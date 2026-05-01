Несломимата Мая Нешкова става на 69 г. днес

Българската естрадна певица Мая Нешкова отбелязва своя рожден ден на 1 май – дата, която съвпада с десетилетия на активна сценична дейност и устойчиво присъствие в българската популярна музика.

Родена през 1957 г. в София, Нешкова проявява интерес към музиката още в ранна възраст. Професионалният ѝ път започва в Българската държавна консерватория, където учи в класа на Ирина Чмихова. Още като студентка участва във вокалното трио „Обектив“, с което реализира първите си концертни изяви и записи.

След дипломирането си през 1978 г. тя се установява в Благоевград и се присъединява към оркестър „Благоевград“, ръководен от композитора Кирил Икономов, който по-късно става и неин съпруг. Именно в този период започва стремителното ѝ израстване като изпълнител. Песни като Конче вихрогонче и Слънчева обич, изградени върху фолклорни интонации и поп звучене, се превръщат в запазена марка на нейния стил.

През 80-те години популярността ѝ надхвърля границите на България. Като солист на оркестъра тя осъществява турнета в Западна Европа, както и в бившия СССР и Югославия. През 1986 г. Българската национална телевизия излъчва концертния филм „Слънчева обич“, заснет в Сандански, а година по-късно Нешкова печели голямата награда на международен фестивал в Улан Батор.

В пика на своята кариера тя се утвърждава като един от малкото български изпълнители, способни да събират публика на стадионни концерти – явление, рядко срещано за родната поп сцена по това време. През 1995 г. временно се оттегля от сцената, за да се посвети на семейството и отглеждането на своите близначки Йоана и Весела.

Завръщането ѝ към активна творческа дейност започва в началото на новия век. През 2001 г. тя е отличена с награда за цялостно творчество на фестивала „Еврофест“ в Скопие, а през следващите години реализира нови проекти и концертни участия, съхранявайки интереса на публиката към своя репертоар.

През 2016 г. Нешкова е удостоена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – II степен от президента Росен Плевнелиев по предложение на Вежди Рашидов за принос към българската култура. Година по-късно е обявена за почетен гражданин на Благоевград – градът, с който трайно свързва професионалния си път.

В личен план певицата преживя тежка загуба преди едва няколко седмици през април 2026 г., когато почина съпругът ѝ и дългогодишен творчески партньор Кирил Икономов. Въпреки това, името ѝ остава трайно свързано с един от най-разпознаваемите периоди в българската естрада, а песните ѝ продължават да присъстват в концертния и медиен живот на страната.