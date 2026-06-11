Еди Рама: Знаем това като факт! Иран плаща за протестите срещу курорта на зетя на Доналд Тръмп в Албания

Албанският премиер Еди Рама обвини Иран, че подпомага разпространението на недоволството срещу мащабния туристически проект на американския предприемач Джаред Къшнър по адриатическото крайбрежие на Албания.
Изявлението е направено в интервю за Асошиейтед прес и беше потвърдено и в други международни публикации. Рама заяви, че протестите не са организирани от Техеран, но според него ирански структури са се включили активно в разпространяването на кампанията срещу проекта чрез информационни и кибероперации.
"Има само един злонамерен играч и това е Техеран. Знаем това като факт", каза албанският премиер. По думите му Албания от години се намира в състояние на "кибервойна" с Иран след мащабни атаки срещу държавната инфраструктура на страната.
Думите на Рама идват на фона на продължаващи демонстрации срещу проекта на стойност 1,4 милиарда евро край защитената зона Вьоса-Нарта. Природозащитници и местни жители настояват строителството да бъде спряно заради опасения, че ще засегне влажни зони, обитавани от фламинго, средиземноморски тюлени и морски костенурки. Символ на протестите се превърнаха розовите фламинго, а движението вече е известно като "Фламинго революцията".
Рама обаче остава категоричен, че проектът ще бъде реализиран. Той определи бъдещия курорт като възможност за превръщането на Албания във висококатегорийна туристическа дестинация и заяви, че инвеститорите скоро ще представят планове, които ще впечатлят обществеността.
Проектът се разработва от инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и включва изграждането на луксозен туристически комплекс в района на Вьоса-Нарта и на остров Сазан.
Албания прекъсна дипломатическите си отношения с Иран през 2022 г., след като Тирана обвини Техеран в мащабни кибератаки срещу държавни институции. Оттогава отношенията между двете страни остават силно обтегнати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тоя е същия инсталиран боклук
21:51 11.06.2026
2 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #11
21:52 11.06.2026
3 Дзак
21:53 11.06.2026
4 Помак
Коментиран от #13
21:54 11.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТОДОР СТОЯНОВ
21:55 11.06.2026
8 Сатана Z
21:56 11.06.2026
9 реалист
Толкова хора на улицата може да изкарасамо наглоста на управляващите в Албания
21:57 11.06.2026
10 Да Бе
22:00 11.06.2026
11 3468
До коментар #2 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Много точно Бацо,ама Албанския Бацо знае английски а нашия само Банкянски.
22:00 11.06.2026
12 Да,бе
22:03 11.06.2026
13 Яшар
До коментар #4 от "Помак":И то на зетя май
22:03 11.06.2026
14 мдаа
22:05 11.06.2026
15 Аоо!
22:05 11.06.2026
16 Някой
22:06 11.06.2026
17 Хахаха
22:08 11.06.2026
18 Лост
22:08 11.06.2026
19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
22:09 11.06.2026
20 ВИК
22:11 11.06.2026
21 604
Коментиран от #23
22:12 11.06.2026
22 Евроатлантик
Също както Кремъл стои зад протестите срещу инвестициите за красивото украинско градче край Варна.
Но здравите сили и в Албания и България, ще победят! Простия народ няма думата. Срещу ръжен, не се рита!
22:15 11.06.2026
23 Аллочка
До коментар #21 от "604":Ердо е взел... дал.
22:19 11.06.2026
24 ?????
Да напомням ли как Баце искаше да хариже Балкански/Турски поток на сина на Тръмп за да размагнитят няколко човека.
22:21 11.06.2026
25 Зеленски:
А и не става дума само за острова а и за крайбрежието край него!
22:23 11.06.2026
26 Киро
22:23 11.06.2026
27 Пълни
22:23 11.06.2026
28 Тома
22:26 11.06.2026