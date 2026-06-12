Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс и Симеон Николови: Подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

Алекс и Симеон Николови: Подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина

12 Юни, 2026 06:30 847 0

  • александър николов-
  • симеон николов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • национален отбор

Нашите момчета записаха първите си три точки в надпреварата

Алекс и Симеон Николови: Подобрихме доста играта от вчера! Ще си вкараме сервисите срещу Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България записаха първи успех в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надигра Иран с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) в среща от група 2, изиграна в Бразилия.

Така нашите момчета записаха първите си три точки в надпреварата.

В следващата си среща, на 13 юни (събота) от 21:30 часа. родните представители излизат срещу Аржентина.

"Факт е, че подобрихме доста играта от вчера. Лично за себе си мога да кажа, че когато имам такива нападатели, работата ми е да им давам топките, където искат те, а вчера не го направих добре. Така че, днес главната ми концентрация беше насочена към това да бъда точен и смятам, че го направих по-добре. И в бъдещите мачове трябва само да бъда прецизен", сподели Симеон Николов след срещата.

"За ефективността на сервиса на нас двамата мога да кажа, че не беше на нашето ниво, но за всички други успяха да балансират, което ни помогна да не влизаме в излишни кризи, дупки и такива ситуации. И се видя, че в последния гейм успяхме да вкараме няколко сервиса. Ще ги вкараме срещу Аржентина. Относно прецизността няма какво да допълня", каза пък брат му Александър Николов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове