Захарова: Киев посрещна Деня на детето с убийство ВИДЕО

Киев посрещна Международния ден на детето, като убие дете, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки удара с дрон в Геническ - град на Азовско море в окупираната от руснаците част на Херсонска област.
„Киевският режим умишлено пропагандира антиценности: атакува ветерани от Втората световна война на 9 май, събаря паметници на героични освободители и издига паметници на нацистите, говори за европейски ценности, докато унищожава цивилни, и празнува Световния ден на детето с поредното кърваво детско жертвоприношение“, каза тя.
Захарова нарече това "демонстрация на открит терористичен характер и премахване на цивилизационните ценности".
Украинските въоръжени сили нанесоха удар по Геническ вчера. Засегнати бяха жилищни сгради, при което загина едно дете, а 11 други бяха ранени.
Володимир Василенко, прессекретар на губернатора на Херсонска област, заяви пред РИА Новости, че украинските войски "умишлено са атакували гъсто населената зона, тъй като наблизо няма военни съоръжения".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
03:53 01.06.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3
03:58 01.06.2026
3 Копейкин Костя
До коментар #2 от "оня с коня":Няма ден, в който да не се убедя, че русофилите са кретени!
Коментиран от #5
03:59 01.06.2026
4 Факрус
Коментиран от #7
04:08 01.06.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "Копейкин Костя":спри да ядеш краварскиЛАЙНА
Коментиран от #6, #9
04:11 01.06.2026
6 голям смях
До коментар #5 от "оня с коня":може да са му вкусни , нека яде ха ха ха ха
04:11 01.06.2026
7 оня с коня
До коментар #4 от "Факрус":пълни глупости убиват се само гадни укри и бандеровци
щото там е пълно със такива
вижда се че и около варна се е напълнило със нахалниУКРИ
МАЛКО ГИ БИЕ ПУТИН ОЩЕ ТРЯБВА БОЙ ДА ЯДАТ
Коментиран от #10
04:13 01.06.2026
8 Готов за бой
Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ ??
04:14 01.06.2026
9 Копейкин Костя
До коментар #5 от "оня с коня":Руските са по-вкусни, викаш? 😀
04:15 01.06.2026
10 Копейкин Костя
До коментар #7 от "оня с коня":Камчия от десетилетия е пълна с гадни руснаци. За тях нещо да кажеш?
04:17 01.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.