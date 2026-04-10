Пезешкиян изрази съболезнования на семейството на съветника на върховния лидер на Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан изрази съболезнования на семейството на починалия съветник на върховния лидер на страната Мойтаба Хаменей, ръководител на Стратегическия съвет за международни отношения на Ислямската република Камал Харази.

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че Харази е починал от наранявания, получени при една от неотдавнашните бомбардировки в Техеран. „Изразявам своите съболезнования на народа на Иран, дипломатическата общност на страната, семейството и близките на Камал Харази, който, след като получи наранявания в резултат на терористична и брутална атака от американски и ционистки (има предвид държавата Израел - ТАСС) врагове срещу дома му“, каза президентът в изявление в канала Telegram.

Пезешкиан отбеляза, че Харази е защитавал националните интереси на Иран на международната арена в продължение на много години, включително като външен министър и постоянен представител на страната в ООН.