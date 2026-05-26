Американските военни удариха няколко цели в южен Иран, съобщи Fox News, цитирайки Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Американските сили проведоха удари за самозащита в южен Иран днес, за да защитят силите си от заплахи, породени от иранските сили. Целите включваха ракетни установки и ирански лодки“, цитира журналистката на Fox News Дженифър Грифин думите на Хокинс в X.

CENTCOM твърди, че лодките, атакувани от американските военни, са се опитвали да поставят мини. Според журналистката на Fox News, атаката е унищожила две лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция близо до Бандар Абас, както и една ракетна установка.

Грифин заяви, че ударите са били завършени и са били предназначени да бъдат отбранителни по своята същност.