Марко Рубио е на посещение в Армения

По време на посещението си в Ереван във вторник, държавният секретар Марко Рубио ще подпише меморандум за разбирателство с арменския си колега Арарат Мирзоян, сочи програмата на държавния секретар на САЩ, публикувана в понеделник.
Според документа, Рубио ще се срещне с Мирзоян в 14:30 ч. българско време.
На 25 май арменското външно министерство обяви посещението на Рубио в Ереван. Министерството уточни, че след срещата се очаква Рубио и Мирзоян да подпишат двустранни документи, а двете страни ще публикуват изявления за пресата.
„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Армения на 26 май. Ще се проведе среща между министъра на външните работи Арарат Мирзоян и Марко Рубио, след което министрите ще направят изявления за пресата. Планирано е подписването на двустранни документи“, съобщи министерството в публикация във Facebook.
Актуалните отношения между САЩ и Армения се намират в най-интензивната си фаза на сближаване от обявяването на независимостта на страната досега, като двустранният диалог официално е издигнат до ниво стратегическо партньорство. Двете страни активно развиват сътрудничество с цел намаляване на икономическата и енергийната зависимост на Армения от Русия и укрепване на демократичните институции.
Официалното издигане на отношенията стана факт след подписването на Споразумение за стратегическо партньорство от външния министър Арарат Мирзоян. Вашингтон оказва засилена подкрепа за икономически и военни реформи в страната. Подписано е историческо Споразумение за ядрено сътрудничество в гражданския сектор, възлизащо на стойност 9 милиарда долара. То позволява на американски компании да изнасят ядрени технологии, гориво и услуги за Ереван с цел модернизация и подмяна на зависимата от Москва ядрена инфраструктура.
Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. Проведени бяха ключови визити на високо равнище за регионален баланс след мирните инициативи между Армения и Азербайджан.Според съобщения на агенция АРМЕНПРЕС се наблюдава безпрецедентен напредък и съвместни обсъждания за реформи в здравеопазването и биосигурността.
Политиката на Армения бележи ясен завой на Запад, подкрепена от финансови, технологични и политически ангажименти от страна на Вашингтон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #10
10:17 25.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
10:39 25.05.2026
4 Ако не беше Русия
10:52 25.05.2026
5 Ами всъщност
До коментар #2 от "Наблюдател":Не всички арменци, а най вече продажните им управници и близкото им обкръжение, също както при нас и на някои други места.
11:20 25.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #9
11:42 25.05.2026
8 Дивуй
Боже, какви добри хора са тия американци.Дават мило и драго,майка си и баща си ,парите си,оръжията си,тайните служби и т.н. само и само да има мир в Южен Кавказ.А руснаците си чоплят носовете .
12:05 25.05.2026
9 Дивуй
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Още един сричащ на руски.
12:08 25.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГОРКАТА АРМЕНИЯ
13:25 25.05.2026
13 Нема лошо!
13:58 25.05.2026
14 Хо-ха-ха
06:28 26.05.2026