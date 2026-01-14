Десетки загинаха в Тайланд, след като кран падна върху влак

Най-малко 22-ма души загинаха в Тайланд днес, след като кран падна върху влак и го извади от релсите в североизточната част на страната, предаде Франс прес. На този етап е постъпила информация за около 80 ранени, уточни местната полиция, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Властите отбелязаха пред Ройтерс, че под развалините вероятно има още тела.

Влакът, потеглил от столицата Банкок за североизточната провинция Убон Ратчатани, е дерайлирал, след като строителен кран се е стоварил върху един от вагоните му, обясняват от полицията.

Трагедията се е разиграла днес в окръг Сикхио в провинция Након Ратчасима, на 230 километра североизточно от столицата Банкок.

Кранът е работил по високоскоростна линия, когато е паднал върху минаващия в това време влак. По време на дерайлирането в композицията за кратко е избухнал пожар.