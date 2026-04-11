"Тръмп: Ние вече победихме. Ако преговорите пропаднат, ще отворим със сила Ормузкия проток!"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е претърпял военно поражение и сега САЩ възнамеряват да отворят Ормузкия проток, независимо от всичко, предаде Clash Report.
„Те претърпяха военно поражение и сега ние ще отворим залива със или без тях, но той ще бъде отворен. Ще отворим пролива, както го наричат, и мисля, че това ще се случи доста бързо, а ако не, ще можем да го направим по един или друг начин. Всичко върви добре“, подчерта той.
Президентът заяви, че САЩ няма да позволят на Иран да държи Ормузкия проток затворен.
„Няма да позволим това. Това са международни води. Ако го направят – никой не знае със сигурност дали ще го направят – но ако го направят, няма да позволим това да се случи“, каза Тръмп.
Според него, една добра сделка с Иран трябва да включва липсата на ядрени оръжия.
„Това е номер едно. Знаете ли, мисля, че смяната на режима вече се е случила, въпреки че никога не сме имали този... този критерий. Няма ядрени оръжия. Това е 99% от въпроса.“
Тръмп също така заяви, че Вашингтон не се нуждае от резервен план за Иран, тъй като иранската армия е практически унищожена.
„Няма нужда от резервен план. Армията им е унищожена, армията им я няма. Унищожихме почти всичко. Остават им много малко ракети, имат много нисък производствен капацитет. Ударихме ги силно. Нашата армия е абсолютно великолепна, свършиха фантастична работа“, добави той.
По-рано той каза, че американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“, за да възобновят ударната кампания срещу Иран, в случай че мирните преговори, посредничени от Пакистан, се провалят.
На планираните за днес преговори между САЩ и Иран Вашингтон ще бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър.
На въпрос на репортери дали очаква преговорите да бъдат успешни, Тръмп отговори, че ще знае след „около 24 часа“.
В същото време американският президент заяви, че ако преговорите се провалят, американците ще се опитат да деблокират Ормузкия проток със сила.
Очаква се преговорите между иранската и американската делегации в Исламабад да се проведат в два формата – директен и непряк, съобщава CNN, позовавайки се на източници.
Според тях, дневният ред на преговорите вероятно ще бъде одобрен от САЩ и Иран чрез пакистански представители, действащи като медиатор, след което страните ще преминат към директни преговори в лични срещи по-късно през деня.
„Вашингтон пост“ научи, че американските преговарящи ще поискат от Иран да освободи задържаните американци. Според източниците на изданието "не е ясно колко силен ще окаже натискът" на администрацията на Тръмп върху Техеран да освободи задържаните американци, но някои изразиха загриженост, че това искане може да се забави, ако преговорите се провалят.
Иранска делегация вече е пристигнала в Исламабад. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който ръководи делегацията, заяви, че Техеран ще реагира, ако Вашингтон го заблуди в предстоящите преговори в Исламабад.
На 8 април правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня.
Двете страни вече представиха своите позиции. Вашингтон представи програма, призоваваща за отмяна на санкциите и отваряне на пролива. Техеран представи план, призоваващ за контрол над пролива и прекратяване на всички военни операции в региона. Преди срещата двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.
1 казах
05:48 11.04.2026
2 1234
05:51 11.04.2026
3 Ропотамо
06:06 11.04.2026
4 Дайджест
06:13 11.04.2026
5 Ха ха
До коментар #1 от "казах":Бункерният отлага 9 май.Една украинска ракета стига до Москва за 10 минути.От новите.
06:21 11.04.2026
6 защо сащ определя
06:26 11.04.2026
7 корея има атом
06:27 11.04.2026
8 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #6 от "защо сащ определя":Атома може да попадне в Хизбула. Тия Верват в задгробния живот и може да ни гръмнат
06:54 11.04.2026
9 Другари да си го кажем
До коментар #2 от "1234":То няма народ в САЩ. Само индивиди тъпкани с полуфабрикати.
06:56 11.04.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "корея има атом":Кимчо не плаши никой...пък и нема потенциал да напада....от север Китай, от юг Щатските бази.
06:56 11.04.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Другари да си го кажем":Тия индивиди от САЩ спукаха от бомбене Путин и аятоласите.
06:57 11.04.2026
12 Пълна обърквация
07:01 11.04.2026
13 Другари да си го кажем
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И като бомбят нещо света стана по добър ли? Или по сигурен!
07:04 11.04.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "Другари да си го кажем":Наказват агресора Путин. Нема да му се размине. Той започна с бомбенето.
07:14 11.04.2026
15 Последния Софиянец
07:21 11.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
07:22 11.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оги
07:26 11.04.2026
22 Путинистче идиотче
07:26 11.04.2026
23 Ч💩Fут,
До коментар #5 от "Ха ха":Пак ли ти бре 🇮🇱💩?
Ти друго освен да драскаш тука твоите ч@футски глупости можеш ли ?
Ненормалник,24 часа кибичиш тук да пускаш кретенизмите си..
07:27 11.04.2026
24 Факт
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Наказаха Путин с дъжд от петродолари.
07:27 11.04.2026
25 комунистите бяха смешни...
07:28 11.04.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Факт":Разбомбиха Русия...и добивните платформи на Путин в Каспийско море ги удариха.
07:30 11.04.2026
27 Последната
07:31 11.04.2026
28 Ганев, галмако
07:31 11.04.2026
29 Само
Колко пъти да им го повтарят още.
07:33 11.04.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
07:34 11.04.2026
31 Ъъъъ
Традиционното самохвалство без покритие в първата част на изказването му и традиционното плашене на гаргите след самохвалството.....😂
Ти, ако можеше да го отвориш, щеше да го отвориш, а нямаше да отиваш на преговори, бе палячо....😂 Той щял да го отвори със сила.....Видяхме силата ти....😂
07:35 11.04.2026
32 Тези ненормални кравари,
07:37 11.04.2026
33 Тома
07:37 11.04.2026
34 Американската
07:37 11.04.2026
35 Вие сте убийци и варвари
07:39 11.04.2026
36 Тръмп проста падлудел
07:39 11.04.2026
37 Доналд Дък
07:44 11.04.2026
38 Израел
07:45 11.04.2026
39 Всички
07:49 11.04.2026
40 Тръмпи
07:49 11.04.2026
41 Осман Кючук Фейзула
07:51 11.04.2026
42 Казанлъшкия
07:52 11.04.2026
43 Европеец срещу пРосията
07:53 11.04.2026
44 Русия трябва да бъде разрушена...
До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":Амин, брате, амин! Смърт на руския фашизъм!
07:55 11.04.2026
45 Мишел
До коментар #6 от "защо сащ определя":Празноглав самохвалко. САЩ не са световна сила , вече нищо в света не определят, само приказват.
За да постигне военна победа в Иран, САЩ трябва да направят наземна военна операция. Няма да стане без десантни кораби и самолетоносачи, а тези на САЩ са на 1800 км., за даса извън иранските противокорабни ракети.
От 1946 г. САЩ нямат победа във война.
07:55 11.04.2026
46 Казанлъшкия
До коментар #5 от "Ха ха":Всъщност тази новина не отговаря на истината - просто се засилват мерките и стават невиждани, а празни на 9 май и парад в Москва ще има. Не вярвай на Дойче зеле, май първи те написаха тази измислица.
07:56 11.04.2026
47 Рижия перко съвсем изтрещя...
А с лъжи и измама не може да скрие че $@ш претърпяха ПОРАЖЕНИЕ...
07:58 11.04.2026
48 Ъъъъ
То бива, то може, но чак такова близане на гениталии, не бива....Ужас! И тази плюнка е шеф на НАТО?
07:59 11.04.2026
49 Тръмпи
08:00 11.04.2026
50 Леле леле
08:01 11.04.2026
51 Тръмпи
08:02 11.04.2026
52 А ПО ЛЕКО
08:03 11.04.2026
53 Тръмпи
08:05 11.04.2026
54 Хе хе хе...
До коментар #44 от "Русия трябва да бъде разрушена...":По Т@пи сте и от на слон г.за...
Русия е военна свръхсила...
Геюропа отдавна си опразни складовете...
А пари също нема...
Така че фантазирайте на воля...
08:07 11.04.2026
55 свободия
До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":искаш ама нема. фесовете по милост сте оставени в анадола преди 100-ина години и сега пак се разпасахте.....
08:10 11.04.2026
56 Тръмпи
08:11 11.04.2026
57 Абе
08:13 11.04.2026
58 това
До коментар #51 от "Тръмпи":е легенда, само теоритично е описана от Айнщайн, но атомната бомба прави Енрико Ферми !
08:15 11.04.2026
59 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
08:16 11.04.2026
60 Израел
До коментар #29 от "Само":не може също да има ядрено оръжие, достатъчно е защитника му САЩ като имат и за евреите...!
08:19 11.04.2026
61 Ами
До коментар #5 от "Ха ха":Той и лани отлагаше.
08:19 11.04.2026
62 Тръмпи
08:20 11.04.2026
63 Оня
08:23 11.04.2026
64 Ха-ха-ха
Я кажи сега кога ще се кандидатираш за президент на Венецуела?
08:23 11.04.2026
65 Баш софиянец
08:23 11.04.2026
66 Споко
До коментар #3 от "Ропотамо":те иранците са малоумни и ще провалят преговорите и ще продължат да ядат бой. Вече няколко ешелона лидери бяха "сменени" от израелските Ф-ове, така че няма проблем да сменят и следващите глпаци
08:23 11.04.2026
67 ЮДОСАКСИТЕ
08:24 11.04.2026
68 Баш па тебе
До коментар #8 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Боже и ти ли сА имаш за фактор като тромпета?
08:24 11.04.2026
69 Трамп
08:24 11.04.2026
70 Свършли са бомбите , не четеш ли
До коментар #3 от "Ропотамо"::"американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“ - явно са си поръчали вече руски.В нарушение на санкциите -))
08:26 11.04.2026
71 Ирак
До коментар #42 от "Казанлъшкия":имаше още по голяма армия и за 30 дни клекнаха като влязоха Абрамс танковете. Същото ще стане и с Иран. Тръмп предпочита сделка пред война, но ако дивите шиити настояват да ядат шамари ще си го получат
08:27 11.04.2026
72 Тръмп
До коментар #1 от "казах":е велик !
08:27 11.04.2026
73 Тръмпи
До коментар #58 от "това":Толкова си наясно приятелю с нещата, че няма накъде - почти целият процес по създаване на проектът Манхатън се извършва от ученикът и приятелят на Айнщайн, Опенхаймер, както и екипът му от сътрудници, които са евреи!
08:28 11.04.2026
74 Баце ЕООД
08:28 11.04.2026
75 Кептана
До коментар #41 от "Осман Кючук Фейзула":,ИДИОТ
08:28 11.04.2026
76 Истинско обещание 🇮🇷
08:28 11.04.2026
77 Двама от
08:30 11.04.2026
78 За 3 дневната в
До коментар #65 от "Баш софиянец":Донбас ли думаш, жен чо? )))
2 милиона москалья фира и само 13 г... пред селото покровск!
08:31 11.04.2026
79 ИРАН Е ЗАЯВИЛ
08:32 11.04.2026
80 дълБОката ДРЪЖава
08:34 11.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Баба Яга
08:34 11.04.2026
83 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #76 от "Истинско обещание 🇮🇷":Жалък Тридневен плоскоземец )))
Я ни разкажи за..."победата " на амуджите )))
08:34 11.04.2026
84 Със сила
08:35 11.04.2026
85 Логично!
08:35 11.04.2026
86 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:35 11.04.2026
87 Тръмпи
До коментар #63 от "Оня":Приятелю, далече си от истината за много неща! Прочети всичко, което съм написал и ще прогледнеш - казано е в Библията дори, и слепият ще прогледне! Прави ли ти впечатление кой е единствения политически лидер, който не обелва и дума досега - другарят Си, и знаеш ли защо е така, защото знае как стоят нещата! Срещу ръжена никога не ритай!
08:35 11.04.2026
88 Физик
До коментар #49 от "Тръмпи":Първите две атомни бомби не са били даже на щатите, а на Германия. Третият райх не ги е използвал, защото не са имали самолети, които да могат да носят такъв товар. Затова и се включват щатите в края на войната, когато става ясно че СССР ще прегази Германия, за да отмъкнат каквото е било готово и отвлекат екипите, разработващи оръжия, ракети и т.н. Успешен опит със собствено ядрено оръжие щатите имат чак към 1947-ма година.
08:36 11.04.2026