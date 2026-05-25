Марко Рубио е на посещение в Армения

25 Май, 2026 10:08, обновена 26 Май, 2026 05:17 1 477 14

Държавният секретар на САЩ ще подпише меморандум за разбирателство с арменския министър на външните работи Арарат Мирзоян

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на посещението си в Ереван във вторник, държавният секретар Марко Рубио ще подпише меморандум за разбирателство с арменския си колега Арарат Мирзоян, сочи програмата на държавния секретар на САЩ, публикувана в понеделник.

Според документа, Рубио ще се срещне с Мирзоян в 14:30 ч. българско време.

На 25 май арменското външно министерство обяви посещението на Рубио в Ереван. Министерството уточни, че след срещата се очаква Рубио и Мирзоян да подпишат двустранни документи, а двете страни ще публикуват изявления за пресата.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Армения на 26 май. Ще се проведе среща между министъра на външните работи Арарат Мирзоян и Марко Рубио, след което министрите ще направят изявления за пресата. Планирано е подписването на двустранни документи“, съобщи министерството в публикация във Facebook.

Актуалните отношения между САЩ и Армения се намират в най-интензивната си фаза на сближаване от обявяването на независимостта на страната досега, като двустранният диалог официално е издигнат до ниво стратегическо партньорство. Двете страни активно развиват сътрудничество с цел намаляване на икономическата и енергийната зависимост на Армения от Русия и укрепване на демократичните институции.

Официалното издигане на отношенията стана факт след подписването на Споразумение за стратегическо партньорство от външния министър Арарат Мирзоян. Вашингтон оказва засилена подкрепа за икономически и военни реформи в страната. Подписано е историческо Споразумение за ядрено сътрудничество в гражданския сектор, възлизащо на стойност 9 милиарда долара. То позволява на американски компании да изнасят ядрени технологии, гориво и услуги за Ереван с цел модернизация и подмяна на зависимата от Москва ядрена инфраструктура.

Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. Проведени бяха ключови визити на високо равнище за регионален баланс след мирните инициативи между Армения и Азербайджан.Според съобщения на агенция АРМЕНПРЕС се наблюдава безпрецедентен напредък и съвместни обсъждания за реформи в здравеопазването и биосигурността.

Политиката на Армения бележи ясен завой на Запад, подкрепена от финансови, технологични и политически ангажименти от страна на Вашингтон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 1 Отговор
    Ще опитат всяка мизерия, която могат, срещу Русия!!!

    Коментиран от #10

    10:17 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    14 1 Отговор
    Проблема на човеците не е в употребата а в злоупотребата...! За кокаина казвам..! Този сопол от предозиране вече чува как му расте косата , както и зеления..!

    10:39 25.05.2026

  • 4 Ако не беше Русия

    14 2 Отговор
    Нямаше да си чуе за християнски държави в Кавказ и на Балканите

    10:52 25.05.2026

  • 5 Ами всъщност

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Не всички арменци, а най вече продажните им управници и близкото им обкръжение, също както при нас и на някои други места.

    11:20 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Путилифона некой си изскимте каде од Ереван на кам то Москве макък одново полете! И таме че продължат да пият с макък ерменското кафе!

    Коментиран от #9

    11:42 25.05.2026

  • 8 Дивуй

    6 0 Отговор
    "Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. "
    Боже, какви добри хора са тия американци.Дават мило и драго,майка си и баща си ,парите си,оръжията си,тайните служби и т.н. само и само да има мир в Южен Кавказ.А руснаците си чоплят носовете .

    12:05 25.05.2026

  • 9 Дивуй

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Още един сричащ на руски.

    12:08 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОРКАТА АРМЕНИЯ

    5 2 Отговор
    Ще я унищожат и нея.

    13:25 25.05.2026

  • 13 Нема лошо!

    1 7 Отговор
    Няма нищо лошо в това християнска Армения да бъде изтръгната от лапите на крепостните колонизатори и да бъде приета в общността на свободните европейски народи, където и е мястото. Иначе, нека комунистите драскат по форумите безсмислиците си, но от тях нищо не зависи. Да живее свободна от крепостните мужици братска Армения!

    13:58 25.05.2026

  • 14 Хо-ха-ха

    3 0 Отговор
    Е, арменците да му мислят, Дали ще позволят да ги яхнат такива дето яхнаха горките украинци. Тяхна си работа, но казват хората" каквото зло си направиш сам и най-големият ти враг неможе да ти направи."

    06:28 26.05.2026