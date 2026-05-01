Слави Василев: Държавният бюджет е само скелет и кожа

Депутатът от формацията "Прогресивна България" Слави Василев обяви остра финансова криза в държавния бюджет по време на телевизионно участие в ефира на бТВ. Политологът изрази сериозни притеснения относно реалния размер на дефицита и сигнализира за съмнителни финансови трансфери на държавни средства.
Депутатът категорично отхвърли твърденията за финансова стабилност и рамкиране в позволените европейски норми. "Бюджетното състояние на държавата е критично. До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3 %, той е много по-висок", заяви Слави Василев пред бТВ. По думите му хазната е останала без буфери още в първите месеци на годината. "До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа", допълни той, като припомни, че ден по-рано президентът Румен Радев също е използвал термина "бюджетна катастрофа".
Като конкретен пример за неправомерно разходване на обществен ресурс, Василев посочи мащабен трансфер в държавния сектор. "През феврари прокурист - човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от ВМЗ - Сопот към "Монтажи", което е в ДКК", обясни народният представител. Той определи действието като класическа схема за злоупотреба. "Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове", подчерта депутатът, добавяйки, че замесените лица "знаят какво са правили".
В рамките на интервюто Василев отказа да коментира реплика на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че председателят на парламента е избран с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Той обаче критикува поведението на съпредседателя на ПП Асен Василев във връзка с конституционните промени и отказа му да подкрепи отпадането на така наречената "домова книга" за избор на служебен премиер. "Ако Асен Василев имаше усещане за политическа реалност, а не е останал в миналото на сглобката, той щеше да разбере, че нещата са се променили в България", коментира Слави Василев. Според него домовата книга вече не работи и ако Асен Василев не промени позицията си, ще бъде наказан от собствените си избиратели.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:44 01.05.2026
2 И ти си
11:44 01.05.2026
3 Всичко е ясно
11:44 01.05.2026
4 И ти си
11:45 01.05.2026
5 Грийн сок
зелени чорапи и скелета
става
11:45 01.05.2026
6 Пич
11:46 01.05.2026
7 Овчар
11:47 01.05.2026
8 иван костов
11:47 01.05.2026
9 Интересно ми е
Коментиран от #23
11:49 01.05.2026
10 Ами като го оглозгахте
11:50 01.05.2026
11 БеГемот
11:50 01.05.2026
12 Бойо и Пеев
А ПОСЛЕ ГИ ЧАКА СЪД И ЗАТВОР!
11:51 01.05.2026
13 хихи
11:51 01.05.2026
14 Харчете смело другари
11:52 01.05.2026
15 Майора
Коментиран от #17
11:52 01.05.2026
16 Дориана
11:53 01.05.2026
17 има ли приватизатор
До коментар #15 от "Майора":Да не е проверен отговорен другар, верен на Партията? Помисли си пак.
11:54 01.05.2026
18 АГАТ а Кристи
Какво друго от комунистите - освен популизъм и кражби ???
11:54 01.05.2026
19 Въпрос от миналото
Коментиран от #33
11:54 01.05.2026
20 Рога и копита
11:54 01.05.2026
21 Тоя
11:54 01.05.2026
22 Връщай
11:55 01.05.2026
23 Три
До коментар #9 от "Интересно ми е":месеца са изключително много ! И един ден даже !
11:56 01.05.2026
24 А бе
Коментиран от #28
11:58 01.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ей недей да ми сочиш с пръстчета!
12:02 01.05.2026
27 Скелет и кожа?
12:02 01.05.2026
28 ЪХЪ
До коментар #24 от "А бе":Надай се.От едно котило са.
12:03 01.05.2026
29 Стара чанта
12:04 01.05.2026
30 Мъка му е
12:07 01.05.2026
31 Ха ха ха ха ха ха ха
12:07 01.05.2026
32 Защо
12:09 01.05.2026
33 Ачико
До коментар #19 от "Въпрос от миналото":А как един частник преди 1989 направи валутен магазин със западни стоки за селскостопански частни производтели, когато всичко беше държавна собственост.
12:09 01.05.2026
34 Малкото Мраз
Ще подготвя обществото за бъдещи непопулярни мерки
Например- теглене на поредния голям заем!
12:09 01.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кой беше премиер
Кой назначи Гюров за служебен премиер?
Кой е принципал на ВМЗ Сопот през февруари месец?
Какво станало прехвърлянето на тези 120 млн. и то към ДКК без знанието на Гюров= Радев?
Славчо Мразков това да обясни, а не " прокурист на Борисов и Пеевски " !
12:13 01.05.2026
37 Кривоверен алкаш
12:20 01.05.2026
38 Напрау
12:24 01.05.2026
39 Бюджет ала Виденов чакайте
Не вярва ли малкия мраз?Да напищат бюджета и ще го видят и разберат.
12:24 01.05.2026
40 Да даДа
Ганьо бързо ще се опомни.
Асен е от друга планета в областа на икономиката.
12:26 01.05.2026
41 Думай за
12:29 01.05.2026
42 Сократ:
а душите на праведните, които не крадат и не лъжат са Безсмъртни и Божествени !
Какви ли са душите на Крадците и Престъпниците от ГЕРБ и най-вече на боса им борисоФ,
който ни вкара в клуба на богатите и
Направи Народа на България Бедняци!
12:29 01.05.2026
43 000
12:30 01.05.2026
44 Иван Грозни
12:30 01.05.2026
45 Асен Василев
12:30 01.05.2026
46 Хо хо
12:32 01.05.2026
47 Факти
12:33 01.05.2026
48 Хладилник Мраз
12:35 01.05.2026
49 Наглеци от първите секунди
Вчера гледахме как о трибуната на НС Петър Витанов каза, че Костадинов е пример за него в политиката и ПОЧТЕНОСТТА.
Коментиран от #55
12:37 01.05.2026
50 Родев .
Бойко не давай парите на комуниста Р.Р. Ще ги изпапа .
12:37 01.05.2026
51 Димитров
12:39 01.05.2026
52 Милион и половина
12:40 01.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ХИТЪР БОКО
12:42 01.05.2026
55 Истина
До коментар #49 от "Наглеци от първите секунди":Костадинов в Парламента е за щипка сол на безвкусната манджа !
12:42 01.05.2026
56 Борисов,
Радев НИЩО НЕ Е ОСТАВИЛ след себе си, макар че последните години управляваше чрез служебни кабинети.
Нищо. Нула!
Това е голямата разлика.
Борисов вече се изчерпи, но имаше добри времена.
Радев нищо не е направил, няма с какво да ги сравним в миналото и днес!
Освен че назначи шапкари на всички места в страната.
12:43 01.05.2026
57 АКО ВИДЯ БОКО И ШИШИ В КАУША
12:46 01.05.2026