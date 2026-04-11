Тръмп: Ние вече победихме. Ако преговорите пропаднат, ще отворим със сила Ормузкия проток!

11 Април, 2026 05:18, обновена 11 Април, 2026 07:18

Очаква се разговорите между Вашингтон и Техеран да се проведат днес в пакистанската столица Исламабад

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е претърпял военно поражение и сега САЩ възнамеряват да отворят Ормузкия проток, независимо от всичко, предаде Clash Report.

„Те претърпяха военно поражение и сега ние ще отворим залива със или без тях, но той ще бъде отворен. Ще отворим пролива, както го наричат, и мисля, че това ще се случи доста бързо, а ако не, ще можем да го направим по един или друг начин. Всичко върви добре“, подчерта той.

Президентът заяви, че САЩ няма да позволят на Иран да държи Ормузкия проток затворен.

„Няма да позволим това. Това са международни води. Ако го направят – никой не знае със сигурност дали ще го направят – но ако го направят, няма да позволим това да се случи“, каза Тръмп.

Според него, една добра сделка с Иран трябва да включва липсата на ядрени оръжия.

„Това е номер едно. Знаете ли, мисля, че смяната на режима вече се е случила, въпреки че никога не сме имали този... този критерий. Няма ядрени оръжия. Това е 99% от въпроса.“

Тръмп също така заяви, че Вашингтон не се нуждае от резервен план за Иран, тъй като иранската армия е практически унищожена.

„Няма нужда от резервен план. Армията им е унищожена, армията им я няма. Унищожихме почти всичко. Остават им много малко ракети, имат много нисък производствен капацитет. Ударихме ги силно. Нашата армия е абсолютно великолепна, свършиха фантастична работа“, добави той.

По-рано той каза, че американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“, за да възобновят ударната кампания срещу Иран, в случай че мирните преговори, посредничени от Пакистан, се провалят.

На планираните за днес преговори между САЩ и Иран Вашингтон ще бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър.

На въпрос на репортери дали очаква преговорите да бъдат успешни, Тръмп отговори, че ще знае след „около 24 часа“.

В същото време американският президент заяви, че ако преговорите се провалят, американците ще се опитат да деблокират Ормузкия проток със сила.

Очаква се преговорите между иранската и американската делегации в Исламабад да се проведат в два формата – директен и непряк, съобщава CNN, позовавайки се на източници.

Според тях, дневният ред на преговорите вероятно ще бъде одобрен от САЩ и Иран чрез пакистански представители, действащи като медиатор, след което страните ще преминат към директни преговори в лични срещи по-късно през деня.

„Вашингтон пост“ научи, че американските преговарящи ще поискат от Иран да освободи задържаните американци. Според източниците на изданието "не е ясно колко силен ще окаже натискът" на администрацията на Тръмп върху Техеран да освободи задържаните американци, но някои изразиха загриженост, че това искане може да се забави, ако преговорите се провалят.

Иранска делегация вече е пристигнала в Исламабад. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който ръководи делегацията, заяви, че Техеран ще реагира, ако Вашингтон го заблуди в предстоящите преговори в Исламабад.

На 8 април правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня.

Двете страни вече представиха своите позиции. Вашингтон представи програма, призоваваща за отмяна на санкциите и отваряне на пролива. Техеран представи план, призоваващ за контрол над пролива и прекратяване на всички военни операции в региона. Преди срещата двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казах

    50 9 Отговор
    Първото е да си присадиш мустачки, за да станеш истински фюрер и да знаеш, че скоро идва 9 май. Ще трябва да се гърмиш в черепа, гадино мръсна. Обирай си партекешите и дим да те няма.

    Коментиран от #5, #72

    05:48 11.04.2026

  • 2 1234

    50 8 Отговор
    Този инфантилен клоун кой го докара на власт. До таково дъно ли е достигнал американския народ, та да го избере за президент.

    Коментиран от #9, #17, #19, #20

    05:51 11.04.2026

  • 3 Ропотамо

    17 48 Отговор
    Жалко, че спря бомбардировките. Фанатичните ислямисти са безмилостни зверове. Ако можеха, щяха да обесят всички „неверници“ по света на кранове, както правят в собствената си страна. Те никога няма да спрат да искат ядрени оръжия, за да унищожат всички други религии. Ирански тюрбани, афганистанските талибани, джихадистите на Ислямска държава, ислямофашистките турци, всички те са проблем за цялото човечество.

    Коментиран от #66, #70

    06:06 11.04.2026

  • 4 Дайджест

    6 32 Отговор
    Като говори путин звучи като слабоумен.

    06:13 11.04.2026

  • 5 Ха ха

    12 44 Отговор

    До коментар #1 от "казах":

    Бункерният отлага 9 май.Една украинска ракета стига до Москва за 10 минути.От новите.

    Коментиран от #23, #46, #61

    06:21 11.04.2026

  • 6 защо сащ определя

    41 5 Отговор
    кой да има атом?????

    Коментиран от #8, #45

    06:26 11.04.2026

  • 7 корея има атом

    40 3 Отговор
    и никой не я закача!!!????!?!?!?

    Коментиран от #10

    06:27 11.04.2026

  • 8 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    8 26 Отговор

    До коментар #6 от "защо сащ определя":

    Атома може да попадне в Хизбула. Тия Верват в задгробния живот и може да ни гръмнат

    Коментиран от #68

    06:54 11.04.2026

  • 9 Другари да си го кажем

    49 6 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    То няма народ в САЩ. Само индивиди тъпкани с полуфабрикати.

    Коментиран от #11

    06:56 11.04.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 20 Отговор

    До коментар #7 от "корея има атом":

    Кимчо не плаши никой...пък и нема потенциал да напада....от север Китай, от юг Щатските бази.

    06:56 11.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 33 Отговор

    До коментар #9 от "Другари да си го кажем":

    Тия индивиди от САЩ спукаха от бомбене Путин и аятоласите.

    Коментиран от #13

    06:57 11.04.2026

  • 12 Пълна обърквация

    34 3 Отговор
    Евреите се настанили в арабските земи и искат да тормозят всички. Фюрера е искал да спаси света.

    07:01 11.04.2026

  • 13 Другари да си го кажем

    23 3 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И като бомбят нещо света стана по добър ли? Или по сигурен!

    Коментиран от #14

    07:04 11.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 34 Отговор

    До коментар #13 от "Другари да си го кажем":

    Наказват агресора Путин. Нема да му се размине. Той започна с бомбенето.

    Коментиран от #24

    07:14 11.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 23 Отговор
    Краснов и той като бункерното с ботокса бълнува от заран!

    07:21 11.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 5 Отговор
    Що сменихте ЗАГЛАВИЕТО БРЕ

    07:22 11.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оги

    24 5 Отговор
    Добре, бай Донка, ти на третия ден каза, че сте им потопили всички кораби и всички ракети и дронове и нямат нищо. Видяхме какво стана. Никой не смее да премине от там. Много говориш, човек, и то неверни неща.

    07:26 11.04.2026

  • 22 Путинистче идиотче

    3 6 Отговор
    Дека го заглавието с АТОМА

    07:26 11.04.2026

  • 23 Ч💩Fут,

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Пак ли ти бре 🇮🇱💩?
    Ти друго освен да драскаш тука твоите ч@футски глупости можеш ли ?
    Ненормалник,24 часа кибичиш тук да пускаш кретенизмите си..

    07:27 11.04.2026

  • 24 Факт

    21 7 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Наказаха Путин с дъжд от петродолари.

    Коментиран от #26

    07:27 11.04.2026

  • 25 комунистите бяха смешни...

    14 2 Отговор
    капиталистите фашисти са палячовци....гнусна работа...

    07:28 11.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 19 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Разбомбиха Русия...и добивните платформи на Путин в Каспийско море ги удариха.

    07:30 11.04.2026

  • 27 Последната

    11 3 Отговор
    дума е винаги на Натаниаху и неговите хора във Вашингтон. Проспектите не са добри.

    07:31 11.04.2026

  • 28 Ганев, галмако

    4 0 Отговор
    Що смени заглавието

    07:31 11.04.2026

  • 29 Само

    7 2 Отговор
    Израел може да има ядрени оръжия.
    Колко пъти да им го повтарят още.

    Коментиран от #60

    07:33 11.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 0 Отговор
    Тук коментирахме АТОМА, а сега се оказа че сме коментирали кой е победител

    07:34 11.04.2026

  • 31 Ъъъъ

    24 4 Отговор
    "Тръмп: Ние вече победихме. Ако преговорите пропаднат, ще отворим със сила Ормузкия проток!"

    Традиционното самохвалство без покритие в първата част на изказването му и традиционното плашене на гаргите след самохвалството.....😂
    Ти, ако можеше да го отвориш, щеше да го отвориш, а нямаше да отиваш на преговори, бе палячо....😂 Той щял да го отвори със сила.....Видяхме силата ти....😂

    07:35 11.04.2026

  • 32 Тези ненормални кравари,

    7 6 Отговор
    като нищо могат и атомна бомба да хвърлят, напълно откачени са, щом си избраха луд за президент!?

    07:37 11.04.2026

  • 33 Тома

    16 4 Отговор
    Сигурно е че със сила в Иран само може да отворите широко бузите

    07:37 11.04.2026

  • 34 Американската

    18 2 Отговор
    армия е дефакто на подчинение на ционисткото лоби и "Държавата" Израел, но традиционно слагат по един артист в Белия дом за лице. Демокрация е все пак....

    07:37 11.04.2026

  • 35 Вие сте убийци и варвари

    14 4 Отговор
    Краварите изгубих лицето си през света

    07:39 11.04.2026

  • 36 Тръмп проста падлудел

    15 2 Отговор
    Този съвсем изтрещя. Иран ги постави в матова позиция, а Тръмп може да го сполети импийчмънт и затвор, където да прекара спокойно старините си.

    07:39 11.04.2026

  • 37 Доналд Дък

    6 2 Отговор
    Адаш, излагаш се.

    07:44 11.04.2026

  • 38 Израел

    14 3 Отговор
    и САЩ са едно цяло. Кой точно е президента на САЩ е без особено значение.

    07:45 11.04.2026

  • 39 Всички

    11 2 Отговор
    войни и военни интервенции на САЩ в региона са били заради Израел. Без нито едно изключение. И тази с Иран беше очаквана от много години. Но ще има и други след тази.

    07:49 11.04.2026

  • 40 Тръмпи

    6 4 Отговор
    Колкото по-скоро проумеете истината, че светът се управлява от Военно-промишления комплекс на САЩ, толкова по-скоро ще разберете безсмислието на съпротивата си срещу това!

    07:49 11.04.2026

  • 41 Осман Кючук Фейзула

    4 15 Отговор
    От утре Европа ще е свободна ! Пада режимът на омразния на всички прогресивни хора в Европа режим на Виктор Орбан ,сакъ другара на опасния за либералните демокрации Доналд Тръмп ! Падне ли Орбан , към Украйна ще потекат РЕКИ от европейски пари -стотици милиарди и... Русия ще загуби войната , ще капитулира и след това... свободна Европа ! ! !

    Коментиран от #44, #55, #75

    07:51 11.04.2026

  • 42 Казанлъшкия

    8 3 Отговор
    Армията на Иран ( редовната) е към 1 милион души. Когабя унищожихте, бе ,к лоун:) Явно пак тук се цели заблуда на "умния" американец. Друг трудно ще му повярва.

    Коментиран от #71

    07:52 11.04.2026

  • 43 Европеец срещу пРосията

    2 6 Отговор
    Изкуфелият жалък рижак ръси глупостите си наред, само да има други луди да го слушат.

    07:53 11.04.2026

  • 44 Русия трябва да бъде разрушена...

    0 15 Отговор

    До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":

    Амин, брате, амин! Смърт на руския фашизъм!

    Коментиран от #54

    07:55 11.04.2026

  • 45 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "защо сащ определя":

    Празноглав самохвалко. САЩ не са световна сила , вече нищо в света не определят, само приказват.
    За да постигне военна победа в Иран, САЩ трябва да направят наземна военна операция. Няма да стане без десантни кораби и самолетоносачи, а тези на САЩ са на 1800 км., за даса извън иранските противокорабни ракети.
    От 1946 г. САЩ нямат победа във война.

    07:55 11.04.2026

  • 46 Казанлъшкия

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Всъщност тази новина не отговаря на истината - просто се засилват мерките и стават невиждани, а празни на 9 май и парад в Москва ще има. Не вярвай на Дойче зеле, май първи те написаха тази измислица.

    07:56 11.04.2026

  • 47 Рижия перко съвсем изтрещя...

    4 1 Отговор
    Мания за величие и нарцисизъм не водят до нищо добро...
    А с лъжи и измама не може да скрие че $@ш претърпяха ПОРАЖЕНИЕ...

    07:58 11.04.2026

  • 48 Ъъъъ

    8 2 Отговор
    Изгледайте как плюнката Рюте не иска да отговори, дали заплахата на Тръмп да унищожи една цяла цивилизация го е притеснило в някаква степен....Няма такъв смях!😂
    То бива, то може, но чак такова близане на гениталии, не бива....Ужас! И тази плюнка е шеф на НАТО?

    07:59 11.04.2026

  • 49 Тръмпи

    4 1 Отговор
    Ето ви един интересен исторически факт: Първата атомна бомба хвърлена над Хирошима никога не е била тествана преди това! Само втората над Нагасаки е била тествана, двете бомби са се различавали коренно една от друга по механизма на спусъкът!

    Коментиран от #88

    08:00 11.04.2026

  • 50 Леле леле

    3 0 Отговор
    И Тръмп ще даде още 2-3седмици!

    08:01 11.04.2026

  • 51 Тръмпи

    4 2 Отговор
    Американски физици от еврейски произход са измислили и създали атомното оръжие!

    Коментиран от #58

    08:02 11.04.2026

  • 52 А ПО ЛЕКО

    8 2 Отговор
    ТИ ВЕЧЕ НА МЕЛАНИЯ КРАКАТА НЕ МОЖ ОТВОРИ , ЗА ПРОЛИВИ СИ БРЪЩОЛЕВИШ

    08:03 11.04.2026

  • 53 Тръмпи

    1 1 Отговор
    Екипажът на самолета Б-29, който пуска първата атомна бомба, описва взривът като тенджера с кипящо олио, което е във всички цветове на дъгата!

    08:05 11.04.2026

  • 54 Хе хе хе...

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    По Т@пи сте и от на слон г.за...
    Русия е военна свръхсила...
    Геюропа отдавна си опразни складовете...
    А пари също нема...
    Така че фантазирайте на воля...

    08:07 11.04.2026

  • 55 свободия

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":

    искаш ама нема. фесовете по милост сте оставени в анадола преди 100-ина години и сега пак се разпасахте.....

    08:10 11.04.2026

  • 56 Тръмпи

    0 1 Отговор
    На първите снимки направени 3 часа след вривът в Хирошима на моста Миуке, ясно се вижда как кожата на хората виси по тях на парцали!

    08:11 11.04.2026

  • 57 Абе

    0 0 Отговор
    Дрогарчето днес от мн рано почнало да спами със смешките.. Момче, по сериозно моля

    08:13 11.04.2026

  • 58 това

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тръмпи":

    е легенда, само теоритично е описана от Айнщайн, но атомната бомба прави Енрико Ферми !

    Коментиран от #73

    08:15 11.04.2026

  • 59 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор
    Няма толкова долен масов убиец престъник бандит и пълен социопат като Тръмп.Иран го победиха а тоя още се представя като победител...ни.щожество

    08:16 11.04.2026

  • 60 Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Само":

    не може също да има ядрено оръжие, достатъчно е защитника му САЩ като имат и за евреите...!

    08:19 11.04.2026

  • 61 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Той и лани отлагаше.

    08:19 11.04.2026

  • 62 Тръмпи

    0 4 Отговор
    Най-страшното оръжие на Земята в момента е създадено отново в САЩ и това е Анти-гравитационната бомба! Нищо не оцелява при нея, дори насекомите умират! Пази се в пълна секретност местонахождението и в САЩ!

    08:20 11.04.2026

  • 63 Оня

    3 0 Отговор
    Тръмпи незнам колко си добър на покер, но има една известна сентенция в покера а тя е: Никога не блъфирай срещу човек притиснат до стената и няма какво да губи! Апропо няма място за сравнение между покера и шахмата! А и на децата вече е ясно че грос Майстора е в Кремъл! А тукашните урко фенове които четвърта година драскат едни и същи глупости никога няма да го проумеят ! Съдба кво да ги правиш така са си родени със специални потребности!

    Коментиран от #87

    08:23 11.04.2026

  • 64 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Целия свят се подиграва на победителя!
    Я кажи сега кога ще се кандидатираш за президент на Венецуела?

    08:23 11.04.2026

  • 65 Баш софиянец

    3 2 Отговор
    Победили сте таратанци! Натупаха ви надутите пуешки за...ници като стой та гледай.

    Коментиран от #78

    08:23 11.04.2026

  • 66 Споко

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ропотамо":

    те иранците са малоумни и ще провалят преговорите и ще продължат да ядат бой. Вече няколко ешелона лидери бяха "сменени" от израелските Ф-ове, така че няма проблем да сменят и следващите глпаци

    08:23 11.04.2026

  • 67 ЮДОСАКСИТЕ

    2 3 Отговор
    Ще плащат такси на Иран. Така трябва.

    08:24 11.04.2026

  • 68 Баш па тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Боже и ти ли сА имаш за фактор като тромпета?

    08:24 11.04.2026

  • 69 Трамп

    1 1 Отговор
    Ние вече победихме, и отзад си го набихме.

    08:24 11.04.2026

  • 70 Свършли са бомбите , не четеш ли

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ропотамо":

    :"американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“ - явно са си поръчали вече руски.В нарушение на санкциите -))

    08:26 11.04.2026

  • 71 Ирак

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Казанлъшкия":

    имаше още по голяма армия и за 30 дни клекнаха като влязоха Абрамс танковете. Същото ще стане и с Иран. Тръмп предпочита сделка пред война, но ако дивите шиити настояват да ядат шамари ще си го получат

    08:27 11.04.2026

  • 72 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "казах":

    е велик !

    08:27 11.04.2026

  • 73 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "това":

    Толкова си наясно приятелю с нещата, че няма накъде - почти целият процес по създаване на проектът Манхатън се извършва от ученикът и приятелят на Айнщайн, Опенхаймер, както и екипът му от сътрудници, които са евреи!

    08:28 11.04.2026

  • 74 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Аз излизам с Дженифър Лопез също отдавна, ама някой трябва да и каже.

    08:28 11.04.2026

  • 75 Кептана

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":

    ,ИДИОТ

    08:28 11.04.2026

  • 76 Истинско обещание 🇮🇷

    1 2 Отговор
    Иран е победителя а сащ са изгубилите ...Тръмп загуби тази война защото не знаеше срещу какво се изправя..Иран победи и чи.футската СГ.ан и американската луга

    Коментиран от #83

    08:28 11.04.2026

  • 77 Двама от

    0 0 Отговор
    тримата са от предишните преговори. Различни резултати ли очаква някой? Колкото до бълнуващият нон стоп: Луд умора няма.

    08:30 11.04.2026

  • 78 За 3 дневната в

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Баш софиянец":

    Донбас ли думаш, жен чо? )))
    2 милиона москалья фира и само 13 г... пред селото покровск!

    08:31 11.04.2026

  • 79 ИРАН Е ЗАЯВИЛ

    1 0 Отговор
    Че няма да приема обезценени долари при заплащане на таксите.

    08:32 11.04.2026

  • 80 дълБОката ДРЪЖава

    2 0 Отговор
    Голяма грешка направиха Иран. Трябваше да направят Тел-Авив и Дубай негодни за живеене, и всички летища и цялата енергетика и водозахранване на Израел и арабските държави имащи американски бази, да се унищожат. И всички банки и петролни кладенци в регионът. Всички пристанища и курорти. Всички големи хотели и дворци. Всички принцове в регионът да бъдат взривени. И това само в първата седмица, и чак тогава да преговарят. Да и всички бази в регионът. И после да заплашат с химическо и биооръжие. Като поискат за преговорите Китай, Русия, Япония, и Индия, да разположат всяка по 30 000 войника в Иран със свои ракети насочени към Израел. Като гаранция за преговори и мир. НО ПРЕДПОЛАГАМ: САЩ дълбоката държава на Тръмп, цру-уолстрийт, искат закъсали икономически арабски принцове - да продадат биткойните си и златото си, и да купят американски дълг и оръжия. Като падне цената на златото и криптото, и САЩ ще го изкупят. И наложат нов финансов ред.

    08:34 11.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Триумфалният миротворец е готов за жълта книжка, нали си е такъв отдавна и в алаброса!

    08:34 11.04.2026

  • 83 Без казармен пе ДИК,да? ))

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Жалък Тридневен плоскоземец )))
    Я ни разкажи за..."победата " на амуджите )))

    08:34 11.04.2026

  • 84 Със сила

    0 0 Отговор
    Можете само да заличите потока во веки и веков.

    08:35 11.04.2026

  • 85 Логично!

    1 0 Отговор
    Трябва да си неграмотен селяндур, за да твърдиш,че феодалните чалми ще победят в тази война най-силната в света армия на Пентагона. Чалмите ще бъдат сразени, а иранският народ ще тръгне по пътя на демокрацията.

    08:35 11.04.2026

  • 86 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    0 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:35 11.04.2026

  • 87 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Оня":

    Приятелю, далече си от истината за много неща! Прочети всичко, което съм написал и ще прогледнеш - казано е в Библията дори, и слепият ще прогледне! Прави ли ти впечатление кой е единствения политически лидер, който не обелва и дума досега - другарят Си, и знаеш ли защо е така, защото знае как стоят нещата! Срещу ръжена никога не ритай!

    08:35 11.04.2026

  • 88 Физик

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тръмпи":

    Първите две атомни бомби не са били даже на щатите, а на Германия. Третият райх не ги е използвал, защото не са имали самолети, които да могат да носят такъв товар. Затова и се включват щатите в края на войната, когато става ясно че СССР ще прегази Германия, за да отмъкнат каквото е било готово и отвлекат екипите, разработващи оръжия, ракети и т.н. Успешен опит със собствено ядрено оръжие щатите имат чак към 1947-ма година.

    08:36 11.04.2026