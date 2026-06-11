Еди Рама: Знаем това като факт! Иран плаща за протестите срещу курорта на зетя на Доналд Тръмп в Албания

Албанският премиер Еди Рама обвини Иран, че подпомага разпространението на недоволството срещу мащабния туристически проект на американския предприемач Джаред Къшнър по адриатическото крайбрежие на Албания.

Изявлението е направено в интервю за Асошиейтед прес и беше потвърдено и в други международни публикации. Рама заяви, че протестите не са организирани от Техеран, но според него ирански структури са се включили активно в разпространяването на кампанията срещу проекта чрез информационни и кибероперации.

"Има само един злонамерен играч и това е Техеран. Знаем това като факт", каза албанският премиер. По думите му Албания от години се намира в състояние на "кибервойна" с Иран след мащабни атаки срещу държавната инфраструктура на страната.

Думите на Рама идват на фона на продължаващи демонстрации срещу проекта на стойност 1,4 милиарда евро край защитената зона Вьоса-Нарта. Природозащитници и местни жители настояват строителството да бъде спряно заради опасения, че ще засегне влажни зони, обитавани от фламинго, средиземноморски тюлени и морски костенурки. Символ на протестите се превърнаха розовите фламинго, а движението вече е известно като "Фламинго революцията".

Рама обаче остава категоричен, че проектът ще бъде реализиран. Той определи бъдещия курорт като възможност за превръщането на Албания във висококатегорийна туристическа дестинация и заяви, че инвеститорите скоро ще представят планове, които ще впечатлят обществеността.

Проектът се разработва от инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и включва изграждането на луксозен туристически комплекс в района на Вьоса-Нарта и на остров Сазан.

Албания прекъсна дипломатическите си отношения с Иран през 2022 г., след като Тирана обвини Техеран в мащабни кибератаки срещу държавни институции. Оттогава отношенията между двете страни остават силно обтегнати.