Густаво Петро отказа да признае предварителните резултати от президентските избори в Колумбия

1 Юни, 2026 04:58, обновена 1 Юни, 2026 05:05 1 260 6

Според тях Абелардо де ла Есприела (43,74%) и Иван Сепеда (40,90%) отиват на балотаж

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че няма да признае предварителните резултати от преброяването на гласовете за президентските избори и ще изчака избирателните комисии да завършат обработката на протоколите.

„Като президент не признавам предварителните резултати от преброяването от частната фирма на братята Баутиста, тъй като въпреки изискването алгоритмите за софтуера за преброяване и проверка на гласовете да останат непроменени, те бяха модифицирани три пъти през последната седмица, добавяйки 800 000 идентификационни номера на хора, които не са в официалния избирателен списък“, написа той в X.

Според Петро това преброяване на гласовете не може да се счита за правно обвързващо. „Следователно, в съответствие със закона, правно обвързващите резултати, които аз, като президент, ще приема и призная, са резултатите, обявени от преброителните комисии, оглавявани от съдии“, добави той.

Президентски избори в Колумбия се проведоха на 31 май. Според предварителните данни от преброяването на гласовете, публикувани на сайта на Националния регистър за гражданско състояние, крайнодесният политик и бизнесмен Абелардо де ла Есприела (43,74%) и кандидатът от управляващата лява партия „Исторически пакт“ Иван Сепеда (40,90%) се очертаха като лидери.

Тези резултати ги поставят на балотажа, който ще се проведе на 21 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Паралелна реалност

    1 0 Отговор
    Ами, сигурно е прав. Те и нашите тук преброяваха, че Боко е изравнил Радев, че Шиши ще вземе много гласове, ама накрая се оказа друго.

    Коментиран от #3

    05:55 01.06.2026

  • 2 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Петро, това е новото нормално брат.... Свиквай!
    Ако искат да ти наметнат палтото, ще го направят по един или друг начин.

    06:08 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да разбира се

    0 0 Отговор
    При тази система с “кашони от банани” и без система за наблюдение която поканени информационни агенция и неправителствени организации за честни избори какво ли се очаква друго.

    07:11 01.06.2026

  • 6 Да разбира ср

    0 0 Отговор
    При тази система с “кашони от банани” и без система за наблюдение която поканени информационни агенция и неправителствени организации за честни избори да бъдат свидетели чрез видеонаблюдения комплект и облачна услуги за повторно наблюдение и нарушения , какво ли се очаква друго.

    07:28 01.06.2026