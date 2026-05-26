Euronews разкри подробности за руската ракета „Орешник“

Руската ракета „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег, способна да носи ядрени заряди, за която Москва твърди, че може да избегне противовъздушната отбрана и да поразява цели в цяла Европа с хиперзвукова скорост, съобщава Euronews.

Беше отбелязано, че това е предизвикало остри критики от френския президент Еманюел Макрон и служители на ЕС.

Беше отбелязано, че това е предизвикало остри критики от френския президент Еманюел Макрон и служители на ЕС.

„Това е балистична ракета със среден обсег, за която Москва твърди, че е способна да поразява цели в цяла Европа и да избягва съвременните системи за противовъздушна отбрана“, се казва в статията.

Първото ѝ известно използване е било по време на удар срещу украинския град Днепър през 2024 г. Оттогава оръжието се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни системи на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин описа „Орешник“ като „най-модерното“ оръжие, способно да носи множество бойни глави и да се движи с хиперзвукова скорост.

Русия класифицира ракетата „Орешник“ като балистична ракета със среден обсег, което означава, че е способна да поразява цели на разстояние от 3000 до 5 500 километра. Руските военни твърдят, че тя е способна да поразява цели в значителна част от Европа.

Източникът отбелязва, че беларуският президент Александър Лукашенко е заявил, че тази ракета е разположена и в Беларус.

Изданието, цитирайки изявления на руски официални лица, посочва, че тази ракета е способна да носи ядрена бойна глава. Изглежда обаче, че при първия известен удар в Украйна са използвани неядрени или макетни бойни глави.

Военни анализатори смятат, че ракетата „Орешник“ евентуално може да бъде оборудвана с ядрени бойни глави.

Владимир Путин твърди, че ракетата генерира екстремна топлина при удар и е способна да унищожава дълбоко защитени цели. Според украинските власти обаче първоначалният удар в Днепър е причинил относително ограничени видими щети.

Според Кремъл, „Орешник“ се движи с приблизително 10 Маха, което е приблизително 10 пъти скоростта на звука. Руски представители твърдят, че това прави практически невъзможно съвременните системи за противовъздушна отбрана да го прехванат.

Проектът за ракетна заплаха на Центъра за стратегически и международни изследвания отбелязва, че постигането на хиперзвукови скорости от балистични ракети или техните бойни глави „не е необичайно“.

Министерството на отбраната на САЩ описа „Орешник“ като експериментална система, базирана на руската междуконтинентална балистична ракета „Рубеж“ (РС-26), способна на мобилност на превозни средства.

Медията обаче отбеляза, че Путин настоява, че това не е просто модернизация на съветски дизайн, а напълно съвременно оръжие, създадено по договор, издаден през 2023 г.