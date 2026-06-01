Левият Иван Селеда и крайнодесният Абелардо де ла Есприела отиват на президентски балотаж в Колумбия

Крайнодесният политик и бизнесмен Абелардо де ла Есприела и Иван Сепеда, кандидат на управляващата лява партия „Исторически пакт“ в Колумбия, се класират за втория тур на президентските избори.

Това сочат данни, публикувани на уебсайта на Националния граждански регистър, след като са преброени 92,85% от гласовете.

Според тези данни де ла Есприела е получил 43,63% от гласовете, докато Сепеда е получил 41,17%. За да спечели на първия тур, лидерът се е нуждаел от абсолютно мнозинство от гласовете – 50% плюс един глас. Балотажа ще се проведе на 21 юни.

Сенатор Сепеда се застъпва за продължаване на социално-икономическите политики на настоящия колумбийски президент Густаво Петро, ​​който нямаше право да се кандидатира за втори мандат. Той обещава да продължи програмата си за трудова реформа и разширяване на социалното осигуряване. Неговите икономически предложения включват въвеждане на данъци върху големите активи и намаляване на помощите за големите компании.

Де ла Есприела изгради кампанията си върху идеите за безкомпромисна борба с престъпността и намаляване на държавната намеса в икономиката. За да стимулира икономическия растеж, той възнамерява значително да намали държавните разходи, да увеличи износа и да разшири производството на изкопаеми горива.

Сепеда е единственият фаворит в надпреварата, който остро критикува американската операция по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Де ла Есприела, от своя страна, се застъпва за по-силно военно сътрудничество със САЩ и Израел и планира да разгледа възможността за участие на американски военни в удари срещу лаборатории на наркокартели.