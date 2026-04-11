Делегацията на Иран пристигна за преговорите в Исламабад: Имаме добра воля, но не вярваме на САЩ

Американските дипломати не трябва да използват преговорите в Пакистан като показност и измама, ако искат да постигнат сделка с Иран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф пред репортери на летището в Исламабад.

„Ако искат да използва преговорите като безполезна показност и измама, ние ще бъдем готови да упражним правата си, вярвайки в Бог и разчитайки на силата на нашия народ“, цитира думите на Галибаф информационна агенция Mehr.

Той заяви, че преговорите на Техеран с Вашингтон винаги са били изпълнени с неуспехи и нарушения на споразуменията, въпреки „добрите намерения“ на иранските представители.

Председателят на парламента добави, че иранската делегация „има добра воля, но няма доверие“ към Съединените щати.

Вечерта на 10 април иранската делегация пристигна в Исламабад за преговори със Съединените щати за разрешаване на конфликта и сключване на дългосрочно споразумение.

Според иранската държавна телевизия, Галибаф е ръководил делегация, в която са били и Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Ислямската република, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Съвета за отбрана, и Абас Арагчи, министър на външните работи.

Пакистан изрази надежда за конструктивни разговори между Техеран и Вашингтон.

„Днес в Исламабад пристигна високопоставена делегация от Ислямска република Иран, водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи, за да участва в преговорите в Исламабад“, се казва в изявление на пакистанското външно министерство.

Пакистанският външен министър Исхак Дар „изрази надежда за конструктивен диалог между страните“ и потвърди ангажимента на страната си „да съдейства на страните за постигане на трайно и устойчиво решение на конфликта“, се добавя в изявлението.