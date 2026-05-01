Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа

Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа

1 Май, 2026 11:41 1 365 57

  • слави василев-
  • продължаваме промяната-
  • политика-
  • прогресивна българия

Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България

Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от формацията "Прогресивна България" Слави Василев обяви остра финансова криза в държавния бюджет по време на телевизионно участие в ефира на бТВ. Политологът изрази сериозни притеснения относно реалния размер на дефицита и сигнализира за съмнителни финансови трансфери на държавни средства.

Депутатът категорично отхвърли твърденията за финансова стабилност и рамкиране в позволените европейски норми. "Бюджетното състояние на държавата е критично. До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3 %, той е много по-висок", заяви Слави Василев пред бТВ. По думите му хазната е останала без буфери още в първите месеци на годината. "До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа", допълни той, като припомни, че ден по-рано президентът Румен Радев също е използвал термина "бюджетна катастрофа".

Като конкретен пример за неправомерно разходване на обществен ресурс, Василев посочи мащабен трансфер в държавния сектор. "През феврари прокурист - човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от ВМЗ - Сопот към "Монтажи", което е в ДКК", обясни народният представител. Той определи действието като класическа схема за злоупотреба. "Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове", подчерта депутатът, добавяйки, че замесените лица "знаят какво са правили".

В рамките на интервюто Василев отказа да коментира реплика на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че председателят на парламента е избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Той обаче критикува поведението на съпредседателя на ПП Асен Василев във връзка с конституционните промени и отказа му да подкрепи отпадането на така наречената "домова книга" за избор на служебен премиер. "Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България", коментира Слави Василев. Според него домовата книга вече не работи и ако Асен Василев не промени позицията си, ще бъде наказан от собствените си избиратели.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор
    на другите избори съм АЗ-тегля хилиада милиарда борч , раздавам ги , и ще ме обичате

    11:44 01.05.2026

  • 2 И ти си

    29 11 Отговор
    Една еднодневка

    11:44 01.05.2026

  • 3 Всичко е ясно

    29 9 Отговор
    Щом тоя им е експерт

    11:44 01.05.2026

  • 4 И ти си

    26 7 Отговор
    Една еднодневка ненужна

    11:45 01.05.2026

  • 5 Грийн сок

    19 6 Отговор
    Обуваме го във вашите
    зелени чорапи и скелета
    става

    11:45 01.05.2026

  • 6 Пич

    28 4 Отговор
    Аоо..... Славчо !!! Я питай баща си !!! За него държавният бюджет е торби с пари !!!

    11:46 01.05.2026

  • 7 Овчар

    15 5 Отговор
    Идват лоши времена , тез няма да го извадят за да можем да пръцнем.,.!

    11:47 01.05.2026

  • 8 иван костов

    14 23 Отговор
    Ами виновните да си понесат наказанието! Гюров е откраднал парите това е ясно на всички!

    11:47 01.05.2026

  • 9 Интересно ми е

    26 10 Отговор
    тая тълпа около Мунчо ще изкара ли 3--4 месеца????? На тях 4години цицане им се искало............

    Коментиран от #23

    11:49 01.05.2026

  • 10 Ами като го оглозгахте

    14 1 Отговор
    кожа ще е няма какво друго да е

    11:50 01.05.2026

  • 11 БеГемот

    18 15 Отговор
    Най вероятно е така ...тия предишните насилваха сериозно цифрите заради еврозоната и сега нещата ще лъснат със страшна сила....дано тия имат смелостта да режат живо месо от държавните хрантутници щото става лошо...ще трябва за развиване на заплатите в държавният сектор които са нереално високи спрямо частният....

    11:50 01.05.2026

  • 12 Бойо и Пеев

    18 13 Отговор
    ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!
    А ПОСЛЕ ГИ ЧАКА СЪД И ЗАТВОР!

    11:51 01.05.2026

  • 13 хихи

    14 7 Отговор
    Слави идват президентски избори и ако леля Асена се яви в комбинация с Емили Тротинетката за президент, ще ви отвее. Толкова много тротинетки има в София...

    11:51 01.05.2026

  • 14 Харчете смело другари

    13 1 Отговор
    Внуците ИМ ще връщат заемите с лихвите.

    11:52 01.05.2026

  • 15 Майора

    29 4 Отговор
    Ало татков Слави , голям спец по бюджета се изкара! Сигурно ти идва по пряка линия , след като баща ти купи “Мраз” за жълти стотинки , както и всички приватизатори като него!

    Коментиран от #17

    11:52 01.05.2026

  • 16 Дориана

    21 8 Отговор
    Бюджета беше пълен провал заради Борисов и Пеевски , които за да се задържат на власт даваха тройно повишение на МВР и Съдебната власт като противопоставяха другите бюджетни съсловия Същото се отнася и за Администрацията където без реформи при раздута администрация се повишаваха заплатите им. И като се прибави кражбите им от Обществени поръчки и некомпетентността на Делян Добрев и Теменужка Петкова финансовото състояние на бюджета стана трагично.

    11:53 01.05.2026

  • 17 има ли приватизатор

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Майора":

    Да не е проверен отговорен другар, верен на Партията? Помисли си пак.

    11:54 01.05.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    27 4 Отговор
    Баща ти, комуняго, е скелета - сдобил се на безценица на хладилния завод в София, унищожил го и сега отдавате помещения под наем, съкратили и лишили от труд хиляди хора, А ТИ си кожата - покривайки цялата тази далавера !
    Какво друго от комунистите - освен популизъм и кражби ???

    11:54 01.05.2026

  • 19 Въпрос от миналото

    19 0 Отговор
    Как през 1991 г. един обикновен дописник, направи валутен магазин за да продава дефицитна стока срещу вечнозелени пари

    Коментиран от #33

    11:54 01.05.2026

  • 20 Рога и копита

    7 12 Отговор
    Внимавай какво си пожелаваш защото може да ти се случи. Е, пожелахте си власта и получихте скелетите на Петроханците, кожите на джен-зи и попарата на Гюро. Аре у лево.

    11:54 01.05.2026

  • 21 Тоя

    17 4 Отговор
    досадник , типично за комунистите и техните издънки , плюе по всички и сипе голи приказки по тях , по тези , които имат компетентност , мнение и топки ! Махленски приказки без стойност ! Жалък !

    11:54 01.05.2026

  • 22 Връщай

    16 0 Отговор
    Парите бе!

    11:55 01.05.2026

  • 23 Три

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно ми е":

    месеца са изключително много ! И един ден даже !

    11:56 01.05.2026

  • 24 А бе

    12 5 Отговор
    Оставяйте шефовете на МВР да разнищят кражбите на сикаджииската герберска мутра и магнитската с-и-я да им се приберат парите и в БЕЛЕНЕ в гьола им е мястото

    Коментиран от #28

    11:58 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ей недей да ми сочиш с пръстчета!

    14 0 Отговор
    На народът така му е причерняло...

    12:02 01.05.2026

  • 27 Скелет и кожа?

    16 2 Отговор
    Това финансово грамотен човек няма как да го каже. Фактът, че новата му партия си получава субсидиите показва, че бюджетът функционира.

    12:02 01.05.2026

  • 28 ЪХЪ

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "А бе":

    Надай се.От едно котило са.

    12:03 01.05.2026

  • 29 Стара чанта

    13 0 Отговор
    ,,Умничкото" пуделче !

    12:04 01.05.2026

  • 30 Мъка му е

    17 0 Отговор
    Няма пари за крадене. А и нищо не споменава за Боташ.

    12:07 01.05.2026

  • 31 Ха ха ха ха ха ха ха

    15 0 Отговор
    Тоя кво разбира от бюджет

    12:07 01.05.2026

  • 32 Защо

    15 1 Отговор
    го инсталираха тоя субект депутат ? Малко граби баща му по комунистическа линия от държавното , от народното , че и още лапачка за сина !

    12:09 01.05.2026

  • 33 Ачико

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Въпрос от миналото":

    А как един частник преди 1989 направи валутен магазин със западни стоки за селскостопански частни производтели, когато всичко беше държавна собственост.

    12:09 01.05.2026

  • 34 Малкото Мраз

    12 1 Отговор
    явно ще бъде медийния рупор на Радко!

    Ще подготвя обществото за бъдещи непопулярни мерки
    Например- теглене на поредния голям заем!

    12:09 01.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кой беше премиер

    9 3 Отговор
    през февруари месец?
    Кой назначи Гюров за служебен премиер?
    Кой е принципал на ВМЗ Сопот през февруари месец?
    Какво станало прехвърлянето на тези 120 млн. и то към ДКК без знанието на Гюров= Радев?

    Славчо Мразков това да обясни, а не " прокурист на Борисов и Пеевски " !

    12:13 01.05.2026

  • 37 Кривоверен алкаш

    12 0 Отговор
    Голямо напъване беше,но най накрая тази комунистическа издънка стигна крайната цел...НС...и сега е най големият специалист по всичко...

    12:20 01.05.2026

  • 38 Напрау

    7 0 Отговор
    Сега великий проруский финансист Слафчу Ангелогласний Подлизурчев ще оправи бюджета.

    12:24 01.05.2026

  • 39 Бюджет ала Виденов чакайте

    6 2 Отговор
    Асен Василев-единствения политик който за 24 часа може да извади на жълтите павета 150 000 .
    Не вярва ли малкия мраз?Да напищат бюджета и ще го видят и разберат.

    12:24 01.05.2026

  • 40 Да даДа

    8 2 Отговор
    На вторият ден стана най- противното лице в НС.
    Ганьо бързо ще се опомни.
    Асен е от друга планета в областа на икономиката.

    12:26 01.05.2026

  • 41 Думай за

    7 2 Отговор
    Боташ бе!!

    12:29 01.05.2026

  • 42 Сократ:

    4 3 Отговор
    Душите на всички хора са Безсмъртни,
    а душите на праведните, които не крадат и не лъжат са Безсмъртни и Божествени !
    Какви ли са душите на Крадците и Престъпниците от ГЕРБ и най-вече на боса им борисоФ,
    който ни вкара в клуба на богатите и
    Направи Народа на България Бедняци!

    12:29 01.05.2026

  • 43 000

    4 2 Отговор
    Не е възможно това. В круба на богатите всичко е мед и масло. Чуждите иннестиции строят от всички страни, а туземзите само богатеят. Сега сериозно - купихме си титаник. Еврозоната е ковчек, в който са събрани затъващи в дългове деиндустриализирани либерални образования, наречени държави, чиито население се ограбва, като се стрижат овце - со голо.

    12:30 01.05.2026

  • 44 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Като прелистих коментарите останах с впечатление,че колегите са против да се търси отговорност от крадците и не са гласували за новите управляващи т.е. живуркали са добре при предишните властимащи и не са заспивали с притеснение за утрешния ден.

    12:30 01.05.2026

  • 45 Асен Василев

    4 1 Отговор
    няма нищо общо с този бюджет. А Слави Василев какъв бюджет ще направи. Некадърник

    12:30 01.05.2026

  • 46 Хо хо

    4 1 Отговор
    И тоя плаче за мазнинката на Баце. Кокора облажи 9млрд. за 9 дни, 1,2млрд от АМ Хемус, 1 млрд. от ВиК холдинга и 8млрд. от кражбите на Баце. Гюро пък дръпна 3млрд от ББР, а за Рундю останаха 14млрд. от фиска. Все мазнинки на Бацо. М.Тачър - Социализма приключва тогава, когато свършат парите на другите!

    12:32 01.05.2026

  • 47 Факти

    3 1 Отговор
    Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа, но пък е в левро

    12:33 01.05.2026

  • 48 Хладилник Мраз

    5 0 Отговор
    "Хледилника" се притеснява, че няма нищо останало за опоскване.

    12:35 01.05.2026

  • 49 Наглеци от първите секунди

    3 1 Отговор
    И с 16 депутата пак Асен им е в устата.
    Вчера гледахме как о трибуната на НС Петър Витанов каза, че Костадинов е пример за него в политиката и ПОЧТЕНОСТТА.

    Коментиран от #55

    12:37 01.05.2026

  • 50 Родев .

    5 0 Отговор
    Да намери пари. от Путин.
    Бойко не давай парите на комуниста Р.Р. Ще ги изпапа .

    12:37 01.05.2026

  • 51 Димитров

    4 0 Отговор
    Как да коментираш едно икономическо нищо, освен с това че е поредният Тошко Йорданов в Парламента.

    12:39 01.05.2026

  • 52 Милион и половина

    4 0 Отговор
    гласуваха за вас да управлявате, а не да се заяждате с А.В и със служебните. Ако вашият фюрер е обсебен от А В си е негов проблем. А ако не бяха служебните да му разчистят пътя към властта ти щеще да гледаш НС през крив макарон. Много си ситен и невзрачен да говориш за А.В., точно ти некадърника

    12:40 01.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ХИТЪР БОКО

    2 2 Отговор
    Винаги идва на власт когато има за грабене и се скатава когато трябва да отговаря.

    12:42 01.05.2026

  • 55 Истина

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Наглеци от първите секунди":

    Костадинов в Парламента е за щипка сол на безвкусната манджа !

    12:42 01.05.2026

  • 56 Борисов,

    2 0 Отговор
    добър- лош, остави след себе си една променена България, в която няма място, където да не може да се види или пипне нещо, построено от ГЕРБ СДС.

    Радев НИЩО НЕ Е ОСТАВИЛ след себе си, макар че последните години управляваше чрез служебни кабинети.
    Нищо. Нула!

    Това е голямата разлика.

    Борисов вече се изчерпи, но имаше добри времена.
    Радев нищо не е направил, няма с какво да ги сравним в миналото и днес!

    Освен че назначи шапкари на всички места в страната.

    12:43 01.05.2026

  • 57 АКО ВИДЯ БОКО И ШИШИ В КАУША

    0 1 Отговор
    Няма да ми е трудно да преживея поредното обедняване.

    12:46 01.05.2026

