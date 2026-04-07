Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на мост в Белград

7 Април, 2026 15:53 1 393 6

Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кран с тегло 350 тона се срути по време на строеж на нов мост в Белград, един човек е загинал, а други трима работници са ранени, предават местните медии, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал по време на изграждането на новия мост над р. Сава.

Тримата работници са транспортирани до Спешния център в сръбската столица. Два екипа за спешна помощ са на място, а полицията обезопасява строителната площадка, съобщи обществената телевизия РТС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 10 Отговор
    Тоя път дружката на путен утече у каналя!

    Коментиран от #5, #6

    15:56 07.04.2026

  • 2 койдазнай

    10 9 Отговор
    С китайците е така!

    16:02 07.04.2026

  • 3 Швейк

    4 4 Отговор
    Ово йе чудо брате !

    16:04 07.04.2026

  • 4 ха сега

    6 10 Отговор
    Първо, козирката, а сега и това ... май Вучич е пътник вече

    16:11 07.04.2026

  • 5 Прогноза

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    От това вие турците няма да станете по-добре ! Същите роми ще си останете !

    16:28 07.04.2026

  • 6 Демократичен демарш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Такава "инцеденти" зачестиха у съседите. Сигурно вече се досещат от къде им идват проблемите.

    17:37 07.04.2026

