Нови изисквания за светлините в България и ЕС от юли

От юли месец тази година влизат нови правила за безопасност на автомобилите в Европейския съюз, според коитопроизводителите трябва да вграждат няколко усъвършенствани системи за подпомагане на водача и за безопасност като стандартно оборудване. Макар тези промени да не са напълно нови за премиум сегмента, актуализираното законодателство гарантира, че базовите технологии за безопасност и записване на данни ще станат повсеместни във всички нови леки автомобили и лекотоварни превозни средства, продавани у нас и в другите членки на ЕС.
В основата на актуализациите е стандартизацията на адаптивните спирачни светлини и устройствата за записване на данни при инциденти, по-известни като „черни кутии“. Съгласно новите правила, когато водачът извърши аварийно спиране при скорост над 50 км/ч, спирачните светлини ще мигат бързо, за да предупредят движещите се отзад автомобили, като автоматично ще се включат аварийните светлини, веднага щом превозното средство спре напълно. Едновременно с това нововъведената „черна кутия“ ще работи в непрекъснат цикъл, записвайки важни телеметрични данни като скоростта на превозното средство, налягането на спирачките и използването на предпазните колани в критичните моменти, предшестващи инцидента.
Освен събирането на структурни данни, законодателството засилва контрола върху ангажираността и бдителността на водачите. Превозните средства вече ще бъдат оборудвани със сложни системи за мониторинг в кабината, предназначени да откриват ранни признаци на умора и сериозно разсейване на водача. Когато системата регистрира, че погледът на водача се е отклонил от пътя за продължителен период, тя ще издава ескалиращи визуални и звукови сигнали.
Администраторите обаче уточниха, че тези строги разпоредби се отнасят изключително за нови превозни средства, регистрирани след крайния срок през юли. Съществуващите автомобили няма да бъдат подлагани на задължителни актуализации, което гарантира, че по-старите модели ще запазят оригиналната си конфигурация.
1 Бай Гошо
11:34 01.05.2026
2 Детектор за ранни признаци на умора
Друго изискване е, че заедно с ДРЛ отзад ще трябва да светят габаритните светлини.
Коментиран от #10
11:36 01.05.2026
3 Бързо мигащи лампички
11:38 01.05.2026
4 Поредните
Коментиран от #8
11:38 01.05.2026
5 А правите краставици как
Идиотия за отвличане от основните проблеми инфлацията и високите цени на горивата
Коментиран от #11
11:38 01.05.2026
6 Янко
11:43 01.05.2026
7 ИНТЕРЕСНО
11:48 01.05.2026
8 Бау
До коментар #4 от "Поредните":Ми карай си каруцата с магарето като не ти харесва да ти мигат стоповете
11:48 01.05.2026
9 Баба Гошка
11:49 01.05.2026
10 Кирил
До коментар #2 от "Детектор за ранни признаци на умора":Това кола ли е ,че я споменаваш? Да не работиш в Датчия?
Коментиран от #12, #17
11:50 01.05.2026
11 А Ко стана със...
До коментар #5 от "А правите краставици как":...,,Щастливите Кокошки"...и яйцата от...
,,Щастливи кокошки"...?!
Нещо позаглъхна тая лакардия...?!
11:57 01.05.2026
12 Детектор за ранни признаци на умора
До коментар #10 от "Кирил":За 2025 г. най-продаваната марка нов автомобил в Европа е Dacia. Това казват парите.
12:00 01.05.2026
13 ЕдНА КОП питаше
Явно обичат да ги чукат отзад.
Коментиран от #14
12:18 01.05.2026
14 жик так
До коментар #13 от "ЕдНА КОП питаше":Един очукан центар веднага взе думата .
12:21 01.05.2026
15 Пурко
12:32 01.05.2026
16 ЕСтествено
12:33 01.05.2026
17 Помнещ
До коментар #10 от "Кирил":Не си прав човече. Откакто я разработва Рено, Дачия стана успешна европейска марка. Много съжалявам, че някои хитреци по време на цоциализма прецакаха съдружието ни с Рено. Продали в арабския свят 1000 автомобила БулгарРено зад гърба на французите и те веднага скъсаха договора с България и отидоха в Румъния. Ако бяха останали, сега щяхме да имаме автомобилна промишленост и много милиарди в БВП и джобовете на хората. Но до това водят алчността и безчестието!
12:48 01.05.2026