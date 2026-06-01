Русия атакува Одеса с над 15 дрона откъм Черно море
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 03:28, обновена 1 Юни, 2026 03:38 550 12

Нанесени са щети по два етажа на жилищна сграда, ранен е един цивилен гражданин

Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поне един цивилен е пострадал при масираната руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Одеса в нощта срещу 1 юни. Нанесени са сериозни щети по жилищната инфраструктура.

За експлозии се съобщава и в Суми.

Въздушната тревога в Одеса е обявена в 23:05 ч. на 31 май, а вълната от удари продължава и в сутрешните часове на 1 юни. Нападението е извършено от над 16 ударни дронове изстреляни откъм акваторията на Черно море.

Един от безпилотните апарати е ударил девететажна жилищна сграда в града. В резултат на това са частично разрушени първият и вторият етаж, повредена е фасадата и са изпочупени балконите. На мястото е избухнал голям пожар, който по-късно е локализиран от противопожарните екипи.

Възникнал е пожар и в нежилищна двуетажна постройка. По-рано същата вечер в по-широкия Одески район са регистрирани повреди и по частни къщи и цивилна инфраструктура.

Към момента официално се съобщава за един ранен цивилен гражданин, на когото е оказана спешна медицинска помощ на място. Спасителните операции и разчистването на отломките от службите за спешна помощ продължават в сутрешните часове


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 3 Отговор
    абеЕБАЛсъм ги уБОКЛУЦИТЕ във одеса

    нали си направиха цял град до варна

    дано путин и тук ги удари

    все пак не са толкова далече от крим

    03:42 01.06.2026

  • 2 оня с коня

    7 3 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #3

    03:43 01.06.2026

  • 3 Нощна смяна

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ли са те сложили бе джеки :Д

    Коментиран от #6

    03:57 01.06.2026

  • 4 Румен Решетников

    3 5 Отговор
    Крепостните освен да рушат и да убиват цивилни, друго не могат!

    Коментиран от #10

    03:58 01.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    Няма ден, в който да не се убедя, че укропофилите са kpeтени !!!

    03:58 01.06.2026

  • 6 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нощна смяна":

    няма кинти градски, денем пиша за руснаците денем за кравешкитеЛАЙНА

    пара да пада е важно, не ми пука че сеИЗБИВАТбоклуците

    04:00 01.06.2026

  • 7 Копейкин Костя

    3 4 Отговор
    Няма ден, в който да не се убеждавам, че русофилите са кретени!

    Коментиран от #11

    04:01 01.06.2026

  • 8 Димяща ушанка 🤩💀

    3 3 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #12

    04:10 01.06.2026

  • 9 К.о.т.А.К А.🐱

    2 0 Отговор
    беше портиер на ууукрата Невзоров, а сега сън не го лови, на 3 смени троли за некой пробит шекел, хахаха

    04:31 01.06.2026

  • 10 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    как да не могат=====ПАЧКИ И ДИМ ДА ГИ НЯМА В ИЗРАЕЛ -ЗЛАТНИ В Ц та ГРАДОВЕ В ГОРАТА С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КОЛИ ИЗЧЕЗВАТ ---ИСТИНСКО ОПГ

    04:33 01.06.2026

  • 11 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин Костя":

    Слез от белите РЕЛСИ

    04:38 01.06.2026

  • 12 бъркаш се

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Шита е щото тръгна да превзимаш Крим.

    04:53 01.06.2026

