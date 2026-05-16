ГЕРБ: Политическа грешка е да не се присъединим към Специалния трибунал за престъпната агресия срещу Украйна

Решението България да не се присъедини към инициативата за създаване на Специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка. С такава позицията излязоха ГЕРБ на Фейсбук страницата си.

От партията изтъкват, че е притеснително, че "това се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна".

"Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа", подчертава ГЕРБ.

В публикацията на формацията на Бойко Борисов се подчертава още, че страната ни "няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота".

И допълва, че за България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. "Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави", изтъква още ГЕРБ.

Според партията "България трябва да бъде активен, предвидим и уважаван участник във всички международни формати, които засягат сигурността на Европа и бъдещето на Черноморския регион".