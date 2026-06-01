Хиляди излязоха на митинг на опозицията в столицата на Армения ВИДЕО

На площад "Свобода" в центъра на арменската столица Ереван в неделя вечерта се проведе многохиляден опозиционен митинг на блок „Армения“.

Събитието бе организирано като част от предизборната кампания за ключовите парламентарни избори в страната, насрочени за неделя, 7 юни.

Основното изказване бе на бившия президент на страната и кандидат за министър-председател Роберт Кочарян. Той заяви, че настоящото управление води Армения към дълбока икономическа криза и разкритикува действията на правителството срещу Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Опозиционният лидер обвини властите, че се опитват да превърнат Армения във враг на Русия и водят страната по рисков път, подобен на „украинския сценарий“. Той призова за балансирана политика – съюз с Русия и същевременно отлични отношения с ЕС и САЩ.

Митингът започна с мащабно шествие на привърженици на опозицията от сградата на Матенадаран до площад „Свобода“. След края на официалните речи, протестиращите преминаха в ново шествие по централните улици на Ереван.

Основното условие, поставено от политическата сила за справяне с проблемите на страната, е отстраняването на правителството на Никол Пашинян от власт.

Само ден по-рано, на 30 май, Русия отзова посланика си в Ереван за консултации поради засилващото се сближаване на премиера Пашинян с Европейския съюз. Москва наложи и икономически ограничения върху вноса на арменски плодове и зеленчуци.

На изборите на 7 юни ще се състезават 18 политически сили (16 партии и 2 коалиции), като основните опоненти са управляващата партия „Граждански договор“ на Пашинян и блокът „Армения“ на Кочарян.