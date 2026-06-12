Тръмп номинира Джей Клейтън за директор на Националното разузнаване

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, за директор на Националното разузнаване.

Номинацията на Клейтън идва след като Бил Пълт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни.

Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит, за да бъде директор на разузнаването. Появиха се обаче твърденията, че тойе подпомагал набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента, както и опасения, че може да се възползва от позицията си.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Бил Пълт ще поеме националното разузнаване на 19 юни, тъй като Тълси Габард се оттегля преждевременно заради заболяване на съпруга си.

За момента от Белия дом не посочват дали Пълт ще поеме разузнаването, докато Джей Клейтън не бъде утвърден от Сената.