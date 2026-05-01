Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа

Депутатът от формацията "Прогресивна България" Слави Василев обяви остра финансова криза в държавния бюджет по време на телевизионно участие в ефира на бТВ. Политологът изрази сериозни притеснения относно реалния размер на дефицита и сигнализира за съмнителни финансови трансфери на държавни средства.

Депутатът категорично отхвърли твърденията за финансова стабилност и рамкиране в позволените европейски норми. "Бюджетното състояние на държавата е критично. До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3 %, той е много по-висок", заяви Слави Василев пред бТВ. По думите му хазната е останала без буфери още в първите месеци на годината. "До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа", допълни той, като припомни, че ден по-рано президентът Румен Радев също е използвал термина "бюджетна катастрофа".

Като конкретен пример за неправомерно разходване на обществен ресурс, Василев посочи мащабен трансфер в държавния сектор. "През феврари прокурист - човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от ВМЗ - Сопот към "Монтажи", което е в ДКК", обясни народният представител. Той определи действието като класическа схема за злоупотреба. "Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове", подчерта депутатът, добавяйки, че замесените лица "знаят какво са правили".

В рамките на интервюто Василев отказа да коментира реплика на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че председателят на парламента е избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Той обаче критикува поведението на съпредседателя на ПП Асен Василев във връзка с конституционните промени и отказа му да подкрепи отпадането на така наречената "домова книга" за избор на служебен премиер. "Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България", коментира Слави Василев. Според него домовата книга вече не работи и ако Асен Василев не промени позицията си, ще бъде наказан от собствените си избиратели.