Киев посрещна Международния ден на детето, като убие дете, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки удара с дрон в Геническ - град на Азовско море в окупираната от руснаците част на Херсонска област.

„Киевският режим умишлено пропагандира антиценности: атакува ветерани от Втората световна война на 9 май, събаря паметници на героични освободители и издига паметници на нацистите, говори за европейски ценности, докато унищожава цивилни, и празнува Световния ден на детето с поредното кърваво детско жертвоприношение“, каза тя.

Захарова нарече това "демонстрация на открит терористичен характер и премахване на цивилизационните ценности".

Украинските въоръжени сили нанесоха удар по Геническ вчера. Засегнати бяха жилищни сгради, при което загина едно дете, а 11 други бяха ранени.

Володимир Василенко, прессекретар на губернатора на Херсонска област, заяви пред РИА Новости, че украинските войски "умишлено са атакували гъсто населената зона, тъй като наблизо няма военни съоръжения".