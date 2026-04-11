САЩ се съгласиха да размразят замразените активи на Иран

САЩ се съгласиха да размразят иранските активи, замразени в банки в Катар и други страни, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на неназован високопоставен ирански източник.

Източникът приветства хода, наричайки го потвърждение за сериозността на Вашингтон преди преговорите в Пакистан. Иранският служител също така отбеляза, че размразяването на средствата е „пряко свързано с осигуряването на безопасното преминаване на [корабите] през Ормузкия проток“. Размерът на средствата, които ще бъдат размразени, не е уточнен.

Според Reuters, американската страна все още не е направила коментари по този въпрос.

В събота вечерта иранска делегация, водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, пристигна в пакистанската столица за преговори със САЩ за разрешаване на конфликта. В събота сутринта в Пакистан пристигна вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, който ръководи американските преговарящи. Телевизия „Ал Хадат“ съобщи, че преговорите между САЩ и Иран ще започнат след 14:00 ч. българско време. Според нейните източници вече са проведени непреки консултации, а предстоящите разговори ще бъдат преки.