По време на посещението си в Ереван във вторник, държавният секретар Марко Рубио ще подпише меморандум за разбирателство с арменския си колега Арарат Мирзоян, сочи програмата на държавния секретар на САЩ, публикувана в понеделник.

Според документа, Рубио ще се срещне с Мирзоян в 14:30 ч. българско време.

На 25 май арменското външно министерство обяви посещението на Рубио в Ереван. Министерството уточни, че след срещата се очаква Рубио и Мирзоян да подпишат двустранни документи, а двете страни ще публикуват изявления за пресата.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Армения на 26 май. Ще се проведе среща между министъра на външните работи Арарат Мирзоян и Марко Рубио, след което министрите ще направят изявления за пресата. Планирано е подписването на двустранни документи“, съобщи министерството в публикация във Facebook.

Актуалните отношения между САЩ и Армения се намират в най-интензивната си фаза на сближаване от обявяването на независимостта на страната досега, като двустранният диалог официално е издигнат до ниво стратегическо партньорство. Двете страни активно развиват сътрудничество с цел намаляване на икономическата и енергийната зависимост на Армения от Русия и укрепване на демократичните институции.

Официалното издигане на отношенията стана факт след подписването на Споразумение за стратегическо партньорство от външния министър Арарат Мирзоян. Вашингтон оказва засилена подкрепа за икономически и военни реформи в страната. Подписано е историческо Споразумение за ядрено сътрудничество в гражданския сектор, възлизащо на стойност 9 милиарда долара. То позволява на американски компании да изнасят ядрени технологии, гориво и услуги за Ереван с цел модернизация и подмяна на зависимата от Москва ядрена инфраструктура.

Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. Проведени бяха ключови визити на високо равнище за регионален баланс след мирните инициативи между Армения и Азербайджан.Според съобщения на агенция АРМЕНПРЕС се наблюдава безпрецедентен напредък и съвместни обсъждания за реформи в здравеопазването и биосигурността.

Политиката на Армения бележи ясен завой на Запад, подкрепена от финансови, технологични и политически ангажименти от страна на Вашингтон.