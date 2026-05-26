The Times: Конфликтът в Иран влияе негативно на 80% от британските компании

26 Май, 2026 03:40, обновена 26 Май, 2026 03:44 543 1

  • великобритания-
  • иран-
  • бизнес

Това сочи доклад на Асоциацията на британските търговски камари

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повечето британски компании изпитват негативни последици от конфликта в Иран или очакват такива в краткосрочен план, съобщи The Times, позовавайки се на доклад на Асоциацията на британските търговски камари.

Според доклада подобни настроения са очевидни в ръководството на 80% от анкетираните 800 компании. Повече от 55% от фирмите съобщават, че вече са били засегнати от ударите на САЩ и Израел срещу Иран, докато други 25% очакват подобни негативни последици в бъдеще.

Най-песимистичните настроения са в производствения сектор. 68% от компаниите там вече са изпитали въздействието на събитията в Близкия изток, докато други 23% го очакват скоро. Компаниите заявиха, че се подготвят за евентуални сътресения, включително покачващи се цени на енергията, прекъсвания на веригата за доставки и увеличени разходи за материали.

„Дори ако настоящото прекратяване на огъня скоро отбележи края на конфликта, икономическите му последици ще се усещат още много месеци. Геополитическият калейдоскоп е разклатен и няма бързо решение“, цитира изданието Уилям Бейн, ръководител на отдела за търговска политика в Асоциацията на британските търговски камари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 1 Отговор
    Да ти влиза и да казваш че болката е приятна ..това в науката си има точно определение... МАЗОХИЗЪМ....! Англичанка му работа..!

    03:49 26.05.2026