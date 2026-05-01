На 1 май 1945 г. Червеният флаг се вее над Райхстага. До това се стига, след като ден по-рано Михаил Минин, при щурма на Райхстага, успява да се изкачи пръв на покрива.
В началото Великата отечествена война се записва в опълчението. Воюва на Ленинградсия фронт и участва в разкъсването на блокадата на Леннинград. След раняване и успешно лечение е фронтови артилерийски разузнавач. Служи в 136-та артилерийска бригада от 79-ти стрелкови корпус на 3-та ударна армия. Военно звание сержант.
Включен е в състава на една от щурмовите групи, които имат задача да издигнат Знамето на победата над Райхстага. На 30 април 1945 г. заедно със старши сержант Гази Загитов и Александър Лисименко, сержант Алексей Бобров и капитан Владимир Маков успяват да проникнат в Райхстага и първи да издигнат Знамето на победата на купола от западната част на зданието в 21.30 ч.
Битката за Райхстага била кръвопролитна. Районът се охранявал от елитни есесовски части с обща численост от около 6000 души. Те били подкрепяни от танкове, щурмови оръдия и голям брой артилерийски оръдия. Групата пропълзяла колкото се може по-близо до „Кралския площад” и под прикритието на артилерията, с мощен удар се втурнала напред. Започнали ожесточени боеве. Навсякъде от прозорците стреляли немски снайперисти. От 51 души до сградата успели да се приближат едва 14 войника. Боят ставал все по-жесток, но 14-те успели да завладеят два кабинета на първия етаж в централната сграда. Там през прозорците развели знамето така, както било уговорено. Но било твърде ниско и съветските части не са ги забелязали. Последвали нови схватки. Бойците успели да овладеят два кабинета и на втория етаж. Отново развели знамето. Сега вече били забелязани. Артилерията засилила огъня. На помощ дошли батальоните на капитаните Неустроев и Давидов.
Батальонът на капитан Самсонов успял да се вмъкне от дясната страна на сградата. Боят ставал все по-кървав. Етаж по етаж бойците напредвали към покрива. И ето, изкачили те на покрива и какво да видят: там се сипят като градушка мини, снаряди и куршуми. В тази обстановка било невъзможно да се сложи знамето на купола. Затова го завързали на протегнатата ръка на Бронзовия конник. Немска зенитна батарея, която по една случайност оцеляла от огъня на Съветската артилерия, започнала да обстрелва знамето. Егоров и Кантария залегнали под Бронзовия конник.
Първият снаряд бил бронебоен. Той улучил конника, минал през него, без да се взриви. Но един от следващите снаряди успял да улучи ръката на конника и свали знамето. Двамата бойци, скрити до конника, изчакали да се стъмни, изкачили се на купола, завързали здраво червеното знаме и го оставили да се вее.
След войната продължава да служи в Червената армия. Завършва Военно-инженерната академия „Валериан Куйбишев” (Москва). Служи във ракетните войски със стратегическо предназначение. Пенсионира се с военно звание подполковник (1969). Завръща се в град Псков. Награждаван е с Орден „Червена звезда”, Орден „Отечествена война” II ст. и др. Почетен гражданин на град Псков.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 !!!!!!!!!!!!!
Коментиран от #101
07:29 01.05.2019
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пак
Коментиран от #12
07:30 01.05.2019
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Натам отиваме
Коментиран от #11, #15, #92
07:32 01.05.2019
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 даммм
До коментар #9 от "Натам отиваме":А ако трябва ще го развеят и над Б.Дом
07:33 01.05.2019
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Истината
Коментиран от #16, #20, #32, #125
07:36 01.05.2019
14 Гост
07:37 01.05.2019
15 Въпрос
До коментар #9 от "Натам отиваме":Това сън ли е? И като се събуди беше ли подмокрен?
07:38 01.05.2019
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 да си знаеш троле
До коментар #13 от "Истината":В историята няма"ако"-има САМО победители--ясно?
Коментиран от #24
07:44 01.05.2019
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
До коментар #20 от "да си знаеш троле":А благодарност съществува ли? Или такава трябва да се оказва единствено на руските "освободители"? За Руските фалшификации на историята да кажеш нещо отворко?
Коментиран от #26, #137
07:47 01.05.2019
25 Голям Слон
Коментиран от #27, #28
07:48 01.05.2019
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Наблюдател
До коментар #25 от "Голям Слон":Това е русофилски манталитет. Колкото повече полови органи и сношения има в коментарите, толкова Русия е по-велика.
07:51 01.05.2019
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината
07:57 01.05.2019
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Като домакин
До коментар #13 от "Истината":А ако не бяха съюзниците на Хитлер, той нямаше и до Минск да стигне!
Коментиран от #34
08:01 01.05.2019
33 Само питам
До коментар #31 от "По добре руснак":Изобщо вие, русофилите като какви се самоопределяте? Като руснаци или като руски роби? Че сте безродници и българофоби вече е ясно.
Коментиран от #35, #42
08:01 01.05.2019
34 Истината
До коментар #32 от "Като домакин":Е че руснаците и нацистка Германия започнаха ВСВ разделяйки си Полша. След това Русия бе съюзник и приятел на Германия и я снабдяваше със стратегически суровини. А в това време Хитлер превземаше Европа, а единствено Великобритания се бореше с немците.
Коментиран от #38
08:05 01.05.2019
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Само питам
До коментар #35 от "Руски хуй":Ще си го преместя в другия крачол, че някакъв русофил, който се изживява като руснак мразел българите! Знаем, че от 140 години вие сте най-големите българофоби, не казваш нищо ново.
37 СссереМ
Коментиран от #39
08:28 01.05.2019
38 Бай хой
До коментар #34 от "Истината":Лъжко малко преди това Хитлер и поляците не си ли разделиха Чехословакия? Аааааа. Я уточни и кои точно полски градове е окупирал Сталин. Лъжци и фалшификатори на история. Според изродите и турско робство е нямало.
Коментиран от #41
08:31 01.05.2019
39 Бай хой
До коментар #37 от "СссереМ":И ти ли фалшифицирал история. Не на днешна дата е написано кървавото писмо. Днес е празник от съвсем друго естество. Празник на хората създаващи материалните блага.
Коментиран от #44, #69
08:34 01.05.2019
40 бат Рамбо е гей
До коментар #22 от "СссереМ":А с какво искаш да го отбележиш ? Искаш да береш краставици по росата ?!
08:35 01.05.2019
41 Истината
До коментар #38 от "Бай хой":Руските версии на историята ги знаем, фалшивифсафифоправдоватхпакта пакта между Русия и фашистка Германия.
08:38 01.05.2019
42 Borislav Popov
До коментар #33 от "Само питам":Като наследници на гордите Българи от Шипка били се рамо до рамо с руснаците !! А ти към кои говеда се причисляваш!
Коментиран от #45, #46
08:40 01.05.2019
43 Госあ
До коментар #31 от "По добре руснак":Като си горд руснак , айде у Сибир. Точно па вие сте най големите мелези - славяни, северни народи и азиатци. Аре моля ти се.
08:40 01.05.2019
44 Наблюдател
До коментар #39 от "Бай хой":Ти никога не си създавал материални блага, руски троле. Единствено злобни проруски и антибългарска коментарии.
08:41 01.05.2019
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Само питам
До коментар #42 от "Borislav Popov":А твоят дядо е бил със сигурност в обоза на Сюлейман паша. Крушата не пада по далеч от корена.
Коментиран от #48
08:45 01.05.2019
47 Иван
Коментиран от #49
08:55 01.05.2019
48 Borislav Popov
До коментар #46 от "Само питам":От моя дядо имам руска сабя ! Ти от твоя какво имаш ? Садило за пипер ?!!
08:58 01.05.2019
49 Батиста
До коментар #47 от "Иван":Да бе - може наемници от Сомалия да са били !!!
Коментиран от #52
09:00 01.05.2019
50 Бай хой
До коментар #45 от "Само питам":Тогава усраинци и усрайна е нямало. Създадена е по късно с указ на Сталин. И виж на картата къде са Брянск и Орел. Нямат нищо общо с хохлите. На лъжата краката са къси. Може и да е имало някой и друг насила мобилизиран от руския цар. Това не прави история. Служи само на нещастниците да плащат простотии за стотинки от НПО.
Коментиран от #54
09:01 01.05.2019
51 Borislav Popov
До коментар #45 от "Само питам":Що фъфлиш бе ? Лешници ли чупиш ?
09:01 01.05.2019
52 Иван
До коментар #49 от "Батиста":Имаше един руски филм-„Иди в виж“. И ти иди и виж в Ютуб и тогава говори....всичко е на руски с интервю с последният жив свидетел Лисенко(вече покойник)!!!
Коментиран от #56
09:03 01.05.2019
53 Само питам
Коментиран от #59, #65
09:04 01.05.2019
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Истината
Коментиран от #57
09:13 01.05.2019
56 Батиста
До коментар #52 от "Иван":Че то и аз мога да се изкарам последния жив свидетел и да ми направиш интервю в тубата !!!
Коментиран от #62
09:15 01.05.2019
57 Точи и Меси
До коментар #55 от "Истината":Как само ги редиш - сякаш си бил там ?! А нощем видения имаш ли ? Гласове чуваш ли ? Гласовете на руски или на украински ти говорят ??
09:16 01.05.2019
58 Batushka
09:17 01.05.2019
59 Borislav Popov
До коментар #53 от "Само питам":Това само в болните ти фантазии се случва !!! Явно съдиш по себе си че и другите са подлизурковци и мародери ??
Коментиран от #67
09:18 01.05.2019
60 Истината
Но 20 години след войната, дори на тези кадри дикторите твърдят, че знамето е издигнато от бойците на 756 полк Михаил Егоров и Мелитон Кантария, предварително "назначени" за герои и знаменосци, за "специалното" знаме.
09:19 01.05.2019
61 Истината
"Командирът на полка заповяда да бъде доставено знамето и скоро двама души - сержант Егоров и младши сержант Кантария донесоха аленото платнище, на което беше съдено да стане "Знамето на Победата".
Командирът им заповяда:
"Незабавно на покрива и на високо масто, така че да се вижда отдалече забийте знамето. И по-здраво, да не го отнесе вятърът"
Те се върнаха след 20 минути и Егоров се оправда, че нямат фенерче и не са намерили изхода към покрива.
09:20 01.05.2019
62 Иван
До коментар #56 от "Батиста":Ами хайде направи го!Ама по руската телевизия,както ще го намериш в Ютуб.....
09:21 01.05.2019
63 Истината
"Върховното командване на въоръжените сили на Съветския съюз от името на комунистическата партия, нашата социалистическа родина и целия съветски народ ви заповяда да издигнете знамето на победата над Берлин. Този исторически момент настъпи..., а вие, вие не сте намерили изхода за покрива".
След това се обърна към мен и ми заповяда да осигуря издигането на знамето на покрива.
Тогава, в далечната 1945 година не можех да предположа, че ще минат години, и в литературата, дори историческата, ще пише, че на 30 април 1945 година Егоров и Кантария са забили знамето над Райхстага в Берлин, и ще ги честват като герои".
09:21 01.05.2019
64 Истината
09:22 01.05.2019
65 Borislav Popov
До коментар #53 от "Само питам":Ти като достоен наследник на дядо си - как достойно го даваш днес - а ?! Удряш по един език на краварите !!! А шефа си като го видиш - облизваш ли го от кокалчетата до врата ?!!
Коментиран от #68
09:22 01.05.2019
66 Бай хой
Коментиран от #72
09:22 01.05.2019
67 Само питам
До коментар #59 от "Borislav Popov":Не съдя по теб от писанията ти. Такъв ярък българофоб като теб не може да е имал други предци освен българофоби.
09:24 01.05.2019
68 Само питам
До коментар #65 от "Borislav Popov":Защитавам България от руски хибридници българофоби като теб.
Коментиран от #71, #73
09:26 01.05.2019
69 Глупакооо
До коментар #39 от "Бай хой":На 20-ти април ст.стил или 1-ви май нов стил избухва априлското възстание,ама не може го осъзнаеш с двете гънки.
Коментиран от #95
09:27 01.05.2019
70 Бай хой
09:27 01.05.2019
71 Borislav Popov
До коментар #68 от "Само питам":А стига бе !! Как та намериха баш тебе да защитаваш краварските фалшификати ?!!!
Коментиран от #74
09:28 01.05.2019
72 Истината
До коментар #66 от "Бай хой":Е, че руската измет чете единствено руските фалшификати а руския прочит на историята. И понеже няма собствено мнение го приема за истина от последна инстанция.
Коментиран от #75, #77
09:29 01.05.2019
73 Borislav Popov
До коментар #68 от "Само питам":То по новата история КРАВАРИТЕ СПЕЧЕЛИХА ВСВ !!! Също както и в Сирия победиха ИД !!!
09:30 01.05.2019
74 Само питам
До коментар #71 от "Borislav Popov":България ли наричаш фалшификат руска подлого? България съществува много преди любимата ти руска кочина и ще просъществува много след като днешен Путинистан престане да съществува.
Коментиран от #76
09:31 01.05.2019
75 Borislav Popov
До коментар #72 от "Истината":А ти от къде черпиш информация бе "учен" ?!! От Дискавъри ??!!
Коментиран от #78, #79
09:31 01.05.2019
76 Borislav Popov
До коментар #74 от "Само питам":Съществува бе - с 200 години гръцко жителство и 500 турско ! И ако не беше Русия - сигурно щеше да се казваш Асан !
Коментиран от #80, #81
09:33 01.05.2019
77 Бай хой
До коментар #72 от "Истината":Що не обявиш направо че американски морски пехотинец по розови прашки е издигнал знамето над Райхстага? Нали твърдиш че хамитата са победили Хитлер. Давай давай с "истинската" история да ти се посмеем от сърце. Не че и сега не си смешник.
09:33 01.05.2019
78 Само питам
До коментар #75 от "Borislav Popov":За разлика от папаноичните руснаци, които все още са за секрети и архивите си от ВСВ, нормалните държави са ги разсекретили и ги има на свободен достъп. Има и руски кбтакина продадени на черно през 90 години. На руските подлоги предпочитат официалната руска историография. Която е фалшификат, разбира се.
09:36 01.05.2019
79 Само питам
До коментар #75 от "Borislav Popov":За разлика от папаноичните руснаци, които все още са за секрети и архивите си от ВСВ, нормалните държави са ги разсекретили и ги има на свободен достъп. Има и руски кбтакина продадени на черно през 90 години. На руските подлоги предпочитат официалната руска историография. Която е фалшификат, разбира се.
Коментиран от #84, #89
09:36 01.05.2019
80 Само питам
До коментар #76 от "Borislav Popov":Дядо ти Басри ли се казваше? Басри Папаз?
09:38 01.05.2019
81 Само питам и
До коментар #76 от "Borislav Popov":И от къде идва това настървение, с което руската измет очерня и омаловажава българската история и поставя България в положението на вечен длъжник на Русия? Може ли да ми обясниш?
Коментиран от #91
09:41 01.05.2019
82 Хайл
Коментиран от #85, #88
09:42 01.05.2019
83 Позитано 20
09:46 01.05.2019
84 бат Рамбо е гей
До коментар #79 от "Само питам":Изправям соросоидни бастуни ! Безплатно !
Коментиран от #86
09:57 01.05.2019
85 бат Рамбо е гей
До коментар #82 от "Хайл":Черен ден за сороспиите ! Я направете един гейпарад в чест на празника !!
09:58 01.05.2019
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 БрАвО
До коментар #82 от "Хайл":Един свестен коментар под тази статия !!!
Адмирации и дано повече хора осъзнаят истината !!!
10:13 01.05.2019
89 Бай хой
До коментар #79 от "Само питам":А в дженди Голем патриот се извъди. Ми ходи тогава и протестирай да изгониш чуждите окупационни войски от Родината. Протестирай против наглата намеса на сащ във вътрешните и външни дела на България. Протестирай против заробващите договори за закупуване на допотопни самальоти и прескъпи горива от сащ.
Коментиран от #96
10:18 01.05.2019
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 козия рог
До коментар #81 от "Само питам и":Изправям криви рога на луди говеда !
10:22 01.05.2019
92 Шляхтиц
До коментар #9 от "Натам отиваме":На 73 години съм и тъй като Тръмп ми е много противен и неприятен, други желания вече почти нямам, освен да видя филмови кадри как Руско Знаме се вее над Белия Дом, град Вашингтон, щат Мериленд, Съединени Американски Щати.
Коментиран от #94
10:29 01.05.2019
93 Насрана соросня
10:32 01.05.2019
94 Наблюдател
До коментар #92 от "Шляхтиц":Ще си умреш с отворени очи без да го видиш. Но може да доживееш третия етап от разпада на руската империя.
Коментиран от #97
10:37 01.05.2019
95 Бай хой
До коментар #69 от "Глупакооо":Хитрако я предметни колко дни е разликата между грегорианския и викторианския календар. Така че 20 апрелий плюс разликата Х дни дава нещо различно от първи май, май. Първи клас не си ли ходил или НПО са ти взели мозъчето.
Коментиран от #100
10:39 01.05.2019
96 Само питам
До коментар #89 от "Бай хой":Единствените окупационни войски напуснаха България през 1947 - я. Остана само паметника, който българофобите руски еничари им издигнаха, в знак на благодарност, че им дадоха властта.
Коментиран от #98
10:41 01.05.2019
97 Бай хой
До коментар #94 от "Наблюдател":Кълнеше като ромка на преклонна възраст. Добре че гитлер не е спечелил че щеше да си на втория рафт трето чекмедже в бакалията в отдела за санитарния.
10:42 01.05.2019
98 Бай хой
До коментар #96 от "Само питам":Да точно така братушките се изтеглят и оставят НРБ да просперира. Сега сме длъжни да изхранваме на наша територия чужди окупатори и да изпълняваме робски повинност и.
Коментиран от #99
10:45 01.05.2019
99 Само питам
До коментар #98 от "Бай хой":Окупиран ти е моз ко от руската пропаганда. А преди са просперирали единствено ДС доносници като теб. Самият Живков каза, че социализма е едно недоносче и че сме фалирали на три пъти. Тия приказки за просперитета ги разправяй днес на комунистическия митинг
Коментиран от #106
10:56 01.05.2019
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 1944
До коментар #3 от "!!!!!!!!!!!!!":фашизъм е имало в италия, тавариш. там съветските мародери не са стъпвали. виж, успяха да унищожат една от трите мозъчни клетки на селския ви неграмотен бит. сега имате една за ядене и една за изхождане.
Коментиран от #103
11:14 01.05.2019
102 Усмивката
11:19 01.05.2019
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Бай хой
До коментар #100 от "СссереМ":А ве неграмотнико разликата между двата календара е 13(тринадесет дни). Понял малоумник. Така че ако преобразуваш 20 апрелий в нов стил се получава 3(трети) май. Защо сороспииски реват за първи е ясно и на пеленачетата.
Коментиран от #119
11:35 01.05.2019
105 Баба Ванга
До коментар #103 от "Баба Ванга":Ке ти изсъхне язикот, самозванец путлерастки и ке станеш травестит!
11:36 01.05.2019
106 Бай хой
До коментар #99 от "Само питам":За да фалираме както ривеш три пъти значи трябва все пак да сме просперира ли между фалитите. Всяка нормална модерна страна изпада във временни кризи. А сейчас вечна гербавата криза и перманентен фалит. За сравнение жизнен стандарт 26 срещу 90 място в света сейчас.
Коментиран от #107, #108, #109
11:41 01.05.2019
107 Само питам
До коментар #106 от "Бай хой":Само отрепки от ДС сте просперирали. Но ти си го знаеш. Хайде бягай на митинга.
Коментиран от #118, #120
11:43 01.05.2019
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 козия рог
Коментиран от #111
11:51 01.05.2019
111 Само питам
До коментар #110 от "козия рог":А рогите, дето ти ги е сложила жена ти, за украса ли си ги държиш?
Коментиран от #113
11:58 01.05.2019
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Само питам
До коментар #113 от "козия рог":Ще ти сложим още по разклонени.
Коментиран от #117
12:17 01.05.2019
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 козия рог
До коментар #115 от "Само питам":Като та закича с тях отзад , знаеш ли какви корени пускат - вадене няма . Също като корените на кътен зъб !
13:08 01.05.2019
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 СссереМ
До коментар #104 от "Бай хой":Абе в тоя вакуум между ушите не си запомнил и коя дата сме.Стар стил и нов стил разликата е точно 11 дни.Дори фърчатото посмешище днес е в Клисура-защо ли?https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Приемане_на_григорианския_календар
Коментиран от #121, #123, #124
13:38 01.05.2019
120 СссереМ
До коментар #107 от "Само питам":То тоя не се знае къде се намира,да спориш тоя гламав трол е все едно си говориш с амеба.
Коментиран от #122
13:40 01.05.2019
121 Бай хой
До коментар #119 от "СссереМ":Григорианският календар е възприет в различните страни по различно време, като този процес продължава почти три века и половина. Въведен е в България със закон, гласуван от Народното събрание на 14 март 1916 г., като отчитането на времето единствено по нов стил започва от 1 април 1916 г. според юлианския календар (14 април според григорианския календар). А сега смятай говедо тъпо.
13:47 01.05.2019
122 Бай хой
До коментар #120 от "СссереМ":Григорианският календар е въведен в употреба на 4 октомври 1582 г. в съответствие с була от 24 февруари 1582 г. на папа Григорий XIII, чието име носи и днес. Той поправя древноримския Юлиански календар, като в него са нанесени някои корекции, за да се отчете по-точно дължината на тропическата година. В Юлианския календар се приема, че времето между две последователни пролетни равноденствия е 365,25 дни и дробната част се компенсира, като една на всеки четири години има с един ден повече (високосна година). При Григорианския календар годините, кратни на 100 не са високосни (с изключение на годините, кратни на 400, т.е. на всеки четири века се пропускат три високосни години, като например 1700, 1800 и 1900 година), което дава средна продължителност на годината от 365,2425 дни. Тази стойност се доближава значително до продължителността на тропическата година – например времето между пролетните равноденствия през 2000 година е 365,242374 дни.[3]
14:00 01.05.2019
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Бай хой
До коментар #119 от "СссереМ":Ето и от твоя линк: Разликите в двата календара са следните:
За събитията до 4 октомври 1582 г. включително има само един официален календар (юлианския, „стар стил“) и всички дати се запазват, без да се прави поправка.
Датите от 5 до 14 октомври 1582 г. включително (10 пропуснати дни) не съществуват в григорианския календар (по „нов стил“).
Датата 29 февруари не съществува в григорианския календар (по „нов стил“) през годините 1700, 1800, 1900 и няма да съществува през 2100 г. (вижте григориански календар).
Годишнините и събитията обикновено се празнуват по „нов стил“, дори и да са били отбелязани по стар стил. Ето необходимите поправки за събития, отбелязани по „стар стил“ в посочените интервали:
5 октомври 1582 – 28 февруари 1700: 10 пропуснати дни (добавят се десет дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 11 май по нов стил);
1 март 1700 – 28 февруари 1800: 11 пропуснати дни (добавят се 11 дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 12 май по нов стил);
1 март 1800 – 28 февруари 1900: 12 пропуснати дни (добавят се 12 дни, например обесването на Левски, 6 февруари по стар стил е същият ден като 18 февруари по нов стил);
1 март 1900 – 28 февруари 2100: 13 пропуснати дни (добавят се 13 дни, например Трифон Зарезан, 1 февруари по стар стил е същият ден като 14 февруари по нов стил).
14:14 01.05.2019
125 Merylin
До коментар #13 от "Истината":какви съюзници бе глупак недорасъл , да се бият с по 2-3 дивизии това война ли е ? Нали ги видяхме в началото на войната съюзниците , как се превземат държави за няколко седмици , как бягат и едвам се спасяват от Дюнкерк , това са съюзниците глупако , да бяха ги пуснали срещу 150-200 дивизии да ги видим , каквото и да си приказвате ако не беше Русия всичко сега щеше да е под немския ботуш и Америка трябва да се радват че са нямат обща граница , че тези изнежени войничета щяха за рекордно кратно време да капитулирват
Коментиран от #133
15:28 01.05.2019
126 antimediator
С колко часовника на ръката е бил Альошата като е развял байрака ?!
Коментиран от #127
18:27 01.05.2019
127 Бай хой
До коментар #126 от "antimediator":С колко мухлясали нпо лозунга си зареден? Нсчи това е основното във ВСВ. Кой колко часовника е носел. А не може ли вторият часовник да е на убит негов другар? Тогава часовниците са биши скъпи вещи и са се пазели и предавали от поколения. Ама нали трябва да се хули и оплюва. Да не говорим как мериканци и англета са изнасяли музеи и цели замъци.
19:02 01.05.2019
128 Нацист
19:06 01.05.2019
129 Питам
Коментиран от #131, #132
19:23 01.05.2019
130 Хрониките на Евразия
19:39 01.05.2019
131 Коментатор
До коментар #129 от "Питам":САЩ и Англия са победители, с едно малко уточнение. До като цялото руско население , копаеше окопи на минус 40 , гладуваше, и студуваше до смърт в Ленинград , спираше немските танкови клинове, навиваше снаряди , и заваряваше танкове , оръдия , Катюши , във заводи без покриви, врати и прозорци, под бомбандировките, на три смени , припадайки от изтощение , съюзническото население , вечер след работа , танцуваше Фокстрот.
20:08 01.05.2019
132 Бай хой
До коментар #129 от "Питам":Според мен войника който развява знамето на Райхстага е руски войник. И знамето е руско. Това епобедителя. Другите са само съучастници. И то не от самото начало.
20:30 01.05.2019
133 бай Даньо
До коментар #125 от "Merylin":Трагедията на Германия е била именно съюзниците им никой не е ставал освен България . Битката за Сталинград е загубен защото е имало някакви калпави унгарски и румънски части на които задачата е била да пазят фланга на германците и когато унгарците и румънците подгъват Паулус е заобграден и от там всичко е история. Германците са си виновни сами. Правилния им ход е бил да обещаят на България освен Македояния , още Северна и Средна Гърция до Атина ( само Пелопонез за етиопските цигани) , Поморавието (днес в Сърбия областа до Ниш) и България щеше да влезе във войната на 4-та скорост и днес историята щеше да е друга . С германците имаме една обща участ да сме добри войници и да ни управляват лоши политици . Нашите политици не поискали , германците не дали , но пък дали на италианците Албания и половин Гърция а от италианците войници не става... и така
Коментиран от #138
22:05 01.05.2019
134 Да го дура на Хитлер и Сталин
23:42 01.05.2019
135 Пфу
04:16 01.05.2026
136 Слава на Русия
04:22 01.05.2026
137 САМО КАЗВАМ
До коментар #24 от "Само питам":що питаш веГЯУР?
04:50 01.05.2026
138 оня с коня
До коментар #133 от "бай Даньо":никога българин няма да вдигне оръжие срещу руснак запомни го това предатрел
04:54 01.05.2026
139 ПутлеРАЙХА
ОПАШКИ за ХЛЯБ.
04:55 01.05.2026