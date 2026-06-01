Сирийският президент поиска от Тръмп премахването на оставащите санкции срещу страната

1 Юни, 2026 04:18, обновена 1 Юни, 2026 04:25 366 0

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на който двамата обсъдиха двустранните отношения, отмяната на оставащите санкции срещу Дамаск и перспективите за икономическо възстановяване на арабската република.

Според текста на съобщението от офиса на сирийския лидер., Ал-Шараа е подчертал важността на продължаващата „международна подкрепа за Сирия по време на фазата на възстановяване на страната“ и е отбелязал, че „премахването на оставащите санкции е предпоставка за съживяване на икономиката и подобряване на жизнения стандарт на населението“.

Сирийският президент също така се е изказал в полза на стимулиране на инвестициите и създаване на благоприятни условия за връщане на икономически и инфраструктурни проекти в ключови сектори на икономиката.

По време на разговора двете страни са обсъдили въпроси, свързани с регионалната сигурност, на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток. Ал-Шараа е подчертал необходимостта от приоритизиране на дипломатическото разрешаване и диалога, за да се предотврати по-нататъшна ескалация. Според изявлението на офиса, Тръмп е изразил интерес към развитието на ситуацията в Сирия и региона, като е подчертал важността на поддържането на стабилността, подкрепата за възстановяването на страната и процеса на следвоенно възстановяване.

През май 2025 г. Тръмп проведе разговори с Ал-Шараа в Рияд, което бе първата среща между лидерите на двете страни от 25 години насам. Той обяви, че страната му ще започне да отменя санкциите, наложени на Дамаск в продължение на десетилетия по време на управлението на Хафез Асад и сина му Башар. Ден преди срещата си с ал-Шараа, Тръмп, който беше на обиколка в Близкия изток, обяви решението си да започне отмяна на американските санкции срещу Сирия.


