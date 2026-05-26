Euronews разкри подробности за руската ракета „Орешник"
Euronews разкри подробности за руската ракета „Орешник“

26 Май, 2026 05:45, обновена 26 Май, 2026 05:51 1 808 14

Тя е способна да носи ядрени заряди, да избегне противовъздушната отбрана и да поразява цели в цяла Европа с хиперзвукова скорост

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската ракета „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег, способна да носи ядрени заряди, за която Москва твърди, че може да избегне противовъздушната отбрана и да поразява цели в цяла Европа с хиперзвукова скорост, съобщава Euronews.

Медията съобщава, че руската ракета „Орешник“ отново е в светлината на прожекторите, след като Москва потвърди използването на това оръжие, способно да носи ядрени заряди, по време на нощни удари в Украйна.

Беше отбелязано, че това е предизвикало остри критики от френския президент Еманюел Макрон и служители на ЕС.

„Това е балистична ракета със среден обсег, за която Москва твърди, че е способна да поразява цели в цяла Европа и да избягва съвременните системи за противовъздушна отбрана“, се казва в статията.

Първото ѝ известно използване е било по време на удар срещу украинския град Днепър през 2024 г. Оттогава оръжието се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни системи на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин описа „Орешник“ като „най-модерното“ оръжие, способно да носи множество бойни глави и да се движи с хиперзвукова скорост.

Русия класифицира ракетата „Орешник“ като балистична ракета със среден обсег, което означава, че е способна да поразява цели на разстояние от 3000 до 5 500 километра. Руските военни твърдят, че тя е способна да поразява цели в значителна част от Европа.

Източникът отбелязва, че беларуският президент Александър Лукашенко е заявил, че тази ракета е разположена и в Беларус.

Изданието, цитирайки изявления на руски официални лица, посочва, че тази ракета е способна да носи ядрена бойна глава. Изглежда обаче, че при първия известен удар в Украйна са използвани неядрени или макетни бойни глави.

Военни анализатори смятат, че ракетата „Орешник“ евентуално може да бъде оборудвана с ядрени бойни глави.

Владимир Путин твърди, че ракетата генерира екстремна топлина при удар и е способна да унищожава дълбоко защитени цели. Според украинските власти обаче първоначалният удар в Днепър е причинил относително ограничени видими щети.

Според Кремъл, „Орешник“ се движи с приблизително 10 Маха, което е приблизително 10 пъти скоростта на звука. Руски представители твърдят, че това прави практически невъзможно съвременните системи за противовъздушна отбрана да го прехванат.

Проектът за ракетна заплаха на Центъра за стратегически и международни изследвания отбелязва, че постигането на хиперзвукови скорости от балистични ракети или техните бойни глави „не е необичайно“.

Министерството на отбраната на САЩ описа „Орешник“ като експериментална система, базирана на руската междуконтинентална балистична ракета „Рубеж“ (РС-26), способна на мобилност на превозни средства.

Медията обаче отбеляза, че Путин настоява, че това не е просто модернизация на съветски дизайн, а напълно съвременно оръжие, създадено по договор, издаден през 2023 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оуен

    4 29 Отговор
    Путин да го завържат на тази ракета и да го изстрелят в открития Космос.

    05:54 26.05.2026

  • 2 Войната

    12 2 Отговор
    Е лошо нещо. Но, като става дума, вероятно, не само изглежда,че е била без ядрени бойни глави, ами направо е била без такива.

    05:57 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    20 1 Отговор
    Уникалната и несравнима балистична ракета „Орешник“, в неядрената си конфигурация (с кинетични бойни глави), е способна да проникне в земята на дълбочина до 100 метра благодарение на невероятната си хиперзвукова скорост. Именно това е била целта, която е преследвало руското командване при удара по подземния стратегически команден център в Бела Церква. С помощта на ядрени бойни глави (общо 36), дълбочината на проникване би надхвърлила 1000 метра.Никоя страна от НАТО не разполага с ефективни средства за защита срещу „Орешник“.

    06:05 26.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мдаа

    12 1 Отговор
    36 няколкостотин килограмови волфрамови стержени летящи със скорост 3,5 километра за секунда развиват 4000 градуса температура и проникват като в масло в земята до 100 метра без да носят никакъв заряд и правят всеки укрепен команден подземен пункт като този в Бяла църква на мармалад.
    Няма показни взривове и детонации, но дълбоко под земята картинката вероятно е ужасяваща.

    06:25 26.05.2026

  • 9 Факти.бг

    8 0 Отговор
    Внимание! Дезинформация.

    06:28 26.05.2026

  • 10 Тия

    4 0 Отговор
    за открили "топлото вода" ! БРАВО ! Най - после !

    06:29 26.05.2026

  • 11 Отстрани

    7 1 Отговор
    Представете си 36 метеорита падащи върху 10 футболни игрища.
    Аз не искам да си го представям.

    06:33 26.05.2026

  • 12 Свободен

    2 11 Отговор
    Ударила е три гаража!
    Не е шега работа!
    Гаражите са най-важните места за всеки мъж и болката от щетите е неописуема!

    06:39 26.05.2026

  • 13 Нормален

    1 10 Отговор
    Тази война на путин срещу света е нашият шанс да се намали зловонното руско влияние в България.... жалко за хората загиващи за да бъдат независими.....

    06:47 26.05.2026

  • 14 Урконюзинформ

    1 0 Отговор
    Разбира се са им изпратели всички характеристики и технически данни, директно от завода.

    06:59 26.05.2026

