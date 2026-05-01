Барселона планира временно завръщане на Олимпийския стадион

1 Май, 2026 11:45 533 0

Ангел Лазаров

Барселона подготвя завръщане на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в Монтжуик през сезон 2027/28. Причината за тази временна промяна е мащабната реконструкция на легендарния „Камп Ноу“, която ще навлезе в решаваща фаза, съобщава испанската медия Cadena SER.

Според източници, близки до клуба, през лятото на 2027 година ще започне инсталирането на нов покрив на „Камп Ноу“, както и финализирането на редица довършителни дейности по модернизацията на стадиона. Очаква се строителните работи да продължат между четири и пет месеца, което налага търсенето на алтернативен дом за „блаугранас“ в началото на футболния сезон.

В тази връзка ръководството на Барселона вече е отправило официално запитване към градските власти за възможността да използва Олимпийския стадион за домакинските си срещи до януари или февруари 2028 година.

След приключване на строителните дейности, клубът ще трябва да изчака и одобрение от кметството, което ще гарантира безопасността и готовността на „Камп Ноу“ за завръщането на отбора.

Това временно преместване не е прецедент – през сезон 2023/24 Барселона вече игра на „Монтжуик“ заради началото на реконструкцията. Сега, с наближаването на финалния етап от обновяването на митичния стадион, феновете отново ще трябва да подкрепят любимците си от трибуните на Олимпийския стадион.


