Преговорите със САЩ в Исламабад могат да продължат два-три дни

Преговорите между Иран и САЩ в Пакистан могат да продължат два до три дни, каза Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия, цитиран от аг. ТАСС.

„Делегациите може да преговарят два или три дни, след което да се върнат в страните си, за да проведат дискусии с официалните си лица“, каза той.

Илахи обаче смята, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите. Той смята, че ако на срещата в Исламабад бъде постигнато споразумение, периодът на прекратяване на огъня ще трябва да бъде удължен. „Прекратяването на огъня трябва да бъде удължено. Защото има много неща, които трябва да бъдат договорени със САЩ. И ако делегациите постигнат някакво общо споразумение, ще могат да удължат допълнително прекратяването на огъня и да продължат преговорите. Мисля, че две седмици не са достатъчни“, подчерта Илахи.