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За четири дни: САЩ удариха три петролни танкера с индийски моряци в Оманския залив, загиналите са трима ВИДЕО

За четири дни: САЩ удариха три петролни танкера с индийски моряци в Оманския залив, загиналите са трима ВИДЕО

12 Юни, 2026 06:22, обновена 12 Юни, 2026 06:36 1 138 16

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Инцидентите предизвикаха дипломатическо напрежение между Ню Делхи и Вашингтон

За четири дни: САЩ удариха три петролни танкера с индийски моряци в Оманския залив, загиналите са трима ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удариха три петролни танкера в Оманския залив, при което загинаха трима индийски моряци. Действията са част от наложената от САЩ морска петролна блокада срещу Иран.

Инцидентите предизвикаха остър дипломатически отзвук от страна на Индия.

Според официална информация от Централното командване на САЩ (CENTCOM) и индийското министерство на външните работи, нападенията са извършени в рамките на четири дни срещу чужди кораби с индийски екипажи.

Тримата загинали моряци са намерили смъртта си при удара по машинното отделение на кораба„Settebello“, плаващ под флага на Палау, на 9 юни.

Анализираните от BBC данни показват, че корабът е собственост на индийска компания, а мениджърът му категорично отрече корабът да е свързан с ирански петрол.

„Marivex“, плаващ под флага на Палау, е ударен на 8 юни от изтребител F-18 Super Hornet.

Корабът се е запалил и е започнал да потъва, но всички 24 индийски моряци бяха успешно евакуирани с помощта на оманските сили. САЩ твърдят, че съдът се е насочил към иранско пристанище в нарушение на правилата.„Jalveer“ под(флаг на Гвинея-Бисау)

На 11 юни американски самолет е изстрелял две ракети „Хелфайър“ по машинното отделение на кораба „Jalveer“.

Всички 20 индийски моряци на борда бяха спасени невредими

Вашингтон оправдава атаките с наложената през април 2026 г. блокада след ескалацията на конфликта с Иран. От CENTCOM посочват, че по корабите е стреляно едва след като екипажите им многократно са игнорирали устните разпореждания да спрат. Целта на ударите е била единствено блокиране на управлението и машинните отделения, а не потапяне на съдовете.

Индийското правителство реагира остро, тъй като страната е сред най-големите доставчици на морска работна ръка в света.

В Делхи официално беше привикан висш американски дипломат. Индия настоя Вашингтон незабавно да прекрати атаките срещу търговски кораби. Външното министерство на Индия подчерта, че корабите не са индийска собственост, а моряците са просто цивилни работници в зона на конфликт.

Профсъюзите на моряците излязоха с изявления, че техните членове „са работници, а не войници“. Те изискаха международно разследване на случаите.

Към момента няма официални данни за пряко засегнати или пострадали български кораби и моряци при американските удари в Оманския залив.

Въпреки това рискът за българските морски лица в региона остава изключително висок поради мащабната ескалация на конфликта. По данни на специализираните морски издания, десетки български моряци се намират на борда на различни търговски кораби в Персийския залив и в близост до Ормузкия проток.

Ситуацията се влоши рязко, след като иранските въоръжени сили обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток за всякакви търговски кораби и петролни танкери. Техеран заплаши да стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине без предварително съгласуване. Тъй като българските моряци масово плават под чужд флаг и за чужди корабособственици, те са изложени на риск, ако се намират на плавателни съдове, заподозрени от САЩ в превоз на ирански петрол или опитващи се да преминат през блокадата.

Към момента няма застрашени кораби под български флаг. Повечето големи търговски оператори избягват района на Оманския залив, а корабите от Българския морски флот (БМФ) изпълняват курсове извън непосредствената зона на американската петролна блокада срещу Иран.

Оманският залив традиционно е високорисков за българските морски лица. В този регион преди години (през 2021 г.) беше поразен автомобиловозът HELIOS RAY, на чийто борд имаше около 9 български моряци, но тогава инцидентът се размина без жертви.

Министерството на външните работи на България (МВнР) следи ситуацията чрез Ситуационния център, като съветва корабособствениците и екипажите да спазват най-висока степен на бдителност и да избягват зоните с активни военни действия


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    28 0 Отговор
    САЩ винаги са били пирати и терористи.

    06:36 12.06.2026

  • 2 Май

    12 0 Отговор
    Сгазиха лука

    06:41 12.06.2026

  • 3 ТИР

    26 0 Отговор
    И сега какво ,,, потапяш чужди танкери , разливаш петрол в моретата , скапваш въздуха и околната среда а в същото време търгуваш с емисий ,данъци за бъркалки и торбички , кравите пърдяли и съсипвали планетата ,,,

    06:47 12.06.2026

  • 4 Иван

    23 0 Отговор
    Да стреляш по беззащитни петролни танкери е повод за гордост за Дончо Деменцията с менталните проблеми

    06:56 12.06.2026

  • 5 Йеронимус БОШ

    11 0 Отговор
    Държавен тероризъм !

    07:10 12.06.2026

  • 6 хер ФЛИК

    18 1 Отговор
    Не спирам да питам следното - все още ли мислите , че Русия е зло , а САЩ са добро ?

    07:11 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сайко килър

    11 0 Отговор
    Вижте конфликтите от последните 100 години и кажете , че САЩ не са най-големия агресор и терорист !

    07:14 12.06.2026

  • 9 Някой

    6 0 Отговор
    Обикновени пирати, сър! Ще виснат по мачтите.
    А се опитват да се правят на приятели на Индия.

    07:16 12.06.2026

  • 10 ОлятО тялО

    14 0 Отговор
    Без значение дали САЩ са управлявани от бял , черен , рус , тъмен , демократ или републиканец - тяхното неистово желание е да се налагат е управляват , дори с цената на смърт , убийства , разрушения , мъки , страдания , агресия !

    07:16 12.06.2026

  • 11 КарабасБарабас

    8 0 Отговор
    Това ли е американската........."и справедливост за всички" / така завършва американската конституция / ?

    07:18 12.06.2026

  • 12 Пища ХУФнагел

    6 0 Отговор
    Америка никога не е водила война на своя територия /за съжаление / !

    07:19 12.06.2026

  • 13 Маринов

    9 0 Отговор
    САЩ са морски пирати! Някой да каже друго?

    07:20 12.06.2026

  • 14 Погонат

    8 0 Отговор
    Защо никой не изолира САЩ , защо не спират техните спортисти от състезания , защо държавите не ги порицават за агресиите им ?
    Смъртта и разрушенията , които американците причиняват са ДОБРИ и ДЕМОКРАТИЧНИ ли ?

    07:21 12.06.2026

  • 15 Генади

    1 0 Отговор
    Е ,как така ще ударят кораби под наш флаг ,нали сме съюзници ?Искат ли да останат без самолети си в София ?😁

    07:30 12.06.2026

  • 16 национална диверсикация

    0 0 Отговор
    Офисите са пълни с Индийци и българските моряци трудно си намират работа тъй като Индия е сред най-големите доставчици на морска работна ръка в света.
    Обяснението на индийците че "ние сме много" не топли българските моряци. България не е имала колонии и не виждаме по какъв начин бихме могли да обезщетим индийците че са били английска колония. А де факто те работят на високоплатени длъжности в английски компании.

    07:43 12.06.2026

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