Захарова: Киев посрещна Деня на детето с убийство ВИДЕО
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 03:40, обновена 1 Юни, 2026 03:49 595 11

Говорителят на МВнР на Русия коментира атаката на ВСУ в град Геническ в Херсонска област

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев посрещна Международния ден на детето, като убие дете, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки удара с дрон в Геническ - град на Азовско море в окупираната от руснаците част на Херсонска област.

„Киевският режим умишлено пропагандира антиценности: атакува ветерани от Втората световна война на 9 май, събаря паметници на героични освободители и издига паметници на нацистите, говори за европейски ценности, докато унищожава цивилни, и празнува Световния ден на детето с поредното кърваво детско жертвоприношение“, каза тя.

Захарова нарече това "демонстрация на открит терористичен характер и премахване на цивилизационните ценности".

Украинските въоръжени сили нанесоха удар по Геническ вчера. Засегнати бяха жилищни сгради, при което загина едно дете, а 11 други бяха ранени.

Володимир Василенко, прессекретар на губернатора на Херсонска област, заяви пред РИА Новости, че украинските войски "умишлено са атакували гъсто населената зона, тъй като наблизо няма военни съоръжения".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    6 4 Отговор
    Ха, вие колко украински деца погубихте, дорогая?

    03:53 01.06.2026

  • 2 оня с коня

    2 5 Отговор
    Няма ден, в който да не се убедя, че укропофилите са kpeтени !!!

    Коментиран от #3

    03:58 01.06.2026

  • 3 Копейкин Костя

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Няма ден, в който да не се убедя, че русофилите са кретени!

    Коментиран от #5

    03:59 01.06.2026

  • 4 Факрус

    5 2 Отговор
    Ама, кифло гадна, вие убивате беззащитни, цивилни украински граждани, всеки ден! Жени, деца, старци! На фронта не правите нищо, защото сте неможачи! На вашата руска пропаганда вярват само бг. Продажни русороби!

    Коментиран от #7

    04:08 01.06.2026

  • 5 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин Костя":

    спри да ядеш краварскиЛАЙНА

    Коментиран от #6, #9

    04:11 01.06.2026

  • 6 голям смях

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    може да са му вкусни , нека яде ха ха ха ха

    04:11 01.06.2026

  • 7 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факрус":

    пълни глупости убиват се само гадни укри и бандеровци

    щото там е пълно със такива

    вижда се че и около варна се е напълнило със нахалниУКРИ


    МАЛКО ГИ БИЕ ПУТИН ОЩЕ ТРЯБВА БОЙ ДА ЯДАТ

    Коментиран от #10

    04:13 01.06.2026

  • 8 Готов за бой

    2 4 Отговор
    Аз само ги чакам УКРИТЕ и нас да НАПАДНАТ, Никакви преговори няма да водя.
    Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
    И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??

    04:14 01.06.2026

  • 9 Копейкин Костя

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Руските са по-вкусни, викаш? 😀

    04:15 01.06.2026

  • 10 Копейкин Костя

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Камчия от десетилетия е пълна с гадни руснаци. За тях нещо да кажеш?

    04:17 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

