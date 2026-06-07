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Перу избира девети президент за десет години ВИДЕО

Перу избира девети президент за десет години ВИДЕО

7 Юни, 2026 04:47, обновена 7 Юни, 2026 04:52 283 1

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Претенденти на балотажа са представителите на десницата и левицата Кейко Фухимори и Роберто Санчес

Перу избира девети президент за десет години ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият тур на президентските избори в Перу се провежда днес, след като перуанските избирателни власти официално потвърдиха резултатите от първия тур през април.

Гласоподавателите избират следващия държавен глава между двама кандидати с напълно противоположни идеологии.

Кейко Фухимори е представителката на десницата, която спечели първия тур с около 16,6% от гласовете.

Роберто Санчес е кандидат на левицата, който успя да си осигури място на балотажа след дълго оспорвано преброяване.

Изборите са критични за страната, тъй като Перу преминава през сериозна политическа криза и избира своя девети президент в рамките на последните десет години.

Първият тур в началото на април беше белязан от забавяния, логистични проблеми като недостиг на бюлетини и продължително преброяване на гласовете.


Перу
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  • 1 Лопата Орешник

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