Седем души, включително две деца, са били убити при атаки на украинските въоръжени сили срещу окупираната от руснаците Донецка област, наричана от Москва Донецката народна република.

Петнадесет цивилни са били ранени, заяви областният управител Денис Пушилин.

„Седем души, включително две деца, бяха убити, а други 15 души, включително четири деца, бяха ранени днес поради агресията на Киев“, написа Пушилин в Telegram.

Четиричленно семейство, включително две деца, беше убито при атака с дрон срещу автомобил „Нива“ в Горловка. Удари с дронове убиха и един човек в Макеевка, един в Дебелцево и един в Савелиевка в градски район Дебалцево. Жена също беше ранена в Савелиевка.

Осем души, включително трима медици, бяха ранени в Горловка, по един в Енакиево, Донецк, Селидово и Пантелеймонивка и двама във Василевка в район Старобешево.

Повредени са четири къщи, същия брой инфраструктурни съоръжения, специална техника, автобус и три леки автомобила.

"Швейцария, която е ротационен председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), направи провокативен коментар относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет в ЛНР", заяви Дмитрий Полянски, постоянен представител на Русия в ОССЕ.

Дипломатът отбеляза, че руската страна е получила отговор едва в понеделник на незабавното си искане да осъди атаката срещу общежитието в Старобилск. „Английските думи са внимателно подбрани, но няма и намек за осъждане. Вместо това, провокативно се подчертава, че мястото, за което се твърди, че е ударено, е във „временно окупираната територия на Украйна“, написа Полянски в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че швейцарците „неискрено твърдят, че свикват извънредно заседание на Постоянния съвет на ОССЕ, въпреки че е било решено то да се организира под претекст за „руска агресия“ след масивния удар на руските въоръжени сили по Киев и околния регион. „Това са лицемерите, които „управляват“ ОССЕ днес!“, подчерта Полянски.

В нощта на 22 май дронове на ВСУ атакуваха учебния корпус и общежитието на Старобилския педагогически колеж на Луганския държавен педагогически университет. Двадесет и един души бяха убити.