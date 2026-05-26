Euronews разкри подробности за руската ракета „Орешник“

Руската ракета „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег, способна да носи ядрени заряди, за която Москва твърди, че може да избегне противовъздушната отбрана и да поразява цели в цяла Европа с хиперзвукова скорост, съобщава Euronews.
Медията съобщава, че руската ракета „Орешник“ отново е в светлината на прожекторите, след като Москва потвърди използването на това оръжие, способно да носи ядрени заряди, по време на нощни удари в Украйна.
Беше отбелязано, че това е предизвикало остри критики от френския президент Еманюел Макрон и служители на ЕС.
„Това е балистична ракета със среден обсег, за която Москва твърди, че е способна да поразява цели в цяла Европа и да избягва съвременните системи за противовъздушна отбрана“, се казва в статията.
Първото ѝ известно използване е било по време на удар срещу украинския град Днепър през 2024 г. Оттогава оръжието се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни системи на Кремъл.
Руският президент Владимир Путин описа „Орешник“ като „най-модерното“ оръжие, способно да носи множество бойни глави и да се движи с хиперзвукова скорост.
Русия класифицира ракетата „Орешник“ като балистична ракета със среден обсег, което означава, че е способна да поразява цели на разстояние от 3000 до 5 500 километра. Руските военни твърдят, че тя е способна да поразява цели в значителна част от Европа.
Източникът отбелязва, че беларуският президент Александър Лукашенко е заявил, че тази ракета е разположена и в Беларус.
Изданието, цитирайки изявления на руски официални лица, посочва, че тази ракета е способна да носи ядрена бойна глава. Изглежда обаче, че при първия известен удар в Украйна са използвани неядрени или макетни бойни глави.
Военни анализатори смятат, че ракетата „Орешник“ евентуално може да бъде оборудвана с ядрени бойни глави.
Владимир Путин твърди, че ракетата генерира екстремна топлина при удар и е способна да унищожава дълбоко защитени цели. Според украинските власти обаче първоначалният удар в Днепър е причинил относително ограничени видими щети.
Според Кремъл, „Орешник“ се движи с приблизително 10 Маха, което е приблизително 10 пъти скоростта на звука. Руски представители твърдят, че това прави практически невъзможно съвременните системи за противовъздушна отбрана да го прехванат.
Проектът за ракетна заплаха на Центъра за стратегически и международни изследвания отбелязва, че постигането на хиперзвукови скорости от балистични ракети или техните бойни глави „не е необичайно“.
Министерството на отбраната на САЩ описа „Орешник“ като експериментална система, базирана на руската междуконтинентална балистична ракета „Рубеж“ (РС-26), способна на мобилност на превозни средства.
Медията обаче отбеляза, че Путин настоява, че това не е просто модернизация на съветски дизайн, а напълно съвременно оръжие, създадено по договор, издаден през 2023 г.
8 Мдаа
Няма показни взривове и детонации, но дълбоко под земята картинката вероятно е ужасяваща.
Аз не искам да си го представям.
12 Свободен
Не е шега работа!
Гаражите са най-важните места за всеки мъж и болката от щетите е неописуема!
