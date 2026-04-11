САЩ се съгласиха да размразят замразените активи на Иран

САЩ се съгласиха да размразят иранските активи, замразени в банки в Катар и други страни, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на неназован високопоставен ирански източник.
Източникът приветства хода, наричайки го потвърждение за сериозността на Вашингтон преди преговорите в Пакистан. Иранският служител също така отбеляза, че размразяването на средствата е „пряко свързано с осигуряването на безопасното преминаване на [корабите] през Ормузкия проток“. Размерът на средствата, които ще бъдат размразени, не е уточнен.
Според Reuters, американската страна все още не е направила коментари по този въпрос.
В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. българско време. Според нейните източници вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат преки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дудов
14:26 11.04.2026
2 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
14:26 11.04.2026
3 Факт
14:27 11.04.2026
4 Демокрация
14:28 11.04.2026
5 маке
14:29 11.04.2026
6 Вашето мнение
14:29 11.04.2026
7 Тома
14:29 11.04.2026
8 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Коментиран от #20
14:30 11.04.2026
9 Какво благородство
14:30 11.04.2026
10 Хахаха
14:30 11.04.2026
11 Пустиня(к)
14:31 11.04.2026
12 Хаха
14:32 11.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Копейка
Коментиран от #26
14:33 11.04.2026
15 Вашето мнение
Коментиран от #27
14:35 11.04.2026
16 Владимир Путин, президент
С трусливите руски трусики всеки си бърше краката, кинти и сметки никой не помисля размразява и връща.
ИРАН 👍💯
14:38 11.04.2026
17 Захарова
Коментиран от #22
14:38 11.04.2026
18 Дон Корлеоне
14:39 11.04.2026
19 Васил
14:40 11.04.2026
20 дядо дръмпир-инфо
До коментар #8 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":В исламабад делегацията на иран е от 71маймуни-брадати...колкото до иранската финансова система тя е от две години в колапс.Риалът е тотално обезценен и са в момента в Хипер инфлация.това ако не смени моллите не знам какво ще ги свали.
Коментиран от #28, #33, #34
14:41 11.04.2026
21 Вацев
14:42 11.04.2026
22 Доналд Тръмп, президент
До коментар #17 от "Захарова":"...a нашите..."
А с вашите руски кинти ще платим Репарации на Иран, таваришчи ☝ За вас притоплен въздух
14:42 11.04.2026
23 Аятолах в хамак
14:43 11.04.2026
24 Дзак
14:44 11.04.2026
25 Смешник
14:44 11.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Смех с копейки
До коментар #15 от "Вашето мнение":С каруца ли движиш?🤣😂
14:45 11.04.2026
28 Иран е
До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":много бедна страна, като всички диктатури. Важно е единствено оцеляването на режима на диктатора.
Коментиран от #35, #42
14:46 11.04.2026
29 Аятолах в хамак
14:47 11.04.2026
30 Набухвилина
14:47 11.04.2026
31 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН
14:49 11.04.2026
32 Форд
14:49 11.04.2026
33 Вашето мнение
До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":Днес докато си зареждах догоре новата Лада, защото мога да си го позволя на съседната колонка спря една 15 годишна нов внос карана от евроатлант от клуба на богатите. Тури гориво за 20 евро и се държеше за сърчицето докато плащаше. Голям кеф е да ви гледам в последните дни как се вайкате еюрижендъри.
14:49 11.04.2026
34 Атина Палада
До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":Боже,Божееее, Иран е пионер в дипломацията бре ха ха ха как е възможно да не знаете такива елементарни неща,че Иран имат най добрата дипломация в света.. А САЩ нямат и дипломати сега. Пращат Уитков,който няма нищо общо с дипломация,пращат зетя на Тръмп,който също не схваща от дипломация,сега за капак и Джей Ди Ванс ха ха ха
Коментиран от #40, #41
14:50 11.04.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Иран е":Както казват руснаците
- В нефт до колене газим, гладни ходим ☝😁
14:50 11.04.2026
36 стоян георгиев
14:51 11.04.2026
37 11042026
Особено сега.
14:51 11.04.2026
38 Хаха
14:52 11.04.2026
39 Талибан
14:53 11.04.2026
40 Затова
До коментар #34 от "Атина Палада":има по 40 на девица при Св.Петър!
14:53 11.04.2026
41 Хаменей 1
До коментар #34 от "Атина Палада":беше голем дипломат...
Коментиран от #49
14:54 11.04.2026
42 Макробиолог
До коментар #28 от "Иран е":Диктатура е режим който не е клекнал на жидолихварската система нали?Бин Салман например е демократ.По време на Кадафи/въпреки некои ограничени санкции/либийците се радваха на социални дето и норвежците нямаха.
Коментиран от #53
14:55 11.04.2026
43 Да,бе
14:55 11.04.2026
44 Мишел
Коментиран от #48, #50
14:56 11.04.2026
45 Олигарх
14:56 11.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 БАНко
14:58 11.04.2026
48 Само будали
До коментар #44 от "Мишел":влагат в долари!
14:59 11.04.2026
49 Атина Палада
До коментар #41 от "Хаменей 1":Хаменей 1; 2; 5 и т.н. им е духовен водач,точно както Папата на католиците в християнството и не е лице за дипломация..В християнството Папата ли пращат католиците на преговори?
Коментиран от #51, #54
14:59 11.04.2026
50 какви са тия
До коментар #44 от "Мишел":смешни суми
15:01 11.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Орбан
15:03 11.04.2026
53 В кралство СА има
До коментар #42 от "Макробиолог":доста жени не правителствени постове, включително на ниво министър. Да не говорим за огромната разлика в стандарта на живот между СА и Иран, но това е очаквано, предвид разликата в големината на икономиките . САарабия са много по-богати и икономически развити от Иран.
Коментиран от #67, #70
15:05 11.04.2026
54 Шефкет
До коментар #49 от "Атина Палада":Още ли си в байрям?
15:05 11.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Янки дудъл
15:06 11.04.2026
57 Къде греши копейката?
Коментиран от #59
15:08 11.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #57 от "Къде греши копейката?":Важното е краварника да яде боя бе.Така света става по добро място.
Коментиран от #62
15:10 11.04.2026
60 Уникално
До коментар #55 от "Атина Палада":Какво искаш да кажеш с това всезвестно
Коментиран от #64
15:11 11.04.2026
61 Уникално
До коментар #55 от "Атина Палада":Какво искаш да кажеш с това всезвестно
15:11 11.04.2026
62 А овчарите
До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Какво ще делате през тва време в овчарника
15:12 11.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #60 от "Уникално":Нищо,просто отговарям на форумеца,който ме репликира...
15:13 11.04.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Обезчестена копейка
До коментар #63 от "Деси Димитрова":Ъъъ,държи си на иранците,рязана работа,перфектна.
15:17 11.04.2026
67 Макробиолог
До коментар #53 от "В кралство СА има":Уо?Вър в Рияд на църква тогава.,ако намериш поне една.
15:19 11.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Архимандрисандрит Бибиян
15:22 11.04.2026
70 Атина Палада
До коментар #53 от "В кралство СА има":В С.Арабия жените са забулени в черно Радо ,само очите им се виждат - нямат право да излизат сами по улиците без да бъдат придружавани от мъж.Нямат прави да шофират и много други забрани....
В Иран жените си ходят като нас в Европа - в кафенетата момчета,момичета облечени като нас насядали на кафе...По улиците се разхождат по сами,в компании ,майка с количка с детето си и т.н.
Коментиран от #71
15:22 11.04.2026
71 Атина Палада
До коментар #70 от "Атина Палада":В черно расо
15:23 11.04.2026