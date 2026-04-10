Преговорите със САЩ в Исламабад могат да продължат два-три дни

10 Април, 2026 18:07 688 11

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Преговорите между Иран и САЩ в Пакистан могат да продължат два до три дни, каза Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия, цитиран от аг. ТАСС.

„Делегациите може да преговарят два или три дни, след което да се върнат в страните си, за да проведат дискусии с официалните си лица“, каза той.

Илахи обаче смята, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите. Той смята, че ако на срещата в Исламабад бъде постигнато споразумение, периодът на прекратяване на огъня ще трябва да бъде удължен. „Прекратяването на огъня трябва да бъде удължено. Защото има много неща, които трябва да бъдат договорени със САЩ. И ако делегациите постигнат някакво общо споразумение, ще могат да удължат допълнително прекратяването на огъня и да продължат преговорите. Мисля, че две седмици не са достатъчни“, подчерта Илахи.


  • 1 Вашето мнение

    5 3 Отговор
    Сащ, израел, Българя и всички подкрепящи ще плащат репарации, тръмпи вече клекна, а ганю да стяга колана.

    18:10 10.04.2026

  • 2 ИРАНЦИТЕ СА УМНИ

    9 2 Отговор
    И ТЪРПЕЛИВИ И РЕАЛИСТИ ,А НЕ ФАНТАЗЬОРИ КАТО ЯНКИТЕ.

    18:10 10.04.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Не преговори ,а условия и те се поставят от победителя ,а кой е той всеки сам да прецени ,отиде исрахел със жалката си история

    18:20 10.04.2026

  • 4 Факти

    0 4 Отговор
    Тия нали нямаше да преговарят и щяха да се бият вечно? 6 седмици и развяха белия флаг. Иран е по-смешна държава дори от Русия.

    Коментиран от #9

    18:21 10.04.2026

  • 5 Горски

    3 1 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ.!

    18:22 10.04.2026

  • 6 Зевзек

    0 0 Отговор
    "Илахи обаче смята, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите"

    Е така де тя сумата по репарациите трудно се договаря.

    18:31 10.04.2026

  • 7 Дъртата бункерна деменция праща

    1 1 Отговор
    100000 братушки на месец като Пушещо мясо
    За тестване на украинските дронове

    Коментиран от #11

    18:33 10.04.2026

  • 8 А Педофила?

    1 1 Отговор
    Няма ли да се прави на миротворец и той?
    Или Лавров ще го замества

    Коментиран от #10

    18:33 10.04.2026

  • 9 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    "Тия нали нямаше да преговарят и щяха да се бият вечно?"

    Е с кого да се бият като господарите ти капитулираха - сега преговарят за репарациите. Всяка война завършва според условията на победителя - понякога е безусловна капитулация друг път с 10 точкови условия.

    Иранците поставиха условия и господарите ти ги приеха - какво не ти е ясно.

    18:36 10.04.2026

  • 10 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А Педофила?":

    Че кога при война са трябвали посредници на победителите а иранците са победители. Твоите господари търсят посредници.

    18:39 10.04.2026

  • 11 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дъртата бункерна деменция праща":

    А защо тогава разменят телата на 1000 укри за 41 руснака а преди това 1000 укри за 35 руснака или 2000 укри общо за 76 руснака. Това за тази година - за миналата са разменили 14 000 укри за 158 руснака.

    Ще ми обясниш ли защо така се получава.

    18:42 10.04.2026