Реформирай Обединеното кралство", премахна украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на окръг Есекс няколко дни след като спечели изборите, предаде BBC.

Според медията, лидерът на съвета Питър Харис е нарекъл това „момент на гордост“. Украинското знаме висеше там от март 2022 г.

Преди това Reform UK забрани всички чуждестранни знамена, включително украински, да се развяват върху сградите на английските съвети, които спечели на регионалните избори на 1 май.

На изборите на 1 май Reform UK, основана от Найджъл Фараж, се представи най-добре от всички партии. Партията спечели контрол над 10 съвета (от общо 23) и избра 677 членове на местните съвети. Преди изборите Реформистите не бяха държали нито един мандат в нито една от общините, където се проведоха избори тази година.

Решението на Reform UK предизвика ожесточени спорове във Великобритания.