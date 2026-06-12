ОPEN BUZLUDZHA 2026 събира Роби, Мона, Прея и Тригайда на най-извънземната сцена

Концерти под звездите на върха на Стара планина. Светлинно шоу, което превръща монумент Бузлуджа в жив организъм. Изгрев, посрещнат с музика на 1500 метра надморска височина. Хиляди хора, събрани на едно от най-впечатляващите места в България. Това ще очаква посетителите на OPEN BUZLUDZHA 2026.

От 14 до 16 август OPEN BUZLUDZHA се завръща за своето шесто издание и отново ще превърне монумент Бузлуджа в сцена за музика, светлина и културни преживявания. Под мотото „Усети бъдещето“ фестивалът кани посетителите да се докоснат до нови, космически и дигитални светове чрез всичките си сетива.

Музиката тази година е вдъхновена от мястото и Бузлуджа – съвременна, дръзка, космическа и свързваща минало и бъдеще. На една от най-извънземните сцени в света се събират четири от най-интересните и разпознаваеми имена на съвременната българска музика. ТРИГАЙДА ще пренесат публиката в свят, в който традиционният български фолклор среща drum and bass, trip hop и електронни текстури. MОНА – един от най-ярките гласове на новото поколение, ще представи своя характерен Gen Z прочит на българската фолклорна музика. ПРЕЯ ще впечатли с най-новите песни от проекта LAVA, в който поп, фолклор и съвременни световни течения се преплитат по естествен начин. РОБИ, носител на наградата „БГ Дебют на годината“, пристига на Бузлуджа със своя характерен почерк и харизма – емоционални текстове, акустично звучене и разпознаваем тембър.

След концертната програма музиката ще продължи до изгрев с електронната сцена на OPEN BUZLUDZHA. След успеха на Sunset Sessions фестивалът въвежда и Sunrise Sessions – специални музикални формати, които изпращат и посрещат слънцето над билото на Стара планина. От залез до изгрев Бузлуджа ще се превърне в сцена за съвременна музика, танци и незабравими гледки – преживяване, което няма аналог в България.

Залеза над Стара планина ще съпровождат FineApple, Peril с органични и мелодични селекции и Mr. X и Fey с deep tech и вокални елементи. След полунощ програмата включва елегантния tech звук на Skarabei (Sake) и микс от groove, диско и фънк от The Foreigners. Акцент в програмата са Pacho – една от най-утвърдените фигури на българската електронна сцена, и Bagerziev – дългогодишен резидент на Cacao Beach и Exe Club, който ще се качи на сцената за специален B2B сет с Dimitar Petrov. Julieta Intergalactica и Mr. X ще изпращат нощта със селекция от диско, breakbeat и електронни ритми до първите слънчеви лъчи над Стара планина.

Всяка вечер фасадата на монумента ще оживява чрез впечатляващо 3D мапинг шоу от MP-STUDIO. През деня малки и големи посетители ще могат да се включат в турове, работилници, интерактивни игри и специални преживявания, които разкриват мястото и Бузлуджа по нов и неочакван начин.

“OPEN BUZLUDZHA е фестивал, който се преживява с всички сетива. Съвременна музика, изключителен светлинен спектакъл, къмпинг под звездите, среща с красивата планинска природа и с хора от цял свят, и усещането да бъдеш част от нещо по-голямо превръщат фестивала в усещане за бъдеще.” казва арх. Дора Иванова, основател на фондация “Проект Бузлуджа”.

Изданието през 2026 година има и специален повод – навършват се 45 години от откриването на монумент Бузлуджа. OPEN BUZLUDZHA показва как едно от най-емблематичните места в България може да се превърне в пространство за нов живот, нови идеи и нов смисъл. С всяко следващо издание фестивалът привлича хиляди посетители от България и чужбина и затвърждава мястото си сред най-разпознаваемите културни събития в страната и най-необичайните фестивални преживявания в Европа.

За организаторите

Фестивалът се организира от фондация “Проект Бузлуджа”, която за последните 11 години разгръща потенциала си като една от най-активните неправителствени организации в сферата на културното наследство в България. Работата на фондацията е обект на световен интерес, а редица международни форуми и университети представят дейностите като пример за иновации и най-добри практики в сферата на културното наследство в Европа.

Фондацията е основана от архитект Дора Иванова през 2015 г. и цели развитието на монумент Бузлуджа като световна културна дестинация - място за изкуство, образование и устойчив туризъм. Голямата мисия на организацията е разработването и прилагането на добри практики за развитието на културното наследство.

През последните години фондацията разработи План за опазване и управление на монумент Бузлуджа, осъществи успешни проекти за стабилизирането на всички мозайки в сградата, провежда най-големия регулярен форум за културно наследство в България и изготви дигитален двойник на Бузлуджа. Предстои реализирането на проект за консолидация на монумент Бузлуджа чрез изграждане на нов покрив и прозорци под ръководството на Областна администрация Стара Загора по Концепция за интегрирани териториални инвестиции, защитена от Община Казанлък.