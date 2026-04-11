"Тръмп: Ние вече победихме. Ако преговорите пропаднат, ще отворим със сила Ормузкия проток!"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е претърпял военно поражение и сега САЩ възнамеряват да отворят Ормузкия проток, независимо от всичко, предаде Clash Report.

„Те претърпяха военно поражение и сега ние ще отворим залива със или без тях, но той ще бъде отворен. Ще отворим пролива, както го наричат, и мисля, че това ще се случи доста бързо, а ако не, ще можем да го направим по един или друг начин. Всичко върви добре“, подчерта той.

Президентът заяви, че САЩ няма да позволят на Иран да държи Ормузкия проток затворен.

„Няма да позволим това. Това са международни води. Ако го направят – никой не знае със сигурност дали ще го направят – но ако го направят, няма да позволим това да се случи“, каза Тръмп.

Според него, една добра сделка с Иран трябва да включва липсата на ядрени оръжия.

„Това е номер едно. Знаете ли, мисля, че смяната на режима вече се е случила, въпреки че никога не сме имали този... този критерий. Няма ядрени оръжия. Това е 99% от въпроса.“

Тръмп също така заяви, че Вашингтон не се нуждае от резервен план за Иран, тъй като иранската армия е практически унищожена.

„Няма нужда от резервен план. Армията им е унищожена, армията им я няма. Унищожихме почти всичко. Остават им много малко ракети, имат много нисък производствен капацитет. Ударихме ги силно. Нашата армия е абсолютно великолепна, свършиха фантастична работа“, добави той.

По-рано той каза, че американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“, за да възобновят ударната кампания срещу Иран, в случай че мирните преговори, посредничени от Пакистан, се провалят.

На планираните за днес преговори между САЩ и Иран Вашингтон ще бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър.

На въпрос на репортери дали очаква преговорите да бъдат успешни, Тръмп отговори, че ще знае след „около 24 часа“.

В същото време американският президент заяви, че ако преговорите се провалят, американците ще се опитат да деблокират Ормузкия проток със сила.

Очаква се преговорите между иранската и американската делегации в Исламабад да се проведат в два формата – директен и непряк, съобщава CNN, позовавайки се на източници.

Според тях, дневният ред на преговорите вероятно ще бъде одобрен от САЩ и Иран чрез пакистански представители, действащи като медиатор, след което страните ще преминат към директни преговори в лични срещи по-късно през деня.

„Вашингтон пост“ научи, че американските преговарящи ще поискат от Иран да освободи задържаните американци. Според източниците на изданието "не е ясно колко силен ще окаже натискът" на администрацията на Тръмп върху Техеран да освободи задържаните американци, но някои изразиха загриженост, че това искане може да се забави, ако преговорите се провалят.

Иранска делегация вече е пристигнала в Исламабад. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който ръководи делегацията, заяви, че Техеран ще реагира, ако Вашингтон го заблуди в предстоящите преговори в Исламабад.

На 8 април правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня.

Двете страни вече представиха своите позиции. Вашингтон представи програма, призоваваща за отмяна на санкциите и отваряне на пролива. Техеран представи план, призоваващ за контрол над пролива и прекратяване на всички военни операции в региона. Преди срещата двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.