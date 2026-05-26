Легендата на джаза Сони Ролинс си отиде на 95 години

26 Май, 2026 05:49 422 0

Сони Ролинс, трикратен носител на престижната награда „Грами“, остави незаличима следа в историята на световната музика

Венелина Маринова

Изключителният саксофонист и композитор Сони Ролинс е напуснал този свят на 95-годишна възраст. Новината бе потвърдена от официалния сайт на музиканта, където близките му споделиха:

„С дълбока скръб и безкрайна обич съобщаваме за кончината на Сони Ролинс. Той си отиде спокойно в дома си в Уудсток, щата Ню Йорк.“

Сони Ролинс, трикратен носител на престижната награда „Грами“, остави незаличима следа в историята на световната музика. Със своя уникален стил и вдъхновяващи композиции, той се превърна в символ на джазовата свобода и иновация. През десетилетията Ролинс пленяваше публиката с виртуозните си изпълнения и експериментаторски дух, превръщайки се в истинска икона за поколения музиканти.

В изявлението на семейството се уточнява, че засега не се предвиждат публични възпоменателни събития.


