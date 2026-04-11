Делегацията на Иран пристигна за преговорите в Исламабад: Имаме добра воля, но не вярваме на САЩ

11 Април, 2026 05:58, обновена 11 Април, 2026 06:24 1 651 17

Ще отговорим, ако Вашингтон използва срещата за да ни измами или просто като показност, зави председателят на иранския парламент

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските дипломати не трябва да използват преговорите в Пакистан като показност и измама, ако искат да постигнат сделка с Иран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф пред репортери на летището в Исламабад.

„Ако искат да използва преговорите като безполезна показност и измама, ние ще бъдем готови да упражним правата си, вярвайки в Бог и разчитайки на силата на нашия народ“, цитира думите на Галибаф информационна агенция Mehr.

Той заяви, че преговорите на Техеран с Вашингтон винаги са били изпълнени с неуспехи и нарушения на споразуменията, въпреки „добрите намерения“ на иранските представители.

Председателят на парламента добави, че иранската делегация „има добра воля, но няма доверие“ към Съединените щати.

Вечерта на 10 април иранската делегация пристигна в Исламабад за преговори със Съединените щати за разрешаване на конфликта и сключване на дългосрочно споразумение.

Според иранската държавна телевизия, Галибаф е ръководил делегация, в която са били и Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Ислямската република, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Съвета за отбрана, и Абас Арагчи, министър на външните работи.

Пакистан изрази надежда за конструктивни разговори между Техеран и Вашингтон.

„Днес в Исламабад пристигна високопоставена делегация от Ислямска република Иран, водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи, за да участва в преговорите в Исламабад“, се казва в изявление на пакистанското външно министерство.

Пакистанският външен министър Исхак Дар „изрази надежда за конструктивен диалог между страните“ и потвърди ангажимента на страната си „да съдейства на страните за постигане на трайно и устойчиво решение на конфликта“, се добавя в изявлението.


  • 1 Абе

    5 16 Отговор
    Подписвайте,че пак ще ви бият.

    06:10 11.04.2026

  • 2 Успех!

    18 2 Отговор
    Смел народ.

    06:23 11.04.2026

  • 3 Няма страшно Галифафе

    2 22 Отговор
    Подписваш 15-те точки на чичо Дони и си готов. След това ще живееш много добре, ще се превърнеш в новия Дубай. В противен случай се връщаш в 18 век. Тва е всичко. Просто и ясно.

    Коментиран от #5

    06:23 11.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точките са само две

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Няма страшно Галифафе":

    Централната банка на Иран и петрола.

    06:29 11.04.2026

  • 6 България - законна цел

    2 15 Отговор
    Или пълно подчинение пред интересите на Тръмп и на Израел, или пълно унищожение!
    Това го разбира всеки държавник по света! За това нормалните лидери на държавите си, винаги се съобразявт със големите и силните! Но винаги има шепа диктатори, които са се вкопчили като бесни псета във властта си и са готови да жертват народите си, за да се задържат още миг на власт!
    С такива Тръмп показа, че няма да прави компромиси!

    Коментиран от #7, #9, #11, #15, #16, #17

    06:34 11.04.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "България - законна цел":

    ГЮРО, ТИ ЛИ СИ МАМА?АЗ СЪМ ТВОЙТА М.....

    06:49 11.04.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Само Багеро прилетял ми Тарабата де е,на снимка ли че го виждаме од тука на таме?

    06:51 11.04.2026

  • 9 Парс

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "България - законна цел":

    Ще повърна четайки такива опуси. Кой ви ражда такива?

    06:55 11.04.2026

  • 10 Апти Българина

    3 0 Отговор
    Абе бате тоз Тръмп по голям циганин и от мен бе, Ше ви излъже пак

    07:03 11.04.2026

  • 11 Ъъъъ

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "България - законна цел":

    "С такива Тръмп показа, че няма да прави компромиси!"

    Явно само идиотите виждат някаква показност в това, защото единственото, което Тръмп показа, е колко е зле американската армия, как Америка не е в състояние да защити държавите, в които има американски бази и колко е далеч Холивуд от реалността.... Друго не видяхме.

    07:05 11.04.2026

  • 12 Иран победи израел

    1 0 Отговор
    Тръмп си мислеше, че Иран е Венецуела. Мосад и сатаняху го излъгаха, че като убие Али Хеменей, иранския петрол е техен. Но двудневната им война се превърна ад за военнопрестъпниците, от който не могат да излязат. Мини територията Израел (40 Хил кв км) е срината, над 1,5 млн ционисти избягаха, 30 процента от повиканите в геноцидната армия не се явяват и тя е пред колапс. Хизбула за няколко дни унищожи над 100 израелски танка в Ливан, отделно БМП и хеликоптери. Прехваленият купол се срути и 80-90 от иранските ракети удрят прокълната земя. Икономика няма. Оцапаните с кръв ционисти се крият по 3-4 пъти на ден в бункерите, като времето за предупреждение падна на 2-3 Мин.

    07:22 11.04.2026

  • 13 Хмм

    1 0 Отговор
    Галибаф е дипломат, негови са думите - Тръмп е по-умен, отколкото изглежда

    08:11 11.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Излишно е да се преговаря с луди. Иран си губи времето с тази измет

    08:12 11.04.2026

  • 15 Кирияк Стефчов, това ти ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "България - законна цел":

    Личи си, че предците ти са целували г.за на султана и са остснали разочаровани, когато лошите руснаци са дарили сеободата ни. Затова сега си щастлив, защото си мислиш, че си поробрн от най-силния господар в света. Само дето грешиш, че са най-силните и ако не съвсем скоро, то до 10 години ще го разбереш със сигурност

    08:14 11.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "България - законна цел":

    вързаха ви се, майтапчия

    08:18 11.04.2026