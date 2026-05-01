Нови изисквания за светлините в България и ЕС от юли

От юли месец тази година влизат нови правила за безопасност на автомобилите в Европейския съюз, според коитопроизводителите трябва да вграждат няколко усъвършенствани системи за подпомагане на водача и за безопасност като стандартно оборудване. Макар тези промени да не са напълно нови за премиум сегмента, актуализираното законодателство гарантира, че базовите технологии за безопасност и записване на данни ще станат повсеместни във всички нови леки автомобили и лекотоварни превозни средства, продавани у нас и в другите членки на ЕС.

В основата на актуализациите е стандартизацията на адаптивните спирачни светлини и устройствата за записване на данни при инциденти, по-известни като „черни кутии“. Съгласно новите правила, когато водачът извърши аварийно спиране при скорост над 50 км/ч, спирачните светлини ще мигат бързо, за да предупредят движещите се отзад автомобили, като автоматично ще се включат аварийните светлини, веднага щом превозното средство спре напълно. Едновременно с това нововъведената „черна кутия“ ще работи в непрекъснат цикъл, записвайки важни телеметрични данни като скоростта на превозното средство, налягането на спирачките и използването на предпазните колани в критичните моменти, предшестващи инцидента.

Освен събирането на структурни данни, законодателството засилва контрола върху ангажираността и бдителността на водачите. Превозните средства вече ще бъдат оборудвани със сложни системи за мониторинг в кабината, предназначени да откриват ранни признаци на умора и сериозно разсейване на водача. Когато системата регистрира, че погледът на водача се е отклонил от пътя за продължителен период, тя ще издава ескалиращи визуални и звукови сигнали.

Администраторите обаче уточниха, че тези строги разпоредби се отнасят изключително за нови превозни средства, регистрирани след крайния срок през юли. Съществуващите автомобили няма да бъдат подлагани на задължителни актуализации, което гарантира, че по-старите модели ще запазят оригиналната си конфигурация.