Иран след новите удари на САЩ: Гответе се за $200 за барел!

Докато САЩ продължават своите „военни авантюри“ в Близкия изток и близо до Иран, споразумение е изключено, написа в социалните мрежи Ебрахим Золфагари, говорител на Централния оперативен щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“, след американските удари в Южен Иран.
„Правителството на САЩ многократно демонстрира, че разбира само езика на силата. Пригответе се за петрол на цена от 200 долара за барел“, написа той.
В нощта на 26 май американските военни удариха два кораба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и иранска зенитно-ракетна система в пристанището на Бандар Абас. САЩ съобщиха, че корабите са минирали Ормузкия проток, а зенитно-ракетната система е била насочена към американски самолети. САЩ нарекоха ударите „отбранителни“ и заявиха, че прекратяването на огъня остава в сила.
Ударите на САЩ по ирански ракетни установки и кораби не означават, че прекратяването на огъня е нарушено, написа журналистката на Fox News Дженифър Грифин в социалните мрежи, позовавайки се на източници.
„Според два добре информирани източника това не означава, че прекратяването на огъня е приключило“, пише Грифин.
Според иранската информационна агенция Tasnim в Бандар Абас са били чути три експлозии.
Според Грифин американските удари вече са прекратени. Журналистът подчерта, че те са били „отбранителни, а не нападателни“ и не са били опит за нарушаване на прекратяването на огъня.
На 8 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите срещу Иран в замяна на пълното и незабавно отваряне на Ормузкия проток. По-късно американският лидер удължи прекратяването на огъня за неопределено време.
В началото на май САЩ и Иран размениха удари в Ормузкия проток. Американските сили атакуваха иранските пристанища Бандар Абас и остров Кешм, докато Иран удари три американски разрушителя - USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, докато Тръмп нарече инцидента „леко ритниче по гащите“.
Свързаните с държавата ирански информационни агенции (като Fars News) побързаха да публикуват съобщения, според които иранската противовъздушна отбрана е в пълна готовност.
Те разпространиха информации за свален „вражески“ (невидим) дрон над Персийския залив с нова ПВО система, което се тълкува като демонстрация на сила в отговор на действията на САЩ. Иранските представители, които в същия момент се намират в Доха (Катар) за подновяване на мирните преговори за прекратяване на войната, коментират лаконично, че има известен напредък в разговорите, но скорошна сделка не предстои.
Неофициалните коментари от иранска страна, предавани чрез медиаторите, подчертават, че Техеран е предупредил Вашингтон, че всякакви допълнителни удари на съюзника им Израел (например в Бейрут) ще компрометират изцяло текущите мирни преговори.Контекст на събитието:
Очаква се официалната позиция на Техеран да бъде изразена по-късно през деня от Министерството на външните работи или говорителя на правителството.
