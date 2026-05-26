Москва: Нито една руска ракета не е свалена от западните системи за ПРО на Украйна
Москва: Нито една руска ракета не е свалена от западните системи за ПРО на Украйна

26 Май, 2026 05:29, обновена 26 Май, 2026 05:37 1 452 17

Следващата атака срещу Киев ще намали арогантността на украинските политици, заяви Родион Мирошник

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващата атака срещу Киев ще намали арогантността на украинските политици, които се опитват да скрият пълния провал на своите системи за противовъздушна отбрана.

Това заяви посланикът по специални положения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник пред ТАСС.

Коментирайки обсъждането в украинските медии на бойната ефективност на ракетите „Орешник“, дипломатът отбеляза, че нито една руска ракета не е свалена от украинските системи за противовъздушна отбрана. Украйна обаче предпочитала да мълчи за това.

Мирошник подчерта, че ракетите „Орешник“ не са били прехванати от доставени от Запада системи за противовъздушна отбрана, което ясно демонстрира уязвимостта на европейците към руските оръжия.

Дипломатът отбеляза, че следващата атака срещу Киев донякъде ще намали арогантността на украинските политици, ако те не потърсят своевременно убежище далеч от военни обекти и центрове за вземане на решения.

На 25 май руското Министерство на външните работи препоръча на чуждестранните граждани, включително персонала на дипломатически мисии и представителства на международни организации, да напуснат Киев възможно най-скоро.

Ведомството призова жителите на украинската столица да стоят далеч от военна и административна инфраструктура.

Съветник на украинския министър на отбраната с кодово име Flash „Светкавица“ заплаши да нанесе силни удари срещу Русия, цитиран от информационна агенция УНИАН.

Според него, ако Русия „тероризира“ Киев, неговите предприятия и центрове за вземане на решения, Украйна „ще отвърне на удара много силно“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Напротив, напротив

    22 6 Отговор
    Ще ви удрят и бият още по-ожесточено.

    05:39 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еха

    24 4 Отговор
    Нито една. Браво! Без аналогови!!
    Ухурай!

    05:43 26.05.2026

  • 5 Анонимен

    16 19 Отговор
    Колкото вие опазихте ДРОНОВОДИТЕ В КАЗАРМАТА СТАРОБЕЛСК.

    05:43 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соск

    6 13 Отговор
    На Маша ракета фoстата.

    05:49 26.05.2026

  • 8 Де е надрусаняка

    11 8 Отговор
    Да се снима до табелата на киеФ ?

    Коментиран от #9, #10

    05:51 26.05.2026

  • 9 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Де е надрусаняка":

    Намирам се във мазето на бункера си ........не мога по на дълбоко да се скрия !!!!!!!

    05:52 26.05.2026

  • 10 Де е бункерният

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Де е надрусаняка":

    Да извика РА,РА,РА...Вместо УРА,УРА,УРА😅😅😅

    05:54 26.05.2026

  • 11 Войната на Западът срещу Русия

    11 5 Отговор
    Аругантността на зелен ски и неговата администрация са всеизвестен факт. Но нали за това му плащат и непрекъснато подкрепят , за да бъде дразнител и да играе грубо срещу Руснаците . В противен случай , малкото нагло зелено човече , би било непотребно и ще бъде отстранено. Все пак наливаме стотици милиарди , за да убиват руснаци . Ние лицемерно мълчим. Надигаме невероятен вой когато ракета е ударила киЕв. Премълчаваме нарушаването на въздушното ни пространство от украинските безпилотни летателни апарати винаги когато са насочени към Русия . Нещо повече , много от тях са изстреляни именно страни на алианса / за удобство и да не се налага да прелитат над страната/ .

    Коментиран от #14

    05:59 26.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    За сметка на това всички кypятници, гаражи и лепиларски цехове са поразени с пасловичта руска "точност" с ракети на стойност стотици мильони $. Катко казва пагаворката евтин на брашното, скъп на ракетите ☝️😁

    06:33 26.05.2026

  • 13 СССР

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Руските ракети не падат, стоят си във въздуха.
    Руските часовници най-бързите.
    Руските наночипове най-големите.
    БКП ---КПСС УРААААААААААААААА

    06:33 26.05.2026

  • 14 Миролюб Войнов, историк

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Войната на Западът срещу Русия":

    "...Войната на Запада..."

    Войната е на Русия, не на Запада , пачему ?
    Патаму, че Русия почна безумната война !!!
    Патаму, че Запада ако искаше да унищожи Русия щеше да го стори 1991г, наместо да кара замразено пилешко и колбаса на изпадалите рушняци. Запомнете го ☝️

    06:43 26.05.2026

  • 15 Свободен

    1 9 Отговор
    Зеленски не трябваше да разрешава парада в Кремъл!
    Ето я благодарността за великодушието му!
    Не че са нанесли щети, но са разказали на руснаците и тукашните им халипави приятели приказки за победи!

    06:44 26.05.2026

  • 16 Лъжите на един пропаднал народ

    1 3 Отговор
    Никой не ви вярва вече руски натрапници, шепа руски комплексари отвратиха света от руският народ, който също е мачкан от техните управници!

    07:00 26.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

