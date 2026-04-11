Делегацията на Иран пристигна за преговорите в Исламабад: Имаме добра воля, но не вярваме на САЩ

Американските дипломати не трябва да използват преговорите в Пакистан като показност и измама, ако искат да постигнат сделка с Иран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф пред репортери на летището в Исламабад.
„Ако искат да използва преговорите като безполезна показност и измама, ние ще бъдем готови да упражним правата си, вярвайки в Бог и разчитайки на силата на нашия народ“, цитира думите на Галибаф информационна агенция Mehr.
Той заяви, че преговорите на Техеран с Вашингтон винаги са били изпълнени с неуспехи и нарушения на споразуменията, въпреки „добрите намерения“ на иранските представители.
Председателят на парламента добави, че иранската делегация „има добра воля, но няма доверие“ към Съединените щати.
Вечерта на 10 април иранската делегация пристигна в Исламабад за преговори със Съединените щати за разрешаване на конфликта и сключване на дългосрочно споразумение.
Според иранската държавна телевизия, Галибаф е ръководил делегация, в която са били и Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Ислямската република, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Съвета за отбрана, и Абас Арагчи, министър на външните работи.
Пакистан изрази надежда за конструктивни разговори между Техеран и Вашингтон.
„Днес в Исламабад пристигна високопоставена делегация от Ислямска република Иран, водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи, за да участва в преговорите в Исламабад“, се казва в изявление на пакистанското външно министерство.
Пакистанският външен министър Исхак Дар „изрази надежда за конструктивен диалог между страните“ и потвърди ангажимента на страната си „да съдейства на страните за постигане на трайно и устойчиво решение на конфликта“, се добавя в изявлението.
До коментар #3: Централната банка на Иран и петрола.
6 България - законна цел
Това го разбира всеки държавник по света! За това нормалните лидери на държавите си, винаги се съобразявт със големите и силните! Но винаги има шепа диктатори, които са се вкопчили като бесни псета във властта си и са готови да жертват народите си, за да се задържат още миг на власт!
С такива Тръмп показа, че няма да прави компромиси!
ГЮРО, ТИ ЛИ СИ МАМА?
До коментар #6 от "България - законна цел":Ще повърна четайки такива опуси. Кой ви ражда такива?
До коментар #6 от "България - законна цел":"С такива Тръмп показа, че няма да прави компромиси!"
Явно само идиотите виждат някаква показност в това, защото единственото, което Тръмп показа, е колко е зле американската армия, как Америка не е в състояние да защити държавите, в които има американски бази и колко е далеч Холивуд от реалността.... Друго не видяхме.
До коментар #6 от "България - законна цел":Личи си, че предците ти са целували г.за на султана и са остснали разочаровани, когато лошите руснаци са дарили сеободата ни. Затова сега си щастлив, защото си мислиш, че си поробрн от най-силния господар в света. Само дето грешиш, че са най-силните и ако не съвсем скоро, то до 10 години ще го разбереш със сигурност
До коментар #6 от "България - законна цел":вързаха ви се, майтапчия
