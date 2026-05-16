Техеран: Много европейски държави водят преговори с нас за свободно преминаване през Ормузкия проток

Държавната иранска телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаването на Ормузкия проток, морски път от стратегическо значение за международната търговия, блокиран от началото на конфликта в Близкия изток през февруари тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"След като през протока преминаха плавателни съдове на източноазиатски страни, в това число Китай, Япония и Пакистан, днес получихме информация, според която европейците са започнали преговори за преминаването на Ормузкия проток с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция", съобщи държавната телевизия, без да уточни за кои европейски страни става въпрос.
Тази сутрин председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи посочи, че страната "е създала професионален механизъм за управление на корабоплаването" в Ормузкия проток, който скоро ще влезе в действие.
"Само търговските кораби и страните, които съдействат на Иран ще могат да преминават и ще бъдат начислявани такси, необходими за специални услуги", подчерта Азизи.
"Протокът ще остане затворен за участниците в така наречения "Проект Свобода", допълни Азизи в препратка към едноименната американската военна операция, целяща да изведе блокираните търговски кораби извън протока.
САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, припомня АФП.
3 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Комунистът Радев е диверсант на Кремъл.
Само комунистите могат да оставят Куба без захар, Китай без ориз, Русия без водка и България без кисело мляко !
5 Вуте от Бусманци
Они не са виновни , че рижавио го апе коньо !
10 Истинско обещание 🇮🇷
САМО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА
НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ С ТЕРОРИСТИТЕ САЩ И ИЗРАЕЛ
И БЛОКАЖ НА ТЯХНИТЕ ПОДМЕТКИ УЧАСТВАЩИ В СЪЮЗ С ИЗРАЕЛ И САЩ...НИКАКВО ПРЕМИНАВАНЕ НА КОРАБИ ПОДКРЕПЯЩИ ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ И ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЩ
13 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Едно е да Искаш,съвсем друго е да ти се Даде.А ти от Змия вълна стригал ли си?
19 Цвете
И как сега "много европейски държави водят преговори с нас за свободно преминаване през Ормузкия проток".
Хубаво е умните и красивите някак си да прокоментират тоя казус.
Или тва е друго в@шт@ м@м@?
21 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Кравите в България ги избиха комунистите в Брюксел.
22 Шопо
До коментар #3 от "ИСТИНАТА":Верно ли САЩ са махнали визите за България
23 Анонимен
До коментар #19 от "Цвете":Откога чакаме!
26 az СВО Победа 81
Це Европа! 🤣🤣🤣
