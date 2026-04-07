Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на мост в Белград

Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на нов мост в Белград, един човек е загинал, а други трима работници са ранени, предават местните медии, цитирани от БТА.
Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава.
Тримата работници са транспортирани до Спешния център в сръбската столица. Два екипа за спешна помощ са на място, а полицията обезопасява строителната площадка, съобщи обществената телевизия РТС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #5, #6
15:56 07.04.2026
2 койдазнай
16:02 07.04.2026
3 Швейк
16:04 07.04.2026
4 ха сега
16:11 07.04.2026
5 Прогноза
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":От това вие турците няма да станете по-добре ! Същите роми ще си останете !
16:28 07.04.2026
6 Демократичен демарш
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Такава "инцеденти" зачестиха у съседите. Сигурно вече се досещат от къде им идват проблемите.
17:37 07.04.2026