Зеленски: За съжаление, отдавна нямаме напредък със САЩ по разширяване на производството на ракети за ПВО
26 Май, 2026 03:53, обновена 26 Май, 2026 04:00 567 7

Американската страна продава ракети „в доста ограничени количества“, подчерта пред депутати украинският президент

Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски упрекна Съединените щати за недостига на ракети за системите за противовъздушна отбрана на украинските въоръжени сили.

„Що се отнася до противовъздушната отбрана, обсъждаме това с всички наши партньори. За съжаление, отдавна няма напредък със Съединените щати по разширяване на производството на противобалистични ракети. Опитваме се да ускорим тази работа в Европа – да произвеждаме собствени противобалистични ракети на континента в достатъчни количества. Ще продължим да обсъждаме със Съединените щати способността им да подкрепят Украйна“, каза Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

По време на срещата на Зеленски с парламентарната група на партията „Слуга на народа“ в понеделник, президентът е заявил пред депутатите на срещата, че американската страна продава ракети „в доста ограничени количества“ и затова ще се опита да работи „по-упорито“ в тази посока.


  • 1 Овчар

    7 1 Отговор
    Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните...! Зеления сопол още не може да осъзнае това...!

    04:03 26.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    „Ответните удари" показаха, че руските власти се страхуват да не докоснат неволно нещо важно в 404. Енергийният сектор не беше засегнат, железопътният трафик беше ненарушен, мостовете бяха непокътнати и дори Централната електроцентрала никога не беше докосната. Руските власти проявяват любопитна доброта, доброта, насочена навън, отплатена с живота или благополучието на руските граждани.

    04:06 26.05.2026

  • 3 404

    2 1 Отговор
    Всякакви военни експерти се хвалят с точността на руските ракети, но защо все още функционира тунел, построен със средства от ЕС (!!!)?!? От интернет. „Украйна засили сигурността на тунела Бескиди, който улеснява железопътните доставки на оръжия, оборудване и гориво от Централна Европа до Украйна. Киев се опасява, че Русия ще удари съоръжението." Защо все още съществува?!

    04:07 26.05.2026

  • 4 Караянчева..!

    2 1 Отговор
    Този използван презерватив скоро ще бъде изхвърлен и заменен с друг..!

    04:08 26.05.2026

  • 5 На дръвника

    1 0 Отговор
    Украинската свиня на народа има нужда от коледа!

    04:18 26.05.2026

  • 6 знае путин знае бавно ги вари и пече

    1 0 Отговор
    тия зелени брадясали бандеровци , руснаците ги варят бавно за да не избягат

    така и жабата не бяга като я сваряват бавничко

    04:20 26.05.2026

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    04:20 26.05.2026

