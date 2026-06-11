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Еди Рама: Знаем това като факт! Иран плаща за протестите срещу курорта на зетя на Доналд Тръмп в Албания

Еди Рама: Знаем това като факт! Иран плаща за протестите срещу курорта на зетя на Доналд Тръмп в Албания

11 Юни, 2026 21:48 1 029 28

  • еди рама-
  • албания-
  • джаред къшнър-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • кибервойна-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

По думите му Албания от години се намира в състояние на "кибервойна" с Техеран след мащабни атаки срещу държавната инфраструктура на страната

Еди Рама: Знаем това като факт! Иран плаща за протестите срещу курорта на зетя на Доналд Тръмп в Албания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Албанският премиер Еди Рама обвини Иран, че подпомага разпространението на недоволството срещу мащабния туристически проект на американския предприемач Джаред Къшнър по адриатическото крайбрежие на Албания.

Изявлението е направено в интервю за Асошиейтед прес и беше потвърдено и в други международни публикации. Рама заяви, че протестите не са организирани от Техеран, но според него ирански структури са се включили активно в разпространяването на кампанията срещу проекта чрез информационни и кибероперации.

"Има само един злонамерен играч и това е Техеран. Знаем това като факт", каза албанският премиер. По думите му Албания от години се намира в състояние на "кибервойна" с Иран след мащабни атаки срещу държавната инфраструктура на страната.

Думите на Рама идват на фона на продължаващи демонстрации срещу проекта на стойност 1,4 милиарда евро край защитената зона Вьоса-Нарта. Природозащитници и местни жители настояват строителството да бъде спряно заради опасения, че ще засегне влажни зони, обитавани от фламинго, средиземноморски тюлени и морски костенурки. Символ на протестите се превърнаха розовите фламинго, а движението вече е известно като "Фламинго революцията".

Рама обаче остава категоричен, че проектът ще бъде реализиран. Той определи бъдещия курорт като възможност за превръщането на Албания във висококатегорийна туристическа дестинация и заяви, че инвеститорите скоро ще представят планове, които ще впечатлят обществеността.

Проектът се разработва от инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и включва изграждането на луксозен туристически комплекс в района на Вьоса-Нарта и на остров Сазан.

Албания прекъсна дипломатическите си отношения с Иран през 2022 г., след като Тирана обвини Техеран в мащабни кибератаки срещу държавни институции. Оттогава отношенията между двете страни остават силно обтегнати.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоя е същия инсталиран боклук

    49 0 Отговор
    като мутрите туквун и крадев

    21:51 11.06.2026

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    43 0 Отговор
    Албанският Бацо съвсем изтрещя😅 Досущ, кат нашия Бацо😂

    Коментиран от #11

    21:52 11.06.2026

  • 3 Дзак

    13 1 Отговор
    Тук за това пуснаха специален полет София - Корфу!

    21:53 11.06.2026

  • 4 Помак

    17 1 Отговор
    ..Тръм ..милиардер ...Албания някъде си там ...Иран велика персииска империя ...нещо тук ми мирише на кафета по барчета поне до 14ч че да мине деня ...с много милиони виртуални лъжливи евра ...Бош лаф демек

    Коментиран от #13

    21:54 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТОДОР СТОЯНОВ

    11 0 Отговор
    КЮТУК

    21:55 11.06.2026

  • 8 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Поредната корумпиран чиновник, който вместо Русия обвинява Иран,че зетя на баджанака на Джефри Епстийн разрушава природата в поредната държава,колония .

    21:56 11.06.2026

  • 9 реалист

    37 0 Отговор
    Глупости , Иран!!
    Толкова хора на улицата може да изкарасамо наглоста на управляващите в Албания

    21:57 11.06.2026

  • 10 Да Бе

    24 1 Отговор
    Иран си няма друга работа точно сега, та ще се занимава да прави сечено на Атлантиста Еди Рама от Албания

    22:00 11.06.2026

  • 11 3468

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Много точно Бацо,ама Албанския Бацо знае английски а нашия само Банкянски.

    22:00 11.06.2026

  • 12 Да,бе

    19 1 Отговор
    Щях да се обзаложа,че Путин им плаща,а то бил Сорос ..Пардон, Иран плащал.Още ли се вързва някой на тия малоумни корумпета!?!

    22:03 11.06.2026

  • 13 Яшар

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    И то на зетя май

    22:03 11.06.2026

  • 14 мдаа

    14 0 Отговор
    Щом Иран са намесени в многохилядните протести в Албания, които нямат за цел сваляне на правителството, можем ли да считаме, че Албания беше намесена в многохилядните протести в Иран, които искаха смяна на правителството? Населението на Албания е по-малко от три милиона, а на улиците бяха поне един милион. Как Рама си представя, че Иран може да мотивира финансово или идеологически една трета от населението на страната плюс немалка част от албанската диаспора в Европа?

    22:05 11.06.2026

  • 15 Аоо!

    7 1 Отговор
    Този като се е възбудил, та се е подмокрил...!? Може ли мъжете тахака да правят...?!

    22:05 11.06.2026

  • 16 Някой

    14 1 Отговор
    Личи си кой е замесен в сферата с Тръмп и сие. Като знаеш, че Иран плаща, дай доказателства! Щото, вече никой не вярва на голи думи.

    22:06 11.06.2026

  • 17 Хахаха

    7 1 Отговор
    Да да сигурен съм че албанците искат скъп,платен курорт на Тръмп вместо безплатен какъвто е сега все пак албанците имат много пари

    22:08 11.06.2026

  • 18 Лост

    12 0 Отговор
    А пък Албания организира протестите в Иран.Да вкараме малко сарказъм.

    22:08 11.06.2026

  • 19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 3 Отговор
    Иран плаща 50%, а другите 50% ги плаща лично Путин, който прави паричния превод от бункера си, в който се крие от четири години, а пуска навън само свои двойници.

    22:09 11.06.2026

  • 20 ВИК

    9 0 Отговор
    Много нелогично изказване на премиер, но изборът на инвеститор задължава! Примерите са повсеместни!

    22:11 11.06.2026

  • 21 604

    4 0 Отговор
    Ердо май , че дърпа ушичкити на некой

    Коментиран от #23

    22:12 11.06.2026

  • 22 Евроатлантик

    7 0 Отговор
    Нищо ново!
    Също както Кремъл стои зад протестите срещу инвестициите за красивото украинско градче край Варна.
    Но здравите сили и в Албания и България, ще победят! Простия народ няма думата. Срещу ръжен, не се рита!

    22:15 11.06.2026

  • 23 Аллочка

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    Ердо е взел... дал.

    22:19 11.06.2026

  • 24 ?????

    6 0 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли с тия европейски политици когато стане въпрос за началниците.
    Да напомням ли как Баце искаше да хариже Балкански/Турски поток на сина на Тръмп за да размагнитят няколко човека.

    22:21 11.06.2026

  • 25 Зеленски:

    2 1 Отговор
    Знаем това като факт! Кушнар е избран.
    А и не става дума само за острова а и за крайбрежието край него!

    22:23 11.06.2026

  • 26 Киро

    4 0 Отговор
    Същите балкански идиоти както при нас.

    22:23 11.06.2026

  • 27 Пълни

    0 0 Отговор
    Глупсти

    22:23 11.06.2026

  • 28 Тома

    1 0 Отговор
    Този пък.Не е ли Путин и Русия не чу ли как мамалигаря се изказа за дроновете.

    22:26 11.06.2026

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