Густаво Петро отказа да признае предварителните резултати от президентските избори в Колумбия

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че няма да признае предварителните резултати от преброяването на гласовете за президентските избори и ще изчака избирателните комисии да завършат обработката на протоколите.

„Като президент не признавам предварителните резултати от преброяването от частната фирма на братята Баутиста, тъй като въпреки изискването алгоритмите за софтуера за преброяване и проверка на гласовете да останат непроменени, те бяха модифицирани три пъти през последната седмица, добавяйки 800 000 идентификационни номера на хора, които не са в официалния избирателен списък“, написа той в X.

Според Петро това преброяване на гласовете не може да се счита за правно обвързващо. „Следователно, в съответствие със закона, правно обвързващите резултати, които аз, като президент, ще приема и призная, са резултатите, обявени от преброителните комисии, оглавявани от съдии“, добави той.

Президентски избори в Колумбия се проведоха на 31 май. Според предварителните данни от преброяването на гласовете, публикувани на сайта на Националния регистър за гражданско състояние, крайнодесният политик и бизнесмен Абелардо де ла Есприела (43,74%) и кандидатът от управляващата лява партия „Исторически пакт“ Иван Сепеда (40,90%) се очертаха като лидери.

Тези резултати ги поставят на балотажа, който ще се проведе на 21 юни.