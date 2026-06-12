Новини
Свят »
Тръмп номинира Джей Клейтън за директор на Националното разузнаване

Тръмп номинира Джей Клейтън за директор на Националното разузнаване

12 Юни, 2026 06:55, обновена 12 Юни, 2026 05:59 677 0

  • тръмп-
  • разузнаване-
  • джей клейтън-
  • номинация-
  • сащ

В момента той е прокурор за Южния окръг на Ню Йорк

Тръмп номинира Джей Клейтън за директор на Националното разузнаване - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, за директор на Националното разузнаване.

Номинацията на Клейтън идва след като Бил Пълт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни.

Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит, за да бъде директор на разузнаването. Появиха се обаче твърденията, че тойе подпомагал набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента, както и опасения, че може да се възползва от позицията си.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Бил Пълт ще поеме националното разузнаване на 19 юни, тъй като Тълси Габард се оттегля преждевременно заради заболяване на съпруга си.

За момента от Белия дом не посочват дали Пълт ще поеме разузнаването, докато Джей Клейтън не бъде утвърден от Сената.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ