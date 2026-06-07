Косово провежда извънредни парламентарни избори

В Косово днес се провеждат извънредните парламентарни избори. Това е третият парламентарен вот в страната за последните 18 месеца на фона на продължаваща тежка политическа криза.

Основната причина за предсрочния вот е неуспехът на парламента да избере наследник на досегашния президент Вьоса Османи в рамките на конституционния срок. За избор на държавен глава са необходими гласовете на две трети от депутатите (80 от общо 120 седалки). Премиерът Албин Курти и неговата партия "Самоопределение" не успяха да постигнат компромис с опозицията, която бойкотира заседанията.

След изтичането на крайния срок в края на април, парламентът беше автоматично разпуснат от изпълняващата длъжността президент Албулена Хаджиу. Настоящият премиер в оставка води лявоцентристката националистическа партия. Той обвинява опозицията в създаването на „изкуствена криза“. На предишния вот през декември 2025 г. партията му спечели убедителните 51.1%, но те се оказаха недостатъчни за самостоятелно избиране на президент.

Досегашният президент и бивш съюзник на Курти, Вьоса Османи, сега се изправя директно срещу него, след като той отказа да подкрепи нейния втори мандат. Тя участва в листите на опозиционната LDK и обвинява Курти, че се опитва да наложи пълен институционален контрол и дълбае разделение в обществото.

Други важни играчи са Демократическата партия на Косово (PDK), оглавявана от Бедри Хамза и „Сръбска листа“ (SL), която традиционно се бори за гарантираните сръбски места в парламента.

В изборите участват над 900 кандидати от 17 партии и 3 коалиции, които се борят за 120 места в Събранието на Косово. Броят на регистрираните гласоподаватели е 2,1 милиона души – цифра, по-голяма от постоянното население на Косово (1,6 милиона), заради огромната емиграция в Западна Европа. Диаспората започна да гласува предварително и традиционно подкрепя силно партията на Курти.

Политическите анализи на Reuters и DW не предвиждат сериозни размествания в електоралните нагласи. Очаква се „Самоопределение“ отново да спечели вота, но без нужното мнозинство за преодоляване на политическия блокаж. Ако партиите отново откажат да направят компромис, страната рискува да влезе в безкраен изборен цикъл. Тази хронична нестабилност вече замрази ключови финансови средства от Плана за растеж на Европейския съюз на стойност стотици милиони евро и блокира преговорите за интеграция.