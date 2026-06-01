Тръмп нападна CNN: Лъжливата медия пусна фалшива новина, че в споразумението ми с Иран няма нищо за ядрените оръжия

1 Юни, 2026 04:11, обновена 1 Юни, 2026 04:28 477 1

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече съобщения на CNN и други медии, че предстоящото споразумение с Иран не разглежда ядрената програма на Техеран.

„Лъжливата медия CNN, както обикновено, днес разпространи фалшивата новина, че моето споразумение за иранската ядрена програма не казва нищо за ядрените оръжия, когато всъщност много ясно се посочва, че Иран няма да притежава ядрени оръжия“, написа той в Truth Social.

„Споразумението обсъжда много подробно и категорично различни други аспекти на ядрения въпрос. Всъщност на това е посветена по-голямата част от споразумението“, добави Тръмп.

Ирански представители заявиха вече неколкократно, че по време на настоящите преговори по двустранния меморандум със САЩ иранската делегация не участва в никакви дискусии относно ядрената програма на Техеран.

Иран ще измени текста на споразумението със Съединените щати, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да го промени, съобщи информационна агенция Tasnim, позовавайки се на свой източник.

Той е заявил пред агенцията, че измененията на Тръмп в споразумението не означават автоматично, че Техеран ще ги приеме; Иран неизбежно ще реагира. Той добави, че Ислямската република е напълно готова споразумението да не бъде подписано.

В неделя The New York Times съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил по-строги условия за споразумението с Иран. Според вестника актуализираните условия са били изпратени на иранската страна.

Иранският външен министър Абас Арагчи призова хората да не вярват на медийни съобщения относно преговорите със САЩ, докато властите не обявят окончателните резултати.

„Преговорите и обменът на съобщения продължават и докато не се постигне конкретен резултат, е преждевременно да се правят каквито и да било заключения. Всичко, което се казва сега, е просто спекулативно и не бива да му се придава голяма тежест, докато информацията не получи официално и окончателно потвърждение“, каза той пред иранската държавна телевизия.

На 29 май говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Ислямската република продължава да обменя съобщения със САЩ, но все още не се говори за одобряване на окончателно споразумение.

През последните три седмици американските военни са оказали подкрепа на приблизително 70 кораба, преминаващи през Ормузкия проток, предаде The ​​New York Times, позовавайки се на неназовани служители на американската администрация.

Според вестника, корабите са били подпомагани от сили на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Повечето от корабите са изключили транспондерите си, докато са преминавали през пролива.

Американските служители не са предоставили подробности за видовете кораби, за които се твърди, че са получавали помощ.

CENTCOM преди това отрече твърденията, че американските военни са подпомагали търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 има ли козяциии

    0 0 Отговор
    Аре хващайте работа да плащате репарации на Иран, че Тръмп нема денги.

    04:36 01.06.2026