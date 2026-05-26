Foreign Policy: Европа започна „тих развод“ със САЩ

Европейските съюзници на САЩ постепенно започват да се дистанцират от Вашингтон след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

В страните от ЕС все по-често се говори за необходимостта от стратегическа самостоятелност и намаляване на зависимостта от американската политика, се посочва в статията на Foreign Policy.

Авторите на статията отбелязват, че след победата на Тръмп на изборите през 2024 г. европейските лидери първоначално са се опитали да се адаптират към неговия стил на управление. Британският премиер Киър Стармер беше един от първите, които посетиха Белия дом, и дори предложи на Тръмп втора държавна визита от името на краля на Великобритания.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също демонстрира лоялност към американския президент.

С течение на времето обаче в Европа започнаха да се съмняват в надеждността на САЩ като стратегически партньор. В статията се припомня решението на Вашингтон да намали военното си присъствие в Германия, въвеждането на мита срещу съюзниците и редовната критика на европейските лидери от страна на Тръмп.

Въпреки това европейските страни продължиха да увеличават разходите си за отбрана, компенсираха част от американската помощ за Украйна и предоставяха инфраструктура за операциите на САЩ в Близкия изток.

В същото време европейските държави започнаха да вземат решения, които трябва да намалят зависимостта от САЩ в бъдеще. Централната банка на Нидерландия отказа услугите на „Амазон“ в полза на германския доставчик Lidl, а Министерството на отбраната на Дания избра френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T вместо американските Patriot. В материала този процес се нарича „тихо излизане“ на Европа от трансатлантическата зависимост.

Особено внимание авторите отделят на Украйна. Според журналистите Киев постепенно се превръща не само в получател на помощ, но и в самостоятелен играч в световната политика благодарение на опита от съвременната война и развитието на безпилотните технологии.

В статията се споменава, че президентът на Украйна Владимир Зеленски по време на посещенията си в Близкия Изток е обсъждал с държавите от Персийския залив сътрудничество в сферата на сигурността и защитата от иранските заплахи.

"Въоръжените сили на Украйна в момента са едни от най-ефективните и опитни в света", – се казва в публикацията.

Авторите отбелязват също така засилването на нови международни формати за сътрудничество без доминираща роля на САЩ. Като пример се посочва „коалицията на желаещите“ – обединение на над 35 държави, подкрепящи Украйна, включително Канада, Япония и Австралия.

По думите на канадския премиер Марк Карни, „международният ред ще бъде преустроен, и то от Европа“.

Както съобщава Politico, страните от ЕС все по-активно се подготвят за възможни проблеми в рамките на НАТО поради непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп. Според информацията на изданието, в Европа се засилват опасенията, че САЩ могат едновременно да останат основен гарант за сигурността на Алианса и фактор на нестабилност за него.

Според информация на The Washington Post, съюзниците от НАТО се подготвят за намаляване на американския контингент на европейския континент. Ситуацията е предизвикана от позицията на американския лидер Доналд Тръмп, чиито планове объркаха всички заради противоречивите му изявления. На този фон държавният секретар Марко Рубио се срещна с министрите на външните работи на страните от НАТО в Швеция. На срещата беше обсъдена ситуацията около изпращането на „допълнителни 5 000 военнослужещи“ в Полша след изтеглянето на контингента от Германия.