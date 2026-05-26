Киев: Новите руски заплахи са безсрамно изнудване

Общото ниво на заплахи за сигурността от Русия към Киев и други украински градове остава същото, както в предишни години и месеци, се казва в изявление на украинското външно министерство.

„Повече от четири години и три месеца Русия използва пълния набор от смъртоносни ракети и дронове срещу украинската столица. Ударите на практика не са спирали нито седмица“, отбеляза министерството.

Украинското външно министерство нарече заплахите на Русия за нови удари по Киев изнудване и опит за сплашване на чуждестранни дипломати.

„На този фон новите руски заплахи не са нищо повече от безсрамно изнудване. Москва на практика признава, че обстрелът ѝ е насочен, по-специално, към сплашване на чуждестранния дипломатически корпус. Тези показания ще бъдат ценно доказателство в международни съдебни производства срещу държавата агресор“, се казва в изявлението.

За да се противодейства на руското сплашване, украинското външно министерство е готово да окаже съдействие за по-нататъшно укрепване на сигурността на външните работи. дипломатически мисии, които го поискат.

Министерството напомни на партньорите и съюзниците си, че най-добрият отговор на заплахите на Кремъл остава засилването на натиска върху агресора и подкрепата на Украйна, по-специално чрез укрепване на способностите му за противовъздушна отбрана.

„Москва трябва да получи правилните и консолидирани сигнали от международната общност: единство, сила и почтеност“, смята украинското външно министерство.

Министерството изрази благодарност към всички чуждестранни дипломатически мисии и всички чуждестранни дипломати, които продължават да работят в Украйна по време на войната и отхвърлят руското изнудване и заплахи.

Според посланика на ЕС в Украйна Катарина Матернова, Европейският съюз смята последните заплахи на Русия за систематични удари по Киев за шедьовър на лицемерието. Матернова припомни, че руският режим от години обстрелва жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали и изведнъж започна да говори на езика на „международното хуманитарно право“ и „Женевските конвенции“. Тя подчерта, че Русия няма да успее да изолира Украйна, а ЕС няма да отиде никъде и ще остане с Украйна.

Военният експерт Павел Нарожни прогнозира, че Русия може да се подготви и да се опита да извърши следващата си масирана, комбинирана атака след около седмица до 10 дни. Нарожни сподели, че преди това масирани атаки са се случвали приблизително три пъти месечно или точно веднъж на всеки 7-10 дни. Той обясни, че за да се случи това, "врагът ще трябва да доведе 500-600 шахиди“ до местата за изстрелване, да ги подготви за тези полети и да начертае маршрута им". Експертът добави, че по време на подобни атаки се използват и много крилати ракети, изстрелвани от стратегически бомбардировачи, базирани на летища, много отдалечени от европейската част на Русия.