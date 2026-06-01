Русия атакува Одеса с над 15 дрона откъм Черно море

Поне един цивилен е пострадал при масираната руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Одеса в нощта срещу 1 юни. Нанесени са сериозни щети по жилищната инфраструктура.

За експлозии се съобщава и в Суми.

Въздушната тревога в Одеса е обявена в 23:05 ч. на 31 май, а вълната от удари продължава и в сутрешните часове на 1 юни. Нападението е извършено от над 16 ударни дронове изстреляни откъм акваторията на Черно море.

Един от безпилотните апарати е ударил девететажна жилищна сграда в града. В резултат на това са частично разрушени първият и вторият етаж, повредена е фасадата и са изпочупени балконите. На мястото е избухнал голям пожар, който по-късно е локализиран от противопожарните екипи.

Възникнал е пожар и в нежилищна двуетажна постройка. По-рано същата вечер в по-широкия Одески район са регистрирани повреди и по частни къщи и цивилна инфраструктура.

Към момента официално се съобщава за един ранен цивилен гражданин, на когото е оказана спешна медицинска помощ на място. Спасителните операции и разчистването на отломките от службите за спешна помощ продължават в сутрешните часове