Следващата атака срещу Киев ще намали арогантността на украинските политици, които се опитват да скрият пълния провал на своите системи за противовъздушна отбрана.

Това заяви посланикът по специални положения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник пред ТАСС.

Коментирайки обсъждането в украинските медии на бойната ефективност на ракетите „Орешник“, дипломатът отбеляза, че нито една руска ракета не е свалена от украинските системи за противовъздушна отбрана. Украйна обаче предпочитала да мълчи за това.

Мирошник подчерта, че ракетите „Орешник“ не са били прехванати от доставени от Запада системи за противовъздушна отбрана, което ясно демонстрира уязвимостта на европейците към руските оръжия.

Дипломатът отбеляза, че следващата атака срещу Киев донякъде ще намали арогантността на украинските политици, ако те не потърсят своевременно убежище далеч от военни обекти и центрове за вземане на решения.

На 25 май руското Министерство на външните работи препоръча на чуждестранните граждани, включително персонала на дипломатически мисии и представителства на международни организации, да напуснат Киев възможно най-скоро.

Ведомството призова жителите на украинската столица да стоят далеч от военна и административна инфраструктура.

Съветник на украинския министър на отбраната с кодово име Flash „Светкавица“ заплаши да нанесе силни удари срещу Русия, цитиран от информационна агенция УНИАН.

Според него, ако Русия „тероризира“ Киев, неговите предприятия и центрове за вземане на решения, Украйна „ще отвърне на удара много силно“.