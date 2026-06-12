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Локо София с първо лятно попълнение

Локо София с първо лятно попълнение

12 Юни, 2026 06:45 548 0

  • димитър костадинов-
  • локомотив софия-
  • футбол

В България освен в Черноморец, Царско село и Септември, Костадинов има период и в столичния гранд Левски

Локо София с първо лятно попълнение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атакуващият полузащитник Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на Локомотив (София) и преминава от Черноморец (Бургас) по изричното настояване на новия старши треньор на „железничарите“ Любослав Пенев.

Пенев познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния им период във вече несъществуващия ФК Царско село преди пет сезона, когато Пенев беше треньор, а атакуващият халф пристигна под наем от Септември (София). В България освен в Черноморец, Царско село и Септември, Костадинов има период и в столичния гранд Левски. Според сайта transfermarkt.com, договорът на Костадинов с настоящия му отбор изтича и той би трябвало да премине в столичния квартал „Надежда“ със свободен трансфер.

Техничиният плеймейкър е от Бургас и юноша на „акулите“, но от юли 2024-а година заигра в Италия, където носеше екипа на Кротоне и Клодиензе в Серия С. Той се върна в родния си клуб основно със съдействието на Ангел Стойков, който по настоящем е член на управата с отговорности за цялата футболна дейност, а по това време беше старши треньор.

През последната кампания за Черноморец (Бургас) той има 29 мача и 11 гола и е стрелец номер 1 на тима, който завърши на 6-о място във Втора лига.


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