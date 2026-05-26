Киев: Новите руски заплахи са безсрамно изнудване
Киев: Новите руски заплахи са безсрамно изнудване

26 Май, 2026 02:53, обновена 26 Май, 2026 05:10

Москва на практика признава, че обстрелът ѝ е насочен към сплашване на чуждестранния дипломатически корпус, заявиха от МВнР на Украйна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общото ниво на заплахи за сигурността от Русия към Киев и други украински градове остава същото, както в предишни години и месеци, се казва в изявление на украинското външно министерство.

„Повече от четири години и три месеца Русия използва пълния набор от смъртоносни ракети и дронове срещу украинската столица. Ударите на практика не са спирали нито седмица“, отбеляза министерството.

Украинското външно министерство нарече заплахите на Русия за нови удари по Киев изнудване и опит за сплашване на чуждестранни дипломати.

„На този фон новите руски заплахи не са нищо повече от безсрамно изнудване. Москва на практика признава, че обстрелът ѝ е насочен, по-специално, към сплашване на чуждестранния дипломатически корпус. Тези показания ще бъдат ценно доказателство в международни съдебни производства срещу държавата агресор“, се казва в изявлението.

За да се противодейства на руското сплашване, украинското външно министерство е готово да окаже съдействие за по-нататъшно укрепване на сигурността на външните работи. дипломатически мисии, които го поискат.

Министерството напомни на партньорите и съюзниците си, че най-добрият отговор на заплахите на Кремъл остава засилването на натиска върху агресора и подкрепата на Украйна, по-специално чрез укрепване на способностите му за противовъздушна отбрана.

„Москва трябва да получи правилните и консолидирани сигнали от международната общност: единство, сила и почтеност“, смята украинското външно министерство.

Министерството изрази благодарност към всички чуждестранни дипломатически мисии и всички чуждестранни дипломати, които продължават да работят в Украйна по време на войната и отхвърлят руското изнудване и заплахи.

Според посланика на ЕС в Украйна Катарина Матернова, Европейският съюз смята последните заплахи на Русия за систематични удари по Киев за шедьовър на лицемерието. Матернова припомни, че руският режим от години обстрелва жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали и изведнъж започна да говори на езика на „международното хуманитарно право“ и „Женевските конвенции“. Тя подчерта, че Русия няма да успее да изолира Украйна, а ЕС няма да отиде никъде и ще остане с Украйна.

Военният експерт Павел Нарожни прогнозира, че Русия може да се подготви и да се опита да извърши следващата си масирана, комбинирана атака след около седмица до 10 дни. Нарожни сподели, че преди това масирани атаки са се случвали приблизително три пъти месечно или точно веднъж на всеки 7-10 дни. Той обясни, че за да се случи това, "врагът ще трябва да доведе 500-600 шахиди“ до местата за изстрелване, да ги подготви за тези полети и да начертае маршрута им". Експертът добави, че по време на подобни атаки се използват и много крилати ракети, изстрелвани от стратегически бомбардировачи, базирани на летища, много отдалечени от европейската част на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    16 2 Отговор
    Това не е заплаха, а най нормално предупреждение! И никой не Ви изнудва, защото изнудването изисква да дадете нещо, в случая няма какво да дадете осраински сополи!! Просто сте информирани, че идва ореха!! Дръжте се за масата и ако решите да сте хора евакуирайте жените и децата!

    Коментиран от #6

    03:09 26.05.2026

  • 2 Овчар

    15 2 Отговор
    След като приключат с Киев следващите удари на руснаците ще трябва да бъдат към Европейския парламент и да хвърчи мърша и ла..й.нА чак на луната..!

    03:11 26.05.2026

  • 3 Зеленски е отврат

    17 2 Отговор
    Украинската атака и убийството на 21 деца беше безсрамно изнудване на ЕС за още пари. Целта беше да провокира Русия да отговори, както и прави, и Зелю да тръгне на редовната си обиколка за просене на още пари, че свършиха авоарите за златни тоалетни. Този как се гледа в огледалото не знам, но въпросът е защо го търпи още Украинския народ???

    03:12 26.05.2026

  • 4 Бончо М.

    5 1 Отговор
    Да бяха подписали Истанбулския мир.

    Коментиран от #7

    04:22 26.05.2026

  • 5 Робот

    4 2 Отговор
    Зеления наркоман е виновен за убийствата на децата но по виновни са военните които са изпълнили заповедта .! Аз на такава заповед щях да му пратя дроновете на него , на зеления на жена му и децата му.

    04:30 26.05.2026

  • 6 Хм Хм

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Орехът идва, ама не се знае къде ще удари. Това 80 километра отклонение е нищо. Цял свят видя, че това е просто пАказуха.

    Коментиран от #8, #11

    04:34 26.05.2026

  • 7 Борис Джонсън

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бончо М.":

    Ко?
    Не!

    04:36 26.05.2026

  • 8 Руснаците само питат

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хм Хм":

    Кажибси координатите

    04:48 26.05.2026

  • 9 Подобно лицемерие

    3 1 Отговор
    Има и от европейска и от украинска страна. Това е част от хибридната война. Предупреждението САЩ да изтеглят дипломатите си от Киев е признак, че на руснаците почва да им писва и че единственият изход, който виждат е да принудят със сила украинците да преговарят. Досега си настройваха мерника, време е да започнат да ги думкат сериозно. Още два-три масирани удара, комбинирани с ликвидирането на хора от правителството и висшия команден състав по израелски образец сигурно ще свърши работа. Езикът на силата не се тълкува еднозначно.

    04:53 26.05.2026

  • 10 оня с коня

    2 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    05:02 26.05.2026

  • 11 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм Хм":

    Щом има 80 км отклонение, значи ще победите! Няма кво да те притеснява и да будуваш по форумите!! Я изчисли колко беше отклонението на натовските ракети, когато атакуваха Сърбия, а фраснаха един покрив в Горна Баня и ми отмениха концерта на the Prodigy???

    05:04 26.05.2026

  • 12 суполиво coрocне

    1 0 Отговор
    и Путин пак му вика: Трай красавице, мая!

    05:07 26.05.2026

