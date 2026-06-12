Техеран за споразумението със САЩ: Не сме одобрили никакъв текст! Нищо не е финализирано. Вашингтон непрекъснато променя условията

Иран все още не е одобрил никакъв текст на споразумение с Вашингтон за мирно разрешаване на въоръжения конфликт, въпреки по-ранното съобщение на президента на САЩ Доналд Тръмп от 11 юни, че е постигнато споразумение за прекратяване на войната, предаде агенция Fars News, позовавайки се на свой източник.

Според агенцията, след като американският лидер обяви, че са договорени няколко окончателни елемента от споразумението с Иран, източник, близък до иранския преговарящ екип, съобщи, че все още няма одобрен текст за предварителния меморандум със САЩ от Ислямската република.

Въпреки съобщението на Fars, че иранската страна все още не се е споразумяла за текста на меморандума, Тръмп по-късно заяви също, че върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей може да одобри условията на бъдещо споразумение със Съединените щати.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей отхвърли твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп за предстоящото подписване на мирно споразумение като спекулативни, съобщи IRNA.

„Съобщенията относно времето и мястото на подписване на споразумението остават спекулативни и все още нищо не е финализирано“, каза дипломатът.

Той отбеляза, че Вашингтон многократно е променял позицията си през последните няколко месеца, нарушавайки многократно прекратяването на огъня.

„Вече заявихме, че основната част от текста е практически договорена. Проблемът възникна, защото американски служители многократно излагаха нови искания или променяха позицията си, както чрез свои представители, така и чрез многобройни интервюта с медиите“, обясни дипломатът.

Говорителят на иранското външно министерство добави, че Съединените щати многократно са се опитвали да наложат редица неоснователни искания на Иран и подчерта, че Техеран не възнамерява да се откаже от принципните си позиции.

В четвъртък Тръмп заяви, че споразумението може да бъде подписано още този уикенд.

Според него това може да се случи в Европа в присъствието на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Той твърди, че в меморандума за разбирателство Иран ще се ангажира да не се стреми към ядрени оръжия. Споразумението ще включва и премахване на морската блокада. Според американския президент се очаква документите да бъдат финализирани през следващите няколко дни.

По-рано снощи американският лидер обяви отмяната на планираните атаки срещу Ислямската република, тъй като дискусиите с Иран са достигнали най-високо ниво и са били одобрени от ръководството на страната.

След инцидента с танкера, военноморските сили на предупредиха срещу опитите за преминаване през Ормузкия проток, чието затваряне беше обявено по-рано, според иранския сателитен

„Продължаваме да наблюдаваме Ормузкия проток и ще действаме решително срещу всеки кораб, който се опита да го премине“, се казва в изявление на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), цитирано от телевизионния канал Al-Alam.

Според канала, иранските сили преди това са открили огън, за да предотвратят преминаването на танкер през Ормузкия проток. Инцидентът е станал край бреговете на град Сирик в южен Иран, където са съобщени експлозии.

Две експлозии са станали близо до крайбрежния град Бандар Абас в Иран, според държавния телевизионен канал IRIB.

Според телевизионния оператор, източникът и местоположението на експлозията все още не са установени.

Не са предоставени допълнителни подробности.

Серия от експлозии е станала близо до град Сирик в провинция Хормозган в Иран, според държавната телевизия IRIB.

Според телевизионния оператор, източникът и местоположението на експлозията все още не са установени.

По-рано Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ обяви, че Техеран е решил напълно да блокира корабоплаването през Ормузкия проток на фона на многократните американски удари по негова територия. Военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) от своя страна подчертаха, че вече са ударили поне два кораба, опитващи се да преминат през пролива.

На 11 юни по време на официално посещение в София, турският външен министър Хакан Фидан и българският първи дипломат Велислава Петрова-Шамова отправиха официален съвместен призив към САЩ и Иран незабавно да преустановят взаимните военни удари около Ормузкия проток и да се завърнат на масата за преговори в Швейцария, за да финализират подготвяното мирно споразумение.

През май 2026 г. държавният секретар на САЩ Марко Рубио и генералната администрация на НАТО изрично отличиха България като един от „най-полезните съюзници“, предоставили важна логистична подкрепа на Вашингтон в контекста на кризата с Иран. Извънредното разполагане на американски самолети-цистерни за презареждане на гориво на гражданското летище в София предизвика сериозни дебати в българския парламент и общество.

През пролетта на 2026 г. Иран изпрати официална дипломатическа нота до българското Външно министерство. В нея Техеран изрази протест срещу присъствието на американски военновъздушни активи на българска територия. От българска страна бе дадено официално уверение към иранските дипломати, че територията ни не се използва за нападения, което временно тушира напрежението, а МВнР определи комуникацията като „рутинна дипломация“.

Поради блокирането на Ормузкия проток от Иран в отговор на американските удари, България следи преговорите като ключов фактор за стабилизиране на световния пазар на петрол. Българските институции (включително Гранична полиция) поддържат повишена готовност поради риска евентуален провал на преговорите и пълномащабна война в Близкия изток да генерират нов бежански поток през Турция към българската граница.