Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на мост в Белград

Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на нов мост в Белград, един човек е загинал, а други трима работници са ранени, предават местните медии, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава.

Тримата работници са транспортирани до Спешния център в сръбската столица. Два екипа за спешна помощ са на място, а полицията обезопасява строителната площадка, съобщи обществената телевизия РТС.