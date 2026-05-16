Техеран: Много европейски държави водят преговори с нас за свободно преминаване през Ормузкия проток

16 Май, 2026 20:23 2 332 26

Анатоли Стайков

Държавната иранска телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаването на Ормузкия проток, морски път от стратегическо значение за международната търговия, блокиран от началото на конфликта в Близкия изток през февруари тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"След като през протока преминаха плавателни съдове на източноазиатски страни, в това число Китай, Япония и Пакистан, днес получихме информация, според която европейците са започнали преговори за преминаването на Ормузкия проток с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция", съобщи държавната телевизия, без да уточни за кои европейски страни става въпрос.

Тази сутрин председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи посочи, че страната "е създала професионален механизъм за управление на корабоплаването" в Ормузкия проток, който скоро ще влезе в действие.

"Само търговските кораби и страните, които съдействат на Иран ще могат да преминават и ще бъдат начислявани такси, необходими за специални услуги", подчерта Азизи.

"Протокът ще остане затворен за участниците в така наречения "Проект Свобода", допълни Азизи в препратка към едноименната американската военна операция, целяща да изведе блокираните търговски кораби извън протока.

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, припомня АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    36 14 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    20:31 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИСТИНАТА

    17 29 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Комунистът Радев е диверсант на Кремъл.
    Само комунистите могат да оставят Куба без захар, Китай без ориз, Русия без водка и България без кисело мляко !

    Коментиран от #21, #22

    20:33 16.05.2026

  • 4 BG дракон 🐲

    34 12 Отговор
    Географията е най-добрият приятел на Иран! Само 2 пъти са били под робство. Гръцко за 70 години и 600 или 700 арабско. И двата пъти са били разделени отвътре! САЩ се мъчи да ги завладее! Тръмп да чете за Римо-иранските войни, те започват от 57 преди. Н. е (С Крас - златната статуя))и завършват през 628 след Н.Е. с (Хераклий) Дано този рекорд не бъде подобрен от Дончо, че 100 живота ще му трябват!

    20:34 16.05.2026

  • 5 Вуте от Бусманци

    12 11 Отговор
    Па пущите им корабите , бре !
    Они не са виновни , че рижавио го апе коньо !

    20:38 16.05.2026

  • 6 Някой

    5 10 Отговор
    Филмчето с персийските котки се оказа по-достоверно от очакваното.

    20:42 16.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    25 11 Отговор
    С персите майтап не бива, затлъстяла, остаряла и мега корумпирана Европа не е фактор от доста време, но, явно, още не е осъзнала в какво се е превърнала...🤣

    20:44 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Истинско обещание 🇮🇷

    31 12 Отговор
    БРАВО НА ИРАН
    САМО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА
    НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ С ТЕРОРИСТИТЕ САЩ И ИЗРАЕЛ
    И БЛОКАЖ НА ТЯХНИТЕ ПОДМЕТКИ УЧАСТВАЩИ В СЪЮЗ С ИЗРАЕЛ И САЩ...НИКАКВО ПРЕМИНАВАНЕ НА КОРАБИ ПОДКРЕПЯЩИ ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ И ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЩ

    20:45 16.05.2026

  • 11 Швейк

    24 12 Отговор
    Тръмп направи Персия отново велика

    20:49 16.05.2026

  • 12 нннн

    27 10 Отговор
    Държавите да преговарят със САЩ и да настояват да се върнат кравите в обора. Абе, къв го дирят американците на 10 хиляди километра от Америка? Да си стоят до Американския залив(бивш Мексикански, дето му откраднаха името).

    20:52 16.05.2026

  • 13 оня с коня

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Едно е да Искаш,съвсем друго е да ти се Даде.А ти от Змия вълна стригал ли си?

    20:55 16.05.2026

  • 14 гост

    8 13 Отговор
    Не трябва да се допуска пижамите да блокират Протока и да налагат такси,това ще бъде прецедент...който може да бъде последван в бъдеще от други държави.

    20:56 16.05.2026

  • 15 Протока

    6 16 Отговор
    трябва да бъде свободен за корабоплаване дори ако трябва иранците да изчезнат...ако се плаща това ще бъде награда за този терористичен режим..самите иранци трябва да го свалят ако ли не,проблема е техен.

    21:02 16.05.2026

  • 16 Дзак

    6 3 Отговор
    Иран използва максимално противоречията между Европа и САЩ за определяне на основния врат.

    21:04 16.05.2026

  • 17 Горски

    12 4 Отговор
    Тръмпа и Нетеняхуто убиват безмилостно подред и разрушават масово в чужди страни за мир и всъщност се защитават, а всички останали са агресори, това е опорката на нашите медии. Ще разберат по трудния начин, че влязат ли сухопътни войски в Иран, излизане няма, пардон само ковчези. Според една новина от секретните служби на сащ и мосад запасите на иранските ракети са 90 процента и още иран не е използвал главните си ракети,така че пак ще има пробити железни легени и потънали краварски корита из средиземно море. Този уран пръснат из цял Иран, дето нито го знае колко е, нито къде е. Колко е бил в началото, а колко е унищожен когато бомбардираха Фордо ? Братята-перси да прережат подводните кабели по дъното на Ормузкия проток и всичко ще се оправи ! Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

    21:10 16.05.2026

  • 18 Цвете

    5 3 Отговор
    ДИПЛОМАЦИЯТА Е ВРАТАТА КЪМ СВОБОДНОМИСЛЕЩИТЕ.ТАКА СЕ РАБОТИ. С ШАМАРИ И УДАРИ ОСТАВАТ БЕЛЕЗИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. 💯👏👍

    21:11 16.05.2026

  • 20 ?????

    7 5 Отговор
    Да напомням ли пак че до 27.02.2026 г. всички кораби си плуваха свободно през Ормузкия пролив.
    И как сега "много европейски държави водят преговори с нас за свободно преминаване през Ормузкия проток".
    Хубаво е умните и красивите някак си да прокоментират тоя казус.
    Или тва е друго в@шт@ м@м@?

    21:17 16.05.2026

  • 21 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Кравите в България ги избиха комунистите в Брюксел.

    21:22 16.05.2026

  • 22 Шопо

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Верно ли САЩ са махнали визите за България

    21:26 16.05.2026

  • 23 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Откога чакаме!

    21:30 16.05.2026

  • 24 я си знам, ама и вие знаете

    4 2 Отговор
    А би трябвало вместо да преговарят да помагат на бай Дончо.

    22:00 16.05.2026

  • 25 емил

    3 1 Отговор
    Значи Евро... гейовете се наредиха на опашка за да водят преговори с Иран . Защо ? Когато Русия е много по силна и икономически и във военната сфера и е Ядрена сила но въобще не се съобразяват с нея . Открито без да се притесняват казват , че са готови да воюват с нея . Въпреки Путин постоянно се хвали с най- новите си ракети а те не го вземат на сериозно или дас е съобразяват и финансират войната в Украйна без да се страхуват ,че Русия може да ги унищожи . Защо ? Ако някой обясни странното и необяснимото държание на Евро..гейовете бих се радвал.

    23:55 16.05.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    От м. Юни в Германия се въвежда купонна система за бензин, ограничава се използването на лични автомобили през почивните дни, а температурата в онществените сгради не трябва да надвишава 17°!

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    00:20 17.05.2026

