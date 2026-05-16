ГЕРБ: Политическа грешка е да не се присъединим към Специалния трибунал за престъпната агресия срещу Украйна

Решението България да не се присъедини към инициативата за създаване на Специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка. С такава позицията излязоха ГЕРБ на Фейсбук страницата си.
От партията изтъкват, че е притеснително, че "това се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна".
"Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа", подчертава ГЕРБ.
В публикацията на формацията на Бойко Борисов се подчертава още, че страната ни "няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота".
И допълва, че за България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. "Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави", изтъква още ГЕРБ.
Според партията "България трябва да бъде активен, предвидим и уважаван участник във всички международни формати, които засягат сигурността на Европа и бъдещето на Черноморския регион".
9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #1 от "Красимир Петров":БКП ГЕРБ бяха една престъпна организация която крепеше и беше главен донор на организираната престъпност в България.Края на тази шайка безродни бо.клуци дойде през април
10 Герберизми
Нещо мниго къса памет имат ГЕРБерастите, как тръгна всичко!
11 Имаш трици
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всички имаме тея пари дето никой не ги ги вижда!
12 Аз съм от ссср
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По добре без евросубсидии от колкото слугинаж.
15 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #12 от "Аз съм от ссср":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
17 Драги ми Смехурко
20 Козаристан🐐
До коментар #14 от "Истинско обещание 🇮🇷":Иран избиха десетки хиляди протестиращи и организират терористични актове по света включително и Сарафово бе будала
21 Смехоран
До коментар #6 от "Аз съм от ссср":Аха,с манипулирани избори всеки може.
22 володя
Това ако не е престъпление срещу човечеството, то на Хитлер трябва д аму се даде Нобела посмъртно!
23 Крепостен на Хартиената мечка 2026
До коментар #15 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
До коментар #1 от "Красимир Петров":Едни от сглобкаджиите.
Сигурация
31 Анонимен
До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":БКП сега завляда цялата власт Червените другари червените олигарси всичко завладяха тук сега БКП спечели 99 % и се започна червена заблуда Голтаци невежи нискообразовани и червените олигарси настаниха БКП сега във властта Но и тази съветска власт няма как да просъществува дълго
33 ГЕРБ ?
А за ваше сведение в Черноморския регион има УКРАИНСКИ дронове(дори вече и в Гърция)....нещо за това ???
Защо не се засрамите !
19:56 16.05.2026
35 Анонимен
До коментар #30 от "Ще има трибунал":А за Путин който избива свои и чужди не Ама че тъпо България е завладяна.адяна от червените комунисти сега а Европа е демокрация
37 нннн
39 Държавна измяна е
20:00 16.05.2026
40 Нещастници
42 Англосакса
44 az СВО Победа 81
Много "принципни" хора, а???
🤣
До коментар #41 от "жик так":Не има едни такива ще изчезнат и това са БКП и техните съветски другари е зад тях са червените олигарси
50 тикви
чудно що още радевите хора не почнаха да ровят по общ поръчки и чекмеджета им да сметне какво са пипали
51 Първо трябва да се направи Агенция
Обвиняемите всички ги знаят,голяма част от които са същите тези с големите изисквания от тази статийка.
52 Анонимен
До коментар #52 от "Анонимен":Аз фуражни банани от ТЕСКо не консумирам магазин за бедняци ми хвали хахахаха
53 Анонимен
До коментар #50 от "тикви":Да точно радевите регреси бкп съветски другари ще изчезнат Тук е демокрация Не на насилието
56 ГЕРБ бяха и
Да попитам:Гъруто Ви агент Буда усети ли народната любов като е без охрана или не смее да си подаде крадливата муцуна от зайчарника?
58 Анонимен
До коментар #2 от "Русия":Престъпника си ти
20:10 16.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #57 от "Троянец":Ама чакай тук червена диктатура е завладяла държавата ни но докога ли И като какъв ти се мислиш Я виж дали твоят господар не ги е пуснал мед и масло от чешмата Хахахахах
Ако влизаме във война, като Румънците 1 ден преди края на войната,( ПСВ) зада се облажим! Жалко, че съвременните политици на Румъния нямат и една 50 мозък от тяхните прадядовци!
66 Гориил
До коментар #78 от "А защо биете негррите?🤣":В израел са
69 Анонимен
До коментар #69 от "Анонимен":Честни избори хахахаха С гюровите незаконници с Йотова тандем с Радев с политически репресии с нашето мвр с алабалата на строшените мадуровки Хахахаха а и най вече с парите на червените олигарси Завладяха цялата държава А да знаеш България е с население около 7 милиона Голтаците излъгани от Радев не са България
До коментар #22 от "володя":Тази земя не била и не е Украинска!Това е РУСКА земя от векове!
20:16 16.05.2026
71 Анонимен
До коментар #65 от "Дрън-дрън":А дупенето към Путин какво България е в Европа не е 16 република
72 Къде са
До коментар #20 от "Козаристан🐐":Доказателствата? Или само да плямпаме
Ако бьхте вие щяхте да ни го....
74 ВЕРНО БЕ ТИКВО !!!!!!
До коментар #77 от "Ехааа":Ами кой е България бе ...един файтон хора ли бе...демократи??! Кой си ти да решаваш кой да избира управляващите?!
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":А защо в Москва има най-много Гей Клубове на глава от населението в сравнение с която и да била столица в Европа?😅
До коментар #73 от "Ах ,ах":Хората голтаците ли са хората хахахаха и онези които лъжха и примамваха че щели да върнат лева Хахахаха ПЪЛНА илюзия А освен тези Хората тук живеят още Много ХОРАТА
До коментар #78 от "А защо биете негррите?🤣":В израел са
До коментар #77 от "Ехааа":А з живея тук и не желая съветски другари Тук е европейска държ
Коментиран от #91
86 Анонимен
До коментар #77 от "Ехааа":Колко живеят тук я виж и тогава се хвали кой да управлява и кои хората е заблудил
Коментиран от #100
20:24 16.05.2026
90 Анонимен
До коментар #74 от "ВЕРНО БЕ ТИКВО !!!!!!":Бедняците тук яко драскат и я провери дали тече от чешмата ти мед и масло от господаря ти Много сте злобни и сеете омраза
91 При демокрацията
До коментар #82 от "Анонимен":Е важно какво иска мнозинството е не ти!! А изборите бяха честни щом и от ЕС нямаше претенции за нередовни избори както бе в Румъния . Ако не ти харесва да се управлява според волята на мнозинството проблема е твой
92 Анонимен
До коментар #88 от "Герб":По полека че взе да се оливаш
94 стоян георгиев
Не ги интересува България и мнението на народа, а гледат да се подмажат еврофашистките чиновничета! Същите са като ппдб-лите!
95 Анонимен
До коментар #37 от "нннн":Мафиоти са тези като Мирчев и са в парламента
96 Троянец
До коментар #79 от "Анонимен":Герберите не са хора.Доказано е.Дегенерати.
98 Дако
До коментар #52 от "Анонимен":Като не консумираш фуражни банани , ша ми ядеш бананата . Аман от ошмулени козляци.
99 Анонимен
До коментар #96 от "Троянец":Обикновен бедняк си пък ти и си гледай себе си за другите не мисли
100 Яко
До коментар #86 от "Анонимен":Викаш Радев заблудил....друго е да се гласува корпоративно и платено за Боко и шиши... нали?? А живеещите в чужбина не биха продали гласа си!!!
101 Град Козлодуй
До коментар #90 от "Анонимен":Я!"Промна" се е пребоядисал на "Анонимен".Що ли тъй?
102 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Русия":Комунистът Радев е диверсант на Кремъл.
Само комунистите могат да оставят Куба без захар, Китай без ориз, Русия без водка и България без кисело мляко !
103 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Хм Хм
До коментар #10 от "Герберизми":А как тръгна всичко? За Будапещенският меморандум чувал ли си? Украйна се отказа от 1500 единици ЯО в замяна на защита от САЩ, Великобритания и Русия.
После ЕЖК (една жена каза) Има нацизъм, бият негрите (руснаците), не ни дават да говорим на руски и прочее глупости.
И после Путин каза: Най-добре е да дадем 2 милиона жертви, за да спасим 20 хиляди руснака.
А вие си вярвайте в Дядо Мраз.
106 Троянец
До коментар #99 от "Анонимен":"Богатия" Гербер дето маа само филии с маз.....хахаха.След като Тиквата озакони крадените левчета за такива като теб и филите с маз ще са екзотика.И да ревеш и да се тръшкаш-файда няма.ГЕРБ сте минало-като БСП и ИТН.Бай-Бай от истинския генерал- а не като оня поженкар с купеното звание!
108 стоян георгиев
До коментар #103 от "Анонимен":Ти кой си, никой! Народа е над фашистите в ес и 404! Ако не е платената пропаганда, нямаше и да чуеш за клоуна и кииф!
109 Ол1гофрен,
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":А баце беше награден с орден,че пазеше МОЧАТА.Е,опази я.
110 Анонимен
До коментар #100 от "Яко":Живеещите в чужбина хахахаха Кой нормален който си е подредил живота ще се хване на лъжите на месията Това са само много изпаднали хорица Хора които работят развиват се имат стандарт на живота подредили са си живота няма да се хванат на лъжите на тези съветски другари
111 Тази партия наистина ли е съставена
116 Анонимен
До коментар #106 от "Троянец":Голтаци бедняци и онези които бленуват за левчето излъгани от регресите докараха съветските другари
До коментар #110 от "Анонимен":Аз съм в чужбина от 2005. Прибрах се с брат ми за отпуска и гласувах за Радев. Хаст ду миъ ферщанден?? Ме ай капито..шемо?
120 Анонимен
До коментар #108 от "стоян георгиев":Путин е убиец А България е Демокрация или вече сме червена диктатура
121 Анонимен
До коментар #108 от "стоян георгиев":Кой НАРОД аз също съм НАРОДА не на Путин и Русия
122 Дрън-дрън
123 Ами
126 За Сарафово -
До коментар #20 от "Козаристан🐐":Малка подробност: загина МЮСЮЛМАНИН шофьор ( случайност?; веднага(!) след взрива дойдоха израелски разследващи и отстраниха българските; да си чул, видял, доказал кой е атентаторът и че е иранец?....
127 ГЕРБ=политически труп
Смърт на фашисткия ЕС - всобода за народите!
BULEXIT от фашисткия концлагер!
129 За Сарафово -
До коментар #91 от "При демокрацията":Малка подробност: загина МЮСЮЛМАНИН шофьор ( случайност?; веднага(!) след взрива дойдоха израелски разследващи и отстраниха българските; да си чул, видял, доказал кой е атентаторът и че е иранец?....
135 нннн
До коментар #95 от "Анонимен":Мирчев и компания ги смятам за еничари. По- вредни са даже от мафията на Боко и Шиши. И друга мафия има, де, но тия са ОПГ-та с пипала из цялата държава.
136 Поредните глупости.
До коментар #46 от "Факт":ГРБ е немско политическо творение, а Б.Борисос е сложен начело , защото е зависим от миналото си. Амбициозен и зависим послушник , а добрата имидж политика го направи популярен в България...
139 ?????
Пишат го за да не им се карат началниците.
Да не говорим за обикновените гербаджии които членуват в тая партия само заради тва че иначе няма бизнес.
Контактувам с достатъчно гласуващи за Герб.
Истината е че на долното и средното ниво всички са за Путин.
Мисля че и на по-висши нива е така, но там вече е въпрос на партийна дисциплина и доказване на вярност на Баце и кохортата му.
А и самият Баце попада под горния критерий.
Както се казва ем му се иска ем не му стиска да си каже.
Е и трябва да се кълнат непрекъснато на тия които контролират кинтите им.
140 По времето на ВСВ,
(Друг е въпросът, че сега потомците на някои ционисти и юдео-сатанисти от спасените в България по времето на ВСВ юдаисти са неблагодарни...)
Румен Радев следва политиката на цар Борис III.
Нека от ГЕРБ да отговорят, какво лошо има в това, Радев да защити българския национален интерес, като покаже, че има здрав и изправен гръбначен стълб.
141 Дръта чанта
До коментар #48 от "Анонимен":И кои са червените олигарси СДС и сегашното ДБ или по точно жълтопаветната измет
142 Цвете
145 Хи, хи, хи
До коментар #136 от "Поредните глупости.":Пиши направо - корумпиран продажник.
146 Ами
Само дето те няма да са обвинителите, а ще са обвиняемите.
И по-лошото за тях е, че ще ги съди народа.
Това дори и фашистите в Царство България не са го правили.
Смърт на фашисткия ЕС - свобода за народите!
163 Ами
До коментар #156 от "Ддд":Четери тръби по 16 милиарда кубически метра газ, от Русия до България
и ще станем най-посещаваната държава от европейските лидери :)
До коментар #105 от "Хм Хм":Два дни, преди да го ошамари Путин, Зеленски ревеше по телевизора, че иска ядрено оръжие. А това е едно от удловията да съществува Украйна на Будапещенския Меморандум. Така че, не лъжи!
Нарушено е условието и Русия си я прибира обратно. Гаранцията от Русия приключва!
182 Скачай у нужнико бе въшлю 😀
До коментар #180 от "Боко":Да ти се изхождат хората на главата. 😄
183 Хитончо
До коментар #17 от "Драги ми Смехурко":Ама ви разказа играта на изборите и ви направи за смях пред всички.
184 Можеш да си мечтаеш
До коментар #171 от "Анонимен":Сегашната кочина да е като България преди 50г. ама немаааааа.Ще си сърбаме туй що надробихме за 36 г. ,, преход " .......
185 Град Козлодуй
До коментар #160 от "Анонимен":Промяна от кога се пребоядиса на анонимен бе?Ама вие герберите сте такива-пребояядисани де ге нерати.
189 Троянец
До коментар #177 от "Анонимен":То герберите сте всички образовани и културни......хахаха .Партийката на културните лосове-начело с еднокнижната Тиква дето освен "кунграчулейшънс БорисOFF"-друга дума не знае....хахаха.Когато Патрита на културните спечели с такова мнозинство-тогава ще казвате кое и как да става.Ама това не е било-нма и да бъде!
191 Стига с тия опорки
До коментар #149 от "дядо дръмпир":Поне сменяйте плочата .Банални ставате урсулофо дерлайньовски лизачи .На хуййййййй
201 Госあ
До коментар #105 от "Хм Хм":Мише я обясни (ако знаеш де) какво означава "меморандум"? Че не всички са "умни" като теб.
225 Евгени от Алфапласт
До коментар #120 от "Анонимен":Разкарай се, илитерат!🤣
226 ГЕРБ се бори за избирателите на ППДБ
До следващите избори обаче русофобите вече ще са стари пенсионери.
228 Кобрабг
Как не ви е срам за всички поразии които направихте.Герб синоним за национални предатели
