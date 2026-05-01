Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
1 май 1945 г. Червеният флаг се вее над Райхстага

1 Май, 2026 04:12

  • райхстаг-
  • червен флаг-
  • червената армия-
  • берлин-
  • третия райх-
  • втора световна война

Немска зенитна батарея, която по една случайност оцеляла от огъня на Съветската артилерия, започнала да обстрелва знамето

1 май 1945 г. Червеният флаг се вее над Райхстага
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 май 1945 г. Червеният флаг се вее над Райхстага. До това се стига, след като ден по-рано Михаил Минин, при щурма на Райхстага, успява да се изкачи пръв на покрива.

В началото Великата отечествена война се записва в опълчението. Воюва на Ленинградсия фронт и участва в разкъсването на блокадата на Леннинград. След раняване и успешно лечение е фронтови артилерийски разузнавач. Служи в 136-та артилерийска бригада от 79-ти стрелкови корпус на 3-та ударна армия. Военно звание сержант.

Включен е в състава на една от щурмовите групи, които имат задача да издигнат Знамето на победата над Райхстага. На 30 април 1945 г. заедно със старши сержант Гази Загитов и Александър Лисименко, сержант Алексей Бобров и капитан Владимир Маков успяват да проникнат в Райхстага и първи да издигнат Знамето на победата на купола от западната част на зданието в 21.30 ч.

Битката за Райхстага била кръвопролитна. Районът се охранявал от елитни есесовски части с обща численост от около 6000 души. Те били подкрепяни от танкове, щурмови оръдия и голям брой артилерийски оръдия. Групата пропълзяла колкото се може по-близо до „Кралския площад” и под прикритието на артилерията, с мощен удар се втурнала напред. Започнали ожесточени боеве. Навсякъде от прозорците стреляли немски снайперисти. От 51 души до сградата успели да се приближат едва 14 войника. Боят ставал все по-жесток, но 14-те успели да завладеят два кабинета на първия етаж в централната сграда. Там през прозорците развели знамето така, както било уговорено. Но било твърде ниско и съветските части не са ги забелязали. Последвали нови схватки. Бойците успели да овладеят два кабинета и на втория етаж. Отново развели знамето. Сега вече били забелязани. Артилерията засилила огъня. На помощ дошли батальоните на капитаните Неустроев и Давидов.

Батальонът на капитан Самсонов успял да се вмъкне от дясната страна на сградата. Боят ставал все по-кървав. Етаж по етаж бойците напредвали към покрива. И ето, изкачили те на покрива и какво да видят: там се сипят като градушка мини, снаряди и куршуми. В тази обстановка било невъзможно да се сложи знамето на купола. Затова го завързали на протегнатата ръка на Бронзовия конник. Немска зенитна батарея, която по една случайност оцеляла от огъня на Съветската артилерия, започнала да обстрелва знамето. Егоров и Кантария залегнали под Бронзовия конник.

Първият снаряд бил бронебоен. Той улучил конника, минал през него, без да се взриви. Но един от следващите снаряди успял да улучи ръката на конника и свали знамето. Двамата бойци, скрити до конника, изчакали да се стъмни, изкачили се на купола, завързали здраво червеното знаме и го оставили да се вее.

След войната продължава да служи в Червената армия. Завършва Военно-инженерната академия „Валериан Куйбишев” (Москва). Служи във ракетните войски със стратегическо предназначение. Пенсионира се с военно звание подполковник (1969). Завръща се в град Псков. Награждаван е с Орден „Червена звезда”, Орден „Отечествена война” II ст. и др. Почетен гражданин на град Псков.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 !!!!!!!!!!!!!

    92 41 Отговор
    Слава!!!! Вечна слава на унищожителите на фашизма-Братушките!!!!

    Коментиран от #101

    07:29 01.05.2019

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пак

    76 36 Отговор
    На колене пред сьветският народ-победител...

    Коментиран от #12

    07:30 01.05.2019

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Натам отиваме

    69 26 Отговор
    То както е трьгнало,май руското знаме пак ще се вее в центьра на Берлин...

    Коментиран от #11, #15, #92

    07:32 01.05.2019

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 даммм

    55 16 Отговор

    До коментар #9 от "Натам отиваме":

    А ако трябва ще го развеят и над Б.Дом

    07:33 01.05.2019

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Истината

    40 66 Отговор
    Ако не бяха съюзниците Хитлер щеше да стигне до Владивосток. На неблагодарници руснаци никога няма да го признаят.

    Коментиран от #16, #20, #32, #125

    07:36 01.05.2019

  • 14 Гост

    45 26 Отговор
    Слава Россия 🇷🇺❤️🇧🇬

    07:37 01.05.2019

  • 15 Въпрос

    12 23 Отговор

    До коментар #9 от "Натам отиваме":

    Това сън ли е? И като се събуди беше ли подмокрен?

    07:38 01.05.2019

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 да си знаеш троле

    37 15 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    В историята няма"ако"-има САМО победители--ясно?

    Коментиран от #24

    07:44 01.05.2019

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    15 36 Отговор

    До коментар #20 от "да си знаеш троле":

    А благодарност съществува ли? Или такава трябва да се оказва единствено на руските "освободители"? За Руските фалшификации на историята да кажеш нещо отворко?

    Коментиран от #26, #137

    07:47 01.05.2019

  • 25 Голям Слон

    19 13 Отговор
    Четейки коментарите се чувствам, като сред пияни пидЪруги. Ужас и отврат!

    Коментиран от #27, #28

    07:48 01.05.2019

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наблюдател

    19 18 Отговор

    До коментар #25 от "Голям Слон":

    Това е русофилски манталитет. Колкото повече полови органи и сношения има в коментарите, толкова Русия е по-велика.

    07:51 01.05.2019

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    23 19 Отговор
    Дори снимката със знамето е режисирана и фалшифицирана. Защото са се виждали двата часовника на ръката на войника, които били "взети" от населението.

    07:57 01.05.2019

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Като домакин

    16 19 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    А ако не бяха съюзниците на Хитлер, той нямаше и до Минск да стигне!

    Коментиран от #34

    08:01 01.05.2019

  • 33 Само питам

    19 22 Отговор

    До коментар #31 от "По добре руснак":

    Изобщо вие, русофилите като какви се самоопределяте? Като руснаци или като руски роби? Че сте безродници и българофоби вече е ясно.

    Коментиран от #35, #42

    08:01 01.05.2019

  • 34 Истината

    15 18 Отговор

    До коментар #32 от "Като домакин":

    Е че руснаците и нацистка Германия започнаха ВСВ разделяйки си Полша. След това Русия бе съюзник и приятел на Германия и я снабдяваше със стратегически суровини. А в това време Хитлер превземаше Европа, а единствено Великобритания се бореше с немците.

    Коментиран от #38

    08:05 01.05.2019

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само питам

    21 13 Отговор

    До коментар #35 от "Руски хуй":

    Ще си го преместя в другия крачол, че някакъв русофил, който се изживява като руснак мразел българите! Знаем, че от 140 години вие сте най-големите българофоби, не казваш нищо ново.

    08:18 01.05.2019

  • 37 СссереМ

    21 15 Отговор
    Днес е 1-ви май и се навършват 143 години от избухването на априлското възстание,ЗАЩО публикувате щуротии а не отбележите тази дата с нещо наистина значимо за нас като българи?

    Коментиран от #39

    08:28 01.05.2019

  • 38 Бай хой

    22 11 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Лъжко малко преди това Хитлер и поляците не си ли разделиха Чехословакия? Аааааа. Я уточни и кои точно полски градове е окупирал Сталин. Лъжци и фалшификатори на история. Според изродите и турско робство е нямало.

    Коментиран от #41

    08:31 01.05.2019

  • 39 Бай хой

    16 5 Отговор

    До коментар #37 от "СссереМ":

    И ти ли фалшифицирал история. Не на днешна дата е написано кървавото писмо. Днес е празник от съвсем друго естество. Празник на хората създаващи материалните блага.

    Коментиран от #44, #69

    08:34 01.05.2019

  • 40 бат Рамбо е гей

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "СссереМ":

    А с какво искаш да го отбележиш ? Искаш да береш краставици по росата ?!

    08:35 01.05.2019

  • 41 Истината

    10 10 Отговор

    До коментар #38 от "Бай хой":

    Руските версии на историята ги знаем, фалшивифсафифоправдоватхпакта пакта между Русия и фашистка Германия.

    08:38 01.05.2019

  • 42 Borislav Popov

    14 6 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    Като наследници на гордите Българи от Шипка били се рамо до рамо с руснаците !! А ти към кои говеда се причисляваш!

    Коментиран от #45, #46

    08:40 01.05.2019

  • 43 Госあ

    12 11 Отговор

    До коментар #31 от "По добре руснак":

    Като си горд руснак , айде у Сибир. Точно па вие сте най големите мелези - славяни, северни народи и азиатци. Аре моля ти се.

    08:40 01.05.2019

  • 44 Наблюдател

    12 13 Отговор

    До коментар #39 от "Бай хой":

    Ти никога не си създавал материални блага, руски троле. Единствено злобни проруски и антибългарска коментарии.

    08:41 01.05.2019

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Само питам

    5 7 Отговор

    До коментар #42 от "Borislav Popov":

    А твоят дядо е бил със сигурност в обоза на Сюлейман паша. Крушата не пада по далеч от корена.

    Коментиран от #48

    08:45 01.05.2019

  • 47 Иван

    13 7 Отговор
    А СЕГА ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА-ВОЙНИЦИТЕ ОТ СТАТИЯТА НЕ СА ПОСТАВИЛИ ЗНАМЕТО НА РАЙХСТАГА. ТОВА СА ДВАМА МЮСЮЛМАНИ-КАЗАХА КОШКАРБАЕВ И ТАТАРИНА БУЛАТОВ. А СЛЕД БОЯ ,ЗА ПРОПАГАНДАТА СА ИЗБРАНИ ДРУГИ -ГРУЗИНЕЦА КАНТАРИЯ (ЗАЩОТО СТАЛИН Е ГРУЗИНЕЦ) И РУСНАКА ЕГОРОВ. КАКТО ИСТОРИЯТА С МАТРОСОВ,КОЙТО ЗАКРИЛ БУНКЕРА С ТЯЛОТО СИ. ВСЪЩНОСТ ТОЙ СЕ КАЗВА ШАКИРЯН МУХАМЕДЯНОВ.НЕ МОГА ДА СИ ПРЕДСТАВЯ КАК СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ИСТИНСКИТЕ ГЕРОИ КОГАТО СА РАЗБРАЛИ ЧЕ СА ПОДМЕНЕНИ!!!НО ИСТИНАТА ВИНАГИ ИЗЛИЗА.КОЙТО НЕ ВЯРВА ДА ВИДИ В ЮТУБ ИМА ДОСТА ОФИЦИАЛНО ИНФО ПО ТЕМАТА.

    Коментиран от #49

    08:55 01.05.2019

  • 48 Borislav Popov

    10 10 Отговор

    До коментар #46 от "Само питам":

    От моя дядо имам руска сабя ! Ти от твоя какво имаш ? Садило за пипер ?!!

    08:58 01.05.2019

  • 49 Батиста

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Иван":

    Да бе - може наемници от Сомалия да са били !!!

    Коментиран от #52

    09:00 01.05.2019

  • 50 Бай хой

    10 8 Отговор

    До коментар #45 от "Само питам":

    Тогава усраинци и усрайна е нямало. Създадена е по късно с указ на Сталин. И виж на картата къде са Брянск и Орел. Нямат нищо общо с хохлите. На лъжата краката са къси. Може и да е имало някой и друг насила мобилизиран от руския цар. Това не прави история. Служи само на нещастниците да плащат простотии за стотинки от НПО.

    Коментиран от #54

    09:01 01.05.2019

  • 51 Borislav Popov

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Само питам":

    Що фъфлиш бе ? Лешници ли чупиш ?

    09:01 01.05.2019

  • 52 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Батиста":

    Имаше един руски филм-„Иди в виж“. И ти иди и виж в Ютуб и тогава говори....всичко е на руски с интервю с последният жив свидетел Лисенко(вече покойник)!!!

    Коментиран от #56

    09:03 01.05.2019

  • 53 Само питам

    10 3 Отговор
    Сигурно е мародерствал сред убитите войници, а след това е дезертирал и от турския обоз. Но се е хвалил какъв храбрец е бил. Истинските опълченци са получили позлатени сребърни чаши от руския император.

    Коментиран от #59, #65

    09:04 01.05.2019

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Истината

    5 6 Отговор
    В нощта на 30 април срещу 1 май 1945 г. върху покрива на германския Райхстаг е издигнато червеното знаме на Победата. Пропагандата от времето на тоталитаризма назоваваше единствено имената на сержант Михаил Егоров и младши сержант Мелитон Кантария. Това обаче не е истина – те са водени от лейтенант Алексей Берест, който ги е влачил нагоре почти насила, но чието име преднамерено е зачеркнато лично от маршал Жуков.

    Коментиран от #57

    09:13 01.05.2019

  • 56 Батиста

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Иван":

    Че то и аз мога да се изкарам последния жив свидетел и да ми направиш интервю в тубата !!!

    Коментиран от #62

    09:15 01.05.2019

  • 57 Точи и Меси

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    Как само ги редиш - сякаш си бил там ?! А нощем видения имаш ли ? Гласове чуваш ли ? Гласовете на руски или на украински ти говорят ??

    09:16 01.05.2019

  • 58 Batushka

    0 7 Отговор
    ЧЕРВЕНИЯ ФЛАГ МММММММ...СЕ ВЕЕ....ММММММММ....

    09:17 01.05.2019

  • 59 Borislav Popov

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    Това само в болните ти фантазии се случва !!! Явно съдиш по себе си че и другите са подлизурковци и мародери ??

    Коментиран от #67

    09:18 01.05.2019

  • 60 Истината

    8 1 Отговор
    На кадрите от кинохрониката заснети от знаменития режисьор Роман Кармен се вижда как съветските войници нахлуват в Райхстага. Виждат се не Егоров и Кантария, а именно бойците от 674 полк - със знамето тича и го поставя Григорий Булатов, редом с него е командирът на взвода Семьон Сорокин.

    Но 20 години след войната, дори на тези кадри дикторите твърдят, че знамето е издигнато от бойците на 756 полк Михаил Егоров и Мелитон Кантария, предварително "назначени" за герои и знаменосци, за "специалното" знаме.

    09:19 01.05.2019

  • 61 Истината

    6 2 Отговор
    Ето какво разказва за измисления подвиг командирът на батальона Неустроев:

    "Командирът на полка заповяда да бъде доставено знамето и скоро двама души - сержант Егоров и младши сержант Кантария донесоха аленото платнище, на което беше съдено да стане "Знамето на Победата".

    Командирът им заповяда:

    "Незабавно на покрива и на високо масто, така че да се вижда отдалече забийте знамето. И по-здраво, да не го отнесе вятърът"

    Те се върнаха след 20 минути и Егоров се оправда, че нямат фенерче и не са намерили изхода към покрива.

    09:20 01.05.2019

  • 62 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Батиста":

    Ами хайде направи го!Ама по руската телевизия,както ще го намериш в Ютуб.....

    09:21 01.05.2019

  • 63 Истината

    4 2 Отговор
    Полковник Зинченко помълча и след това бавно, почти на срички им каза:

    "Върховното командване на въоръжените сили на Съветския съюз от името на комунистическата партия, нашата социалистическа родина и целия съветски народ ви заповяда да издигнете знамето на победата над Берлин. Този исторически момент настъпи..., а вие, вие не сте намерили изхода за покрива".

    След това се обърна към мен и ми заповяда да осигуря издигането на знамето на покрива.

    Тогава, в далечната 1945 година не можех да предположа, че ще минат години, и в литературата, дори историческата, ще пише, че на 30 април 1945 година Егоров и Кантария са забили знамето над Райхстага в Берлин, и ще ги честват като герои".

    09:21 01.05.2019

  • 64 Истината

    8 6 Отговор
    Е, че руската история е един огромен фалшификат!

    09:22 01.05.2019

  • 65 Borislav Popov

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    Ти като достоен наследник на дядо си - как достойно го даваш днес - а ?! Удряш по един език на краварите !!! А шефа си като го видиш - облизваш ли го от кокалчетата до врата ?!!

    Коментиран от #68

    09:22 01.05.2019

  • 66 Бай хой

    6 4 Отговор
    Пак поредната НПО истина. През 1876 година турците не са клали Българи а са им дарили права и свободи. Това според гербавата Захариева. През 1878 година руската армия не е освободила Българите от турско робство а това са го сторили англичани, германци, французи евреина Соломон леви и полски доброволци. Вече твърде много станаха НПО "истините".

    Коментиран от #72

    09:22 01.05.2019

  • 67 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Borislav Popov":

    Не съдя по теб от писанията ти. Такъв ярък българофоб като теб не може да е имал други предци освен българофоби.

    09:24 01.05.2019

  • 68 Само питам

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Borislav Popov":

    Защитавам България от руски хибридници българофоби като теб.

    Коментиран от #71, #73

    09:26 01.05.2019

  • 69 Глупакооо

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Бай хой":

    На 20-ти април ст.стил или 1-ви май нов стил избухва априлското възстание,ама не може го осъзнаеш с двете гънки.

    Коментиран от #95

    09:27 01.05.2019

  • 70 Бай хой

    10 8 Отговор
    Свидетели сме на поредната соросоиди а ипотека. Да се преминава, да се лъже, и да се удави в кал подвига на героите победили Фашизма. Вижте каква кал се хвърля върху човека победил Хитлер и освободил Европа. Благодарение на който днес е факт обединена Европа.

    09:27 01.05.2019

  • 71 Borislav Popov

    7 4 Отговор

    До коментар #68 от "Само питам":

    А стига бе !! Как та намериха баш тебе да защитаваш краварските фалшификати ?!!!

    Коментиран от #74

    09:28 01.05.2019

  • 72 Истината

    6 11 Отговор

    До коментар #66 от "Бай хой":

    Е, че руската измет чете единствено руските фалшификати а руския прочит на историята. И понеже няма собствено мнение го приема за истина от последна инстанция.

    Коментиран от #75, #77

    09:29 01.05.2019

  • 73 Borislav Popov

    8 4 Отговор

    До коментар #68 от "Само питам":

    То по новата история КРАВАРИТЕ СПЕЧЕЛИХА ВСВ !!! Също както и в Сирия победиха ИД !!!

    09:30 01.05.2019

  • 74 Само питам

    8 9 Отговор

    До коментар #71 от "Borislav Popov":

    България ли наричаш фалшификат руска подлого? България съществува много преди любимата ти руска кочина и ще просъществува много след като днешен Путинистан престане да съществува.

    Коментиран от #76

    09:31 01.05.2019

  • 75 Borislav Popov

    8 6 Отговор

    До коментар #72 от "Истината":

    А ти от къде черпиш информация бе "учен" ?!! От Дискавъри ??!!

    Коментиран от #78, #79

    09:31 01.05.2019

  • 76 Borislav Popov

    8 8 Отговор

    До коментар #74 от "Само питам":

    Съществува бе - с 200 години гръцко жителство и 500 турско ! И ако не беше Русия - сигурно щеше да се казваш Асан !

    Коментиран от #80, #81

    09:33 01.05.2019

  • 77 Бай хой

    9 5 Отговор

    До коментар #72 от "Истината":

    Що не обявиш направо че американски морски пехотинец по розови прашки е издигнал знамето над Райхстага? Нали твърдиш че хамитата са победили Хитлер. Давай давай с "истинската" история да ти се посмеем от сърце. Не че и сега не си смешник.

    09:33 01.05.2019

  • 78 Само питам

    4 9 Отговор

    До коментар #75 от "Borislav Popov":

    За разлика от папаноичните руснаци, които все още са за секрети и архивите си от ВСВ, нормалните държави са ги разсекретили и ги има на свободен достъп. Има и руски кбтакина продадени на черно през 90 години. На руските подлоги предпочитат официалната руска историография. Която е фалшификат, разбира се.

    09:36 01.05.2019

  • 79 Само питам

    5 5 Отговор

    До коментар #75 от "Borislav Popov":

    За разлика от папаноичните руснаци, които все още са за секрети и архивите си от ВСВ, нормалните държави са ги разсекретили и ги има на свободен достъп. Има и руски кбтакина продадени на черно през 90 години. На руските подлоги предпочитат официалната руска историография. Която е фалшификат, разбира се.

    Коментиран от #84, #89

    09:36 01.05.2019

  • 80 Само питам

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "Borislav Popov":

    Дядо ти Басри ли се казваше? Басри Папаз?

    09:38 01.05.2019

  • 81 Само питам и

    7 10 Отговор

    До коментар #76 от "Borislav Popov":

    И от къде идва това настървение, с което руската измет очерня и омаловажава българската история и поставя България в положението на вечен длъжник на Русия? Може ли да ми обясниш?

    Коментиран от #91

    09:41 01.05.2019

  • 82 Хайл

    8 7 Отговор
    Черен ден за световната история!Ако сега беше третия райх няма да има цигански проблем или хлебарска миграция,гейски тъпотии,толерантност и БХК!

    Коментиран от #85, #88

    09:42 01.05.2019

  • 83 Позитано 20

    7 3 Отговор
    Всички русофили да се изнасят на манифестациято, че не можем да съберем статисти.

    09:46 01.05.2019

  • 84 бат Рамбо е гей

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "Само питам":

    Изправям соросоидни бастуни ! Безплатно !

    Коментиран от #86

    09:57 01.05.2019

  • 85 бат Рамбо е гей

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "Хайл":

    Черен ден за сороспиите ! Я направете един гейпарад в чест на празника !!

    09:58 01.05.2019

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 БрАвО

    4 5 Отговор

    До коментар #82 от "Хайл":

    Един свестен коментар под тази статия !!!
    Адмирации и дано повече хора осъзнаят истината !!!

    10:13 01.05.2019

  • 89 Бай хой

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Само питам":

    А в дженди Голем патриот се извъди. Ми ходи тогава и протестирай да изгониш чуждите окупационни войски от Родината. Протестирай против наглата намеса на сащ във вътрешните и външни дела на България. Протестирай против заробващите договори за закупуване на допотопни самальоти и прескъпи горива от сащ.

    Коментиран от #96

    10:18 01.05.2019

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 козия рог

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Само питам и":

    Изправям криви рога на луди говеда !

    10:22 01.05.2019

  • 92 Шляхтиц

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Натам отиваме":

    На 73 години съм и тъй като Тръмп ми е много противен и неприятен, други желания вече почти нямам, освен да видя филмови кадри как Руско Знаме се вее над Белия Дом, град Вашингтон, щат Мериленд, Съединени Американски Щати.

    Коментиран от #94

    10:29 01.05.2019

  • 93 Насрана соросня

    8 7 Отговор
    Червеният флаг се е вял над Райхстага, ще се вее и над Пентагона! Така че сороснята да тренират сфинктерите, защото скоро ще им забият по един червен флаг в отверстията!

    10:32 01.05.2019

  • 94 Наблюдател

    4 6 Отговор

    До коментар #92 от "Шляхтиц":

    Ще си умреш с отворени очи без да го видиш. Но може да доживееш третия етап от разпада на руската империя.

    Коментиран от #97

    10:37 01.05.2019

  • 95 Бай хой

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "Глупакооо":

    Хитрако я предметни колко дни е разликата между грегорианския и викторианския календар. Така че 20 апрелий плюс разликата Х дни дава нещо различно от първи май, май. Първи клас не си ли ходил или НПО са ти взели мозъчето.

    Коментиран от #100

    10:39 01.05.2019

  • 96 Само питам

    5 5 Отговор

    До коментар #89 от "Бай хой":

    Единствените окупационни войски напуснаха България през 1947 - я. Остана само паметника, който българофобите руски еничари им издигнаха, в знак на благодарност, че им дадоха властта.

    Коментиран от #98

    10:41 01.05.2019

  • 97 Бай хой

    6 3 Отговор

    До коментар #94 от "Наблюдател":

    Кълнеше като ромка на преклонна възраст. Добре че гитлер не е спечелил че щеше да си на втория рафт трето чекмедже в бакалията в отдела за санитарния.

    10:42 01.05.2019

  • 98 Бай хой

    4 5 Отговор

    До коментар #96 от "Само питам":

    Да точно така братушките се изтеглят и оставят НРБ да просперира. Сега сме длъжни да изхранваме на наша територия чужди окупатори и да изпълняваме робски повинност и.

    Коментиран от #99

    10:45 01.05.2019

  • 99 Само питам

    6 5 Отговор

    До коментар #98 от "Бай хой":

    Окупиран ти е моз ко от руската пропаганда. А преди са просперирали единствено ДС доносници като теб. Самият Живков каза, че социализма е едно недоносче и че сме фалирали на три пъти. Тия приказки за просперитета ги разправяй днес на комунистическия митинг

    Коментиран от #106

    10:56 01.05.2019

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 1944

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!!!!!!!!!":

    фашизъм е имало в италия, тавариш. там съветските мародери не са стъпвали. виж, успяха да унищожат една от трите мозъчни клетки на селския ви неграмотен бит. сега имате една за ядене и една за изхождане.

    Коментиран от #103

    11:14 01.05.2019

  • 102 Усмивката

    5 5 Отговор
    До колкото ми е известно българин от руските степи пръв забива знамето над Райхстага но е ранен.После Сталин прикрива това и поставя некъв руски пигмей за герой.

    11:19 01.05.2019

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Бай хой

    6 4 Отговор

    До коментар #100 от "СссереМ":

    А ве неграмотнико разликата между двата календара е 13(тринадесет дни). Понял малоумник. Така че ако преобразуваш 20 апрелий в нов стил се получава 3(трети) май. Защо сороспииски реват за първи е ясно и на пеленачетата.

    Коментиран от #119

    11:35 01.05.2019

  • 105 Баба Ванга

    5 5 Отговор

    До коментар #103 от "Баба Ванга":

    Ке ти изсъхне язикот, самозванец путлерастки и ке станеш травестит!

    11:36 01.05.2019

  • 106 Бай хой

    5 5 Отговор

    До коментар #99 от "Само питам":

    За да фалираме както ривеш три пъти значи трябва все пак да сме просперира ли между фалитите. Всяка нормална модерна страна изпада във временни кризи. А сейчас вечна гербавата криза и перманентен фалит. За сравнение жизнен стандарт 26 срещу 90 място в света сейчас.

    Коментиран от #107, #108, #109

    11:41 01.05.2019

  • 107 Само питам

    5 4 Отговор

    До коментар #106 от "Бай хой":

    Само отрепки от ДС сте просперирали. Но ти си го знаеш. Хайде бягай на митинга.

    Коментиран от #118, #120

    11:43 01.05.2019

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 козия рог

    3 3 Отговор
    Чупя рогите на говеда безплатно !

    Коментиран от #111

    11:51 01.05.2019

  • 111 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #110 от "козия рог":

    А рогите, дето ти ги е сложила жена ти, за украса ли си ги държиш?

    Коментиран от #113

    11:58 01.05.2019

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Само питам

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "козия рог":

    Ще ти сложим още по разклонени.

    Коментиран от #117

    12:17 01.05.2019

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 козия рог

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Само питам":

    Като та закича с тях отзад , знаеш ли какви корени пускат - вадене няма . Също като корените на кътен зъб !

    13:08 01.05.2019

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 СссереМ

    4 3 Отговор

    До коментар #104 от "Бай хой":

    Абе в тоя вакуум между ушите не си запомнил и коя дата сме.Стар стил и нов стил разликата е точно 11 дни.Дори фърчатото посмешище днес е в Клисура-защо ли?https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Приемане_на_григорианския_календар

    Коментиран от #121, #123, #124

    13:38 01.05.2019

  • 120 СссереМ

    6 3 Отговор

    До коментар #107 от "Само питам":

    То тоя не се знае къде се намира,да спориш тоя гламав трол е все едно си говориш с амеба.

    Коментиран от #122

    13:40 01.05.2019

  • 121 Бай хой

    3 3 Отговор

    До коментар #119 от "СссереМ":

    Григорианският календар е възприет в различните страни по различно време, като този процес продължава почти три века и половина. Въведен е в България със закон, гласуван от Народното събрание на 14 март 1916 г., като отчитането на времето единствено по нов стил започва от 1 април 1916 г. според юлианския календар (14 април според григорианския календар). А сега смятай говедо тъпо.

    13:47 01.05.2019

  • 122 Бай хой

    3 3 Отговор

    До коментар #120 от "СссереМ":

    Григорианският календар е въведен в употреба на 4 октомври 1582 г. в съответствие с була от 24 февруари 1582 г. на папа Григорий XIII, чието име носи и днес. Той поправя древноримския Юлиански календар, като в него са нанесени някои корекции, за да се отчете по-точно дължината на тропическата година. В Юлианския календар се приема, че времето между две последователни пролетни равноденствия е 365,25 дни и дробната част се компенсира, като една на всеки четири години има с един ден повече (високосна година). При Григорианския календар годините, кратни на 100 не са високосни (с изключение на годините, кратни на 400, т.е. на всеки четири века се пропускат три високосни години, като например 1700, 1800 и 1900 година), което дава средна продължителност на годината от 365,2425 дни. Тази стойност се доближава значително до продължителността на тропическата година – например времето между пролетните равноденствия през 2000 година е 365,242374 дни.[3]

    14:00 01.05.2019

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Бай хой

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "СссереМ":

    Ето и от твоя линк: Разликите в двата календара са следните:

    За събитията до 4 октомври 1582 г. включително има само един официален календар (юлианския, „стар стил“) и всички дати се запазват, без да се прави поправка.
    Датите от 5 до 14 октомври 1582 г. включително (10 пропуснати дни) не съществуват в григорианския календар (по „нов стил“).
    Датата 29 февруари не съществува в григорианския календар (по „нов стил“) през годините 1700, 1800, 1900 и няма да съществува през 2100 г. (вижте григориански календар).
    Годишнините и събитията обикновено се празнуват по „нов стил“, дори и да са били отбелязани по стар стил. Ето необходимите поправки за събития, отбелязани по „стар стил“ в посочените интервали:

    5 октомври 1582 – 28 февруари 1700: 10 пропуснати дни (добавят се десет дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 11 май по нов стил);
    1 март 1700 – 28 февруари 1800: 11 пропуснати дни (добавят се 11 дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 12 май по нов стил);
    1 март 1800 – 28 февруари 1900: 12 пропуснати дни (добавят се 12 дни, например обесването на Левски, 6 февруари по стар стил е същият ден като 18 февруари по нов стил);
    1 март 1900 – 28 февруари 2100: 13 пропуснати дни (добавят се 13 дни, например Трифон Зарезан, 1 февруари по стар стил е същият ден като 14 февруари по нов стил).

    14:14 01.05.2019

  • 125 Merylin

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    какви съюзници бе глупак недорасъл , да се бият с по 2-3 дивизии това война ли е ? Нали ги видяхме в началото на войната съюзниците , как се превземат държави за няколко седмици , как бягат и едвам се спасяват от Дюнкерк , това са съюзниците глупако , да бяха ги пуснали срещу 150-200 дивизии да ги видим , каквото и да си приказвате ако не беше Русия всичко сега щеше да е под немския ботуш и Америка трябва да се радват че са нямат обща граница , че тези изнежени войничета щяха за рекордно кратно време да капитулирват

    Коментиран от #133

    15:28 01.05.2019

  • 126 antimediator

    4 2 Отговор
    Един въпрос до руските подлоги ?!
    С колко часовника на ръката е бил Альошата като е развял байрака ?!

    Коментиран от #127

    18:27 01.05.2019

  • 127 Бай хой

    1 3 Отговор

    До коментар #126 от "antimediator":

    С колко мухлясали нпо лозунга си зареден? Нсчи това е основното във ВСВ. Кой колко часовника е носел. А не може ли вторият часовник да е на убит негов другар? Тогава часовниците са биши скъпи вещи и са се пазели и предавали от поколения. Ама нали трябва да се хули и оплюва. Да не говорим как мериканци и англета са изнасяли музеи и цели замъци.

    19:02 01.05.2019

  • 128 Нацист

    3 3 Отговор
    Слава на Хитлер. Това беше надеждата на света, да не бъде управляван от еврейските мърши!

    19:06 01.05.2019

  • 129 Питам

    3 3 Отговор
    А Англия и САЩ като какви се явяват, победители или победени според руснаците ?

    Коментиран от #131, #132

    19:23 01.05.2019

  • 130 Хрониките на Евразия

    3 3 Отговор
    По уточнени данни на 30 април 1945 година , червеното знаме над Рейхстага не са го вдигнали сержантите Егоров и Кантария, а В.В.Путин и С.К.Шойгу ...

    19:39 01.05.2019

  • 131 Коментатор

    8 2 Отговор

    До коментар #129 от "Питам":

    САЩ и Англия са победители, с едно малко уточнение. До като цялото руско население , копаеше окопи на минус 40 , гладуваше, и студуваше до смърт в Ленинград , спираше немските танкови клинове, навиваше снаряди , и заваряваше танкове , оръдия , Катюши , във заводи без покриви, врати и прозорци, под бомбандировките, на три смени , припадайки от изтощение , съюзническото население , вечер след работа , танцуваше Фокстрот.

    20:08 01.05.2019

  • 132 Бай хой

    5 3 Отговор

    До коментар #129 от "Питам":

    Според мен войника който развява знамето на Райхстага е руски войник. И знамето е руско. Това епобедителя. Другите са само съучастници. И то не от самото начало.

    20:30 01.05.2019

  • 133 бай Даньо

    4 4 Отговор

    До коментар #125 от "Merylin":

    Трагедията на Германия е била именно съюзниците им никой не е ставал освен България . Битката за Сталинград е загубен защото е имало някакви калпави унгарски и румънски части на които задачата е била да пазят фланга на германците и когато унгарците и румънците подгъват Паулус е заобграден и от там всичко е история. Германците са си виновни сами. Правилния им ход е бил да обещаят на България освен Македояния , още Северна и Средна Гърция до Атина ( само Пелопонез за етиопските цигани) , Поморавието (днес в Сърбия областа до Ниш) и България щеше да влезе във войната на 4-та скорост и днес историята щеше да е друга . С германците имаме една обща участ да сме добри войници и да ни управляват лоши политици . Нашите политици не поискали , германците не дали , но пък дали на италианците Албания и половин Гърция а от италианците войници не става... и така

    Коментиран от #138

    22:05 01.05.2019

  • 134 Да го дура на Хитлер и Сталин

    1 1 Отговор
    Толкова хора умряха заради тези боклуци.

    23:42 01.05.2019

  • 135 Пфу

    1 1 Отговор
    Венци рyсороба.

    04:16 01.05.2026

  • 136 Слава на Русия

    1 2 Отговор
    Днес за втори път мачка фашизма и тролеи жално и тъпо реват! Ревете тролеи, това е музика за ушите!

    04:22 01.05.2026

  • 137 САМО КАЗВАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Само питам":

    що питаш веГЯУР?

    04:50 01.05.2026

  • 138 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "бай Даньо":

    никога българин няма да вдигне оръжие срещу руснак запомни го това предатрел

    04:54 01.05.2026

  • 139 ПутлеРАЙХА

    0 0 Отговор
    Ще приключи със

    ОПАШКИ за ХЛЯБ.

    04:55 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания