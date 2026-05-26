Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран след новите удари на САЩ: Гответе се за $200 за барел!

Иран след новите удари на САЩ: Гответе се за $200 за барел!

26 Май, 2026 05:05, обновена 26 Май, 2026 06:47 4 298 20

  • иран-
  • д.сащ-
  • удари-
  • петрол

Вашингтон многократно демонстрира, че разбира само езика на силата, заявиха от Техеран

Иран след новите удари на САЩ: Гответе се за $200 за барел! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Докато САЩ продължават своите „военни авантюри“ в Близкия изток и близо до Иран, споразумение е изключено, написа в социалните мрежи Ебрахим Золфагари, говорител на Централния оперативен щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“, след американските удари в Южен Иран.

„Правителството на САЩ многократно демонстрира, че разбира само езика на силата. Пригответе се за петрол на цена от 200 долара за барел“, написа той.

В нощта на 26 май американските военни удариха два кораба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и иранска зенитно-ракетна система в пристанището на Бандар Абас. САЩ съобщиха, че корабите са минирали Ормузкия проток, а зенитно-ракетната система е била насочена към американски самолети. САЩ нарекоха ударите „отбранителни“ и заявиха, че прекратяването на огъня остава в сила.

Ударите на САЩ по ирански ракетни установки и кораби не означават, че прекратяването на огъня е нарушено, написа журналистката на Fox News Дженифър Грифин в социалните мрежи, позовавайки се на източници.

„Според два добре информирани източника това не означава, че прекратяването на огъня е приключило“, пише Грифин.

Според иранската информационна агенция Tasnim в Бандар Абас са били чути три експлозии.

Според Грифин американските удари вече са прекратени. Журналистът подчерта, че те са били „отбранителни, а не нападателни“ и не са били опит за нарушаване на прекратяването на огъня.

На 8 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите срещу Иран в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток. По-късно американският лидер удължи прекратяването на огъня за неопределено време.

В началото на май САЩ и Иран размениха удари в Ормузкия проток. Американските сили атакуваха иранските пристанища Бандар Абас и остров Кешм, докато Иран удари три американски разрушителя - USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, докато Тръмп нарече инцидента „леко ритниче по гащите“.

Свързаните с държавата ирански информационни агенции (като Fars News) побързаха да публикуват съобщения, според които иранската противовъздушна отбрана е в пълна готовност.

Те разпространиха информации за свален „вражески“ (невидим) дрон над Персийския залив с нова ПВО система, което се тълкува като демонстрация на сила в отговор на действията на САЩ. Иранските представители, които в същия момент се намират в Доха (Катар) за подновяване на мирните преговори за прекратяване на войната, коментират лаконично, че има известен напредък в разговорите, но скорошна сделка не предстои.

Неофициалните коментари от иранска страна, предавани чрез медиаторите, подчертават, че Техеран е предупредил Вашингтон, че всякакви допълнителни удари на съюзника им Израел (например в Бейрут) ще компрометират изцяло текущите мирни преговори.Контекст на събитието:

Очаква се официалната позиция на Техеран да бъде изразена по-късно през деня от Министерството на външните работи или говорителя на правителството.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ала Бала

    84 4 Отговор
    Отбранителни удари 10хил километра от сащ?

    Коментиран от #4

    05:17 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да даааа

    54 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ала Бала":

    Забравяш краварските бази в Европа,Африка и региона.
    Примерно летище София

    05:22 26.05.2026

  • 5 Да знайш

    60 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бой чалмата":

    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите!

    Коментиран от #19

    05:38 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахаха

    50 1 Отговор
    Според Грифин американските удари са били „отбранителни" , с розови гумени бомби?
    Световните терористи и техните медийни л екета нямат граници.
    Купувайте американскооръжие ,то е най-безопасното.

    05:45 26.05.2026

  • 9 Хи хи хи

    37 0 Отговор
    Скоро стадото крави , ще се разпадне на 50 крави !!!

    05:45 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бием, ама примирие има

    3 26 Отговор
    Тия ямериканци да не са руснаци?

    05:48 26.05.2026

  • 12 Налудник

    10 2 Отговор
    ПравЕлно! И още повече трябва да стане! Отбрана, както се казва!

    06:00 26.05.2026

  • 13 Лост

    19 0 Отговор
    И какво правят американски самолети там?САЩ са като Израел.Тъкмо да се постигне някакво споразумение и веднага издирват някакво 💩.Кога навлязоха "терористите в Израел? Точно преди поднасяне на споразумение и Израел не взе никакви мерки за неутрализирането му няколко часа, въпреки,че са знаели предварително.

    06:21 26.05.2026

  • 14 съобщиха

    6 1 Отговор
    -съобщиха, че корабите са минирали Ормузкия проток, а зенитно-ракетната система е била насочена към самолети. -нарекоха ударите „отбранителни“ и заявиха, че прекратяването на огъня остава в сила.

    06:51 26.05.2026

  • 15 Край

    7 0 Отговор
    Отбранителни са как да не са - е питайте Гаражната Надка и крадливата Поптодорова. Па и сегашната невзрачна външна министерка ще ви го обясни.

    06:56 26.05.2026

  • 16 Всичко

    2 0 Отговор
    зависи от Израел, а там желанието засега е за продължение на тази криза с Иран и другите войни в региона.

    06:58 26.05.2026

  • 17 ха ха

    3 0 Отговор
    от американските "грижи" за мира жив човек няма да остане

    06:59 26.05.2026

  • 18 Има ни пак

    1 0 Отговор
    Това всичко означава, че"ние ще ви бием обаче вие спазвайте примирието". Ей на това се вика военна толерантност.

    07:02 26.05.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да знайш":

    Корените на алгебрата могат да бъдат проследени до древните вавилонци,8 които създават напреднала аритметична система, която дава възможност за алгоритмични изчисления

    07:04 26.05.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Какво е мнението на Провокатора от факти.бг?

    07:06 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания