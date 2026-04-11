Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ се съгласиха да размразят замразените активи на Иран

11 Април, 2026 14:25 1 871 71

  • иран-
  • сащ-
  • пакистан-
  • исламабад-
  • преговори-
  • ормузки проток

Този акт е пряко свързан с осигуряването на безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

САЩ се съгласиха да размразят иранските активи, замразени в банки в Катар и други страни, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на неназован високопоставен ирански източник.

Източникът приветства хода, наричайки го потвърждение за сериозността на Вашингтон преди преговорите в Пакистан. Иранският служител също така отбеляза, че размразяването на средствата е „пряко свързано с осигуряването на безопасното преминаване на [корабите] през Ормузкия проток“. Размерът на средствата, които ще бъдат размразени, не е уточнен.

Според Reuters, американската страна все още не е направила коментари по този въпрос.

В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. българско време. Според нейните източници вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат преки.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    27 6 Отговор
    Ще ги размразят с ду ане

    14:26 11.04.2026

  • 2 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    29 7 Отговор
    САЩ победиха, Ураааааа

    14:26 11.04.2026

  • 3 Факт

    48 5 Отговор
    "Победителите" клекнаха още по-ниско.

    14:27 11.04.2026

  • 4 Демокрация

    48 6 Отговор
    Сащ ще бъдат съгласни на всичко,инъче заминават

    14:28 11.04.2026

  • 5 маке

    50 5 Отговор
    Споко, миролюбивите израелци ща направят всичко, за да развалят примирието. Въпрос на време е..

    14:29 11.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    37 4 Отговор
    Бухахахахахаха, ко стана тука. А ние от клуба на богатите ще плащаме репарационни такси и ще се вайкаме пред колонките, че ни е скъпо горивото и не можем да житкаме 15 годишните нов внос.

    14:29 11.04.2026

  • 7 Тома

    44 4 Отговор
    Още много ще има да се съгласяват.

    14:29 11.04.2026

  • 8 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    48 5 Отговор
    САЩ загуби и ТАЗИ война. Силни са само в Холивуд.

    Коментиран от #20

    14:30 11.04.2026

  • 9 Какво благородство

    36 4 Отговор
    А за поразиите и човешките вкл. и детски жертви кой ще плаща?

    14:30 11.04.2026

  • 10 Хахаха

    26 4 Отговор
    Дончо е нещастен за гу беняк.

    14:30 11.04.2026

  • 11 Пустиня(к)

    32 4 Отговор
    Они, краварите, са "победители". Мое си размразеват кво си сакат.😂

    14:31 11.04.2026

  • 12 Хаха

    34 5 Отговор
    Империята кляка на персите, или така ми се струва?

    14:32 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейка

    8 22 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #26

    14:33 11.04.2026

  • 15 Вашето мнение

    35 6 Отговор
    Къде сте еюрюатлантенца от всички полове, къде се изпокрихте, елате говорете колко непобедими са сащ и как размазали чалмите. Няма ви, да не ви удари игфаркт на бензиноколонките?

    Коментиран от #27

    14:35 11.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    8 22 Отговор
    Съдбата обича Смелите.
    С трусливите руски трусики всеки си бърше краката, кинти и сметки никой не помисля размразява и връща.
    ИРАН 👍💯

    14:38 11.04.2026

  • 17 Захарова

    7 18 Отговор
    А нашите?

    Коментиран от #22

    14:38 11.04.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    8 23 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    14:39 11.04.2026

  • 19 Васил

    15 7 Отговор
    Като си вземат кинтите иранците пак ще затворят протока.

    14:40 11.04.2026

  • 20 дядо дръмпир-инфо

    5 26 Отговор

    До коментар #8 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    В исламабад делегацията на иран е от 71маймуни-брадати...колкото до иранската финансова система тя е от две години в колапс.Риалът е тотално обезценен и са в момента в Хипер инфлация.това ако не смени моллите не знам какво ще ги свали.

    Коментиран от #28, #33, #34

    14:41 11.04.2026

  • 21 Вацев

    9 16 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    14:42 11.04.2026

  • 22 Доналд Тръмп, президент

    8 18 Отговор

    До коментар #17 от "Захарова":

    "...a нашите..."

    А с вашите руски кинти ще платим Репарации на Иран, таваришчи ☝ За вас притоплен въздух

    14:42 11.04.2026

  • 23 Аятолах в хамак

    17 6 Отговор
    Сега остава да си платят репарациите

    14:43 11.04.2026

  • 24 Дзак

    2 9 Отговор
    Нали Катар не уж помагали за ударите?

    14:44 11.04.2026

  • 25 Смешник

    16 7 Отговор
    Те други неща ще размразят Иначе петрол няма

    14:44 11.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смех с копейки

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето мнение":

    С каруца ли движиш?🤣😂

    14:45 11.04.2026

  • 28 Иран е

    8 15 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":

    много бедна страна, като всички диктатури. Важно е единствено оцеляването на режима на диктатора.

    Коментиран от #35, #42

    14:46 11.04.2026

  • 29 Аятолах в хамак

    12 7 Отговор
    2мил е таксата за кораб.Който иска да минава.

    14:47 11.04.2026

  • 30 Набухвилина

    12 3 Отговор
    След размразяването да се прехвърлят в руски,сигурни банки!

    14:47 11.04.2026

  • 31 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    12 4 Отговор
    развя белия байряк

    14:49 11.04.2026

  • 32 Форд

    2 12 Отговор
    Като си удържат за потопените самолетоносачи ще останат трохи!

    14:49 11.04.2026

  • 33 Вашето мнение

    11 7 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":

    Днес докато си зареждах догоре новата Лада, защото мога да си го позволя на съседната колонка спря една 15 годишна нов внос карана от евроатлант от клуба на богатите. Тури гориво за 20 евро и се държеше за сърчицето докато плащаше. Голям кеф е да ви гледам в последните дни как се вайкате еюрижендъри.

    14:49 11.04.2026

  • 34 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "дядо дръмпир-инфо":

    Боже,Божееее, Иран е пионер в дипломацията бре ха ха ха как е възможно да не знаете такива елементарни неща,че Иран имат най добрата дипломация в света.. А САЩ нямат и дипломати сега. Пращат Уитков,който няма нищо общо с дипломация,пращат зетя на Тръмп,който също не схваща от дипломация,сега за капак и Джей Ди Ванс ха ха ха

    Коментиран от #40, #41

    14:50 11.04.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    6 14 Отговор

    До коментар #28 от "Иран е":

    Както казват руснаците
    - В нефт до колене газим, гладни ходим ☝😁

    14:50 11.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    11 5 Отговор
    Стигнаха ли Техеран тюлените или подвиха опашки?

    14:51 11.04.2026

  • 37 11042026

    5 5 Отговор
    Крадци са каквото и да правят
    Особено сега.

    14:51 11.04.2026

  • 38 Хаха

    10 5 Отговор
    Дончо стана "йога", хвана се за палците на краката😂

    14:52 11.04.2026

  • 39 Талибан

    11 5 Отговор
    Голям бой ядоха краварите и сега е редно да плащат репарации

    14:53 11.04.2026

  • 40 Затова

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    има по 40 на девица при Св.Петър!

    14:53 11.04.2026

  • 41 Хаменей 1

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    беше голем дипломат...

    Коментиран от #49

    14:54 11.04.2026

  • 42 Макробиолог

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Иран е":

    Диктатура е режим който не е клекнал на жидолихварската система нали?Бин Салман например е демократ.По време на Кадафи/въпреки некои ограничени санкции/либийците се радваха на социални дето и норвежците нямаха.

    Коментиран от #53

    14:55 11.04.2026

  • 43 Да,бе

    8 4 Отговор
    Тръмп Вейдър страхотна сделка е сключил...Направо чудесна.Тъмната страна на силата с бял байряка в ръцете.

    14:55 11.04.2026

  • 44 Мишел

    6 5 Отговор
    Размразени са 6 милиарда долара.

    Коментиран от #48, #50

    14:56 11.04.2026

  • 45 Олигарх

    4 5 Отговор
    Аз затова си държа авоарите само в рубли и вонове!

    14:56 11.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 БАНко

    5 4 Отговор
    САЩ КАРУТ

    14:58 11.04.2026

  • 48 Само будали

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    влагат в долари!

    14:59 11.04.2026

  • 49 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Хаменей 1":

    Хаменей 1; 2; 5 и т.н. им е духовен водач,точно както Папата на католиците в християнството и не е лице за дипломация..В християнството Папата ли пращат католиците на преговори?

    Коментиран от #51, #54

    14:59 11.04.2026

  • 50 какви са тия

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    смешни суми

    15:01 11.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Орбан

    4 3 Отговор
    Тръмп си намери майстора!

    15:03 11.04.2026

  • 53 В кралство СА има

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Макробиолог":

    доста жени не правителствени постове, включително на ниво министър. Да не говорим за огромната разлика в стандарта на живот между СА и Иран, но това е очаквано, предвид разликата в големината на икономиките . САарабия са много по-богати и икономически развити от Иран.

    Коментиран от #67, #70

    15:05 11.04.2026

  • 54 Шефкет

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Още ли си в байрям?

    15:05 11.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Янки дудъл

    1 4 Отговор
    стана янки dухал

    15:06 11.04.2026

  • 57 Къде греши копейката?

    5 1 Отговор
    Тя, копейката грешно пренася нехаресването на сащ в симпатия към режима в Иран, заплювайки по тази начин иранците в лицето. Това е лошо и подло

    Коментиран от #59

    15:08 11.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Къде греши копейката?":

    Важното е краварника да яде боя бе.Така света става по добро място.

    Коментиран от #62

    15:10 11.04.2026

  • 60 Уникално

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Какво искаш да кажеш с това всезвестно

    Коментиран от #64

    15:11 11.04.2026

  • 61 Уникално

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Какво искаш да кажеш с това всезвестно

    15:11 11.04.2026

  • 62 А овчарите

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какво ще делате през тва време в овчарника

    15:12 11.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Уникално":

    Нищо,просто отговарям на форумеца,който ме репликира...

    15:13 11.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Обезчестена копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Деси Димитрова":

    Ъъъ,държи си на иранците,рязана работа,перфектна.

    15:17 11.04.2026

  • 67 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "В кралство СА има":

    Уо?Вър в Рияд на църква тогава.,ако намериш поне една.

    15:19 11.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Чаршавите са фанали чалмите за чантиите и че им бутнат фандък ма първом че си удържат за щетите. 500 милярда долари са одкраднале ксир од иранските иръпшени!

    15:22 11.04.2026

  • 70 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "В кралство СА има":

    В С.Арабия жените са забулени в черно Радо ,само очите им се виждат - нямат право да излизат сами по улиците без да бъдат придружавани от мъж.Нямат прави да шофират и много други забрани....
    В Иран жените си ходят като нас в Европа - в кафенетата момчета,момичета облечени като нас насядали на кафе...По улиците се разхождат по сами,в компании ,майка с количка с детето си и т.н.

    Коментиран от #71

    15:22 11.04.2026

  • 71 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Атина Палада":

    В черно расо

    15:23 11.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания