Зеленски: За съжаление, отдавна нямаме напредък със САЩ по разширяване на производството на ракети за ПВО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски упрекна Съединените щати за недостига на ракети за системите за противовъздушна отбрана на украинските въоръжени сили.

„Що се отнася до противовъздушната отбрана, обсъждаме това с всички наши партньори. За съжаление, отдавна няма напредък със Съединените щати по разширяване на производството на противобалистични ракети. Опитваме се да ускорим тази работа в Европа – да произвеждаме собствени противобалистични ракети на континента в достатъчни количества. Ще продължим да обсъждаме със Съединените щати способността им да подкрепят Украйна“, каза Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

По време на срещата на Зеленски с парламентарната група на партията „Слуга на народа“ в понеделник, президентът е заявил пред депутатите на срещата, че американската страна продава ракети „в доста ограничени количества“ и затова ще се опита да работи „по-упорито“ в тази посока.