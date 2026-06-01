Русия атакува Одеса с над 15 дрона откъм Черно море

Поне един цивилен е пострадал при масираната руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Одеса в нощта срещу 1 юни. Нанесени са сериозни щети по жилищната инфраструктура.
За експлозии се съобщава и в Суми.
Въздушната тревога в Одеса е обявена в 23:05 ч. на 31 май, а вълната от удари продължава и в сутрешните часове на 1 юни. Нападението е извършено от над 16 ударни дронове изстреляни откъм акваторията на Черно море.
Един от безпилотните апарати е ударил девететажна жилищна сграда в града. В резултат на това са частично разрушени първият и вторият етаж, повредена е фасадата и са изпочупени балконите. На мястото е избухнал голям пожар, който по-късно е локализиран от противопожарните екипи.
Възникнал е пожар и в нежилищна двуетажна постройка. По-рано същата вечер в по-широкия Одески район са регистрирани повреди и по частни къщи и цивилна инфраструктура.
Към момента официално се съобщава за един ранен цивилен гражданин, на когото е оказана спешна медицинска помощ на място. Спасителните операции и разчистването на отломките от службите за спешна помощ продължават в сутрешните часове
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
нали си направиха цял град до варна
дано путин и тук ги удари
все пак не са толкова далече от крим
03:42 01.06.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3
03:43 01.06.2026
3 Нощна смяна
До коментар #2 от "оня с коня":ли са те сложили бе джеки :Д
Коментиран от #6
03:57 01.06.2026
4 Румен Решетников
Коментиран от #10
03:58 01.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
03:58 01.06.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Нощна смяна":няма кинти градски, денем пиша за руснаците денем за кравешкитеЛАЙНА
пара да пада е важно, не ми пука че сеИЗБИВАТбоклуците
04:00 01.06.2026
7 Копейкин Костя
Коментиран от #11
04:01 01.06.2026
8 Димяща ушанка 🤩💀
Коментиран от #12
04:10 01.06.2026
9 К.о.т.А.К А.🐱
04:31 01.06.2026
10 Мурка
До коментар #4 от "Румен Решетников":как да не могат=====ПАЧКИ И ДИМ ДА ГИ НЯМА В ИЗРАЕЛ -ЗЛАТНИ В Ц та ГРАДОВЕ В ГОРАТА С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КОЛИ ИЗЧЕЗВАТ ---ИСТИНСКО ОПГ
04:33 01.06.2026
11 Дони
До коментар #7 от "Копейкин Костя":Слез от белите РЕЛСИ
04:38 01.06.2026
12 бъркаш се
До коментар #8 от "Димяща ушанка 🤩💀":Шита е щото тръгна да превзимаш Крим.
04:53 01.06.2026