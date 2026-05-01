Нови изисквания за светлините в България и ЕС от юли

1 Май, 2026 11:30

Всички нови коли трябва да са оборудвани с адаптивни стопове

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

От юли месец тази година влизат нови правила за безопасност на автомобилите в Европейския съюз, според коитопроизводителите трябва да вграждат няколко усъвършенствани системи за подпомагане на водача и за безопасност като стандартно оборудване. Макар тези промени да не са напълно нови за премиум сегмента, актуализираното законодателство гарантира, че базовите технологии за безопасност и записване на данни ще станат повсеместни във всички нови леки автомобили и лекотоварни превозни средства, продавани у нас и в другите членки на ЕС.

В основата на актуализациите е стандартизацията на адаптивните спирачни светлини и устройствата за записване на данни при инциденти, по-известни като „черни кутии“. Съгласно новите правила, когато водачът извърши аварийно спиране при скорост над 50 км/ч, спирачните светлини ще мигат бързо, за да предупредят движещите се отзад автомобили, като автоматично ще се включат аварийните светлини, веднага щом превозното средство спре напълно. Едновременно с това нововъведената „черна кутия“ ще работи в непрекъснат цикъл, записвайки важни телеметрични данни като скоростта на превозното средство, налягането на спирачките и използването на предпазните колани в критичните моменти, предшестващи инцидента.

Освен събирането на структурни данни, законодателството засилва контрола върху ангажираността и бдителността на водачите. Превозните средства вече ще бъдат оборудвани със сложни системи за мониторинг в кабината, предназначени да откриват ранни признаци на умора и сериозно разсейване на водача. Когато системата регистрира, че погледът на водача се е отклонил от пътя за продължителен период, тя ще издава ескалиращи визуални и звукови сигнали.

Администраторите обаче уточниха, че тези строги разпоредби се отнасят изключително за нови превозни средства, регистрирани след крайния срок през юли. Съществуващите автомобили няма да бъдат подлагани на задължителни актуализации, което гарантира, че по-старите модели ще запазят оригиналната си конфигурация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Гошо

    8 1 Отговор
    С Жигулита. Мойта черна кутия и адаптивни светлини бачкат на 6

    11:34 01.05.2026

  • 2 Детектор за ранни признаци на умора

    5 0 Отговор
    В новите Дачии има камера в лявата А колона, която те следи да не заспиш.

    Друго изискване е, че заедно с ДРЛ отзад ще трябва да светят габаритните светлини.

    Коментиран от #10

    11:36 01.05.2026

  • 3 Бързо мигащи лампички

    24 0 Отговор
    А нови директиви за НЛО, прелитащи над ЕС, няма ли да има?

    11:38 01.05.2026

  • 4 Поредните

    19 5 Отговор
    глупости родени от още по глупави политици. Още електроника в колите.. 1984 ама модерен прочит..

    Коментиран от #8

    11:38 01.05.2026

  • 5 А правите краставици как

    26 4 Отговор
    им влизат ..... Сигурно им доставя по-голямо удоволствие заедно с рупането на зелена енергия капачки идиотщини А сега и стоповете им пречат .
    Идиотия за отвличане от основните проблеми инфлацията и високите цени на горивата

    Коментиран от #11

    11:38 01.05.2026

  • 6 Янко

    18 4 Отговор
    Пак регулации, регулации и още регулации. От регулации шофьорите няма да имат време да шофират. 🤣

    11:43 01.05.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО

    9 1 Отговор
    България ще заприлича на ..диско тека от 90те

    11:48 01.05.2026

  • 8 Бау

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Поредните":

    Ми карай си каруцата с магарето като не ти харесва да ти мигат стоповете

    11:48 01.05.2026

  • 9 Баба Гошка

    12 1 Отговор
    Няма страшно. Китайците ще ви вкарат всякаквите камери и екстри и директно в Бейджин ще ви гледат как клюмате докато карате, както и ще записват кога, къде и за какво ходите и разговорите в колата и отпред отзадд и от страни на колата. Ха честитУ

    11:49 01.05.2026

  • 10 Кирил

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Детектор за ранни признаци на умора":

    Това кола ли е ,че я споменаваш? Да не работиш в Датчия?

    Коментиран от #12, #17

    11:50 01.05.2026

  • 11 А Ко стана със...

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "А правите краставици как":

    ...,,Щастливите Кокошки"...и яйцата от...
    ,,Щастливи кокошки"...?!
    Нещо позаглъхна тая лакардия...?!

    11:57 01.05.2026

  • 12 Детектор за ранни признаци на умора

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    За 2025 г. най-продаваната марка нов автомобил в Европа е Dacia. Това казват парите.

    12:00 01.05.2026

  • 13 ЕдНА КОП питаше

    4 5 Отговор
    Копейките пак на инат.
    Явно обичат да ги чукат отзад.

    Коментиран от #14

    12:18 01.05.2026

  • 14 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЕдНА КОП питаше":

    Един очукан центар веднага взе думата .

    12:21 01.05.2026

  • 15 Пурко

    4 1 Отговор
    Във връзка с повишаване цената на горивата ще предложат шофирането в светлата част на деня да е на дълги светлини. Лудостта е заразна.

    12:32 01.05.2026

  • 16 ЕСтествено

    4 0 Отговор
    А каруците на сиуксите дори светлини нямат!

    12:33 01.05.2026

  • 17 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кирил":

    Не си прав човече. Откакто я разработва Рено, Дачия стана успешна европейска марка. Много съжалявам, че някои хитреци по време на цоциализма прецакаха съдружието ни с Рено. Продали в арабския свят 1000 автомобила БулгарРено зад гърба на французите и те веднага скъсаха договора с България и отидоха в Румъния. Ако бяха останали, сега щяхме да имаме автомобилна промишленост и много милиарди в БВП и джобовете на хората. Но до това водят алчността и безчестието!

    12:48 01.05.2026