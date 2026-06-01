Хиляди излязоха на митинг на опозицията в столицата на Армения ВИДЕО

1 Юни, 2026 03:52, обновена 1 Юни, 2026 04:09 572 2

Опозиционният лидер обвини властите, че се опитват да превърнат Армения във враг на Русия и водят страната по рисков път, подобен на „украинския сценарий“

Хиляди излязоха на митинг на опозицията в столицата на Армения ВИДЕО - 1
Роберт Кочарян, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На площад "Свобода" в центъра на арменската столица Ереван в неделя вечерта се проведе многохиляден опозиционен митинг на блок „Армения“.

Събитието бе организирано като част от предизборната кампания за ключовите парламентарни избори в страната, насрочени за неделя, 7 юни.

Основното изказване бе на бившия президент на страната и кандидат за министър-председател Роберт Кочарян. Той заяви, че настоящото управление води Армения към дълбока икономическа криза и разкритикува действията на правителството срещу Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Опозиционният лидер обвини властите, че се опитват да превърнат Армения във враг на Русия и водят страната по рисков път, подобен на „украинския сценарий“. Той призова за балансирана политика – съюз с Русия и същевременно отлични отношения с ЕС и САЩ.

Митингът започна с мащабно шествие на привърженици на опозицията от сградата на Матенадаран до площад „Свобода“. След края на официалните речи, протестиращите преминаха в ново шествие по централните улици на Ереван.

Основното условие, поставено от политическата сила за справяне с проблемите на страната, е отстраняването на правителството на Никол Пашинян от власт.

Само ден по-рано, на 30 май, Русия отзова посланика си в Ереван за консултации поради засилващото се сближаване на премиера Пашинян с Европейския съюз. Москва наложи и икономически ограничения върху вноса на арменски плодове и зеленчуци.

На изборите на 7 юни ще се състезават 18 политически сили (16 партии и 2 коалиции), като основните опоненти са управляващата партия „Граждански договор“ на Пашинян и блокът „Армения“ на Кочарян.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този филм

    2 1 Отговор
    Сме го гледали. Поредният « демократичен» сериал.

    04:36 01.06.2026

  • 2 спокойно

    1 1 Отговор
    Нама по-прости от бандерите, няма как Армения да стане като Украйна.

    04:38 01.06.2026