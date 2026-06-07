Китай започна специална операция по морско правоприлагане източно от Тайван

Китай започна специална операция по морско правоприлагане във водите източно от Тайван, предаде chinadaily.com.

Действията са организирани от Министерството на транспорта на Китай и се координират съвместно от няколко регионални административни и спасителни служби, включително бреговата охрана на страната.

Според Пекин маневрите целят пълно упражняване на китайската морска административна юрисдикция, засилване на капацитета за патрулиране в дълбоки води, подобряване на управлението на трафика в ключови акватории и гарантиране на безопасността на корабоплаването.

В операцията участват морските администрации на провинциите Фудзиен и Гуандун, Центърът за навигационна подкрепа в Източнокитайско море и Спасителното бюро в Източнокитайско море.

Операцията е директен политически и военен отговор на неотдавнашното споразумение между Япония и Филипините. Двете държави обявиха намерението си да започнат официални преговори за демаркация и определяне на морските граници в същия регион (източно от остров Тайван).

Китайското правителство остро осъди тези преговори, като ги определи за "сериозно нарушаване на териториалния суверенитет и морските интереси на Китай, противоречащи на международното право и напълно невалидни“.

Както и като "опит за външна намеса" в зона, в която според Пекин единствено Китай има изключителна икономическа зона и континентален шелф.

Говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай, Джу Фънлян, предупреди властите в Тайпе, че ако „се сговорят с външни сили, за да предадат националните интереси“, ще бъдат наказани от историята.