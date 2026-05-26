The Times: Конфликтът в Иран влияе негативно на 80% от британските компании

Повечето британски компании изпитват негативни последици от конфликта в Иран или очакват такива в краткосрочен план, съобщи The Times, позовавайки се на доклад на Асоциацията на британските търговски камари.

Според доклада подобни настроения са очевидни в ръководството на 80% от анкетираните 800 компании. Повече от 55% от фирмите съобщават, че вече са били засегнати от ударите на САЩ и Израел срещу Иран, докато други 25% очакват подобни негативни последици в бъдеще.

Най-песимистичните настроения са в производствения сектор. 68% от компаниите там вече са изпитали въздействието на събитията в Близкия изток, докато други 23% го очакват скоро. Компаниите заявиха, че се подготвят за евентуални сътресения, включително покачващи се цени на енергията, прекъсвания на веригата за доставки и увеличени разходи за материали.

„Дори ако настоящото прекратяване на огъня скоро отбележи края на конфликта, икономическите му последици ще се усещат още много месеци. Геополитическият калейдоскоп е разклатен и няма бързо решение“, цитира изданието Уилям Бейн, ръководител на отдела за търговска политика в Асоциацията на британските търговски камари.