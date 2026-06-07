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Китай започна специална операция по морско правоприлагане източно от Тайван
  Тема: Тайван

Китай започна специална операция по морско правоприлагане източно от Тайван

7 Юни, 2026 04:29, обновена 7 Юни, 2026 04:35 421 1

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Тя е директен политически и военен отговор на неотдавнашното споразумение между Япония и Филипините

Китай започна специална операция по морско правоприлагане източно от Тайван - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай започна специална операция по морско правоприлагане във водите източно от Тайван, предаде chinadaily.com.

Действията са организирани от Министерството на транспорта на Китай и се координират съвместно от няколко регионални административни и спасителни служби, включително бреговата охрана на страната.

Според Пекин маневрите целят пълно упражняване на китайската морска административна юрисдикция, засилване на капацитета за патрулиране в дълбоки води, подобряване на управлението на трафика в ключови акватории и гарантиране на безопасността на корабоплаването.

В операцията участват морските администрации на провинциите Фудзиен и Гуандун, Центърът за навигационна подкрепа в Източнокитайско море и Спасителното бюро в Източнокитайско море.

Операцията е директен политически и военен отговор на неотдавнашното споразумение между Япония и Филипините. Двете държави обявиха намерението си да започнат официални преговори за демаркация и определяне на морските граници в същия регион (източно от остров Тайван).

Китайското правителство остро осъди тези преговори, като ги определи за "сериозно нарушаване на териториалния суверенитет и морските интереси на Китай, противоречащи на международното право и напълно невалидни“.

Както и като "опит за външна намеса" в зона, в която според Пекин единствено Китай има изключителна икономическа зона и континентален шелф.

Говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай, Джу Фънлян, предупреди властите в Тайпе, че ако „се сговорят с външни сили, за да предадат националните интереси“, ще бъдат наказани от историята.


Китай
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  • 1 среднощен

    2 0 Отговор
    "...Китай започна специална операция по морско правоприлагане...";

    Един въпрос: Защо България не започне "такива действия"? Нали сме "морска страна"?
    "Международното право" стана официално - "правото на силния". ФАКТ!

    04:50 07.06.2026

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