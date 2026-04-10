Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Пезешкиян изрази съболезнования на семейството на съветника на върховния лидер на Иран

Пезешкиян изрази съболезнования на семейството на съветника на върховния лидер на Иран

10 Април, 2026 12:51 1 685 23

  • иран-
  • камал харази-
  • масуд пезешкиян-
  • семейство

Камал Харази почина от наранявания, получени по време на една от последните бомбардировки в Техеран

Пезешкиян изрази съболезнования на семейството на съветника на върховния лидер на Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан изрази съболезнования на семейството на починалия съветник на върховния лидер на страната Мойтаба Хаменей, ръководител на Стратегическия съвет за международни отношения на Ислямската република Камал Харази.

По-рано иранската държавна телевизия съобщи, че Харази е починал от наранявания, получени при една от неотдавнашните бомбардировки в Техеран. „Изразявам своите съболезнования на народа на Иран, дипломатическата общност на страната, семейството и близките на Камал Харази, който, след като получи наранявания в резултат на терористична и брутална атака от американски и ционистки (има предвид държавата Израел - ТАСС) врагове срещу дома му“, каза президентът в изявление в канала Telegram.

Пезешкиан отбеляза, че Харази е защитавал националните интереси на Иран на международната арена в продължение на много години, включително като външен министър и постоянен представител на страната в ООН.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джуиш Ийгъл

    6 2 Отговор
    Това е само началото

    13:00 10.04.2026

  • 4 съболезнователя

    1 6 Отговор
    е на ред за изгостирване

    13:00 10.04.2026

  • 5 гост

    3 7 Отговор
    А Пезешкиан кога...

    13:01 10.04.2026

  • 6 Герги

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Опорките не вървят...баламите умряха....

    Коментиран от #17

    13:02 10.04.2026

  • 7 Бог да прости!

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Тези хора са иноверци, но страдат по Християнски!

    Коментиран от #16

    13:08 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИСТИНСКИ МЪЖЕ

    5 2 Отговор
    УМИРАТ ЗА РОДИНАТА СИ СЪС ""ЛЮБЕЗНОТО" СЪДЕЙСТВИЕ НА ТРЪМП. ПРОСТО ЗА МЕН ТОВА Е ГЕНОЦИТ. МОЖЕ БИ И ТЕ НЕ СА ДОБРИ НО ЗАЩО ЗА ТЯХ МОЖЕ ДА ИМА СМЪРТ А ЗА АГРЕСОРА НЕ!?!?. ..

    Коментиран от #13

    13:15 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ИСТИНСКИ МЪЖЕ":

    Прав си само обърни внимание на граматиката...геноциД ,че вади очите.

    Коментиран от #23

    13:21 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бог да прости!":

    Е кое не е вярно - че мъжете в Украйна свършиха и почнаха и жени ли да мобилизират. Вашите опорки не вървят - в Украйна са останали от 42 милиона 18 и то повечето жени деца и старци и тук-там по някой беден който няма пари да избяга че таксата вече стана 20 000 евро.

    Коментиран от #21

    13:37 10.04.2026

  • 17 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    за теб е отговора

    13:37 10.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колкото Социализъма победи

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "След над 1500 дни щели да победят":

    Важното е че, края на кървавия киевски режим наближава бързо!
    ...
    -;-
    Нашите червени кхмери къде виждат края на режима в Киев!
    -;-
    Те рашистете са си добре на халюцинациите и им се привиждат Победи разни!

    Ех защо няма Руска телевизия, та да видим Соловьов и Скабеева какви оптимизми ръсят!

    13:45 10.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕЙ ТРЪПЧО.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    ЩЕ ТИ НАПИША НЕЩО ИСТИНСКО. НЕ Е ВАЖНО ПРАВОПИСА ДАЛИ ОТ БЪРЗАНЕ ИЛИ ОТ НЕВНИМАНИЕ ВСЕКИ ГРЕШИ. НО ДУШАТА СЪРЦЕТО И ГЛАВАТА СА ВАЖНИ. НЕ ДИПЛОМАТА. ТЕ МНОГО ДИПЛОМИРАНИ А МУШИКИ. И МОМЧЕ НА ВЪЗРАСТЕН СЪМ И ПРЪСТА СИ ЧУКА НАСАМ НА ТАМ.

    14:37 10.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания