Президентът на Мексико: САЩ се намесват по безпрецедентен и неприемлив начин във вътрешните работи на страната ни

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум свърза искането на САЩ за екстрадиция на 10 мексикански граждани, включително губернатора на Синалоа, и обвиненията срещу тях с предстоящите избори в САЩ през 2026 г.

„Това повдига легитимен въпрос: дали това е истински, искрен интерес на САЩ да помогне на Мексико? Дали е легитимен интерес за борба с организираната престъпност? Или може би виждаме как американската крайна десница използва страната ни, за да се позиционира за изборите си през 2026 г.?“, заяви държавният глава в реч на площад „Плаза де ла Република“ в Мексико Сити, посветена на втората годишнина от изборната ѝ победа.

Шейнбаум подчерта, че Министерството на правосъдието на САЩ спешно е поискало екстрадицията на няколко мексикански политици, обвинени във връзки с наркокартели, без публично да представи доказателства за вината им. Според нея събитие от такъв мащаб е абсолютно безпрецедентно в историята на двустранните отношения, а опитите от чужбина да се сочат с пръст представляват неприемлива намеса във вътрешните работи на страната.

Отношенията между Мексико Сити и Вашингтон се влошиха след инцидента на 19 април, когато се появиха новини за смъртта на двама неакредитирани американски агенти и двама ръководители на прокуратурата на щата Чихуахуа по време на операция в нарколаборатория. Главната прокуратура на Мексико започна разследване на твърдения за нарушения на мексиканските закони от чуждестранни представители.

Малко след това Съединените щати отправиха спешно искане за задържане и екстрадиция на няколко политици. Сред тях беше губернаторът на Синалоа Рубен Роча Моя, когото Съединените щати обвиниха във връзки с организираната престъпност и наркокартелите.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Една трета от Сената и цялата Камара на представителите ще бъдат преизбирани. И двете камари в момента се контролират от републиканци.